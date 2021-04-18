Росія всіляко намагається зірвати надання Україні ПДЧ у НАТО, - офіс президента Польщі

Росія своїми діями біля східних кордонів України намагається не допустити надання Україні Плану дій щодо членства (ПДЧ) у НАТО.

Про це заявив голова бюро міжнародної політики президента Польщі Кшиштоф Щерський у неділю в ефірі польського телеканалу TVP.INFO, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна намагається отримати на найближчому саміті НАТО План дій щодо членства... Зараз Росія намагається зупинити процес відчинення дверей для України в НАТО", - підкреслив Щерський.

Він зазначив, що схожа ситуація була у 2008 році, коли Грузія та Україна намагалися отримати ПДЧ, і у зв'язку з цією ситуацією тоді різко зросла напруга на лінії Росія-Грузія.

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На його переконання, зараз Росія "використовує війська з політичною метою, аби чинити тиск на Україну". Утім, як наголосив Щерський, така ситуація "дуже легко може вийти з-під контролю".

Як зауважив представник канцелярії президента Польщі, ескалація у російсько-українському конфлікті підвищує ставки у грі на лінії НАТО-Росія та США-Росія.

Водночас Щерський запевнив, що Польща зараз може вважати себе в безпеці, оскільки Варшава має союзницькі гарантії про колективну оборону, а підрозділи країн НАТО дислокуються на території країни.

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