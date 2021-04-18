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Новини Україна-НАТО
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Росія всіляко намагається зірвати надання Україні ПДЧ у НАТО, - офіс президента Польщі

Росія всіляко намагається зірвати надання Україні ПДЧ у НАТО, - офіс президента Польщі

Росія своїми діями біля східних кордонів України намагається не допустити надання Україні Плану дій щодо членства (ПДЧ) у НАТО.

Про це заявив голова бюро міжнародної політики президента Польщі Кшиштоф Щерський у неділю в ефірі польського телеканалу TVP.INFO, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна намагається отримати на найближчому саміті НАТО План дій щодо членства... Зараз Росія намагається зупинити процес відчинення дверей для України в НАТО", - підкреслив Щерський.

Він зазначив, що схожа ситуація була у 2008 році, коли Грузія та Україна намагалися отримати ПДЧ, і у зв'язку з цією ситуацією тоді різко зросла напруга на лінії Росія-Грузія.

Читайте також: Європі потрібні сильні і демократичні Україна та Білорусь, - глава канцелярії президента Польщі Щерський

На його переконання, зараз Росія "використовує війська з політичною метою, аби чинити тиск на Україну". Утім, як наголосив Щерський, така ситуація "дуже легко може вийти з-під контролю".

Як зауважив представник канцелярії президента Польщі, ескалація у російсько-українському конфлікті підвищує ставки у грі на лінії НАТО-Росія та США-Росія.

Водночас Щерський запевнив, що Польща зараз може вважати себе в безпеці, оскільки Варшава має союзницькі гарантії про колективну оборону, а підрозділи країн НАТО дислокуються на території країни.

Читайте також: Сьогодні скасування санкцій проти Росії було б помилкою, - глава канцелярії президента Польщі Щерський

Автор: 

НАТО (6566) ПДЧ (102) Польща (8636) Щерський Кшиштоф (21)


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Топ коментарі
+24
НАТО - это игра в долгую. А вот статус non-NATO Major Ally of the US - цель вполне реальная, и в сравнительно малый срок.
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18.04.2021 17:21 Відповісти
+16
Когда будет нужно, то Венгрии скажут ЦЫЦ, и она заткнётся. Не такой уж ценный член для НАТО эта Венгрия.
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18.04.2021 17:34 Відповісти
+14
Помню 2008 год. Украина была близка к свободе и безопасности, как никогда. Но тогда явные агенты Кремля в Украине всякие Добкины, Шуфричи и другая многочисленная шваль из партии регионов подняли просто беспрецедентный вой и быстро все свернули.
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18.04.2021 17:20 Відповісти
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давайте говорить прямо, НАТО само как бы не очень радо. Взять одну венгрию хотя бы...
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18.04.2021 17:17 Відповісти
НАТО - это игра в долгую. А вот статус non-NATO Major Ally of the US - цель вполне реальная, и в сравнительно малый срок.
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18.04.2021 17:21 Відповісти
реальная, только теоретически. Потому что США об этом даже речи не ведет...
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18.04.2021 17:32 Відповісти
https://emerging-europe.com/news/ukraine-set-to-be-granted-major-non-nato-ally-status/ The Embassy of Ukraine in the US has said that a draft bill has been presented at the US House of Representatives that would grant Ukraine the status of "major non-NATO ally" until the country becomes a full member of the Transatlantic military alliance.
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18.04.2021 17:35 Відповісти
я правильно понял, что законопроект был внесен 2 года назад, а воз и ныне там?
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18.04.2021 17:41 Відповісти
Так.Пока не рассматривался.
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18.04.2021 17:43 Відповісти
одна венгрия это как бы не НАТО
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18.04.2021 17:24 Відповісти
Так голосуют же все члены НАТО. И любая страна НАТО может заблокировать вступление.
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18.04.2021 17:30 Відповісти
Когда будет нужно, то Венгрии скажут ЦЫЦ, и она заткнётся. Не такой уж ценный член для НАТО эта Венгрия.
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18.04.2021 17:34 Відповісти
Саме так, заради України, тому що Угорщина, це тягар для НАТО із застарілою, маленькою та небоєздатною армією, тоді як Україні у рази більш цінний актив.
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18.04.2021 17:50 Відповісти
конечно, но почему Вы решили, что остальные члены НАТО не смогут закрутить венгрии бейцы так, что она слово "нет" забудет на долго ?
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18.04.2021 17:36 Відповісти
кацапа,нато гораздо легче решать свои вопросы,имея Украину в своем составе .тогда зверь будет блокирован в своей берлоге.
оттого и вся эта паника у *****...
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18.04.2021 17:45 Відповісти
потому что венгрия несколько раз блокировала какие-то ничего не значащие встречи, и никто ей не закрутил бейцы...
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18.04.2021 17:42 Відповісти
потому и не крутили, что "не значащие"
когда старшие решат, что пора принимать - венгрии сообщат как ей голосовать
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18.04.2021 18:18 Відповісти
Не кормите эту русскую свинью.
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18.04.2021 17:44 Відповісти
І це єдина країна, яка потенційно може заблокувати вступ, але всі ми розуміємо, що такі рішення приймають меджори, а не країни типу Угорщини. Якщо буде прийнято рішення, то проголосують як скажуть.
А якщо вже ні, то у них є конкретна умова чому вони ставлять палки у колеса, а саме статус угорської на закарпатті, який можна затвердити і скасувати після вступу. Профіт )
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18.04.2021 17:56 Відповісти
а нато не торопится
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18.04.2021 17:18 Відповісти
НАТО делает то что ему выгодно
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18.04.2021 18:19 Відповісти
Польша сейчас может считать себя в безопасности, поскольку Варшава имеет союзнические гарантии

