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Новини
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Чехія розсекретить матеріали про вибух на складі боєприпасів у 2014 році, в причетності до якого підозрюють агентів РФ, - прем'єр Бабіш

Чехія розсекретить матеріали про вибух на складі боєприпасів у 2014 році, в причетності до якого підозрюють агентів РФ, - прем'єр Бабіш

Влада Чехії розсекретить матеріали про вибух на складі боєприпасів, у причетності до якого підозрюють співробітників російських розвідслужб.

Про це заявив в інтерв'ю газеті Lidovky.cz чеський прем'єр Андрій Бабіш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, спочатку в понеділок Кабінет Міністрів вивчить матеріали справи, зібрані Службою безпеки та інформації Чехії (BIS), і обговорюватиме їх.

"Досьє буде обговорюватися в уряді в понеділок, бо інші міністри його не бачили, і я хочу, щоб дані було розсекречено", - сказав Бабіш.

Він пообіцяв, що чехи потім отримають можливість ознайомитися із розсекреченими документами. "Громадськість зможе отримати уявлення про це", - зазначив глава уряду.

У відповідь на запитання, чи будуде вжито додаткових заходів, він заявив, що вважає адекватною відповіддю висилку 18 російських дипломатів.

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Також він додав, що вже поінформував союзників у Європейському Союзі і поінформував про справу голову Євроради Шарля Мішеля.

"Ми обов'язково поговоримо про це на наступному засіданні Ради", - додав Бабіш.

Як повідомлялося, напередодні глава МЗС Чехії Ян Гамачек прийняв рішення вислати всіх співробітників російського посольства в Празі, які були ідентифіковані як офіцери російських спецслужб. Загалом у списку 18 російських дипломатів. Крім цього, правоохоронці Чеської Республіки запросили допомогу в пошуку двох осіб, які в жовтні 2014 року були на території Чехії.

Вибухи у Врбетіце сталися 16 жовтня 2014 року. Вибухнули, імовірно, десять тисяч кілограмів боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності. Як наслідок, загинули дві людини. Причина вибуху залишалася невідомою, за однією з версій, він стався через недбалість робітників.

Раніше голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що рішення Праги вислати 18 дипломатів серйозно зашкодить двостороннім відносинам із РФ і анонсував наступні заходи у відповідь.

Читайте також: Такі дії з боку РФ не мають залишатися безкарними, - Кулеба підтримує висилку Чехією російських дипломатів

Автор: 

боєприпаси (2298) вибух (4527) Чехія (1655) дипломати (569) Бабіш Андрій (39) ГРУ (91)


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Топ коментарі
+18
Бывший президент Эстонии предложил заморозить все европейские визы граждан РФ.

Скандал с возможной причастностью предполагаемых сотрудников ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова к взрывам на военных складах в Чехии грозит Москве серьезными последствиями. Министры иностранных дел стран ЕС обсудят эту тему на ближайшей встрече.

Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес уже предложил взять «таймаут» по любым визитам россиян в Европу. «До вторжения в Крым эти люди [россияне] надменно требовали безвизового режима с ЕС. Надо просто заморозить все визы, кроме экстренных случаев в семье. На кону безопасность Европы. Хватит», - написал он в своем аккаунте в Twitter.
https://twitter.com/IlvesToomas/status/1383524714354593797?ref_src=twsrc%5Etfw April 17, 2021

Санитарный кордон и бетонную стену вокруг России строят с обеих сторон, причем ударными темпами. Путин пришел к логическому завершению своей политики. Чумной барак из России он все-таки сделал.

