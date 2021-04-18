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Велика Британія підтримала рішення Чехії щодо висилки російських дипломатів: "Ми сповнені рішучості притягти до відповідальності винних у нападі в Солсбері"

Велика Британія підтримала рішення Чехії щодо висилки російських дипломатів:

Лондон висловлює підтримку Чехії у зв'язку з її рішенням вислати 18 російських дипломатів, які були ідентифіковані як офіцери російських спецслужб.

Про це йдеться в заяві МЗС Британії, поширеному в неділю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Велика Британія повністю підтримує наших союзників в Чехії, які показали, наскільки далеко можуть зайти російські розвідслужби в спробі провести небезпечні і зловмисні операції в Європі... Ми як ніколи сповнені рішучості притягти до відповідальності винних у нападі в Солсбері і схвалюємо дії чеської влади, яка зробила те саме", - йдеться в заяві міністра закордонних справ Британії Домініка Рааба.

"Росія повинна утриматися від цих дій, які порушують найосновніші міжнародні норми", - наголошується в ньому.

Також читайте: Висилка 18 російських дипломатів вплине на участь РФ у тендері на будівництво АЕС, - міністерство промисловості Чехії

Як повідомлялося, чеська влада висилає з країни 18 дипломатів посольства РФ в Празі, пов'язаних з російською військовою розвідкою.

"Чехія висилає всіх дипломатів посольства Росії в Празі, пов'язаних з російською військовою розвідкою. Загалом - 18 осіб. Причиною є результати розслідування, які свідчать про причетність співробітників ГРУ до вибуху складу зброї в Чехії в 2014 році", - повідомив посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс.

Пізніше стало відомо, що чеська поліція оголосила в розшук двох громадян РФ Олександра Петрова і Руслана Боширова.

"Україна підтримує дії Чеської Республіки у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь 2014 року, які призвели до людських жертв. Ми в Україні надто добре знаємо зловмисні методи РФ. Такі злочини не мають залишатися без покарання", - заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Чеське радіо наголошує, що йдеться про тих самих людей, яких у Великій Британії в 2018 році звинуватили в причетності до отруєння в Солсбері колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки.

Поліція Чехії на своєму сайті опублікувала повідомлення, що справді розшукує двох осіб, які подорожували Чехією в 2014 році з паспортами на ім'я Олександра Петрова і Руслана Боширова. У повідомленні також зазначається, що вони використовували й інші паспорти - у одного був паспорт громадянина Таджикистану, а у другого - Молдови.

На сайті опубліковано фотографії розшукуваних людей. На них зображені люди, справді схожі на Петрова і Боширова.

Також читайте: Завтра на засіданні глав МЗС ЄС Чехія порушить питання про підрив агентами РФ складу боєприпасів у Врбетіце, - віцепрем'єр Гамачек

Пізніше перший віцепрем'єр Чехії Ян Гамачек, що тимчасово виконує обов'язки глави МЗС, заявив, що має намір порушити тему вибуху складу боєприпасів у Чехії в 2014 році, так звану "справу Врбетіце", на міністерській зустрічі ЄС.

"Я поінформував наших послів в ЄС і в НАТО, щоб повідомили про справу Врбетіце. У понеділок говоритиму про це на засіданні глав МЗС ЄС", - зазначив дипломат.

Велика Британія (5667) вислання (98) дипломатія (712) спецслужби (271) Чехія (1655) дипломати (569)


