За кожним, хто отримав першу дозу вакцини Pfizer, буде зарезервована друга доза з цієї ж партії, - ЦОЗ

За кожним українцем, який отримав першу дозу вакцини Pfizer-BioNTech (Comirnaty), буде зарезервована друга доза вакцини з цієї ж партії.

Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"За кожним щепленим першою дозою Comirnaty буде зарезервована друга доза вакцини з цієї ж партії в 117 тис. доз. Вакциною виробництва Pfizer-BioNTech (Comirnaty) насамперед щепитимуть персонал і мешканців будинків для літніх людей. Потім — працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників", - сказано в повідомленні.

У ЦГЗ також нагадали, що вакцину Comirnaty/Pfizer-BioNTech в Україну доставили в рамках COVAX, глобальної ініціативи, яка має на меті забезпечити рівний доступ до вакцини всіх країн. До кінця року в межах COVAX Україна може отримати безоплатні вакцини для 20 % населення.

Нагадаємо, 16 квітня в Київ доставили першу партію вакцин від COVID-19 компанії Pfizer. Україна отримала цю вакцину в рамках глобальної ініціативи COVAX. До кінця травня за цим механізмом Україна повинна отримати ще близько 1,7 млн доз вакцин Pfizer і AstraZeneca південнокорейського виробництва.