Кстати говоря, закрытая зона - не обязательный атрибут авторитарных режимов. Тот же Китай не слишком похож на демократию, но китайцы имеют возможность обмена с окружающим миром, отлично понимая, что закрытость - это не просто тупик, а неизбежная стагнация с последующей за ней катастрофой. У российской знати, может быть, это понимание присутствует, но она неспособна ни по деловым, ни по интеллектуальным качествам создать открытую экономику, сбалансированную с внутренними интересами. В итоге именно на них теперь и придется основной удар - это они вывозили наворованное в Европу и Штаты, и именно им теперь будет перекрыт въезд к своему имуществу. Обычных российских граждан отмена виз и визитов в Европу коснется в минимальной степени - не жили богато, незачем и начинать.

Любопытно, но теперь и пропаганда перестала вслух произносить речевки про гениальное российское руководство, упирая теперь на тезис: «нас все боятся». Психа с топором все будут опасаться, но от этого психом он не перестанет быть.
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18.04.2021 16:20 Відповісти
+11
надеюсь это начало планомерного мочилова ***** конкретно и паРаши в целом, а не одинокий инцидент, как в Солсбери, заканчивающийся ничем.
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18.04.2021 16:11 Відповісти
+10
Чехия рассекретит материалы о взрыве на складе боеприпасов в 2014 году, в причастности к которому подозревают агентов РФ, - премьер Бабиш - Цензор.НЕТ 8854
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18.04.2021 16:05 Відповісти
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Чехия рассекретит материалы о взрыве на складе боеприпасов в 2014 году, в причастности к которому подозревают агентов РФ, - премьер Бабиш - Цензор.НЕТ 8854
показати весь коментар
18.04.2021 16:05 Відповісти
надеюсь это начало планомерного мочилова ***** конкретно и паРаши в целом, а не одинокий инцидент, как в Солсбери, заканчивающийся ничем.
показати весь коментар
18.04.2021 16:11 Відповісти
Бывший президент Эстонии предложил заморозить все европейские визы граждан РФ.

Скандал с возможной причастностью предполагаемых сотрудников ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова к взрывам на военных складах в Чехии грозит Москве серьезными последствиями. Министры иностранных дел стран ЕС обсудят эту тему на ближайшей встрече.

Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес уже предложил взять «таймаут» по любым визитам россиян в Европу. «До вторжения в Крым эти люди [россияне] надменно требовали безвизового режима с ЕС. Надо просто заморозить все визы, кроме экстренных случаев в семье. На кону безопасность Европы. Хватит», - написал он в своем аккаунте в Twitter.
https://twitter.com/IlvesToomas/status/1383524714354593797?ref_src=twsrc%5Etfw April 17, 2021

Санитарный кордон и бетонную стену вокруг России строят с обеих сторон, причем ударными темпами. Путин пришел к логическому завершению своей политики. Чумной барак из России он все-таки сделал.

Кстати говоря, закрытая зона - не обязательный атрибут авторитарных режимов. Тот же Китай не слишком похож на демократию, но китайцы имеют возможность обмена с окружающим миром, отлично понимая, что закрытость - это не просто тупик, а неизбежная стагнация с последующей за ней катастрофой. У российской знати, может быть, это понимание присутствует, но она неспособна ни по деловым, ни по интеллектуальным качествам создать открытую экономику, сбалансированную с внутренними интересами. В итоге именно на них теперь и придется основной удар - это они вывозили наворованное в Европу и Штаты, и именно им теперь будет перекрыт въезд к своему имуществу. Обычных российских граждан отмена виз и визитов в Европу коснется в минимальной степени - не жили богато, незачем и начинать.

