Прихильники Навального організовують нові акції протесту в російських містах увечері 21 квітня: Його життя зараз висить на волосині

Прихильники ув'язненого російського опозиціонера Олексія Навального організовують нові акції протесту в російських містах в наступну середу, 21 квітня.

Про це йдеться в заяві штабу Навального, яка опублікована на його сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Існують обставини, в яких потрібно діяти швидко, інакше станеться непоправне. В такі моменти рішення треба приймати миттєво, тому що вони, рішення, можуть змінити все. Зараз саме такий момент. Ми прийняли рішення не чекати збору 500 000 осіб на нашому сайті. Події розвиваються дуже стрімко і дуже погано. Чекати і відкладати більше не можна. Екстремальна ситуація вимагає екстремальних рішень. Ми оголошуємо мітинг зараз", - випливає із заяви.

"Среда, 21 квітня, 19.00, центральні площі російських міст", - слідує далі.

"Ви коли-небудь на власні очі бачили, як вбивають людину? Бачили. Ви бачите це прямо зараз. І як би не хотілося абстрагуватися, не думати про це, поміняти тему - це не скасує того факту, що Олексія Навального вбивають. Страшним способом. На очах у всіх нас. І перед кожним з нас, хочемо ми цього чи ні, постає питання: чи готові ми зробити щось, щоб врятувати життя людині, яка багато років ризикує ним заради нас. Фонду боротьби з корупцією в цьому році виповнюється 10 років. 10 років тому ми зібралися, щоб розповідати вам, як насправді на наші гроші живуть брехливі єдинороси, що прокралися. Ми назавжди змінили життя кожного чиновника, розворушили їх затишні корупційні гнізда. Їм це ніколи не подобалося, а зараз вони розлютовані" , - підкреслюють організатори акцій протесту.

"Всі ці роки ми жили під максимальним тиском. Постійні обшуки, арешти, кримінальні справи, блокування рахунків, нічні допити, родичі в заручниках. Проте навіть під цим тиском нам вдавалося виживати, і не тільки виживати: виходили нові розслідування, наші кандидати вигравали вибори. Путін злився ще більше. Ставки різко зросли в минулому році, коли Навального намагалися отруїти "Новачком". Але він вижив, він розслідував своє отруєння, поговорив з власним вбивцею, а потім повернувся в Росію, щоб продовжувати займатися політикою. Путін не міг цього простити і зробив Олексія своїм заручником. Зараз Навальний в колонії, і його життя висить на волосині. У нього серйозні проблеми зі здоров'ям, але до нього не пускають лікарів. Він уже кілька тижнів тримає голодовку, вимагаючи медичної допомоги. Стан критичний. Ми не знаємо, скільки він зможе витримати. Але зрозуміло, що часу у нас немає", - сказано в заяві.

Також нагадується, що в п'ятницю 16 квітня прокуратура Москви подала позовну заяву про визнання ФБК і штабів Навального екстремістськими організаціями.

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"Якщо ми ніяк на це не відповімо, немає ніяких сумнівів, що суд цей позов задовольнить, і дуже швидко. Що це означає? Це означає, що нас, по суті, прирівняють до терористів. Це означає, що будь-який, хто скаже: "Я співробітник штабу Навального" або "Я співробітник ФБК", сяде в тюрму на строк до шести років. Це означає, що спроба продовжувати нашу роботу - наприклад, випускати нові розслідування - призведе до того, що будь-кого, хто цим займається, зможуть посадити на 10 років", - слідує далі.

"Чому це сталося саме зараз, легко зрозуміти. Довіра до Путіна падає, вплив телевізора стає все слабшим. Знижується рівень життя, ростуть ціни, а у людей відкриваються очі. Рейтинг "Єдиної Росії", тієї самої партії, на яку спирається Путін, падає все нижче і нижче, в тому числі завдяки нашій роботі. Тому Путін пішов у відчайдушну атаку.

Якщо ми зараз промовчимо, настане найтемніший час для вільних людей. Росія зануриться в повний морок. Мирна політична діяльність в Росії стане неможливою. Той, хто не згоден з чинним режимом, буде визнаватися екстремістом. Той, хто не згоден з тим, що Путін із зграєю злодіїв захопив владу, буде визнаватися ворогом держави", - зазначають в штабі.

"Розповідати про корупцію - це злочин. Боротися за свої права - злочин. Говорити правду - злочин. Кожен, хто хоче жити у вільній країні, - це потенційний злочинець. Будь-хто, хто незадоволений чим завгодно, від гібридних воєн до крихітних пенсій, - це злочинець. Коли Путін вирішив оголосити нас екстремістами, він фактично кожному з вас подав сигнал: ви небезпечні люди. Ви страшні люди. У Росії такі, як ви, просто не потрібні.

Але нам потрібна Росія. Ми хочемо жити в щасливій країні, в якій немає політв'язнів, в якій політичних опонентів не вбивають і не катують в тюрмах.

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Нам з вами нікуди відступати. Цієї середи, 21 квітня, о сьомій вечора за місцевим часом ми закликаємо людей у всій країні вийти на мітинги. Кличте всіх знайомих і виходите на центральні площі. Приїжджайте в найбільше місто, в якому можете опинитися ввечері в середу: з райцентру - до обласного центру, з Підмосков'я - в Москву", - сказано далі.

Уточнюється, що в Москві акція стартує 21 квітня о 19:00 на Манежній площі, в Санкт-Петербурзі - 21 квітня о 19.00 на Двірцевій площі.

"Життя Олексія Навального і доля Росії залежать від того, скільки громадян вийде на вулиці в цю середу. А три дні до мітингу потрібні для того, щоб про нього дізналися абсолютно всі. Говоріть про нього всюди, де тільки можете. Розмовляйте з усіма, до кого зможете дотягнутися. Вішайте листівки в під'їзді, пишіть пости в соцмережах, зателефонуйте рідним і розкажіть їм про те, що відбувається. Абсолютно кожен зараз може зробити щось, щоб врятувати Олексія. Не пропустіть цю можливість, іншої може вже не бути", - підсумовано в заяві.