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Новини
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Прихильники Навального організовують нові акції протесту в російських містах увечері 21 квітня: Його життя зараз висить на волосині

Прихильники Навального організовують нові акції протесту в російських містах увечері 21 квітня: Його життя зараз висить на волосині

Прихильники ув'язненого російського опозиціонера Олексія Навального організовують нові акції протесту в російських містах в наступну середу, 21 квітня.

Про це йдеться в заяві штабу Навального, яка опублікована на його сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Існують обставини, в яких потрібно діяти швидко, інакше станеться непоправне. В такі моменти рішення треба приймати миттєво, тому що вони, рішення, можуть змінити все. Зараз саме такий момент. Ми прийняли рішення не чекати збору 500 000 осіб на нашому сайті. Події розвиваються дуже стрімко і дуже погано. Чекати і відкладати більше не можна. Екстремальна ситуація вимагає екстремальних рішень. Ми оголошуємо мітинг зараз", - випливає із заяви.

"Среда, 21 квітня, 19.00, центральні площі російських міст", - слідує далі.

"Ви коли-небудь на власні очі бачили, як вбивають людину? Бачили. Ви бачите це прямо зараз. І як би не хотілося абстрагуватися, не думати про це, поміняти тему - це не скасує того факту, що Олексія Навального вбивають. Страшним способом. На очах у всіх нас. І перед кожним з нас, хочемо ми цього чи ні, постає питання: чи готові ми зробити щось, щоб врятувати життя людині, яка багато років ризикує ним заради нас. Фонду боротьби з корупцією в цьому році виповнюється 10 років. 10 років тому ми зібралися, щоб розповідати вам, як насправді на наші гроші живуть брехливі єдинороси, що прокралися. Ми назавжди змінили життя кожного чиновника, розворушили їх затишні корупційні гнізда. Їм це ніколи не подобалося, а зараз вони розлютовані" , - підкреслюють організатори акцій протесту.

"Всі ці роки ми жили під максимальним тиском. Постійні обшуки, арешти, кримінальні справи, блокування рахунків, нічні допити, родичі в заручниках. Проте навіть під цим тиском нам вдавалося виживати, і не тільки виживати: виходили нові розслідування, наші кандидати вигравали вибори. Путін злився ще більше. Ставки різко зросли в минулому році, коли Навального намагалися отруїти "Новачком". Але він вижив, він розслідував своє отруєння, поговорив з власним вбивцею, а потім повернувся в Росію, щоб продовжувати займатися політикою. Путін не міг цього простити і зробив Олексія своїм заручником. Зараз Навальний в колонії, і його життя висить на волосині. У нього серйозні проблеми зі здоров'ям, але до нього не пускають лікарів. Він уже кілька тижнів тримає голодовку, вимагаючи медичної допомоги. Стан критичний. Ми не знаємо, скільки він зможе витримати. Але зрозуміло, що часу у нас немає", - сказано в заяві.

Також нагадується, що в п'ятницю 16 квітня прокуратура Москви подала позовну заяву про визнання ФБК і штабів Навального екстремістськими організаціями.

Також читайте: Російський опозиціонер Навальний оголосив голодування в колонії

"Якщо ми ніяк на це не відповімо, немає ніяких сумнівів, що суд цей позов задовольнить, і дуже швидко. Що це означає? Це означає, що нас, по суті, прирівняють до терористів. Це означає, що будь-який, хто скаже: "Я співробітник штабу Навального" або "Я співробітник ФБК", сяде в тюрму на строк до шести років. Це означає, що спроба продовжувати нашу роботу - наприклад, випускати нові розслідування - призведе до того, що будь-кого, хто цим займається, зможуть посадити на 10 років", - слідує далі.

"Чому це сталося саме зараз, легко зрозуміти. Довіра до Путіна падає, вплив телевізора стає все слабшим. Знижується рівень життя, ростуть ціни, а у людей відкриваються очі. Рейтинг "Єдиної Росії", тієї самої партії, на яку спирається Путін, падає все нижче і нижче, в тому числі завдяки нашій роботі. Тому Путін пішов у відчайдушну атаку.

Якщо ми зараз промовчимо, настане найтемніший час для вільних людей. Росія зануриться в повний морок. Мирна політична діяльність в Росії стане неможливою. Той, хто не згоден з чинним режимом, буде визнаватися екстремістом. Той, хто не згоден з тим, що Путін із зграєю злодіїв захопив владу, буде визнаватися ворогом держави", - зазначають в штабі.

