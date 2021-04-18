Чехія розсекретить матеріали про вибух на складі боєприпасів у 2014 році, в причетності до якого підозрюють агентів РФ, - прем'єр Бабіш

Влада Чехії розсекретить матеріали про вибух на складі боєприпасів, у причетності до якого підозрюють співробітників російських розвідслужб.

Про це заявив в інтерв'ю газеті Lidovky.cz чеський прем'єр Андрій Бабіш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, спочатку в понеділок Кабінет Міністрів вивчить матеріали справи, зібрані Службою безпеки та інформації Чехії (BIS), і обговорюватиме їх.

"Досьє буде обговорюватися в уряді в понеділок, бо інші міністри його не бачили, і я хочу, щоб дані було розсекречено", - сказав Бабіш.

Він пообіцяв, що чехи потім отримають можливість ознайомитися із розсекреченими документами. "Громадськість зможе отримати уявлення про це", - зазначив глава уряду.

У відповідь на запитання, чи будуде вжито додаткових заходів, він заявив, що вважає адекватною відповіддю висилку 18 російських дипломатів.

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Також він додав, що вже поінформував союзників у Європейському Союзі і поінформував про справу голову Євроради Шарля Мішеля.

"Ми обов'язково поговоримо про це на наступному засіданні Ради", - додав Бабіш.

Як повідомлялося, напередодні глава МЗС Чехії Ян Гамачек прийняв рішення вислати всіх співробітників російського посольства в Празі, які були ідентифіковані як офіцери російських спецслужб. Загалом у списку 18 російських дипломатів. Крім цього, правоохоронці Чеської Республіки запросили допомогу в пошуку двох осіб, які в жовтні 2014 року були на території Чехії.

Вибухи у Врбетіце сталися 16 жовтня 2014 року. Вибухнули, імовірно, десять тисяч кілограмів боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності. Як наслідок, загинули дві людини. Причина вибуху залишалася невідомою, за однією з версій, він стався через недбалість робітників.

Раніше голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що рішення Праги вислати 18 дипломатів серйозно зашкодить двостороннім відносинам із РФ і анонсував наступні заходи у відповідь.

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