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Новини Агресія Росії проти України
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Верховний головнокомандувач має чітко сказати: "Ні, ми будемо битися", - генерал-лейтенант ЗСУ Забродський

Верховний головнокомандувач має чітко сказати:

На думку генерал-лейтенанта ЗСУ, народного депутата від "Європейської солідарності" Михайла Забродського, Верховний головнокомандувач повинен чітко заявити всьому українському народу, що ми маємо битися з ворогом.

Таку думку він висловив у програмі "Вечір з Миколою Княжицьким", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Еспресо".

"На місці Верховного головнокомандувача потрібно дати зрозуміти всій країні, всій нації, що ми будемо робити. Не в плані передислокації військ. Потрібна чітка заява стосовно напрямку дій, наших намірів. Верховний головнокомандувач має сказати: "ні, ми будемо битися", і це буде одночасно і наказ, і дорожня карта, і вказівка всім, що треба готуватися до силового сценарію", – зазначив Забродський.

Генерал-лейтенант також додав, що події 2014 року показали, що воюють не одні збройні сили, а вся країна, проте Україна до оборони не готова.

"У плані підготовки країни до оборони і держави до оборони, підкреслюю різницю цих понять, – зроблено ще дуже мало. А саме через те, що віддаючи данину своїй політичній позиції, керівництво країни постійно маневрує, кидається з однієї крайності в іншу. То ми називаємо війну перемир’ям, то ми називаємо обстріли загостренням. Добре, хоч пересування військ зараз називаємо пересуванням і загрозою, а потрібно було б назвати напруженням на кордоні", – зауважив нардеп.

Забродський наголосив, що ця невизначеність керівництва держави у формулюваннях призводить до невизначеності в настроях суспільства і нерозуміння того, що на нас чекає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ є "конкретною і безпосередньою" загрозою безпеці в Європі, - міністерка оборони ФРН Крамп-Карренбауер

Раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія під час контрольної перевірки успішно перекинула до західних кордонів дві армії і три з'єднання ПДВ.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціативу України підтримали країни-партнери, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання,відмовившись надавати пояснення.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

16 квітня президент України Володимир Зеленський під час візиту в Париж обговорив ситуацію з безпекою на сході України з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як пізніше повідомила пресслужба Меркель, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон і президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів закликали Росію відвести від кордону з Україною перекинуті туди війська.

За підсумками переговорів також стало відомо, що найближче засідання радників лідерів країн Нормандської четвірки відбудеться 19 квітня.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак стверджує, що під час переговорів Зеленського з Меркель і Макрона жодних пропозицій, які виходили б за рамки інтересів України, навіть не звучало. Зі свого боку президент Франції Емманюель Макрон заявив, що міжнародне співтовариство має окреслити "чіткі червоні лінії" у відносинах з Росією.

Донбас (22358) бойові дії (4105) Забродський Михайло (65)


