МЗС РФ побачило "американський слід" у висилці Чехією російських дипломатів: Висловлюємо рішучий протест, будемо вживати відповідні заходи

МЗС РФ офіційно відреагувало на рішення Чехії вислати 18 російських дипломатів після звинувачень про причетність агентів РФ до вибухів на складах боєприпасів у Врбетіце.

"Влада Чехії прийняла безпрецедентне рішення про висилку 18 співробітників російського Посольства під голослівними і надуманими приводами про причетність російських спецслужб до вибуху в 2014 році на військових складах в населеному пункті Врбетіце", - сказано в заяві МЗС РФ, інформує Цензор.НЕТ.

Цього разу також не обійшлося без властивого російській пропаганді "американського сліду".

"Цей ворожий крок став продовженням серії антиросійських акцій, зроблених Чехією за останні роки. Не можна не бачити також американський слід. У прагненні догодити США на тлі недавніх американських санкцій відносно Росії чеська влада у цій частині навіть перевершила своїх заокеанських господарів", - запевняє російська сторона.

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"Висловлюємо чеській владі рішучий протест. Будемо вживати відповідні заходи, які змусять авторів цієї провокації усвідомити всю повноту відповідальності за руйнування основ нормального розвитку відносин між нашими країнами", - випливає з заяви.

Як повідомлялося, напередодні глава МЗС Чехії Ян Гамачек прийняв рішення вислати всіх співробітників російського посольства в Празі, які були ідентифіковані як офіцери російських спецслужб. Всього в списку 18 російських дипломатів. Крім цього, правоохоронці Чеської Республіки запросили допомогу в пошуку двох осіб, які в жовтні 2014 року були на території Чехії.

Вибухи у Врбетіце відбулися 16 жовтня 2014 року. Вибухнули, імовірно, десять тисяч кілограмів боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності. В результаті загинули двоє людей. Причина вибуху залишалася невідомою, за однією з версій він трапився через недбалість робітників.

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Раніше голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що рішення Праги вислати 18 дипломатів серйозно зашкодить двостороннім відносинам з РФ і анонсував наступні заходи у відповідь.