Любопытно, но теперь и пропаганда перестала вслух произносить речевки про гениальное российское руководство, упирая теперь на тезис: «нас все боятся». Психа с топором все будут опасаться, но от этого психом он не перестанет быть.
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18.04.2021 16:20 Відповісти
К сожалению, удельный вес Эстонии в ЕС мизерный.
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18.04.2021 16:25 Відповісти
Удельный вес Эстонии точно такой как и других стран. А вот вес Эстонии в "Кибер НАТО",намного выше большинства богатых стран Европы.
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18.04.2021 17:51 Відповісти
Я о том, что не эстонцы определяют внешнюю политику ЕС. Увы.
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18.04.2021 18:49 Відповісти
здравая мысль, жаль её поддержать не все и жаль что только в 2021 она родилась
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18.04.2021 18:34 Відповісти
Ща рашисты запоют, что вакцинация вызывает приступы русофобии...
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18.04.2021 16:29 Відповісти
лучше всего заставить козлячих выродков выплатить компенсацию за каждого убитого по миллиарду долларов + стоимость боеприпасов.
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18.04.2021 16:37 Відповісти
Нет, не лучше. Это как индульгенция кремлядям. Заплатят и могут творить хрень дальше. Из за денег то до сих пор и не могут приструнить Россию. Бизнес аз южуал. Это позволяет пуйлу ничего не боятся и не переживать.
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18.04.2021 16:47 Відповісти
А нам то , что ? путлера срочно нужно утилизировать , как самого опасного монстра -психопата !
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18.04.2021 17:15 Відповісти
Чехія розсекретить матеріали про вибух на складі боєприпасів у 2014 році, в причетності до якого підозрюють агентів РФ, - прем'єр Бабіш - Цензор.НЕТ 5621
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18.04.2021 16:40 Відповісти
Чехія розсекретить матеріали про вибух на складі боєприпасів у 2014 році, в причетності до якого підозрюють агентів РФ, - прем'єр Бабіш - Цензор.НЕТ 1469
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18.04.2021 16:50 Відповісти
Посольство Росії в Чехії облили кетчупом

Чехія розсекретить матеріали про вибух на складі боєприпасів у 2014 році, в причетності до якого підозрюють агентів РФ, - прем'єр Бабіш - Цензор.НЕТ 3595
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18.04.2021 16:54 Відповісти
"кетчуп" дуже на лайно схожий....
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18.04.2021 17:00 Відповісти
судя по цвету - "якутский кетчуп™" ))
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18.04.2021 17:01 Відповісти
"Взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности" - ракета средней дальности это несколько тонн, как минимум... ошибка специальная в весе боеприпасов или преднамеренная? може все таки тонн, а не кг.
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18.04.2021 16:59 Відповісти
Без боеголовок, не?
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18.04.2021 18:29 Відповісти
и без топлива... это просто металлолом никак не ракета.
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18.04.2021 21:59 Відповісти
Вам виднее.
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19.04.2021 00:58 Відповісти
10 тонн. В кг пишут специально для увеличения эффекта. И ракет средней дальности там вряд ли могло быть, ведь это не военный склад, вернее, склад торговца оружием, а какому частнику дадут ракетами средней дальности торговать? Для чехов там разница нет, там сам факт есть - атака на их территории. а вот бутусовцы специально пишут про "тысячи кг", чтобы выглядело, словно взрывы складов в Украине были похожи на взрывы в Чехии.
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18.04.2021 22:41 Відповісти
Чехія розсекретить матеріали про вибух на складі боєприпасів у 2014 році, в причетності до якого підозрюють агентів РФ, - прем'єр Бабіш - Цензор.НЕТ 3842
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18.04.2021 17:01 Відповісти
не пойму, Чехия действительно только сейчас закончила расследование, или они все это знали, и молчали 6 лет, а сейчас вдруг начали гиперактивность??
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18.04.2021 17:15 Відповісти
Можливо як і поляки відносно катастрофи літака Качинського. Сподіваюся чехи докладно проінформують.
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18.04.2021 17:21 Відповісти
ой смотрите как бы они сами не рассказали сидя с чешским пивов по чешским ресторанам....
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18.04.2021 17:17 Відповісти
А в Украине взрывы складов с боеприпасами до сих пор не раскрыты . Нерадивые прапорщики и назначенные " стрелочники" - итог всех расследований .
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18.04.2021 18:38 Відповісти
Московские нацисты гадят где только могут
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18.04.2021 18:41 Відповісти
 
 