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Топ коментарі
+65
Верховный главнокомандующий должен четко сказать: "Нет, мы будем драться", - генерал-лейтенант ВСУ Забродский - Цензор.НЕТ 7927
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18.04.2021 14:43 Відповісти
+44
Верховный главнокомандующий должен четко сказать: "Нет, мы будем драться", - генерал-лейтенант ВСУ Забродский - Цензор.НЕТ 3994
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18.04.2021 14:44 Відповісти
+39
Луи де Фенюс был образованый человек. С детства знал 3 языка, учился на драматических курсах https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD,_%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5_(%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80) Рене Симона . Кавалер ордена "Почётного легиона" и награждён премией "Сезар"!
А, что мы имеем у себя в первом кресле? Криворожское чмо с плохим средним образованием, без образования артиста и даже без диплома клоуна. Так, дворового пошиба фигляр и не более.
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18.04.2021 15:18 Відповісти
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ОН БУДЕТ ДРАПАТЬ! Пардон, дрипать! Гран пардон, - дристать!
Верховний головнокомандувач має чітко сказати: "Ні, ми будемо битися", - генерал-лейтенант ЗСУ Забродський - Цензор.НЕТ 2165
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18.04.2021 15:20 Відповісти
то цей бойовий генерал - депутат.... З ВРУ командує військами, як більшість з дивану тут на Цензорі?
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18.04.2021 15:24 Відповісти
Вова во, по себе не суди! Тут, на Цензоре, большинство в первом резерве, если не знаешь, хорек убогий! Сам-то чьих будешь? Не зеленого ли членограя черлядь?
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18.04.2021 15:29 Відповісти
ага бачив я Вас по закордонах... А не в зоні бойвих дій.
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18.04.2021 15:32 Відповісти
В этом есть зерно истины с некоторыми коррективами. Главнокомандующему ( учитывая наши реалии, соотношение сил и т.д) нужно заявить следующее " Крым, Севастополь и оккупированные районы Восточной Украины ( нет ни какого " донбасса" это угольный бассейн на трех областях Украины и одной области РФ) оккупированы РФ в нарушение международных и межгосударственных законов и соглашений. Силой Украина не будет их возвращать ( соотношение сил не то), будем использовать только дипломатические методы призывая и международное сообщество активно повлиять на ситуацию ( при этом поднимая свою армию и военный потенциал), Возврат Украине этих регионов только на условиях Украины.. без всяких хотел оккупанта и это касается сразу всех оккупированных территорий, а не каких то отдельных ее частей включая Севастополь.. При всем миролюбии Украины мы будем ( вынуждены) отвечать огнем на огонь, обстрелом на обстрел, предателям прощения не будет.. Пятая колонна Кремля в Украине будет нести заслуженное наказание и давление, вплоть до крайних мер В Украине существует один государственный язык - и это украинский, и одна официальная украинская православная церковь и это УПЦ КП.. В случае если РФ или ее гибридные отряды попробуют пересечь линию нынешнего соприкосновения , гос. границы, линии между Крымом и Херсонской обл. МЫ БУДЕМ ДРАТЬСЯ., где бы нам не пришлось это делать, будь то в степях Приазовья, будь то в предгорьях Карпат. Тогда это тотальная война. ( вот думаю где то так).
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18.04.2021 15:26 Відповісти
золотые слова..
будь у нас Верховный уровня Дудаева,он бы кацапне еще пару чрезвычайно интересных мыслей подкинул (для размышления),но не с нашим,как говорится,счастьем..
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18.04.2021 15:30 Відповісти
та в нас і бойових генералів немає. Одні депутати та Хенштаб...
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18.04.2021 16:25 Відповісти
Верховний головнокомандувач має чітко сказати: "Ні, ми будемо битися", - генерал-лейтенант ЗСУ Забродський - Цензор.НЕТ 6144
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18.04.2021 15:28 Відповісти
Верховний головнокомандувач має чітко сказати: "Ні, ми будемо битися", - генерал-лейтенант ЗСУ Забродський - Цензор.НЕТ 7017.Но для єтого - нужно только пєпєстать стрілять . .
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18.04.2021 15:30 Відповісти
Верховний головнокомандувач має чітко сказати: "Ні, ми будемо битися", - генерал-лейтенант ЗСУ Забродський - Цензор.НЕТ 5980
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18.04.2021 15:33 Відповісти
Портніков то голова. Чи дупа?
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18.04.2021 22:01 Відповісти
Верховний головнокомандувач має чітко сказати: "Ні, ми будемо битися", - генерал-лейтенант ЗСУ Забродський - Цензор.НЕТ 3704
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18.04.2021 15:34 Відповісти
Даже если Зеленский сейчас скажет то, что от него требуют, как от Верховного Главнокомандующего, это уже будет не его позиция, а просто балабольство, сказанное под нажимом патриотов. Время. когда он должен был это сказать, ушло.
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18.04.2021 15:38 Відповісти
Верховний головнокомандувач має чітко сказати: "Ні, ми будемо битися", - генерал-лейтенант ЗСУ Забродський - Цензор.НЕТ 8724
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18.04.2021 15:42 Відповісти
это его любимая робота
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18.04.2021 19:18 Відповісти
Головнокомандувач повинен, та де його взять?
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18.04.2021 15:50 Відповісти
Треба щоби військомат послав з чотири повістки, може з*явиться, якщо не з........ться.
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18.04.2021 16:55 Відповісти
Фамилия Главнокомандующего - Хомчак.
Не надо путать Верховного главнокомандующего с Главнокомандующим, которым является начальник Генерального штаба.
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18.04.2021 18:34 Відповісти
"...смешались в кучу кони, люди..."
С некоторого времени у нас РАЗДЕЛЕНЬІ должности НГШ и Главнокомандующего.
Учи матчасть, студент!😜
НГШ - ген. л-нт. Корнийчук С.П.
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19.04.2021 08:41 Відповісти
Правильно, не драться, деруться в подворотне, а защищать собственные жизни, т.е геннофонд страны, частички цивилизации. И надо понимать, кто перед вами. У него, а это другая форма жизни(человеческая жизнь не имеет для него значения) нет границ, Украина всего лишь ступенька.
Ну поскольку, идти через перешеек нереально придурковато. Решили что можно незаметно!!!! сделать десантную операцию, типа учения. Да, надо мочить прям на подступах без разбора!!!(у вас просто выхода нет), но нужно дать им высадиться, ну хотя бы части(в назидание остальным и с уроком на будущее)
Токо не ведите потом их парадом по городам. Зачем? Они хотят земли? Чужой земли, они свою испоганили? Накормите их землей, пусть привселюдно они ее скушают, ...каждый сколько сможет..... в назидание остальным.
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18.04.2021 16:07 Відповісти
И кстати о Нептуне морского базирования. А почему нельзя взять технологию тех же британцев, ну тот же Си Игл?? Основная задача это выстрелить вооон туда!!!, а далее ракета сама ищет цель.
Можно сделать из нее того же дрона? А почему нет? У амеров целые самолеты летают.В режиме поиска управляет оператор из борта того же катера. Увидев цель оператор ее маркирует и включает автомат наведения, далее ракета все делает сама.
И вот вам и не надо привязки к месту. Уже сам катер определил азимут и дальность.
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18.04.2021 18:34 Відповісти
После начала войны уже отработан несколько иной механизм обороны - минирование побережья, бетонные заграждения, а так же к берегу быстро подводятся "Пионы" с "Гиацинтами", которые топят корабль, типа корвет, всего двумя попаданиями. При этом, на боевых кораблях кацапов, нет систем сбивать снаряды, а ракеты все таки могут сбивать.

