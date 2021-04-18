Бізнес проти збільшення мита на кабельно-провідникову продукцію

У березні Мінекономрозвитку рекомендувало Міжвідомчій комісії з міжнародної торгівлі розглянути питання стосовно застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну кабельної та дротової продукції (проводи ізольовані, кабелі, інші ізольовані електричні провідники за кодами: 8544 49 20 00, 8544 49 91 00, 8544 60 10 10, 8544 60 10 98, 8544 60 90 10, 8544 60 90 90; кабелі волоконно-оптичні, складені з волокон з індивідуальними оболонками за кодами 8544 70 00 10, 8544 70 00 90).

В контексті спеціальних заходів йдеться про збільшення ставок спеціального мита на три роки з щорічною лібералізацією 5%, пише Європейська Бізнес Асоціація.

Обгрунтовуючи приведенням усіх учасників внутрішнього ринку України до однакових конкурентних умов, Мінекономіки рекомендує запровадити спеціальне мито: розміри мита: 23,5% – з дня застосування спеціальних заходів, 22,3% – через 12 місяців із дня застосування спеціальних заходів, 21,2% – через 24 місяці з дня застосування спеціальних заходів.

Водночас, експерти Європейська Бізнес Асоціація, звертають увагу, що такі заходи можуть призвести до дефіциту кабельно-провідникової продукції на ринку та згортання конкуренції. Окрім того, запропоновані заходи порушують Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС (не виконання зобов’язань взятих Україною, зокрема, Договору про застосування Енергетичного Співробітництва у сфері енергетики).

Крім того, впровадження мита може призвести до зменшення обсягів виконання інвестиційної програми операторами системи розподілу, у зв’язку зі збільшенням закупівельної вартості кабельної продукції. Результатом може стати менша кількість інвестицій ОСР в розвиток мереж і енергетичної інфраструктури, подорожчання вартості приєднань до мереж ОСР.

Більше того, це може спричинити скорочення поточних інвестицій, шляхом заподіяння значної фінансової шкоди інвесторам ВДЕ-проектів в Україні, зниженню окупності поточних інвестиційних об’єктів, затримку їх реалізації. Адже саме ВДЕ купує та використовує для роботи велику кількість цієї продукції. В той же час, це торкнеться і інформатизації та інших суміжних галузей та може ще більше погіршити інвестиційну привабливість країни. Адже на прикладі виробників ВДЕ складається враження, що бізнес не підтримують в роботі, а намагаються ще більше ставити палки в колеса.

Тож Європейська Бізнес Асоціація звертається до Мінекономіки та Уряду із закликом не застосовувати спеціальні заходи щодо імпорту в Україну проводів незалежно від країни походження та експорту. Бізнес-спільнота сподівається, що держава не буде втручатися у ринкові процеси і обмежувати конкуренцію на ринку.