Ага... Ну-ну.. Какие вы все смелые пока нычкаритесь за спиной Украины..
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18.04.2021 17:19 Відповісти
Чехи тоже так считали
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18.04.2021 17:21 Відповісти
Помню 2008 год. Украина была близка к свободе и безопасности, как никогда. Но тогда явные агенты Кремля в Украине всякие Добкины, Шуфричи и другая многочисленная шваль из партии регионов подняли просто беспрецедентный вой и быстро все свернули.
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18.04.2021 17:20 Відповісти
стучитесь вас откопают
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18.04.2021 17:22 Відповісти
Перша проблема що ці діячі на волі, тому ми й не в НАТО.
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18.04.2021 18:49 Відповісти
https://ria.ru/20210418/nato-1728826103.html

НАТО поддержала Чехию в расследовании против России
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18.04.2021 17:23 Відповісти
Россия всячески пытается сорвать предоставление Украине ПДЧ в НАТО, - офис президента Польши - Цензор.НЕТ 10
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18.04.2021 17:23 Відповісти
Гебнявый кровожадный паук опутал своей кровавой паутиной весь 🌍 мир , кроты , гниды предатели берут деньги террриста ***** ,не стесняясь ! Саркози ,Шредер , Орбан , земан , поляк , который замял теракт с Качинским
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18.04.2021 17:25 Відповісти
***** стало аналогом ким чен ына ... размахивая ядерной дубиной , с криками а ну отойдите , я дурак ! пытается изменить ситуацию на международной арене в пользу рашке , но тщетно , хотя для своих граждан северную корею он всё таки успешно строит
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18.04.2021 17:26 Відповісти
Ну так, ну так, але не варта забувати, що після другої світової американці з англійцями віддали Польщу сталіну, не дивлячись на союзницькі договори і навіть не дивлячись на те, що власне в другу світову Англія і Франція вступили виконуючи, хоча і дуже специфічно, союзницькі обов'язки перед Польщею.
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18.04.2021 17:26 Відповісти
Это бред ,кацапский ******** никакого отношения к НАТО не имеет и если в НАТО есть воля ,то ВСЕМ глубоко насрать на ватные истерики .
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18.04.2021 17:29 Відповісти
Вместе с волей в НАТО есть и бюргеры с жабоедами. И за свой толстый кусок российского масла они будут бороться.
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18.04.2021 17:34 Відповісти
Россия увидела след США в выдворении своих дипломатов из Чехии
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18.04.2021 17:33 Відповісти
Еще один мальчик, убитый украинским дроном.Росія всіляко намагається зірвати надання Україні ПДЧ у НАТО, - офіс президента Польщі - Цензор.НЕТ 3521
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18.04.2021 17:34 Відповісти
Так вот как они выглядят, эти московитские "росичи"....
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18.04.2021 17:52 Відповісти
😂
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18.04.2021 18:04 Відповісти
Ну сама рашка-парашка ніякого впливу в НАТО не має, крім як висловити свою позицію... Хто ж допомагає паРАШЦІ в реалізації її забаганок - ПРАВИЛЬНО !! Країни, що впливають на прийняття рішення в НАТО( члени НАТО) А конкрено - ХТО ? Німці і Французи... А для чого ? А дже паРАШКА відкрито позіціонує себе - ВОРОГОМ НАТО і якщо на боці паРАШКИ грають німці і французи... то хто вони насправді в НАТО - ПРАВИЛЬНО !! Члени, що намагаються розвалит НАТО з середини... А навіщо їм це потрібно ? Мабудь тому, що вони активно корумпуються - паРАШЕЮ... і повільно дрейфують в сторону > паРАШІ
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18.04.2021 17:41 Відповісти
Значит Украину нужно принимать.. Если хотите это будет " одной из санкций".. а то платежной системой грозят.. вот " санкция" всем санкциям санкция.
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18.04.2021 17:46 Відповісти
Доля України залежить від амбіції людини ,яка стоїть одним кроком у небуття ,ці всі палаци,гроші без ліку там непотрібні,і слава збірника земель там не ціниться ,а прокляття за вбивство людей, там треба давати відповідь .
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18.04.2021 17:55 Відповісти
Тут треба ще згадати бабу-руїну Йулю. Ця скотиняка теж виступала проти нашого вступу.
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18.04.2021 19:32 Відповісти
 
 