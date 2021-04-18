Верховний головнокомандувач має чітко сказати: "Ні, ми будемо битися", - генерал-лейтенант ЗСУ Забродський
На думку генерал-лейтенанта ЗСУ, народного депутата від "Європейської солідарності" Михайла Забродського, Верховний головнокомандувач повинен чітко заявити всьому українському народу, що ми маємо битися з ворогом.
Таку думку він висловив у програмі "Вечір з Миколою Княжицьким", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Еспресо".
"На місці Верховного головнокомандувача потрібно дати зрозуміти всій країні, всій нації, що ми будемо робити. Не в плані передислокації військ. Потрібна чітка заява стосовно напрямку дій, наших намірів. Верховний головнокомандувач має сказати: "ні, ми будемо битися", і це буде одночасно і наказ, і дорожня карта, і вказівка всім, що треба готуватися до силового сценарію", – зазначив Забродський.
Генерал-лейтенант також додав, що події 2014 року показали, що воюють не одні збройні сили, а вся країна, проте Україна до оборони не готова.
"У плані підготовки країни до оборони і держави до оборони, підкреслюю різницю цих понять, – зроблено ще дуже мало. А саме через те, що віддаючи данину своїй політичній позиції, керівництво країни постійно маневрує, кидається з однієї крайності в іншу. То ми називаємо війну перемир’ям, то ми називаємо обстріли загостренням. Добре, хоч пересування військ зараз називаємо пересуванням і загрозою, а потрібно було б назвати напруженням на кордоні", – зауважив нардеп.
Забродський наголосив, що ця невизначеність керівництва держави у формулюваннях призводить до невизначеності в настроях суспільства і нерозуміння того, що на нас чекає.
Раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія під час контрольної перевірки успішно перекинула до західних кордонів дві армії і три з'єднання ПДВ.
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Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціативу України підтримали країни-партнери, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання,відмовившись надавати пояснення.
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Як пізніше повідомила пресслужба Меркель, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон і президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів закликали Росію відвести від кордону з Україною перекинуті туди війська.
За підсумками переговорів також стало відомо, що найближче засідання радників лідерів країн Нормандської четвірки відбудеться 19 квітня.
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак стверджує, що під час переговорів Зеленського з Меркель і Макрона жодних пропозицій, які виходили б за рамки інтересів України, навіть не звучало. Зі свого боку президент Франції Емманюель Макрон заявив, що міжнародне співтовариство має окреслити "чіткі червоні лінії" у відносинах з Росією.
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будь у нас Верховный уровня Дудаева,он бы кацапне еще пару чрезвычайно интересных мыслей подкинул (для размышления),но не с нашим,как говорится,счастьем..
Не надо путать Верховного главнокомандующего с Главнокомандующим, которым является начальник Генерального штаба.
С некоторого времени у нас РАЗДЕЛЕНЬІ должности НГШ и Главнокомандующего.
Учи матчасть, студент!😜
НГШ - ген. л-нт. Корнийчук С.П.
Ну поскольку, идти через перешеек нереально придурковато. Решили что можно незаметно!!!! сделать десантную операцию, типа учения. Да, надо мочить прям на подступах без разбора!!!(у вас просто выхода нет), но нужно дать им высадиться, ну хотя бы части(в назидание остальным и с уроком на будущее)
Токо не ведите потом их парадом по городам. Зачем? Они хотят земли? Чужой земли, они свою испоганили? Накормите их землей, пусть привселюдно они ее скушают, ...каждый сколько сможет..... в назидание остальным.
Можно сделать из нее того же дрона? А почему нет? У амеров целые самолеты летают.В режиме поиска управляет оператор из борта того же катера. Увидев цель оператор ее маркирует и включает автомат наведения, далее ракета все делает сама.
И вот вам и не надо привязки к месту. Уже сам катер определил азимут и дальность.
Ну и при дальности стрельбы этих орудий, это уже наши территориальные воды, а учитывая гладь моря, невысокую скорость кораблей и их большие размеры, промахнуться нашим гармашам будет проблематично (надеюсь).
Вот прям сладывается впечатление что у него точно яиц нет - ну вот никаких от слова совсем.