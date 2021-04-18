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Такі дії з боку РФ не мають залишатися безкарними, - Кулеба підтримує висилку Чехією російських дипломатів

Такі дії з боку РФ не мають залишатися безкарними, - Кулеба підтримує висилку Чехією російських дипломатів

Україна повністю підтримує рішення чеського уряду про висилку з країни 18 російських дипломатів.

Про це в твіттері заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна підтримує дії Чеської Республіки у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь 2014 року, які призвели до людських жертв. Ми в Україні надто добре знаємо зловмисні методи РФ. Такі злочини не мають залишатися без покарання", - підкреслив Кулеба.

Як повідомлялося, напередодні глава МЗС Чехії Ян Гамачек прийняв рішення вислати всіх співробітників російського посольства в Празі, які були ідентифіковані як офіцери російських спецслужб. Всього в списку 18 російських дипломатів. Крім цього, правоохоронці Чеської Республіки запросили допомогу в пошуку двох осіб, які в жовтні 2014 року були на території Чехії.

Вибухи у Врбетіце відбулися 16 жовтня 2014 року. Вибухнули, імовірно, десять тисяч кілограмів боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності. В результаті загинули двоє людей. Причина вибуху залишалася невідомою, за однією з версій він трапився через недбалість робітників.

Також читайте: Велика Британія підтримала рішення Чехії щодо висилки російських дипломатів: "Ми сповнені рішучості притягти до відповідальності винних у нападі в Солсбері"

боєприпаси (2298) вибух (4527) нон грата (141) Чехія (1655) дипломати (569) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+3
Такие действия со стороны РФ не должны оставаться безнаказанными, - Кулеба поддерживает высылку Чехией российских дипломатов - Цензор.НЕТ 5701
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18.04.2021 13:34 Відповісти
+1
а еще бы перед высылкой вакцинировать каждого кровью КОВИДников....
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18.04.2021 13:40 Відповісти
+1
Если Украина поддерживает высылку чехами 18 рашистских дипломатов,тогда почему до сих пор, имея оккупацию Украины и войну с рашистом .не почистили Украину от прорашисткой нечисти ?
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18.04.2021 14:36 Відповісти
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Такие действия со стороны РФ не должны оставаться безнаказанными, - Кулеба поддерживает высылку Чехией российских дипломатов - Цензор.НЕТ 5701
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18.04.2021 13:34 Відповісти
Запретить посещать Карлсбад и др. места.
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18.04.2021 13:37 Відповісти
а еще бы перед высылкой вакцинировать каждого кровью КОВИДников....
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18.04.2021 13:40 Відповісти
Такого стерпеть точно низя, Митькин пинок рашкованам должен быть, как минимум, увесистей чешского, солидарность вещь, конечно, великая, но не до конца изученная
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18.04.2021 13:46 Відповісти
А СБУ пиарилось что с начала 2021 г. досрочно прекращены полномочия АЖ двух работавших в Украине иностранных дипломатов))) при этом не факт что российских
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18.04.2021 13:48 Відповісти
В той час коли РФ готуєься до нападу та затримують українського консула в Пітері, СБУ продовжує доїти та захищати корупціонерів і "вирішувати питання"
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18.04.2021 13:51 Відповісти
А за 15 000 кращих Українців.... ?
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18.04.2021 13:55 Відповісти
І МЗС вимошена просто бездоказово вимагати висилки дипломата посольства РФ)) замість щоб у відповідь СБУ викрила і затримала когось із дипломатів)) Бо займаються "кришиванням" корупціонерів, перешкоджаючі НАБУ їх викривати
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18.04.2021 13:56 Відповісти
https://censor.net/ru/user/21297 Крещатик, а ты не думал, что там "на границе" только этого и ждут?
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18.04.2021 14:06 Відповісти
Я не з Хрещатика я з Оболоні . СБУ повинна займатися не піаром а документувати і затримувати російських шпіонів в т.ч. і дипломатів. Те що "чекають" чи не чекають "на кордоні" жодного значення не має)) Якщо ху..ло виріше що прийшов час Х для наступу, то він це зробить і знайдуть або вигадають "казус белі"..Щоб прийти до влади Путін житлові будинки в Росії взривав))) якщо вирішить наступати то самі себе обстріляють бо це траадниція РВ
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18.04.2021 14:19 Відповісти
Если Украина поддерживает высылку чехами 18 рашистских дипломатов,тогда почему до сих пор, имея оккупацию Украины и войну с рашистом .не почистили Украину от прорашисткой нечисти ?
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18.04.2021 14:36 Відповісти
Делают вид, что работа у них кипит. Тут в Украине тучи российских шпионов аффилированные в саму власть и даже в оппозицию. Каждое существо с украинским паспортом, после окончания любого престижного вуза (да и не только; для сельских сексотов и областной уже статусный); их можно рассматривать, как уже законченных провокаторов и пособников. Практически, это потерянные поколения украинцев. Ими, Украина сама себя уничтожает. Это резерв Х...ла; к ним во главу, присылай диверсанта, - ну как было с Гиркиным, - и уже готова диверсионная группа. А у нас этих гиркиных, как собак не резаных во власти. Левочкины, Бойки и прочие Онуфрии Лаврские. Так что чистить не перечистить. Высылать не выслать! А они создают видимость, что работают. Вот такая х..ня, малята!
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18.04.2021 15:37 Відповісти
А Украину вообще кто-то спрашивает?
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18.04.2021 19:59 Відповісти
а кто спрашиваєт ?
порожнє місце ?
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18.04.2021 20:05 Відповісти
 
 