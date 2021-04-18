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Бізнес проти збільшення мита на кабельно-провідникову продукцію

Бізнес проти збільшення мита на кабельно-провідникову продукцію

У березні Мінекономрозвитку рекомендувало Міжвідомчій комісії з міжнародної торгівлі розглянути питання стосовно застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну кабельної та дротової продукції (проводи ізольовані, кабелі, інші ізольовані електричні провідники за кодами: 8544 49 20 00, 8544 49 91 00, 8544 60 10 10, 8544 60 10 98, 8544 60 90 10, 8544 60 90 90; кабелі волоконно-оптичні, складені з волокон з індивідуальними оболонками за кодами 8544 70 00 10, 8544 70 00 90).

В контексті спеціальних заходів йдеться про збільшення ставок спеціального мита на три роки з щорічною лібералізацією 5%,  пише Європейська Бізнес Асоціація.

Обгрунтовуючи приведенням усіх учасників внутрішнього ринку України до однакових конкурентних умов, Мінекономіки рекомендує запровадити спеціальне мито: розміри мита: 23,5% – з дня застосування спеціальних заходів, 22,3% – через 12 місяців із дня застосування спеціальних заходів, 21,2% – через 24 місяці з дня застосування спеціальних заходів.

Водночас, експерти Європейська Бізнес Асоціація, звертають увагу, що такі заходи можуть призвести до дефіциту кабельно-провідникової продукції на ринку та згортання конкуренції. Окрім того, запропоновані заходи порушують Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС (не виконання зобов’язань взятих Україною, зокрема, Договору про застосування Енергетичного Співробітництва у сфері енергетики).

Крім того, впровадження мита може призвести до зменшення обсягів виконання інвестиційної програми операторами системи розподілу, у зв’язку зі збільшенням закупівельної вартості кабельної продукції. Результатом може стати менша кількість інвестицій ОСР в розвиток мереж і енергетичної інфраструктури, подорожчання вартості приєднань до мереж ОСР.

Більше того, це може спричинити скорочення поточних інвестицій, шляхом заподіяння значної фінансової шкоди інвесторам ВДЕ-проектів в Україні, зниженню окупності поточних інвестиційних об’єктів, затримку їх реалізації. Адже саме ВДЕ купує та використовує для роботи велику кількість цієї продукції. В той же час, це торкнеться і інформатизації та інших суміжних галузей та може ще більше погіршити інвестиційну привабливість країни. Адже на прикладі виробників ВДЕ складається враження, що бізнес не підтримують в роботі, а намагаються ще більше ставити палки в колеса.

Тож Європейська Бізнес Асоціація звертається до Мінекономіки та Уряду із закликом не застосовувати спеціальні заходи щодо імпорту в Україну проводів незалежно від країни походження та експорту. Бізнес-спільнота сподівається, що держава не буде втручатися у ринкові процеси і обмежувати конкуренцію на ринку.

бізнес (2013) Мінекономрозвитку (2372) кабель (54)


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Топ коментарі
+9
А зеленому стаду насрать на тот бизнес...ему бабки нужны....
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18.04.2021 13:14 Відповісти
+4
А кто мешает производить в Украине..??
Тем более что производителей не мало....
Но если есть импорт...значит на то есть причины...или в Украине не достаточно производят..или не производят конкретно какие то позиции...или же просто офонарели с ценой...да так что из Польши ..Германии...Тупции....дешевле привезти и растаможить...
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18.04.2021 13:22 Відповісти
+1
Вообще то надо понимать что введение государством пошлин это прямое залазание в наши карманы и на что и куда пойдет вытащенное из наших карманов бабло ещё ТОТ вопрос!

Еще надо понимать то что пошлина может вводиться в угоду какому нибудь нашему алигарху клепающему более дорогие товары из за старого оборудования что бы импортное подобное изделие утратило свою конкурентноспособность...
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18.04.2021 13:14 Відповісти
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А зеленому стаду насрать на тот бизнес...ему бабки нужны....
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18.04.2021 13:14 Відповісти
Давно треба було ввести ці мита, в нас є власні заводи які все це виробляють!
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18.04.2021 18:26 Відповісти
Вообще то надо понимать что введение государством пошлин это прямое залазание в наши карманы и на что и куда пойдет вытащенное из наших карманов бабло ещё ТОТ вопрос!

Еще надо понимать то что пошлина может вводиться в угоду какому нибудь нашему алигарху клепающему более дорогие товары из за старого оборудования что бы импортное подобное изделие утратило свою конкурентноспособность...
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18.04.2021 13:14 Відповісти
А виробництво кабелів в Україні вже не потрібно?
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18.04.2021 13:16 Відповісти
А кто мешает производить в Украине..??
Тем более что производителей не мало....
Но если есть импорт...значит на то есть причины...или в Украине не достаточно производят..или не производят конкретно какие то позиции...или же просто офонарели с ценой...да так что из Польши ..Германии...Тупции....дешевле привезти и растаможить...
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18.04.2021 13:22 Відповісти
Це те саме ,що з електро--Чому українська електро дорожча за імпорт???)))
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18.04.2021 13:25 Відповісти
До влади ж прийшли новиє літса, які обіцяли шо ось ми візьмемось і всьо буде путьом.
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18.04.2021 13:41 Відповісти
Так их и производят в Украине...Окнет тот же на экспорт..и тот же Китай тоже у нас производит на наших заводах и все рентабельны...
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18.04.2021 13:55 Відповісти
Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!)))
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18.04.2021 13:20 Відповісти
Будь-які податки,ліцензії,акцізи та т. ін. сплачує споживач,тобто пересічний громадянин України !!!)))
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18.04.2021 13:23 Відповісти
бизнес совсем зажрался и не хотит помогать государству бороться с агрессией кремля во всех ее проявлениях
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18.04.2021 13:52 Відповісти
бізнесмени, це коли наладили виробництво в Україні...а перекупи-перепродай - то це "фарцовщики"...
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18.04.2021 15:08 Відповісти
Вся проблема в том, что Карпатнефтехим продавил в правительстве пошлины на ПВХ в размере 18% или чуть ниже (все понимают как у нас продавливают, заносят кому надо). Сразу же Карпатнефтехим заоблачно повысил цены на ПВХ и соответственно, наш, отечественный кабель стал дороже чем импортируемый (ПВХ на мировом рынке 1540$, а для наших производителей в Калуше - 2150$ с НДС, чтобы они сдохли). Когда жалобы пошли на Калуш и правительство, то нашли идеальное решение. Обратитесь в правительство, т.е. занесите тоже и у вас будет защита от импорта и как следствие, тоже сможете поднять цены, а то, что будет высокая инфляция из-за этого, на это начхать и в Калуше и в правительстве. Скоро все пластиковые изделия в Украине будут как золотые из-за Калуша и их покровителей у власти. Готовьтесь, а то, что кто-то выступает против, то это ерунда, то же самое было когда хотели ввести пошлины на ПВХ, ввели же.
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18.04.2021 18:16 Відповісти
зегниды проголодались
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19.04.2021 01:47 Відповісти
 
 