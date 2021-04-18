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Новини
16 026 25

Агенти ГРУ Чепіга та Мишкін, підозрювані в підриві складів у Врбетіце, хотіли підірвати покупців зброї, - чеські ЗМІ

Агенти ГРУ Чепіга та Мишкін, підозрювані в підриві складів у Врбетіце, хотіли підірвати покупців зброї, - чеські ЗМІ

Два офіцери російської військової розвідки, Олександр Мишкін, відомий як "Олександр Петров", і Анатолій Чепіга, відомий як "Руслан Боширов", були на місці вибуху в чеському Врбетіце 15 жовтня 2014 року, за день до того, як склад боєприпасів вибухнув. Зазначається, що був план підриву покупців чеської зброї.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише чеське видання Lidovky.cz

Російських агентів, яких звинувачують в отруєнні в Солсбері, на місці вибуху допомогли виявити кадри з камер відеоспостереження, пише видання.

За інформацією одного з джерел, агенти РФ проникли в будівлю 15 жовтня і заклали там вибуховий пристрій. Однак, найімовірніше,  вибухнуло раніше, ніж планувалося.

"Вони заклали туди вибухівку. Пастка була для клієнтів за кордоном, але, ймовірно, вибухнула раніше. Ймовірно, вони хотіли вбити когось, кому призначалася зброя. Це слідча версія", - заявило на умовах анонімності джерело, близьке до слідства.

"У нас є запит про в'їзд цих двох осіб з 2014 року, але ми з'ясували, що вони розшукуються, тільки після перевірки файлу. З'явився кадр з камер, і в минулому році хтось розумний сказав собі, що десь уже бачив цю пару", - розповів Lidovky.cz офіцер з великим досвідом роботи з чеського співтовариства безпеки.

Також читайте: Голова Сенату Чехії заявляє про державний тероризм із боку РФ

Нагадаємо, напередодні уряд Чехії оголосив про висилку з ЧР 18 співробітників російського посольства у ЧР,  яких вважають співробітниками СВР і ГРУ. Також поліція оголосила в розшук у зв'язку з вибухами в 2014 році на складах боєприпасів в Чехії двох громадян Росії, відомих як "туристи з Солсбері", вони намагалися отруїти в 2018 році Скрипалів.

вибух (4527) Чехія (1655) ГРУ (91)


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Топ коментарі
+35
Поляки почти десять лет расследовали убийство Качинского и его свиту, теперь чехи раздуплились на седьмой год. Не знаю, что еще должно произойти в ЕС, чтобы евроимпотенты начали быстрее раздупляться.
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18.04.2021 15:46 Відповісти
+13
Как аукнется, так и откликнется..
Власти Чехии намерены отказать рашистской госкорпорации "Росатом" в тендере на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке Чехии.

Пусть кацапы запасаются кизяками для жратвы.
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18.04.2021 15:48 Відповісти
+11
Ну а чисто з практичної сторони.
Яка зараз впевненність, що ординці при будівництві не всунуть якусь радіокеровану міну в реактор?
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18.04.2021 16:30 Відповісти
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Поляки почти десять лет расследовали убийство Качинского и его свиту, теперь чехи раздуплились на седьмой год. Не знаю, что еще должно произойти в ЕС, чтобы евроимпотенты начали быстрее раздупляться.
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18.04.2021 15:46 Відповісти
У них виходять з грошей, а коли припече то почнуть гадати швидше.
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18.04.2021 15:56 Відповісти
Про поляков. Не забываем. что после смерти Качинского и еще почти ста лучших руководителей в стране, выгодополучателем оказался тогдашний премьер-министр Туск, который позднее возглавил ЕС.
Не все поляки хорошие, но и не все они плохие.
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18.04.2021 18:10 Відповісти
что интерестно, Туск не поляк.
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18.04.2021 18:55 Відповісти
Не ну чисто Штирлиц и Бонд.. По всей Европе наследили... А на пресс конференции выглядели полными идиотами. Или теперь " Мишкина чепига" это обобщенное название для российских шпионов, диверсантов и отравителей.
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18.04.2021 15:47 Відповісти
За кожну опреацію, у чешському Врбетіце , Британському Солсберрі, є укази про нагородження. Впевнений. Можливо мають статус героїв Росії.
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18.04.2021 15:53 Відповісти
Как аукнется, так и откликнется..
Власти Чехии намерены отказать рашистской госкорпорации "Росатом" в тендере на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке Чехии.

