Німецькі ЗМІ опублікували кадри польового табору російських військ в окупованому Криму. ФОТО
З'явилися супутникові знімки табору російських військ на військовому полігоні на півдні Керченського півострова.
Як передає Цензор.НЕТ, фотографії опублікувало німецьке видання Der Spiegel
Табір з'явився в період з 15 березня по 2 квітня. Судячи за пунктами призначення ешелонів з технікою і кадрам військових колон в Криму, швидше за все там перебуває перекинуті з Північного Кавказу частини 58-ї армії (наприклад, 136-та мотострілецька і 291-ша артилерійська бригади).
Про перекидання частин 58-ї армії в Крим нещодавно повідомила пресслужба Південного військового округу. Однак досі не було жодних офіційних коментарів з приводу присутності в Криму 76-ї десантно-штурмової дивізії із Пскова, ешелони якої розвантажувалися в Сімферополі, а не на Керченському півострові, причому один з них був помічений набагато ближче до кордону з Херсонською областю України .
Крім того, на знімках табору не видно важку техніку, наприклад, танки і самохідні артилерійські установки "Мста-С", які також перекидалися в Крим в складі частин 58-ї армії. Це дозволяє припустити, що перед нами не єдиний табір частин, перекинутих з Північного Кавказу.
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> Бывший министр культуры, председатель Российского военно-исторического общества, автор школьного учебника истории Владимир Мединский заявил, что «западные силы» «промывают мозги» россиянам. По его мнению, навязывание западных ценностей приведет к тому, что россияне добровольно захотят «отдать обратно Курилы, Калининград, Карелию и Выборг».
Также Мединский предложил собравшимся подумать, «как так получилось, что великоросские земли оказались на территории Украины, Казахстана и даже Белоруссии».
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что реплика Мединского не имеет отношения к повестке дня администрации президента.
По его словам, на повестке дня нет такого вопроса. А заявления помощника Путина он назвал «научными поисками».
...
Але ж та мапа України 17 року - це теж були лише креслення.
"Вся Кубань від Таганрогу і далі була Україною"
Не обманюйте себе...не були вони Україною - так, там було досить багато українців і навіть україномовних українців, але жодна українська влада Кубань ніколи не контролювала. Таганрог - так, був відібраний - це правда.
Щодо Білгородської, Кірської і Воронезької областей - то були спірні території, бо вони 50 на 50 заселені українцями та великоросами - це не зовсім таки Україна.
Белорусский политик имеет у украинцев наивысший рейтинг доверия среди президентов других стран - свыше 35%. Больше всего (почти 80%) жители Украины не доверяют Владимиру Путину.
Александру Лукашенко, которого страны ЕС и США не признали законно избранным президентом Беларуси, доверяют 36% жителей Украины. Хуже всего украинцы относятся к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом говорят результаты https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1003&page=1 опроса , проведенного с 27 января по 1 февраля Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Не испытывают доверия к Лукашенко 53,6% респондентов, затруднились ответить - 7,6%, не знают - 2,7%. Баланс доверия к Лукашенко составляет (-17,6%).
Президенту США Джо Байдену доверяют 26,7% украинцев, не доверяют - 23,3%, затрудняются ответить - 25,4%, не знают - 24,6%. Баланс доверия к главе Белого дома составляет (+3,4%).
Президенту Франции Эмманюэлю Макрону доверяют 26,2% опрошенных украинцев, не доверяют - 23,2%, затрудняются ответить - 22,9%, не знают - 27,6%. Баланс доверия к Макрону составляет (+3%).
Только 14,4% украинских респондентов испытывают доверие к российскому президенту Владимиру Путину. Ему не доверяют - 79,8%, затрудняются ответить - 5,6%, не знают - 0,3%. Баланс доверия к Путину составляет (-65,4%).
не хотите кормить-поить свою армию...
раз лагеря создають,значить їм води хватає
...Ну, вот я жила в 12 км от РФ, у меня 3 кумы урожденные РФ, получившие гражданство Украины по факту проживания в Украине на момент получения нами Независимости. Ездили в РФ спокойно. Многие из моих соседей-шахтеров в 90-е работали в Гуково. Как бы меня особо и не интересовала РФ, как таковая. Отношение было такое: ну, есть себе такая страна, во всем мире тысячи стран, они нас не трогают, мы их.
И тут ко мне в огород приехали танки со стороны РФ, из Гуково ко мне во двор прилетели "ГРАДы", на улицах моего города стояли танки, набитые бурятами, киргизами, осетинами, абхазцами, псковянами, питерцами, москвичами, мурмончанами, архангельцами, тамбовчанами.
Все они таращили глазища на "убитый украинскими фашистами Донбасс" с кованным заборами, спутниковыми антеннами, крышами, крытыми ондулином, джипами у дворов, асфальтом, памятниками погибшим во Вторую Мировую, розами и удивлялись "почему ваши города, оккупированные укро-фашистами такие ухоженные, а наши города похожи на города, прожившие 100 лет в оккупации".
Честно? Мы тогда верили, что мы сможем их убедить уехать назад в РФ. Мы рассказывали, что нас никто не оккупировал, кроме них, что у нас есть работа и зарплата, пенсии и соцгарантии, что им врет их пропаганда.
Они смеялись. Да, это потом, когда мы увидели, что они везут назад в РФ унитазы и заборы, кровати и люстры с разгромленных домов и городов, пришло осознание, что пропаганда - это просто маневр. Они все понимают. Они все осознают. Они все знают. И мы для них ресурс и заработок, не более. Нет политики. Политика - ширма и прикрытие для мародерства. - О. Степова https://news.obozrevatel.com/society/esli-zavtra-vojna/amp.htm?__twitter_impression=true
"Да, это потом, когда мы увидели, что они везут назад в РФ ...."
А вмикнути мозки зразу чомусь не змогли.
вы не боитесь жить
на вулкане ,
на стакане, целуя зад
обезьяне
с гранатой ?