"Розповідати про корупцію - це злочин. Боротися за свої права - злочин. Говорити правду - злочин. Кожен, хто хоче жити у вільній країні, - це потенційний злочинець. Будь-хто, хто незадоволений чим завгодно, від гібридних воєн до крихітних пенсій, - це злочинець. Коли Путін вирішив оголосити нас екстремістами, він фактично кожному з вас подав сигнал: ви небезпечні люди. Ви страшні люди. У Росії такі, як ви, просто не потрібні.

Але нам потрібна Росія. Ми хочемо жити в щасливій країні, в якій немає політв'язнів, в якій політичних опонентів не вбивають і не катують в тюрмах.

Також читайте: Навальний подає в суд на колонію, тому що йому там не дозволяють читати Коран. ДОКУМЕНТ

Нам з вами нікуди відступати. Цієї середи, 21 квітня, о сьомій вечора за місцевим часом ми закликаємо людей у всій країні вийти на мітинги. Кличте всіх знайомих і виходите на центральні площі. Приїжджайте в найбільше місто, в якому можете опинитися ввечері в середу: з райцентру - до обласного центру, з Підмосков'я - в Москву", - сказано далі.

Уточнюється, що в Москві акція стартує 21 квітня о 19:00 на Манежній площі, в Санкт-Петербурзі - 21 квітня о 19.00 на Двірцевій площі.

"Життя Олексія Навального і доля Росії залежать від того, скільки громадян вийде на вулиці в цю середу. А три дні до мітингу потрібні для того, щоб про нього дізналися абсолютно всі. Говоріть про нього всюди, де тільки можете. Розмовляйте з усіма, до кого зможете дотягнутися. Вішайте листівки в під'їзді, пишіть пости в соцмережах, зателефонуйте рідним і розкажіть їм про те, що відбувається. Абсолютно кожен зараз може зробити щось, щоб врятувати Олексія. Не пропустіть цю можливість, іншої може вже не бути", - підсумовано в заяві.

акція (1461) протест (2408) росія (66175) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+17
"Брат" Льошка помирає, бутерброда просить... Він їх любив
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18.04.2021 14:52 Відповісти
+17
Сторонники Навального организовывают новые акции протеста в российских городах вечером 21 апреля: Его жизнь сейчас висит на волоске - Цензор.НЕТ 9135
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18.04.2021 15:06 Відповісти
+11
Да и хер с ним с этим бутербродом-навальным. Сдохнет так сдохнет. Мне лично от этого не холодно и не жарко. Я за то, что б все руские свиньи сдохли в тяжелых муках
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18.04.2021 14:54 Відповісти
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що це за протести по розкладу?
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18.04.2021 14:51 Відповісти
"Верни колбасу бутерброт, ворюга, все прощу !"
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18.04.2021 18:06 Відповісти
"Брат" Льошка помирає, бутерброда просить... Він їх любив
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18.04.2021 14:52 Відповісти
https://mobile.twitter.com/Garry51302808

https://mobile.twitter.com/Garry51302808 Garry https://mobile.twitter.com/Garry51302808 @Garry51302808 https://mobile.twitter.com/Garry51302808/status/1383499822129319940 17 ч

...У Антоненка вже зуби випадають...
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18.04.2021 15:33 Відповісти
попадёшь - узнаешь.
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18.04.2021 17:49 Відповісти
Да и хер с ним с этим бутербродом-навальным. Сдохнет так сдохнет. Мне лично от этого не холодно и не жарко. Я за то, что б все руские свиньи сдохли в тяжелых муках
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18.04.2021 14:54 Відповісти
Сторонники Навального организовывают новые акции протеста в российских городах вечером 21 апреля: Его жизнь сейчас висит на волоске - Цензор.НЕТ 9135
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18.04.2021 15:06 Відповісти
Как-то вообще похер на лешу-бутерброда!!
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18.04.2021 14:54 Відповісти
Да, но протесты в раше нам сейчас на руку. Правда, так как они протестуют, это пародия.
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18.04.2021 14:58 Відповісти
че они все носяться с этим навальным? как то пофиг на этого кацапчика, считающего крым русским
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18.04.2021 14:56 Відповісти
Навальний і має померти. Цим він принесе чимало користі для цивілізованого світу.
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18.04.2021 14:56 Відповісти
На островах его жизнь не висела на волоске почему-то
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18.04.2021 14:57 Відповісти
почему то вспомнилась Юля в инвалидной коляске - умирающий лебедь
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18.04.2021 15:22 Відповісти
шо ? опять бунтуют ! ну вабче ...
Сторонники Навального организовывают новые акции протеста в российских городах вечером 21 апреля: Его жизнь сейчас висит на волоске - Цензор.НЕТ 656
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18.04.2021 14:58 Відповісти
ПОКА НЕ ПОЗДНО!

