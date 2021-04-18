Бізнес проти збільшення мита на кабельно-провідникову продукцію
У березні Мінекономрозвитку рекомендувало Міжвідомчій комісії з міжнародної торгівлі розглянути питання стосовно застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну кабельної та дротової продукції (проводи ізольовані, кабелі, інші ізольовані електричні провідники за кодами: 8544 49 20 00, 8544 49 91 00, 8544 60 10 10, 8544 60 10 98, 8544 60 90 10, 8544 60 90 90; кабелі волоконно-оптичні, складені з волокон з індивідуальними оболонками за кодами 8544 70 00 10, 8544 70 00 90).
В контексті спеціальних заходів йдеться про збільшення ставок спеціального мита на три роки з щорічною лібералізацією 5%, пише Європейська Бізнес Асоціація.
Обгрунтовуючи приведенням усіх учасників внутрішнього ринку України до однакових конкурентних умов, Мінекономіки рекомендує запровадити спеціальне мито: розміри мита: 23,5% – з дня застосування спеціальних заходів, 22,3% – через 12 місяців із дня застосування спеціальних заходів, 21,2% – через 24 місяці з дня застосування спеціальних заходів.
Водночас, експерти Європейська Бізнес Асоціація, звертають увагу, що такі заходи можуть призвести до дефіциту кабельно-провідникової продукції на ринку та згортання конкуренції. Окрім того, запропоновані заходи порушують Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС (не виконання зобов’язань взятих Україною, зокрема, Договору про застосування Енергетичного Співробітництва у сфері енергетики).
Крім того, впровадження мита може призвести до зменшення обсягів виконання інвестиційної програми операторами системи розподілу, у зв’язку зі збільшенням закупівельної вартості кабельної продукції. Результатом може стати менша кількість інвестицій ОСР в розвиток мереж і енергетичної інфраструктури, подорожчання вартості приєднань до мереж ОСР.
Більше того, це може спричинити скорочення поточних інвестицій, шляхом заподіяння значної фінансової шкоди інвесторам ВДЕ-проектів в Україні, зниженню окупності поточних інвестиційних об’єктів, затримку їх реалізації. Адже саме ВДЕ купує та використовує для роботи велику кількість цієї продукції. В той же час, це торкнеться і інформатизації та інших суміжних галузей та може ще більше погіршити інвестиційну привабливість країни. Адже на прикладі виробників ВДЕ складається враження, що бізнес не підтримують в роботі, а намагаються ще більше ставити палки в колеса.
Тож Європейська Бізнес Асоціація звертається до Мінекономіки та Уряду із закликом не застосовувати спеціальні заходи щодо імпорту в Україну проводів незалежно від країни походження та експорту. Бізнес-спільнота сподівається, що держава не буде втручатися у ринкові процеси і обмежувати конкуренцію на ринку.
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Еще надо понимать то что пошлина может вводиться в угоду какому нибудь нашему алигарху клепающему более дорогие товары из за старого оборудования что бы импортное подобное изделие утратило свою конкурентноспособность...
Тем более что производителей не мало....
Но если есть импорт...значит на то есть причины...или в Украине не достаточно производят..или не производят конкретно какие то позиции...или же просто офонарели с ценой...да так что из Польши ..Германии...Тупции....дешевле привезти и растаможить...