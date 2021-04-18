Німецькі ЗМІ опублікували кадри польового табору російських військ в окупованому Криму. ФОТО

З'явилися супутникові знімки табору російських військ на військовому полігоні на півдні Керченського півострова.

Як передає Цензор.НЕТ, фотографії опублікувало німецьке видання Der Spiegel

Табір з'явився в період з 15 березня по 2 квітня. Судячи за пунктами призначення ешелонів з технікою і кадрам військових колон в Криму, швидше за все там перебуває перекинуті з Північного Кавказу частини 58-ї армії (наприклад, 136-та мотострілецька і 291-ша артилерійська бригади).





Про перекидання частин 58-ї армії в Крим нещодавно повідомила пресслужба Південного військового округу. Однак досі не було жодних офіційних коментарів з приводу присутності в Криму 76-ї десантно-штурмової дивізії із Пскова, ешелони якої розвантажувалися в Сімферополі, а не на Керченському півострові, причому один з них був помічений набагато ближче до кордону з Херсонською областю України .

Крім того, на знімках табору не видно важку техніку, наприклад, танки і самохідні артилерійські установки "Мста-С", які також перекидалися в Крим в складі частин 58-ї армії. Це дозволяє припустити, що перед нами не єдиний табір частин, перекинутих з Північного Кавказу.

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