Київ співпрацюватиме з Євросоюзом у питанні створення сумісних сертифікатів про імунітет до коронавірусу, - Шмигаль

Україна співпрацюватиме з Європейським Союзом в процесі створення сумісних українського і європейського Цифрових сертифікатів, що підтверджують наявність імунітету до коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Україна домовилася з Єврокомісією про співпрацю над сумісністю українського та європейського Цифрового сертифіката про імунітет від COVID-19. Відповідних домовленостей на моє доручення досягла віцепрем’єрка Ольга Стефанішина під час зустрічі з віцепрезиденткою Єврокомісії Вєрою Юровою", - написав Шмигаль.

Він зазначив, що Цифровий сертифікат ЄС буде підтверджувати, що людина вакцинувалася проти коронавірусу, вилікувалася від нього, а також здала тести.

"Сумісність українського і європейського сертифіката дасть можливість українцям безперешкодно подорожувати Європою", - підкреслив прем'єр.

Також читайте: За кожним, хто отримав першу дозу вакцини Pfizer, буде зарезервована друга доза з цієї ж партії, - ЦОЗ