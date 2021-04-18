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МЗС РФ звинуватило в пропаганді нацизму засновника групи "Israel Supports Ukraine", майора резерву Армії оборони Ізраїлю ЦАХАЛ Віктора Верцнера
МЗС Росії звинуватив у пропаганді нацизму Віктора Верцнера - майора резерву Армії оборони Ізраїлю ЦАХАЛ і засновника групи "Israel Supports Ukraine", яка займається, зокрема, підтримкою української армії.
Про це сам Верцнер повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.
"Відкриваємо звіт МЗС РФ і там, ваш покірний слуга, штурмбанфюрер Верцнер", - написав Верцнер, опублікувавши відповідні скриншоти.
Зазначимо, що Віктор Верцнер є засновником групи "Israel Supports Ukraine" (ISU) і співзасновником громадської організації "Israel Friends of Ukraine" (IFU), які займаються інформаційною і матеріальною допомогою Україні з 2014 року.
Топ коментарі
+67 Глеб123
показати весь коментар18.04.2021 15:12 Відповісти Посилання
+66 Ksenia VB
показати весь коментар18.04.2021 15:10 Відповісти Посилання
+52 Прощай немытая раССея
показати весь коментар18.04.2021 15:18 Відповісти Посилання
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За такі понти кацам треба виписувати бздюлей !
такого не навчишся
"Кругом враги"
Там сидели тысячи советских военных советников которые обучали арабов тактике ведения боев, там были регулярные войска из ссср: моряки, десантники, саперы, летчики, зенитчики.
И два раза Израиль устроил арабам кровавую баню.
Показав всему миру, чего стоит советская тактика, стратегия и оружие...
Ну как после такого не стать нацистами!
Прибалты нас поддерживали всегда: Литва вместе с Далей Грибаускайте и сейчас поддерживает. Латвия, Эстония.
Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес сравнил рашку с гитлеровской Германией и призвал запретить въезд в Евросоюз для всех граждан **********..
https://twitter.com/VALMICHEL7 Вал Мишель
Предложение бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса: Запретить россиянам все поездки в Европу, кроме экстренных. По-моему, вполне логично. Надо помочь Кремлю уберечь россиян от тлетворного влияния Запада. Пусть ездят в Сирию, Венесуэлу и Иран.
а вот ограничить им вьезл в европу-это для них удар по вяличию и унижение
https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза
Страна, где упоминать наркотики нельзя, а возить их в диппочте тоннами можно.
https://twitter.com/Dr_Mozgoprav_ 𝕯𝖗. 𝕸𝖔𝖟𝖌𝖔𝖕𝖗𝖆𝖛
Переводчик, конечно, супер! Кто-нибудь в курсе, что за фильм?
https://twitter.com/i/status/1382540630644174849 https://twitter.com/i/status/1382540630644174849
Насолоджуйтесь . Не все там гарно , на мiй смак , але дуже гостро.
жыденокизраильтянин Яков Кедми.
- Если ненавидят и презирают людей с другим цветом кожи, то правильно - расизм. А если ненавидят и презирают всех на свете, то правильно - "росизм".