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Новини
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МЗС РФ побачило "американський слід" у висилці Чехією російських дипломатів: Висловлюємо рішучий протест, будемо вживати відповідні заходи

МЗС РФ побачило

МЗС РФ офіційно відреагувало на рішення Чехії вислати 18 російських дипломатів після звинувачень про причетність агентів РФ до вибухів на складах боєприпасів у Врбетіце.

"Влада Чехії прийняла безпрецедентне рішення про висилку 18 співробітників російського Посольства під голослівними і надуманими приводами про причетність російських спецслужб до вибуху в 2014 році на військових складах в населеному пункті Врбетіце", - сказано в заяві МЗС РФ, інформує Цензор.НЕТ.

Цього разу також не обійшлося без властивого російській пропаганді "американського сліду".

"Цей ворожий крок став продовженням серії антиросійських акцій, зроблених Чехією за останні роки. Не можна не бачити також американський слід. У прагненні догодити США на тлі недавніх американських санкцій відносно Росії чеська влада у цій частині навіть перевершила своїх заокеанських господарів", - запевняє російська сторона.

Також читайте: "Празі добре відомо, що буде за подібні фокуси", - речниця МЗС РФ Захарова про висилку російських дипломатів

"Висловлюємо чеській владі рішучий протест. Будемо вживати відповідні заходи, які змусять авторів цієї провокації усвідомити всю повноту відповідальності за руйнування основ нормального розвитку відносин між нашими країнами", - випливає з заяви.

Як повідомлялося, напередодні глава МЗС Чехії Ян Гамачек прийняв рішення вислати всіх співробітників російського посольства в Празі, які були ідентифіковані як офіцери російських спецслужб. Всього в списку 18 російських дипломатів. Крім цього, правоохоронці Чеської Республіки запросили допомогу в пошуку двох осіб, які в жовтні 2014 року були на території Чехії.

Вибухи у Врбетіце відбулися 16 жовтня 2014 року. Вибухнули, імовірно, десять тисяч кілограмів боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності. В результаті загинули двоє людей. Причина вибуху залишалася невідомою, за однією з версій він трапився через недбалість робітників.

Також читайте: Велика Британія підтримала рішення Чехії щодо висилки російських дипломатів: "Ми сповнені рішучості притягти до відповідальності винних у нападі в Солсбері"

Раніше голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що рішення Праги вислати 18 дипломатів серйозно зашкодить двостороннім відносинам з РФ і анонсував наступні заходи у відповідь.

МЗС рф (968) росія (66175) Чехія (1655) дипломати (569)


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Топ коментарі
+22
Ну, откажитесь уже от айфонов!!...
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18.04.2021 15:26 Відповісти
+18
сотрудники мид рф , покидают Чехию
МИД РФ увидел "американский след" в высылке Чехией российских дипломатов: Выражаем решительный протест, примем ответные меры - Цензор.НЕТ 9459
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18.04.2021 15:33 Відповісти
+18
Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес сравнил Россию с гитлеровской Германией и призвал запретить въезд в Евросоюз для всех граждан РФ.Соответствующий пост он разместил у себя в Twitter."Вероятно необходим временный запрет на все визиты из России, я говорю о любых визитах. До вторжения в Крым эти люди высокомерно требовали безвизового режима с Евросоюзом. Надо просто заморозить все визы, кроме экстренных случаев в семье. На кону безопасность Европы. Хватит", - говорится в сообщении..
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18.04.2021 15:34 Відповісти
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Ну, откажитесь уже от айфонов!!...
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18.04.2021 15:26 Відповісти
МИД РФ увидел "американский след" в высылке Чехией российских дипломатов: Выражаем решительный протест, примем ответные меры - Цензор.НЕТ 7313
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18.04.2021 15:34 Відповісти
МИД РФ увидел "американский след" в высылке Чехией российских дипломатов: Выражаем решительный протест, примем ответные меры - Цензор.НЕТ 538
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18.04.2021 15:29 Відповісти
100% опять сшибут что-то не то,дебилы..
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18.04.2021 15:33 Відповісти
Ахаха)) упоротое кацапское быдло опять кормят дерьмом. На фото какая-то телебутка со спутниковыми тарелками на крыше.
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18.04.2021 15:41 Відповісти
МАРСИАН не не видели не пролетали мимом неее жаль жаль....
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18.04.2021 16:55 Відповісти
...ждем подобные фото из эрэфии
МИД РФ увидел "американский след" в высылке Чехией российских дипломатов: Выражаем решительный протест, примем ответные меры - Цензор.НЕТ 4388
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18.04.2021 15:30 Відповісти
https://twitter.com/garaevruslan02

https://twitter.com/garaevruslan02 Garaev Ruslan https://twitter.com/garaevruslan02 @garaevruslan02 https://twitter.com/garaevruslan02/status/1383723009207193602 3 ч

Россиянам запретят выкладывать в интернет неприглядные фотографии страны
В Госдуму внесён законопроект "О защите положительного имиджа России"