Срочно необходимо организовать всемирный сбор подписей под петицией в Совет Безопасности ООН с требованием допустить к президенту России В.В. Путину независимых психиатров.
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18.04.2021 14:58 Відповісти
Может, лучше патологоанатомов?
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19.04.2021 01:28 Відповісти
млять!
фатит вже протестов!
начинайте шмалять и резать путенских приспешников !

десяток замочите - остальные разбегутся...
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18.04.2021 14:59 Відповісти
Так.Напередодні війни, москалів найбільше хвилює здоров'я Овального.
Є ж цікавіші новини.
https://www.5.ua/dv/tresh/242289?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=tgra ГОЛА ЖІНКА ПЕРЕРВАЛА ПОХОВАННЯ ПРИНЦА ФІЛІПА

Гаррі не встав.
Сторонники Навального организовывают новые акции протеста в российских городах вечером 21 апреля: Его жизнь сейчас висит на волоске - Цензор.НЕТ 5259
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18.04.2021 15:02 Відповісти
А де новина про те,як супержурналіст-розслідувач всіх часів і народів Біґус вчергове обісрався ?
Сторонники Навального организовывают новые акции протеста в российских городах вечером 21 апреля: Его жизнь сейчас висит на волоске - Цензор.НЕТ 5073
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18.04.2021 15:07 Відповісти
Щось у голої жінки із фігурою не дуже айс, тому в мене "гаррі" теж не встав
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18.04.2021 15:53 Відповісти
ВСЕМ ВМЕНЯЕМЫМ КИЕВЛЯНАМ НУЖНО В ЭТОТ ДЕНЬ ИДТИ ПОД РОССИЙСКОЕ ПОСОЛЬСТВО!
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18.04.2021 15:05 Відповісти
А невмєняємим що робити ?
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18.04.2021 15:09 Відповісти
А невменяемые здесь сидят и постят фигню про бутерброд и то, как они ненавидят Россию.
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18.04.2021 15:12 Відповісти
"хотели по хорошему"
"подать заявки "
"согласование"
***** вы беспросветные инфантилы даже перед лицом смерти
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18.04.2021 15:21 Відповісти
А що казати? "Не все так однозначно" і "россия хорошая, то у них ***** плохое"?
Та тут усьому цивілізованому людству треба замислитись над питанням, якими мають бути технології та логістика геноциду, щоб максимально швидко і ефективно кинути "вяликий русский народ" під жорна холокосту.
Звичайно, базисом мають бути методи, випробувані німцями під час Другої Світової, комбінати треба облаштовувати з урахуванням досвіду Дахау. Але пропускна здатність має бути вищою - бо 140 млн русні це не 6 млн "дітей Яхве", треба душити інтенсивніше.
Утім ми маємо ******* технічні надбання, тож не все так сумно
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18.04.2021 15:39 Відповісти
Пан я з вами не згоден. посіян не треба винищювати як Гітлер евреїв, треба навпаки добровільно пересилити усіх росіян на Сонячну Колиму і сумліною працею хай відшкодовуют всьому світові заподіяну шкоду! Хотіли росіяни Донбасс так не хай там вугілья добувают за миску баланди!
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18.04.2021 15:45 Відповісти
...дещо занадто гуманно, але з іншого боку економічно привабливо.
Цю ідею варто розглянути
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18.04.2021 15:49 Відповісти
Ты конченный идиот или провокатор!
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18.04.2021 17:41 Відповісти
ідіотизм.
НЕ ВАРТО ВСТАВАТИ НА НЕЦИВІЛІЗОВАНИЙ ШЛЯХ..
В УКРАЇНИ ВІЙНА З РОСІЙСЬКОЮ ІМПЕРІЄЮ, а не з народом,котрому,звичайно,треба "дати по зубам",але не винищувати..
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18.04.2021 18:04 Відповісти
Німці були нецивілізованими? Народ інженерів, філософів, воїнів, письменників та поетів. Але коли прийшов Геноссе Геноцид, то прийшов він по-німецьки технологічно: не тільки із дідівськими розстрілами, але з технологіями конвеєрної утилізації неповноцінного біоматеріалу.
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18.04.2021 18:12 Відповісти
Усатий грузин-партайгеноссе все организовал. Беломорканал и т.д. И ГОЛОДОМОР!
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18.04.2021 18:33 Відповісти