Ну и при дальности стрельбы этих орудий, это уже наши территориальные воды, а учитывая гладь моря, невысокую скорость кораблей и их большие размеры, промахнуться нашим гармашам будет проблематично (надеюсь).
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18.04.2021 18:39 Відповісти
чуствую скоро этот военный патриот может и места не столь отдаленные попасть -зэбил таких не любит
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18.04.2021 16:28 Відповісти
Цей "воєнний патріот" сам особисто в атаку не піде, тим більше, що зараз він депутат. А в разі чого то і взагалі дасть драла. Були вже такі патріоти серед вищого командування...
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19.04.2021 00:25 Відповісти
В випадку нападу ********** Зегенерата має пристрелити як зрадника будь який патріот України. Далі військова хунта. А вибори вже після того як останній прокацаплений ідіот буде закопаний в землю України.
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18.04.2021 16:49 Відповісти
Чорт попуканый не накликай беду уже один главнокомандующий дрался оставил бойцов на гибель а сам в посадке дождался темноты и бежал аж пятки в сраку влипали хомчак.
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18.04.2021 17:00 Відповісти
Говорят ,что кур доят.Товарисч просто лузер-вымогатель.Ия не верю Калиостро.
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18.04.2021 18:04 Відповісти
Верховний головнокомандувач має чітко сказати: "Ні, ми будемо битися", - генерал-лейтенант ЗСУ Забродський - Цензор.НЕТ 836
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18.04.2021 18:05 Відповісти
Верховний головнокомандувач має чітко сказати: "Ні, ми будемо битися", - генерал-лейтенант ЗСУ Забродський - Цензор.НЕТ 7766
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18.04.2021 18:09 Відповісти
за шоколадні гроші надруковано?
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18.04.2021 22:03 Відповісти
То воно так пісюнчиком клавіші поломило?
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19.04.2021 00:15 Відповісти
он уже заявлял, а ты проспал.
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18.04.2021 18:16 Відповісти
Верховний головнокомандувач у нас сцикун
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18.04.2021 19:03 Відповісти
нажаль(с).. у говнокомандувача и его секретуток язык занят полировкой мылолюбивого глаза хйла, а не защитой Украины
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18.04.2021 19:07 Відповісти
эта зелёная тварь провоцирует орков на войну
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18.04.2021 19:17 Відповісти
У Зе-главнокомандувача наверное зе-орган в нерабочем состоянии (разбил о клавиши), да и наверное во время обрезания по ошибке ему бейцы отчикрыжили вместо чего то там.
Вот прям сладывается впечатление что у него точно яиц нет - ну вот никаких от слова совсем.
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19.04.2021 05:36 Відповісти
Ми будемо битись за Україну не дивлячись на цього "верховного головнокомандувача". Щоби він чи його "партія" не робили, як би не шкодили, але Україна наша батьківщина і у нас, віл в Італії не має.
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19.04.2021 09:25 Відповісти
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