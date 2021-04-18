"Празі добре відомо, що буде за подібні фокуси", - речниця МЗС РФ Захарова про висилку російських дипломатів
Російська сторона обурена рішенням Чехії вислати 18 російських дипломатів після звинувачень про причетність агентів РФ до вибухів на складах боєприпасів у Врбетіце.
Про це заявила офіційна представниця МЗС Марія Захарова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.
"Празі добре відомо, що буде за подібні фокуси", - сказала вона, коментуючи заяву влади Чехії про висилку 18 російських дипломатів.
Як повідомлялося, напередодні глава МЗС Чехії Ян Гамачек прийняв рішення вислати всіх співробітників російського посольства в Празі, які були ідентифіковані як офіцери російських спецслужб. Всього в списку 18 російських дипломатів. Крім цього, правоохоронці Чеської Республіки запросили допомогу в пошуку двох осіб, які в жовтні 2014 року були на території Чехії.
Вибухи у Врбетіце відбулися 16 жовтня 2014 року. Вибухнули, імовірно, десять тисяч кілограмів боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності. В результаті загинули двоє людей. Причина вибуху залишалася невідомою, за однією з версій він трапився через недбалість робітників.
Раніше голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що рішення Праги вислати 18 дипломатів серйозно зашкодить двостороннім відносинам з РФ і анонсував наступні заходи у відповідь.
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тупа, нэчосана, нэ мита ...
щэ й прэдставитель рашен МІДа ?