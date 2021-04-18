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Новини Агресія Росії проти України
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Куратори ОРДЛО розгорнули масштабну інформкампанію із дискредитації ЗСУ, поширюються фейки про нібито обстріли українськими воїнами населених пунктів, - СЦКК

Куратори ОРДЛО розгорнули масштабну інформкампанію із дискредитації ЗСУ, поширюються фейки про нібито обстріли українськими воїнами населених пунктів, - СЦКК

У квітні поточного року куратори ОРДЛО розгорнули чергову інформаційну кампанію з дискредитації Збройних Сил України. Метою кампанії є створення і поширення фейків про обстріл Збройними Силами України населених пунктів на тимчасово окупованій території.

Про це повідомляє Українська сторона СЦКК, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабуООС.

"Зазначені інформаційні вкиди спрямовані на переконання місцевого населення у намірах української сторони найближчим часом розпочати воєнну операцію з деокупації тимчасово непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей. Посиленням загальної картини підготовки до оборони слугують кадри, на яких укріплюють міські споруди мішками з піском в Донецьку та інших тимчасово окупованих містах.

З цією метою протягом 12-17 квітня окупантами сплановано та проведено низку вогневих провокацій із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння (мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових гармат МТ-12 "Рапіра") у напрямку населених пунктів Опитне, Піски, Мар’їнка, Новомихайлівка з Донецька.

14 квітня, у так званих ЗМІ на тимчасово окупованих територіях, поширювали черговий фейк про обстріл одного з районів цього міста, внаслідок чого, начебто, загинув мирний мешканець. Загибель мирних жителів в останній час є невід’ємним елементом пропагандистської компанії окупантів, яка продовжує курс на "демонізацію" Збройних Сил України. Традиційними пропагандистськими кліше також є обстріли релігійних об’єктів, об’єктів критичної інфраструктури, вбивство дітей.

У наступні дні найманці продовжили провокації, під час яких широко застосовували заборонене озброєння, незважаючи на попередження з боку СММ ОБСЄ щодо дотримання режиму припинення вогню. 17 квітня, попри роботу Місії на північно-західній околиці Донецька, окупанти, починаючи з 14.00 здійснили три обстріли позицій Збройних Сил України, у результаті чого має поранення військовослужбовець однієї з військових частин.

Також читайте: Спецпідрозділи РФ готують провокації на Донбасі з метою завдати максимум втрат особовому складу, - штаб ООС

Українська сторона СЦКК прогнозує, що на фоні зростання кількості обстрілів зі сторони збройних формувань РФ із забороненого озброєння – зросте кількість інформаційних вкидів із звинуваченнями в обстрілах з боку ЗС України.

Збройні Сили України безумовно дотримуються режиму припинення вогню. Усі заяви окупантів про ігнорування українською стороною координаційного механізму та досягнутих домовленостей не відповідають дійсності і спрямовані на свідоме загострення ситуації з боку проросійських найманців. А систематичні порушення режиму припинення вогню з їхнього боку є нічим іншим, як відвертими провокаціями на фоні ескалації напруженості навколо кордонів України", - підсумували в СЦКК.

Також читайте: Заява G7: Закликаємо Росію припинити провокації біля кордонів України

бойовик (3414) обстріл (29293) провокація (786) тероризм (2868) СЦКК (642) ЗСУ (7680) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+2
Так даже петицию в ООН написали.
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18.04.2021 15:16 Відповісти
+2
Что такое регулярные части РФ: призывники и контрактники.
Да и то, контрактники, это те же призывники, но на год-два старше. Умудренные опытом и поумнее ушли на контракты в "Вагнер" и "ихтамнетам" в Сирию за доллары, люмпен-обыватель, молодые нарики-укурки, те подписывают контракт и едут на Донбасс.
Что такое срочники? Это молодежь, неопытная, не обстрелянная, гонористая, любители покрасоваться, покуражится и прибухнуть.

Именно этот контингент мы увидели в 2014-м. Часть из них была тихая и перепуганная. Часть выглядела как, извините, мартышки в зоопарке: орали, попы из машин показывали, рыгали, испражнялись из машин.
Именно эта часть срочников и сливала в интернет места дислокации, номера военных частей и машин.

Именно эту часть кидали на передовую, не жалея. И вот я не просто так начала с того, что первые дни войны я воспринимала через призму материнской эмпатии. Сейчас, если бы я увидела, как взрывается "Урал" без номеров, набитый снарядами и срочниками из РФ, я бы просто улыбнулась и отметила "столько-то мордорцев"… Тогда это было страшно. Ведь за каждым лопоухим мальчишкой стояла его мама.

И снова я верила, что обратившись к российским матерям, мы сможем остановить войну. Я написала серию статей о том, как гибнут срочники на войне. Вот, описанный мною "Урал" сдетонировал под Должанском Луганской области. Лопоухие российские мальчишки испоганили своими внутренностями остановку и пару домов на выезде из Свердловска (Должанска) на трассу Краснодон.

Но российские матери орали "нас там нет" и благословляли детей на войну: привези мне что-то укропское, колечко, платочек, а лучше все и сразу.
Интернет был забит победобесием россиянок, описывающих, как победобесно их мальчик "крошит укроп".

