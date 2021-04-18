За кожним, хто отримав першу дозу вакцини Pfizer, буде зарезервована друга доза з цієї ж партії, - ЦОЗ
За кожним українцем, який отримав першу дозу вакцини Pfizer-BioNTech (Comirnaty), буде зарезервована друга доза вакцини з цієї ж партії.
Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.
"За кожним щепленим першою дозою Comirnaty буде зарезервована друга доза вакцини з цієї ж партії в 117 тис. доз. Вакциною виробництва Pfizer-BioNTech (Comirnaty) насамперед щепитимуть персонал і мешканців будинків для літніх людей. Потім — працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників", - сказано в повідомленні.
У ЦГЗ також нагадали, що вакцину Comirnaty/Pfizer-BioNTech в Україну доставили в рамках COVAX, глобальної ініціативи, яка має на меті забезпечити рівний доступ до вакцини всіх країн. До кінця року в межах COVAX Україна може отримати безоплатні вакцини для 20 % населення.
Нагадаємо, 16 квітня в Київ доставили першу партію вакцин від COVID-19 компанії Pfizer. Україна отримала цю вакцину в рамках глобальної ініціативи COVAX. До кінця травня за цим механізмом Україна повинна отримати ще близько 1,7 млн доз вакцин Pfizer і AstraZeneca південнокорейського виробництва.
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и остальное б.....ло. Это и есть " демократия " по-украински.
они собираются два месяца хранить пол партии - потому, что у них нет никакой гарантии получить следующую партию?!
она почти единственная кто воюет с нашей коррумпированной системой здравоохранения и жестко трахает этих чиновников во благо больных добиваясь результативных лечений современными методами а не по устаревшим минздравовским протоколам которые уложили в гробы кучи народу.
https://m.facebook.com/ogolubovska#_=_
Ещё есть возможность заморозиться до победы над вирусом и пережидать в криокамере...
Еще дешевле только голову хранить...
Совсем за даром - хранить волосы в книгах родственников для выделения жромосом при воспроизведения себя из них
но их нашла твоя!
Он нам говорит: "Так ваши представители ведут уже переговоры с компанией о начале производства вакцин в Украине по лицензии".
Мы: "Кто ???"
Он: "Так ваш бывший президент, Петр Порошенко"
tZE inform https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3532324.html