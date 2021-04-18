Такі дії з боку РФ не мають залишатися безкарними, - Кулеба підтримує висилку Чехією російських дипломатів

Україна повністю підтримує рішення чеського уряду про висилку з країни 18 російських дипломатів.

Про це в твіттері заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна підтримує дії Чеської Республіки у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь 2014 року, які призвели до людських жертв. Ми в Україні надто добре знаємо зловмисні методи РФ. Такі злочини не мають залишатися без покарання", - підкреслив Кулеба.

Як повідомлялося, напередодні глава МЗС Чехії Ян Гамачек прийняв рішення вислати всіх співробітників російського посольства в Празі, які були ідентифіковані як офіцери російських спецслужб. Всього в списку 18 російських дипломатів. Крім цього, правоохоронці Чеської Республіки запросили допомогу в пошуку двох осіб, які в жовтні 2014 року були на території Чехії.

Вибухи у Врбетіце відбулися 16 жовтня 2014 року. Вибухнули, імовірно, десять тисяч кілограмів боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності. В результаті загинули двоє людей. Причина вибуху залишалася невідомою, за однією з версій він трапився через недбалість робітників.

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