Поймите: у россиян нет чувств, есть желудок. И войну, и участие в ней своих детей или личное участие они, конечно же, замаскируют под "священную войну за все хорошее против всего плохого" - на самом деле, это желание грабежа и мародерства, и "всем плохим" они назовут все, что будет мешать им грабить, а "всем хорошим" они назовут то, что хотят ограбить. - О. Степова https://news.obozrevatel.com/society/esli-zavtra-vojna/amp.htm?__twitter_impression=true
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18.04.2021 15:17 Відповісти
+2
СЦКК.-Совместный центр контроля и координации .Кстати о птичках. Генерал Таран уволен из СЦКК по подозрению в госизмене - СНБО.13 июля 2015 . При четыреждыуклонисте Таран-министр обороны.
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18.04.2021 15:39 Відповісти
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Так даже петицию в ООН написали.
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18.04.2021 15:16 Відповісти
...а в СПОРТЛОТО ???
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18.04.2021 16:00 Відповісти
Что такое регулярные части РФ: призывники и контрактники.
Да и то, контрактники, это те же призывники, но на год-два старше. Умудренные опытом и поумнее ушли на контракты в "Вагнер" и "ихтамнетам" в Сирию за доллары, люмпен-обыватель, молодые нарики-укурки, те подписывают контракт и едут на Донбасс.
Что такое срочники? Это молодежь, неопытная, не обстрелянная, гонористая, любители покрасоваться, покуражится и прибухнуть.

Именно этот контингент мы увидели в 2014-м. Часть из них была тихая и перепуганная. Часть выглядела как, извините, мартышки в зоопарке: орали, попы из машин показывали, рыгали, испражнялись из машин.
Именно эта часть срочников и сливала в интернет места дислокации, номера военных частей и машин.

Именно эту часть кидали на передовую, не жалея. И вот я не просто так начала с того, что первые дни войны я воспринимала через призму материнской эмпатии. Сейчас, если бы я увидела, как взрывается "Урал" без номеров, набитый снарядами и срочниками из РФ, я бы просто улыбнулась и отметила "столько-то мордорцев"… Тогда это было страшно. Ведь за каждым лопоухим мальчишкой стояла его мама.

И снова я верила, что обратившись к российским матерям, мы сможем остановить войну. Я написала серию статей о том, как гибнут срочники на войне. Вот, описанный мною "Урал" сдетонировал под Должанском Луганской области. Лопоухие российские мальчишки испоганили своими внутренностями остановку и пару домов на выезде из Свердловска (Должанска) на трассу Краснодон.

Но российские матери орали "нас там нет" и благословляли детей на войну: привези мне что-то укропское, колечко, платочек, а лучше все и сразу.
Интернет был забит победобесием россиянок, описывающих, как победобесно их мальчик "крошит укроп".

Поймите: у россиян нет чувств, есть желудок. И войну, и участие в ней своих детей или личное участие они, конечно же, замаскируют под "священную войну за все хорошее против всего плохого" - на самом деле, это желание грабежа и мародерства, и "всем плохим" они назовут все, что будет мешать им грабить, а "всем хорошим" они назовут то, что хотят ограбить. - О. Степова https://news.obozrevatel.com/society/esli-zavtra-vojna/amp.htm?__twitter_impression=true
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18.04.2021 15:17 Відповісти
Стреляют, обостряют, пропагандистов навезли.. Короче. протупили пацаны. Развесили бы в Фотошопе распятых мальчиков от Луганска до Донецка (как сторонников Спартака от Рима до Капуи), и выплясывали бы вокруг них в интернете с печальными лицами. Не экономят, короче, бюджет.
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18.04.2021 15:18 Відповісти
покажите ето видео по всем каналам и украина победит уже сегодня - защитник русского мира стреляет по своим https://www.youtube.com/watch?v=In0wFVmG0TM
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18.04.2021 15:21 Відповісти
Я показзывал и не одному. Говорят, что петушарий сказал, что это фейк.
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18.04.2021 15:27 Відповісти
Как и высадка американцев на Луну.
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18.04.2021 16:46 Відповісти
Этого подонка уже победили.
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18.04.2021 16:44 Відповісти
Ну а что ж они зря сколько оружия притянули к границам Украины? Провокации надо.. повод..
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18.04.2021 15:31 Відповісти
СЦКК.-Совместный центр контроля и координации .Кстати о птичках. Генерал Таран уволен из СЦКК по подозрению в госизмене - СНБО.13 июля 2015 . При четыреждыуклонисте Таран-министр обороны.
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18.04.2021 15:39 Відповісти
а детальніше можливо ? бо щось його інертність та відсторонення від подіцй якесь неприроднє для мінистра оборони.
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18.04.2021 19:18 Відповісти
Зеленский так и не сказал: что он сумел увидеть в глазах Путина. Он там что-то искал, а нашёл или нет - неизвестно.
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18.04.2021 15:41 Відповісти
он увидел объятия и пожатую руку папередником.
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18.04.2021 17:46 Відповісти
Он приказал перестать стрелять. Приказал той самой армии которую папередник восстанвил и вооружил с полного нуля.
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18.04.2021 23:55 Відповісти
бросай эту брехливую методичку про " приказал перестать стрелять", никто никогда этому не верил.
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19.04.2021 00:17 Відповісти
A это не вопрос веры. Это факт.
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19.04.2021 00:39 Відповісти
этого выдуманный какао-ботвой "факт" из методичек.
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19.04.2021 02:08 Відповісти
Если кто скажет, что Украина будет освобождать свои территории - то провокатор и предатель. У армии не такая задача. (Или такая, но не у нас).
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18.04.2021 18:41 Відповісти
 
 