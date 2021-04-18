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"Празі добре відомо, що буде за подібні фокуси", - речниця МЗС РФ Захарова про висилку російських дипломатів

Російська сторона обурена рішенням Чехії вислати 18 російських дипломатів після звинувачень про причетність агентів РФ до вибухів на складах боєприпасів у Врбетіце.

Про це заявила офіційна представниця МЗС Марія Захарова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

"Празі добре відомо, що буде за подібні фокуси", - сказала вона, коментуючи заяву влади Чехії про висилку 18 російських дипломатів.

Як повідомлялося, напередодні глава МЗС Чехії Ян Гамачек прийняв рішення вислати всіх співробітників російського посольства в Празі, які були ідентифіковані як офіцери російських спецслужб. Всього в списку 18 російських дипломатів. Крім цього, правоохоронці Чеської Республіки запросили допомогу в пошуку двох осіб, які в жовтні 2014 року були на території Чехії.

Вибухи у Врбетіце відбулися 16 жовтня 2014 року. Вибухнули, імовірно, десять тисяч кілограмів боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності. В результаті загинули двоє людей. Причина вибуху залишалася невідомою, за однією з версій він трапився через недбалість робітників.

Також читайте: Велика Британія підтримала рішення Чехії щодо висилки російських дипломатів: "Ми сповнені рішучості притягти до відповідальності винних у нападі в Солсбері"

Раніше голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що рішення Праги вислати 18 дипломатів серйозно зашкодить двостороннім відносинам з РФ і анонсував наступні заходи у відповідь.

боєприпаси (2298) вибух (4527) росія (66175) Чехія (1655) дипломати (569) Захарова Марія (360)


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Топ коментарі
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https://twitter.com/latiniano Румынская сотня



какой-то обыватель выложил в инстаграм фото Президента Молдовы Майи Санду, покупавшей вчера продукты в какой-то забегаловке недалеко от её дома Президент Санду отказалась от всех избыточных президентских привилегий и живёт в своей обычной квартире в Кишинёве..

"Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами", - спикер МИД РФ Захарова о высылке российских дипломатов - Цензор.НЕТ 5340
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18.04.2021 13:57 Відповісти
+53
уходи курица тут водки нет)
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18.04.2021 13:53 Відповісти
+47
"Праге хорошо известно" - намек на 1968?
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18.04.2021 13:55 Відповісти
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Дырявая шлюпка и унылая лошадь - "лица" рашкинского МУДа
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18.04.2021 16:34 Відповісти
Бедная Маша
"Празі добре відомо, що буде за подібні фокуси", - речниця МЗС РФ Захарова про висилку російських дипломатів - Цензор.НЕТ 6564
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18.04.2021 17:49 Відповісти
а шо пани лягли и просят
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18.04.2021 20:34 Відповісти
Чехи могут присоединиться к полякам - там самолёт взорвали, тут склады ...
Гаага ждёт.
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18.04.2021 22:54 Відповісти
Своєю смертю не помруть...........
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18.04.2021 23:04 Відповісти
загадка:

тупа, нэчосана, нэ мита ...
щэ й прэдставитель рашен МІДа ?
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18.04.2021 23:10 Відповісти
Машка Аблигацыя глубоко возмущам-с,это не мы НАСТАМНЕТ... быдло позорное пойманое за волосы вечно не мытые...
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18.04.2021 23:14 Відповісти
Если бы у нас были нормальным инфосопротивление то можно было бы в чешских сетях педалировать тему Захарова намекает на 68 год. Что бы подзадорить раздражение чехов русскими действиями.
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18.04.2021 23:31 Відповісти
да известно.они не забыли Пражскую весну.потому и гонят вас обсосов .
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18.04.2021 23:40 Відповісти
За подобным фокусом, последует новый фокус.
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18.04.2021 23:56 Відповісти
А последует скоро то, что руснью вообще в ЕС пускать не будут, что было бы крайне хорошо.
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19.04.2021 05:48 Відповісти
ясно что. теракты следуют. кончать нужно тероРАШКУ.
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19.04.2021 10:37 Відповісти
Маньку понесло! Страшно представить, что она будет вопить, если будет пьяна в хлам! У жирика нарисовалась конкурентка по части ахинеи.
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19.04.2021 12:15 Відповісти
Що ,маня,знову будете топтати танками а дитячі ручки наматувати на гусениці танків....один (тісля того як надивився ,що робить червона армія з мирними людьми)лейтенант,участник цієї кривавої розправи...пішов з армії назавжди (а криваві сни ще баче)?
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19.04.2021 12:33 Відповісти
Руская водка,шо ж ти натваріла...
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19.04.2021 14:46 Відповісти
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