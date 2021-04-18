Київ співпрацюватиме з Євросоюзом у питанні створення сумісних сертифікатів про імунітет до коронавірусу, - Шмигаль
Україна співпрацюватиме з Європейським Союзом в процесі створення сумісних українського і європейського Цифрових сертифікатів, що підтверджують наявність імунітету до коронавірусу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Україна домовилася з Єврокомісією про співпрацю над сумісністю українського та європейського Цифрового сертифіката про імунітет від COVID-19. Відповідних домовленостей на моє доручення досягла віцепрем’єрка Ольга Стефанішина під час зустрічі з віцепрезиденткою Єврокомісії Вєрою Юровою", - написав Шмигаль.
Він зазначив, що Цифровий сертифікат ЄС буде підтверджувати, що людина вакцинувалася проти коронавірусу, вилікувалася від нього, а також здала тести.
"Сумісність українського і європейського сертифіката дасть можливість українцям безперешкодно подорожувати Європою", - підкреслив прем'єр.
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