МЗС РФ побачило "американський слід" у висилці Чехією російських дипломатів: Висловлюємо рішучий протест, будемо вживати відповідні заходи - Цензор.НЕТ 4320
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18.04.2021 16:44 Відповісти
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18.04.2021 17:22 Відповісти
Так пендосы эти склады и взорвали!Это же сразу ясно было!
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18.04.2021 15:31 Відповісти
Ну так це в Чехії - піндоси, а в Україні - Порошенко
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18.04.2021 15:32 Відповісти
дивно що в своїй гівнопропаганді москальські гівнозмийочні помійки не дійшли висновка що в Чєхії теж підривав склади Порошенко
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18.04.2021 16:23 Відповісти
"Европейские авиалинии заявили что не в состоянии обеспечить граждан своих стран предоставлением своих услуг, потому что все рейсы забронированы выезжающими российскими дипломатами" Да уж... неужели Миру начало доходить, что из себя представляет это "красно- коричневая" чума 21 века.
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18.04.2021 15:32 Відповісти
Для россиян надо было не самолеты тесные предоставлять, а комфортные теплушки для скота. Они для них привычнее.
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18.04.2021 15:45 Відповісти
Решительно сядут себе не хвост)) Если бы еще застрелились в знак протеста, мир все спиртное бы выжрал на радостях)
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18.04.2021 15:33 Відповісти
сотрудники мид рф , покидают Чехию
МИД РФ увидел "американский след" в высылке Чехией российских дипломатов: Выражаем решительный протест, примем ответные меры - Цензор.НЕТ 9459
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18.04.2021 15:33 Відповісти
Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес сравнил Россию с гитлеровской Германией и призвал запретить въезд в Евросоюз для всех граждан РФ.Соответствующий пост он разместил у себя в Twitter."Вероятно необходим временный запрет на все визиты из России, я говорю о любых визитах. До вторжения в Крым эти люди высокомерно требовали безвизового режима с Евросоюзом. Надо просто заморозить все визы, кроме экстренных случаев в семье. На кону безопасность Европы. Хватит", - говорится в сообщении..
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18.04.2021 15:34 Відповісти
Это он меня послушал.😉.Я много лет на форумах это предлагал.
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18.04.2021 15:47 Відповісти
А вот и нет.Настоял на этом макрон(двухличный анус получается),а вот его надрочила меркельша.
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18.04.2021 15:34 Відповісти
Вокруг пиндосы. Спасай лаптей. Кстати американский след уже на Марсе есть. Это уже русофобия или ещё нет?)
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18.04.2021 15:34 Відповісти
Власти Чехии приняли беспрецедентное решение о высылке 18 сотрудников российского Посольства Источник: https://censor.net/ru/n3260450
МИД РФ увидел "американский след" в высылке Чехией российских дипломатов: Выражаем решительный протест, примем ответные меры - Цензор.НЕТ 1417 .
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18.04.2021 15:36 Відповісти
МИД РФ увидел "американский след" в высылке Чехией российских дипломатов: Выражаем решительный протест, примем ответные меры - Цензор.НЕТ 4876
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18.04.2021 15:37 Відповісти
раSSейских дипломатов уже со всего мира гонят :
-21 января 2021 года Албания объявила первого секретаря российского посольства Алексея Кривошеева персоной нон грата по причине несоблюдения им эпидемиологических мер
- 8 февраля 2021 года Германия, Польша и Швеция объявили персонами нон грата трех сотрудников российских посольств в этих странах.

- В феврале 2021 года дипломат российского посольства в Эстонии, занимавшийся вопросами культуры и образования, был объявлен персоной нон грата.
- 22 марта 2021 года МИД Болгарии объявил двух сотрудников российского посольства в Софии персонами нон грата. Это заявление прозвучало на фоне шпионского скандала.
-31 марта 2021 года МИД Италии заявил о высылке из страны сотрудника военного атташата посольства РФ в Риме, "замешанного в деле о шпионаже в пользу России", а также его руководителя - военного атташе.
-15 апреля 2021 года США объявили о высылке 10 дипломатов
- 15 апреля 2021 года власти Польши объявили персонами нон грата трех российских дипломатов.
- 17 апреля 2021 года власти Чехии https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11178941 сообщили о высылке 18 сотрудников российского посольства
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18.04.2021 15:39 Відповісти
Маловато будет!
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18.04.2021 15:48 Відповісти
это только начало
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18.04.2021 15:55 Відповісти
Этот след ???

МИД РФ увидел "американский след" в высылке Чехией российских дипломатов: Выражаем решительный протест, примем ответные меры - Цензор.НЕТ 4213
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18.04.2021 15:40 Відповісти
Маленькая Чехия натыкала факов в морду великой державе. Член НАТО, не боится сказать правду и выслать дипломатов. Не надо бояться разозлить, испортить настроение Путину, не надо заглядывать ни в глаза, ни под хвост. Все с точностью до наоборот у нас.
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18.04.2021 15:40 Відповісти
потому и не боится, что член НАТО. Были бы мы в НАТО, мы бы тоже нафакали)
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18.04.2021 16:03 Відповісти
не правильно сказали... не "...примем ответные меры...", а "...примем в ответ в меру..."...это муськи захаровой стиль!
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18.04.2021 15:41 Відповісти
Опять Путя белочку поймал. 🐿️🤣
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18.04.2021 15:45 Відповісти
странно, что украинского следа не заметили
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18.04.2021 15:59 Відповісти
Как зельцман и Ко ищет везде след пороха из-за своего "гениального" правления, так и параша везде ищет след США. Совпадение?!
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18.04.2021 16:26 Відповісти
Уже не смогут граждане Чехии , в ответ на санкции рассеи , отдыхать в Смоленске Опять люминевый тазик - рассея, строит из себя хрустальную вазу)))
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18.04.2021 16:47 Відповісти
про "заокеанских хозяев" придумал гитлер. и про то что в угоду им Черчилль будет сражаться до последнего англичанина. а потом у ним сбежит-тоже оню
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18.04.2021 17:16 Відповісти
 
 