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Топ коментарі
+10
https://www.pravda.com.ua/news/2021/04/18/7290626/ На складах, які росіяни підірвали у Чехії, була зброя для України - ЗМІ. Підірвані склади та зброя не належали Міноборони Чехії. На той час вони використовувалися комерційною компанією, що офіційно займається торгівлею зброєю - Imex Group. На час інциденту велася підготовка до експорту підірваної зброї до Болгарії. Однак ще важливіше те, що Болгарія була лише проміжним пунктом. Отримувачем була болгарська компанія Emco. Обидві названі компанії належать болгарському бізнесмену, легальному торговцю зброєю Еміліану Гебреву, який невдовзі після вибухів у Чехії також став об'єктом атаки російських агентів - у 2015 році його двічі отруїли нерво-паралітичною речовиною "Новичок". Згодом https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2019/11/23/the-dreadful-eight-grus-unit-29155-and-the-2015-poisoning-of-emilian-gebrev/ Bellingcat довели, що це робив той самий підрозділ, що здійснив напад на Скрипаля. Гебрев був одним з постачальників товарів військового призначення для українського МВС та Нацгвардії, у тому числі у розпал активної фази протистояння російській агресії на Донбасі.
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18.04.2021 13:27 Відповісти
+5
Великобритания поддержала решение Чехии выслать 18 российских дипломатов: "Мы полны решимости привлечь к ответственности виновных в нападении в Солсбери" - Цензор.НЕТ 9860
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18.04.2021 13:46 Відповісти
+4
Даже в тексте указано что продавали оружие в Болгарию а уже оттуда Украине.
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18.04.2021 13:44 Відповісти
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https://www.pravda.com.ua/news/2021/04/18/7290626/ На складах, які росіяни підірвали у Чехії, була зброя для України - ЗМІ. Підірвані склади та зброя не належали Міноборони Чехії. На той час вони використовувалися комерційною компанією, що офіційно займається торгівлею зброєю - Imex Group. На час інциденту велася підготовка до експорту підірваної зброї до Болгарії. Однак ще важливіше те, що Болгарія була лише проміжним пунктом. Отримувачем була болгарська компанія Emco. Обидві названі компанії належать болгарському бізнесмену, легальному торговцю зброєю Еміліану Гебреву, який невдовзі після вибухів у Чехії також став об'єктом атаки російських агентів - у 2015 році його двічі отруїли нерво-паралітичною речовиною "Новичок". Згодом https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2019/11/23/the-dreadful-eight-grus-unit-29155-and-the-2015-poisoning-of-emilian-gebrev/ Bellingcat довели, що це робив той самий підрозділ, що здійснив напад на Скрипаля. Гебрев був одним з постачальників товарів військового призначення для українського МВС та Нацгвардії, у тому числі у розпал активної фази протистояння російській агресії на Донбасі.
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18.04.2021 13:27 Відповісти
Ерунду не пиши...
в 2014 году, в связи с войной (которую наши недолугие правители согласились признать как внутренний конфликт) - Чехия ввела эмбарго на продажу оружия в Украину... перестали продавать даже порох и капсюли для охотничьего оружия...
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18.04.2021 13:42 Відповісти
Даже в тексте указано что продавали оружие в Болгарию а уже оттуда Украине.
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18.04.2021 13:44 Відповісти
в 2014 даже США не поставляли Украине ничего похожего на оружие... вообще кроме Прибалтики и Польши никто ничего не продавал...
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18.04.2021 13:46 Відповісти
Канада.
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18.04.2021 13:48 Відповісти
да... и Канада...
Это уже потом когда Трамп заслал в Украину джавелинов
начали просыпать и предлагать наперегонки всякий хлам
...типа тех же чешских САУ "Dana"...
Единственные кто поставляет последние разработки - это Турция...
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18.04.2021 13:58 Відповісти
Кацапы нам тем более ничего не продавали), но как то ж запчасти сюда доставляли.
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18.04.2021 13:51 Відповісти
Якщо ти дійсно в Чехії, а не десь там в рашистському мухосранську і розумієш чеську мову, то відкрий посилання чеських видань та прочитай, що вони з цього приводу пишуть:
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/proc-rusti-agenti-zabijeli-v-cesku-aby-zabranili-dodavce-zbrani-do-syrie-151003 видання SZ , https://www.respekt.cz/agenda/za-vybuchem-municniho-skladu-ve-vrbeticich-stoji-rusti-agenti-kteri-se-pokusili-zabit-skripala Respect https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/casova-osa-vrbetice-vybuch-municni-sklad-policie-patrani-rusko-agenti_2104172317_kro Irozhlas
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18.04.2021 14:25 Відповісти
Вот бы еще с поджопниками и на камеры.
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18.04.2021 13:29 Відповісти
Жість, вона полосата. То біла полоса, то чорна.
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18.04.2021 13:31 Відповісти
Великобритания поддержала решение Чехии выслать 18 российских дипломатов: "Мы полны решимости привлечь к ответственности виновных в нападении в Солсбери" - Цензор.НЕТ 238
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18.04.2021 13:33 Відповісти
Полнорешуни, хоч куди. Шмарклі жувати. Зробіть хоч щось уже.
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18.04.2021 13:39 Відповісти
Выражаю глубокую озабоченность полнотой решимости англичан!
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18.04.2021 13:46 Відповісти
Великобритания поддержала решение Чехии выслать 18 российских дипломатов: "Мы полны решимости привлечь к ответственности виновных в нападении в Солсбери" - Цензор.НЕТ 9860
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18.04.2021 13:46 Відповісти
Великобритания поддержала решение Чехии выслать 18 российских дипломатов: "Мы полны решимости привлечь к ответственности виновных в нападении в Солсбери" - Цензор.НЕТ 5126

Солсберінаш!)))
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18.04.2021 13:47 Відповісти
"Мы полны решимости привлечь к ответственности виновных в нападении в Солсбери"
ВЫ БЫ ЕЩЕ НАПОЛНИЛИ БЫ СЕБЯ РЕШИМОСТЬЮ УБИВАТЬ РУССКИХ СВИНЕЙ ЕСЛИ ОНИ НАЧНУТ ПОХОД НА ВАС И ВСЮ ЕВРОПУ ЧЕРЕЗ ЗЕМЛИ УКРАИНЫ.
хмм:- "... полны решимости привлечь..."
- когда срать хотите то тоже набираетесь решимости в прениях или всё же сразу садитесь на горшок без всяких обсуждений с трибун?
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18.04.2021 13:50 Відповісти
интересно,а шо скажет великий зе про цию вакханалию касабов
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18.04.2021 13:50 Відповісти
странно, по параше уже должны по всех оставшихся деревнях демонстрации проходит, а на руинах промышленности собрания коллективов едрошовского труда под лозунгами: "политику земана и его клики осуждаем!", "руки прочь от петрова и боширова!", "покажем чемберлену творениями якутского скульптора!", ... )
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18.04.2021 13:54 Відповісти
Щось здаєть мені, що в Британії вривається терпець, і лящі будуть - знатні... Долучайтесь і разом подолаємо москальську нечисть... Але вигрібати її прийдеться звідусіль, всупереч нормам права... Виганяти її в родную говень....
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18.04.2021 14:05 Відповісти
Англия набралась решимости чрез 5 лет после отравления?
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18.04.2021 16:20 Відповісти
ну по совести бритам еше за сипаев ответить надо так чточия бы корова мычала
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18.04.2021 21:50 Відповісти
 
 