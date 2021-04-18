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Новини Коронавірус і карантин
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За кожним, хто отримав першу дозу вакцини Pfizer, буде зарезервована друга доза з цієї ж партії, - ЦОЗ

За кожним, хто отримав першу дозу вакцини Pfizer, буде зарезервована друга доза з цієї ж партії, - ЦОЗ

За кожним українцем, який отримав першу дозу вакцини Pfizer-BioNTech (Comirnaty), буде зарезервована друга доза вакцини з цієї ж партії.

Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"За кожним щепленим першою дозою Comirnaty буде зарезервована друга доза вакцини з цієї ж партії в 117 тис. доз. Вакциною виробництва Pfizer-BioNTech (Comirnaty) насамперед щепитимуть персонал і мешканців будинків для літніх людей. Потім — працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників", - сказано в повідомленні.

У ЦГЗ також нагадали, що вакцину Comirnaty/Pfizer-BioNTech в Україну доставили в рамках COVAX, глобальної ініціативи, яка має на меті забезпечити рівний доступ до вакцини всіх країн. До кінця року в межах COVAX Україна може отримати безоплатні вакцини для 20 % населення.

Нагадаємо, 16 квітня в Київ доставили першу партію вакцин від COVID-19 компанії Pfizer. Україна отримала цю вакцину в рамках глобальної ініціативи COVAX. До кінця травня за  цим механізмом Україна повинна отримати ще близько 1,7 млн доз вакцин Pfizer і AstraZeneca південнокорейського виробництва.

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
хрень какая то, давно доказано, що громадянам после пфайзера на второй раз можно синоваком или ковишилдом догнаться, у них злоровье крепкое, це тока слабым чиновникам, депутатам и прочим пфайзер на второй раз колоть можно, поскольку иммунитет у них дуже ослаблен заботой о благе державы и громадянства
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18.04.2021 14:15 Відповісти
+2
Состоялся (вчера) интересный диалог с хорошим человеком из BioNTech SE, мы интересовались вопросами объемов производства вакцины Pfizer, планируемых на второй квартал 2021 года.
Он нам говорит: "Так ваши представители ведут уже переговоры с компанией о начале производства вакцин в Украине по лицензии".
Мы: "Кто ???"
Он: "Так ваш бывший президент, Петр Порошенко"
tZE inform https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3532324.html
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18.04.2021 14:31 Відповісти
+2
За каждым получившим первую дозу вакцины Pfizer будет зарезервирована вторая доза из этой же партии, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 267
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18.04.2021 14:35 Відповісти
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При вакцинации в Украине разделили граждан на нуждающихся

и остальное б.....ло. Это и есть " демократия " по-украински.
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18.04.2021 14:11 Відповісти
Це для особливо наближених до ЬІмпіратора.
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18.04.2021 14:12 Відповісти
то есть:
они собираются два месяца хранить пол партии - потому, что у них нет никакой гарантии получить следующую партию?!
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18.04.2021 14:13 Відповісти
хрень какая то, давно доказано, що громадянам после пфайзера на второй раз можно синоваком или ковишилдом догнаться, у них злоровье крепкое, це тока слабым чиновникам, депутатам и прочим пфайзер на второй раз колоть можно, поскольку иммунитет у них дуже ослаблен заботой о благе державы и громадянства
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18.04.2021 14:15 Відповісти
Предлагаю премировать передовиков производства этой замечательной вакциной. Голубовская, правда, спьяну, пи....нула, что сегодняшний вирус - это уже не тот, который три месяца назад, но куда-то же вакцину нужно пристраивать.. Мы ж то за неё уже заплатили... Хочешь-не хочешь, прийдётся оздоравливаться..
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18.04.2021 14:15 Відповісти
а ты знаешь что вакцина одинаково хорошо справляется и с другими штамами ЭТОГО вируса?
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18.04.2021 14:20 Відповісти
Конечно. И цирроз печени лечит, и туберкулёз. И от алкоколизма. И карьера прёт у уколотых. Непонятно, почему с таими возможностями до сих пор обычный грипп не стёрли.
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18.04.2021 14:23 Відповісти
короче я про Голубовскую:-
она почти единственная кто воюет с нашей коррумпированной системой здравоохранения и жестко трахает этих чиновников во благо больных добиваясь результативных лечений современными методами а не по устаревшим минздравовским протоколам которые уложили в гробы кучи народу.
https://m.facebook.com/ogolubovska#_=_
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18.04.2021 14:42 Відповісти
и шоб люди не переживали и не сомневались - "вторую"выдадут на хранение
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18.04.2021 14:16 Відповісти
А третью...четвертую ...пятую...и так далее...тоже зарезервируете?? Или как??
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18.04.2021 14:19 Відповісти
это уже зависит от Вашего финансового положения.
Ещё есть возможность заморозиться до победы над вирусом и пережидать в криокамере...
Еще дешевле только голову хранить...
Совсем за даром - хранить волосы в книгах родственников для выделения жромосом при воспроизведения себя из них
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18.04.2021 14:28 Відповісти
Судя по всему...твои мозги взяла на хранение еще акушерка в роддоме....но потеряла их...
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18.04.2021 14:30 Відповісти
да... было...
но их нашла твоя!
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18.04.2021 14:44 Відповісти
astrazeneka напряжна з усіх боків - тромбозна і довгограюча (аж на 12 тиждень друга доза). Сіновак і пфайзер 28 і 25 днів.
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18.04.2021 14:20 Відповісти
Состоялся (вчера) интересный диалог с хорошим человеком из BioNTech SE, мы интересовались вопросами объемов производства вакцины Pfizer, планируемых на второй квартал 2021 года.
Он нам говорит: "Так ваши представители ведут уже переговоры с компанией о начале производства вакцин в Украине по лицензии".
Мы: "Кто ???"
Он: "Так ваш бывший президент, Петр Порошенко"
tZE inform https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3532324.html
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18.04.2021 14:31 Відповісти
За каждым получившим первую дозу вакцины Pfizer будет зарезервирована вторая доза из этой же партии, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 267
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18.04.2021 14:35 Відповісти
А, як буде з Зеникой? Де наша 2-га доза?
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18.04.2021 15:03 Відповісти
 
 