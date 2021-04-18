МЗС РФ звинуватило в пропаганді нацизму засновника групи "Israel Supports Ukraine", майора резерву Армії оборони Ізраїлю ЦАХАЛ Віктора Верцнера

МЗС Росії звинуватив у пропаганді нацизму Віктора Верцнера - майора резерву Армії оборони Ізраїлю ЦАХАЛ і засновника групи "Israel Supports Ukraine", яка займається, зокрема, підтримкою української армії.

Про це сам Верцнер повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"Відкриваємо звіт МЗС РФ і там, ваш покірний слуга, штурмбанфюрер Верцнер", - написав Верцнер, опублікувавши відповідні скриншоти.

Зазначимо, що Віктор Верцнер є засновником групи "Israel Supports Ukraine" (ISU) і співзасновником громадської організації "Israel Friends of Ukraine" (IFU), які займаються інформаційною і матеріальною допомогою Україні з 2014 року.

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