То точно. Якщо серйозно і об'єктивно, то у 21 сторіччі ніхто кацапів геноцидити в газових камерах не буде... Але якщо хочуть у совок - нехай отримують совок, причому не хрущовсько-брежнєвський, а сталінський а-ля КНДР.
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18.04.2021 18:48 Відповісти
+100500!
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18.04.2021 22:52 Відповісти
Прихильники Навального організовують нові акції протесту в російських містах увечері 21 квітня: Його життя зараз висить на волосині - Цензор.НЕТ 5845
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18.04.2021 18:19 Відповісти
Прихильники Навального організовують нові акції протесту в російських містах увечері 21 квітня: Його життя зараз висить на волосині - Цензор.НЕТ 7388
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18.04.2021 18:28 Відповісти
Щоб ЩО?
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18.04.2021 15:09 Відповісти
Когда смотрю на рожу Навального мне гадко. А ведь он этнический украинец, но русские харчи плохо влияют на внешний вид.
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18.04.2021 15:14 Відповісти
Ему коран уже дали? И вообще, на мокшанском верху говорили, что у него все есть. Отдыхает, 3ох разовое питание, здоровый сон. Но крымские бутерброды не возвращает, съедает. Странно.
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18.04.2021 15:07 Відповісти
Х#йло по професии убийца и из положительных качеств у него только «резус-фактор»...
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18.04.2021 15:10 Відповісти
Дайте ему бутерброд
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18.04.2021 15:13 Відповісти
Это просто какой дикий ужас какой то, больной и весь такой несчастный мошенник просто умирает в тюрьме злого мордора - помогите, спасите........ тьфу пля
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18.04.2021 15:19 Відповісти
Показывали видео как Навальный отжимается от пола в камере, чтоб все были такими больными и умирающими.))
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18.04.2021 15:34 Відповісти
Я поддерживаю протест. Чем больше мусоров будет внутри Лоптестана тем меньше вояк будет на границах с Украиной! Но Леха ведь не бутерброт ведь с кичи на свободу его перекладывать. Пусть Лёха посидит и подумает чей Крым!
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18.04.2021 15:40 Відповісти
Дайте йому сільодки, зараз росії якраз дуже не вистачає мученика борця з узурпатором.
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18.04.2021 15:46 Відповісти
Насрать на этого насрального, пусть всех кацапов кацапы посадят, петушня
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18.04.2021 15:53 Відповісти
Где гарантия, что Озеро не решило насральным ***** заменить в обмен на санкции...бабки любят тишину
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18.04.2021 17:49 Відповісти
Молодцы, всё верно.
Навальный - отважный человек, герой.
А все, кто тут против него и про "бутерброд" - лахта, либо полезные кремлю идиоты.
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18.04.2021 17:53 Відповісти
а може українцям НАЙКРАЩЕ взагалі не коментувати "претендентів на престол" РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ?
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18.04.2021 18:06 Відповісти
украинцы комментируют и поддерживают навального, а лахта и полезные кремлю идиоты хают и калякают про бутерброд.
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18.04.2021 18:18 Відповісти
******* на этого бутербродника! Пусть жрёт курицу, там её жарят в бараке
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18.04.2021 18:14 Відповісти
Бувтербродиком подавился..обыкновенная улуская сволочь..как они все
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18.04.2021 18:33 Відповісти
Я не розуію, чому постійно нам українцям в ЗМІ нав'язують цього Навального, він для України лєвий, і більшість українців до нього ставляться негативно із-за висловлювань за Крим, що доводить те , що у кожного кацапа і в опозиції теж в крові імперскі амбіції і вялічіє. Нехай читає коран, але він не спасе, Спаситель спасає. П.С. взагалі є така статистика, що хто відмовлявся від Христа (навіть жалкої пародії християнства як Православіє Східного обряду) всі погано закінчують , так чи інше раночи пізно. Касиус Клєй яркий вираз.
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18.04.2021 22:41 Відповісти
 
 