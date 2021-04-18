Куратори ОРДЛО розгорнули масштабну інформкампанію із дискредитації ЗСУ, поширюються фейки про нібито обстріли українськими воїнами населених пунктів, - СЦКК

У квітні поточного року куратори ОРДЛО розгорнули чергову інформаційну кампанію з дискредитації Збройних Сил України. Метою кампанії є створення і поширення фейків про обстріл Збройними Силами України населених пунктів на тимчасово окупованій території.

Про це повідомляє Українська сторона СЦКК, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабуООС.

"Зазначені інформаційні вкиди спрямовані на переконання місцевого населення у намірах української сторони найближчим часом розпочати воєнну операцію з деокупації тимчасово непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей. Посиленням загальної картини підготовки до оборони слугують кадри, на яких укріплюють міські споруди мішками з піском в Донецьку та інших тимчасово окупованих містах.

З цією метою протягом 12-17 квітня окупантами сплановано та проведено низку вогневих провокацій із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння (мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових гармат МТ-12 "Рапіра") у напрямку населених пунктів Опитне, Піски, Мар’їнка, Новомихайлівка з Донецька.

14 квітня, у так званих ЗМІ на тимчасово окупованих територіях, поширювали черговий фейк про обстріл одного з районів цього міста, внаслідок чого, начебто, загинув мирний мешканець. Загибель мирних жителів в останній час є невід’ємним елементом пропагандистської компанії окупантів, яка продовжує курс на "демонізацію" Збройних Сил України. Традиційними пропагандистськими кліше також є обстріли релігійних об’єктів, об’єктів критичної інфраструктури, вбивство дітей.

У наступні дні найманці продовжили провокації, під час яких широко застосовували заборонене озброєння, незважаючи на попередження з боку СММ ОБСЄ щодо дотримання режиму припинення вогню. 17 квітня, попри роботу Місії на північно-західній околиці Донецька, окупанти, починаючи з 14.00 здійснили три обстріли позицій Збройних Сил України, у результаті чого має поранення військовослужбовець однієї з військових частин.

Також читайте: Спецпідрозділи РФ готують провокації на Донбасі з метою завдати максимум втрат особовому складу, - штаб ООС

Українська сторона СЦКК прогнозує, що на фоні зростання кількості обстрілів зі сторони збройних формувань РФ із забороненого озброєння – зросте кількість інформаційних вкидів із звинуваченнями в обстрілах з боку ЗС України.

Збройні Сили України безумовно дотримуються режиму припинення вогню. Усі заяви окупантів про ігнорування українською стороною координаційного механізму та досягнутих домовленостей не відповідають дійсності і спрямовані на свідоме загострення ситуації з боку проросійських найманців. А систематичні порушення режиму припинення вогню з їхнього боку є нічим іншим, як відвертими провокаціями на фоні ескалації напруженості навколо кордонів України", - підсумували в СЦКК.

Також читайте: Заява G7: Закликаємо Росію припинити провокації біля кордонів України