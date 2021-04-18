Деескалація на українсько-російському кордоні залежить від Москви, - глава МЗС Франції Ле Дріан

Врегулювання напруженої ситуації на українсько-російському кордоні залежить від керівництва РФ, заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

"Потрібна деескалація. Потрібно, щоб президент Путін подав сигнали зниження напруженості в цьому регіоні", - сказав глава французького МЗС у неділю в інтерв'ю телеканалу "Франс 3", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, розгортання російських сил поблизу східного кордону України, на території тимчасово окупованого Росією Криму та в Азовському морі, що створило складну ситуацію на українсько-російському кордоні, підтверджує так званий "авторитарний дрейф" у Росії.

"Все це неприйнятно. Принаймні тому, що існують укладені угоди, які називаються Мінськими угодами. Є дискусійний форум - "нормандський формат", до якого входять Німеччина, Франція, Україна та Росія і через який намагаємося просунутися. Відомо, яким шляхом потрібно рухатися", - зазначив Ле Дріан.

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Він нагадав про візит до Парижу президента України Володимира Зеленського, який зустрічався з президентом Франції Емманюелем Макроном, і уточнив, що главі української держави було виражено солідарність щодо територіальної цілісності України.

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