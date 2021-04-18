Росія всіляко намагається зірвати надання Україні ПДЧ у НАТО, - офіс президента Польщі
Росія своїми діями біля східних кордонів України намагається не допустити надання Україні Плану дій щодо членства (ПДЧ) у НАТО.
Про це заявив голова бюро міжнародної політики президента Польщі Кшиштоф Щерський у неділю в ефірі польського телеканалу TVP.INFO, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Україна намагається отримати на найближчому саміті НАТО План дій щодо членства... Зараз Росія намагається зупинити процес відчинення дверей для України в НАТО", - підкреслив Щерський.
Він зазначив, що схожа ситуація була у 2008 році, коли Грузія та Україна намагалися отримати ПДЧ, і у зв'язку з цією ситуацією тоді різко зросла напруга на лінії Росія-Грузія.
На його переконання, зараз Росія "використовує війська з політичною метою, аби чинити тиск на Україну". Утім, як наголосив Щерський, така ситуація "дуже легко може вийти з-під контролю".
Як зауважив представник канцелярії президента Польщі, ескалація у російсько-українському конфлікті підвищує ставки у грі на лінії НАТО-Росія та США-Росія.
Водночас Щерський запевнив, що Польща зараз може вважати себе в безпеці, оскільки Варшава має союзницькі гарантії про колективну оборону, а підрозділи країн НАТО дислокуються на території країни.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
оттого и вся эта паника у *****...
когда старшие решат, что пора принимать - венгрии сообщат как ей голосовать
А якщо вже ні, то у них є конкретна умова чому вони ставлять палки у колеса, а саме статус угорської на закарпатті, який можна затвердити і скасувати після вступу. Профіт )
Ага... Ну-ну.. Какие вы все смелые пока нычкаритесь за спиной Украины..
НАТО поддержала Чехию в расследовании против России