Пусть кацапы запасаются кизяками для жратвы.
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18.04.2021 15:48 Відповісти
Ну а чисто з практичної сторони.
Яка зараз впевненність, що ординці при будівництві не всунуть якусь радіокеровану міну в реактор?
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18.04.2021 16:30 Відповісти
да, удивительно что эта история стала активно оглашаться через почти 7 лет!
ну типа чехи сразу не знали что произошло! типа нидеры не знают, кто сбил Боинг!

и тянут кота за я*ца столько лет!
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18.04.2021 15:49 Відповісти
ЛюбітЄли шпілЄй і в чехів наслідили.
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18.04.2021 15:54 Відповісти
давно уже этих двоих прикопали в тундре. засветились по полной, а ***** такие свидетели не нужны.
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18.04.2021 15:54 Відповісти
та ладно прикопали, гіркіна і того не угрохали. вони ссикають відверто в очі всього світу
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18.04.2021 15:58 Відповісти
Гиркин - часть их сегодняшней игры. А эти двое - использованные дырявые кондомы.
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18.04.2021 16:02 Відповісти
та якої нафіг там гри, якщо почнуть спецуру свою прибирать не за зраду у-родіни, а отфонарно, то колеги небіжчиків можуть і реально взбрикнутись
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18.04.2021 17:59 Відповісти
согласен, свидетелипо правилам конторы - в мешки по частям
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18.04.2021 21:07 Відповісти
Агенты ГРУ Чепига и Мишкин, подозреваемые в подрыве складов во Врбетице, хотели взорвать покупателей оружия, - чешские СМИ - Цензор.НЕТ 2447
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18.04.2021 16:04 Відповісти
Агенти ГРУ Чепіга та Мишкін, підозрювані в підриві складів у Врбетіце, хотіли підірвати покупців зброї, - чеські ЗМІ - Цензор.НЕТ 7690
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18.04.2021 16:54 Відповісти
десь у 2019 у верховній раді зелена пліснява утворила комісію по підриву складів ВСУ, в ній верховодять арахамія і місіс попінс (рішення поки що немає), остання десь рік назад віщувала, що їх підірвав порох. от і інформація для роздумів цих кренделів з комісії, якщо вони ще думають. - це операція прикриття для мішкіних чепіг чи дії арахамії (друга козиря), скоріше це прикриття в інтересах рейха. І хочеться задати питання місіс попінс -яка тепер її позиція Всезнайство ГРУ базується на шпигунах в оборонних відомствах. Колись в 2017 затримали за хабарництво перців з спецтехекспорту, то в одного знайшли повні особові справи керівництва СБУ часів пороха.
А щодо чехів. вони як і словаки, почали тихцем, без видимих скандалів, виводити з влади агентів впливу кремля, ці агенти впливу одночасно є проповідниками вакцини від російських менгелістів, і вони вийшли з тіні, як в Україні медведчук . За минулими повідомленнями преси рейха, голова офісу преза Чехії є давнім другом бувшого міністра РЖД Якуніна (вони разом навчались розвідці в Москві). А цей Якунін, член кооперативу "Озеро",полковник ФСБ по лінії НТР, старинний друг Путіна. А голова офісу земана до переходу туди був представником Газпрому в Чехії і фінансував дві кампанії Земана. Тому і гальмували.
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18.04.2021 18:12 Відповісти
кислота их уже растворяет
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18.04.2021 18:34 Відповісти
Ни один из взрывов складов в Украине не расследован должным образом . Чехи , хоть и через 7 лет, но довели расследование до логического завершения . Лучше позже , чем никогда .
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18.04.2021 18:46 Відповісти
https://youtu.be/0d4jFhV9JrI
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18.04.2021 19:21 Відповісти
Агенти ГРУ Чепіга та Мишкін, підозрювані в підриві складів у Врбетіце, хотіли підірвати покупців зброї, - чеські ЗМІ - Цензор.НЕТ 2686
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18.04.2021 23:27 Відповісти
 
 