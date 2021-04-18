Агенти ГРУ Чепіга та Мишкін, підозрювані в підриві складів у Врбетіце, хотіли підірвати покупців зброї, - чеські ЗМІ

Два офіцери російської військової розвідки, Олександр Мишкін, відомий як "Олександр Петров", і Анатолій Чепіга, відомий як "Руслан Боширов", були на місці вибуху в чеському Врбетіце 15 жовтня 2014 року, за день до того, як склад боєприпасів вибухнув. Зазначається, що був план підриву покупців чеської зброї.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише чеське видання Lidovky.cz

Російських агентів, яких звинувачують в отруєнні в Солсбері, на місці вибуху допомогли виявити кадри з камер відеоспостереження, пише видання.

За інформацією одного з джерел, агенти РФ проникли в будівлю 15 жовтня і заклали там вибуховий пристрій. Однак, найімовірніше, вибухнуло раніше, ніж планувалося.

"Вони заклали туди вибухівку. Пастка була для клієнтів за кордоном, але, ймовірно, вибухнула раніше. Ймовірно, вони хотіли вбити когось, кому призначалася зброя. Це слідча версія", - заявило на умовах анонімності джерело, близьке до слідства.

"У нас є запит про в'їзд цих двох осіб з 2014 року, але ми з'ясували, що вони розшукуються, тільки після перевірки файлу. З'явився кадр з камер, і в минулому році хтось розумний сказав собі, що десь уже бачив цю пару", - розповів Lidovky.cz офіцер з великим досвідом роботи з чеського співтовариства безпеки.

Також читайте: Голова Сенату Чехії заявляє про державний тероризм із боку РФ

Нагадаємо, напередодні уряд Чехії оголосив про висилку з ЧР 18 співробітників російського посольства у ЧР, яких вважають співробітниками СВР і ГРУ. Також поліція оголосила в розшук у зв'язку з вибухами в 2014 році на складах боєприпасів в Чехії двох громадян Росії, відомих як "туристи з Солсбері", вони намагалися отруїти в 2018 році Скрипалів.