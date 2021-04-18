Велика Британія підтримала рішення Чехії щодо висилки російських дипломатів: "Ми сповнені рішучості притягти до відповідальності винних у нападі в Солсбері"
Лондон висловлює підтримку Чехії у зв'язку з її рішенням вислати 18 російських дипломатів, які були ідентифіковані як офіцери російських спецслужб.
Про це йдеться в заяві МЗС Британії, поширеному в неділю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Велика Британія повністю підтримує наших союзників в Чехії, які показали, наскільки далеко можуть зайти російські розвідслужби в спробі провести небезпечні і зловмисні операції в Європі... Ми як ніколи сповнені рішучості притягти до відповідальності винних у нападі в Солсбері і схвалюємо дії чеської влади, яка зробила те саме", - йдеться в заяві міністра закордонних справ Британії Домініка Рааба.
"Росія повинна утриматися від цих дій, які порушують найосновніші міжнародні норми", - наголошується в ньому.
Як повідомлялося, чеська влада висилає з країни 18 дипломатів посольства РФ в Празі, пов'язаних з російською військовою розвідкою.
"Чехія висилає всіх дипломатів посольства Росії в Празі, пов'язаних з російською військовою розвідкою. Загалом - 18 осіб. Причиною є результати розслідування, які свідчать про причетність співробітників ГРУ до вибуху складу зброї в Чехії в 2014 році", - повідомив посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс.
Пізніше стало відомо, що чеська поліція оголосила в розшук двох громадян РФ Олександра Петрова і Руслана Боширова.
"Україна підтримує дії Чеської Республіки у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь 2014 року, які призвели до людських жертв. Ми в Україні надто добре знаємо зловмисні методи РФ. Такі злочини не мають залишатися без покарання", - заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Чеське радіо наголошує, що йдеться про тих самих людей, яких у Великій Британії в 2018 році звинуватили в причетності до отруєння в Солсбері колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки.
Поліція Чехії на своєму сайті опублікувала повідомлення, що справді розшукує двох осіб, які подорожували Чехією в 2014 році з паспортами на ім'я Олександра Петрова і Руслана Боширова. У повідомленні також зазначається, що вони використовували й інші паспорти - у одного був паспорт громадянина Таджикистану, а у другого - Молдови.
На сайті опубліковано фотографії розшукуваних людей. На них зображені люди, справді схожі на Петрова і Боширова.
Пізніше перший віцепрем'єр Чехії Ян Гамачек, що тимчасово виконує обов'язки глави МЗС, заявив, що має намір порушити тему вибуху складу боєприпасів у Чехії в 2014 році, так звану "справу Врбетіце", на міністерській зустрічі ЄС.
"Я поінформував наших послів в ЄС і в НАТО, щоб повідомили про справу Врбетіце. У понеділок говоритиму про це на засіданні глав МЗС ЄС", - зазначив дипломат.
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в 2014 году, в связи с войной (которую наши недолугие правители согласились признать как внутренний конфликт) - Чехия ввела эмбарго на продажу оружия в Украину... перестали продавать даже порох и капсюли для охотничьего оружия...
Это уже потом когда Трамп заслал в Украину джавелинов
начали просыпать и предлагать наперегонки всякий хлам
...типа тех же чешских САУ "Dana"...
Единственные кто поставляет последние разработки - это Турция...
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/proc-rusti-agenti-zabijeli-v-cesku-aby-zabranili-dodavce-zbrani-do-syrie-151003 видання SZ , https://www.respekt.cz/agenda/za-vybuchem-municniho-skladu-ve-vrbeticich-stoji-rusti-agenti-kteri-se-pokusili-zabit-skripala Respect https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/casova-osa-vrbetice-vybuch-municni-sklad-policie-patrani-rusko-agenti_2104172317_kro Irozhlas
Солсберінаш!)))
ВЫ БЫ ЕЩЕ НАПОЛНИЛИ БЫ СЕБЯ РЕШИМОСТЬЮ УБИВАТЬ РУССКИХ СВИНЕЙ ЕСЛИ ОНИ НАЧНУТ ПОХОД НА ВАС И ВСЮ ЕВРОПУ ЧЕРЕЗ ЗЕМЛИ УКРАИНЫ.
хмм:- "... полны решимости привлечь..."
- когда срать хотите то тоже набираетесь решимости в прениях или всё же сразу садитесь на горшок без всяких обсуждений с трибун?