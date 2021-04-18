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Новини Агресія Росії проти України
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Деескалація на українсько-російському кордоні залежить від Москви, - глава МЗС Франції Ле Дріан

Деескалація на українсько-російському кордоні залежить від Москви, - глава МЗС Франції Ле Дріан

Врегулювання напруженої ситуації на українсько-російському кордоні залежить від керівництва РФ, заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

"Потрібна деескалація. Потрібно, щоб президент Путін подав сигнали зниження напруженості в цьому регіоні", - сказав глава французького МЗС у неділю в інтерв'ю телеканалу "Франс 3", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, розгортання російських сил поблизу східного кордону України, на території тимчасово окупованого Росією Криму та в Азовському морі, що створило складну ситуацію на українсько-російському кордоні, підтверджує так званий "авторитарний дрейф" у Росії.

"Все це неприйнятно. Принаймні тому, що існують укладені угоди, які називаються Мінськими угодами. Є дискусійний форум - "нормандський формат", до якого входять Німеччина, Франція, Україна та Росія і через який намагаємося просунутися. Відомо, яким шляхом потрібно рухатися", - зазначив Ле Дріан.

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Він нагадав про візит до Парижу президента України Володимира Зеленського, який зустрічався з президентом Франції Емманюелем Макроном, і уточнив, що главі української держави було виражено солідарність щодо територіальної цілісності України.

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Автор: 

Франція (3108) Донбас (22358) Ле Дріан (98)


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Топ коментарі
+8
Да , та Вы Что , - Только что Узнали , - У нас война с 2014 года , и зажаты со всех сторон и война на нашей территории , а сказать с кем , - с россиянами чистокровными . А что они в нас Делают вы не догадываетесь Европейские Политики в лице мида Франции.
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18.04.2021 17:48 Відповісти
+6
и еще немножко шить...
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18.04.2021 17:54 Відповісти
+5
На 8му році війни України з паРАШЕЮ до деяких французьких політиків почало доходити.. До жирафів швидше дійшло б, бо у них шия 2а метри...
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18.04.2021 17:58 Відповісти
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Да , та Вы Что , - Только что Узнали , - У нас война с 2014 года , и зажаты со всех сторон и война на нашей территории , а сказать с кем , - с россиянами чистокровными . А что они в нас Делают вы не догадываетесь Европейские Политики в лице мида Франции.
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18.04.2021 17:48 Відповісти
https://twitter.com/logsvi1

хло чекає 21 квітня, шоб піти великою війною?..

https://twitter.com/logsvi1 Валерий https://twitter.com/logsvi1 @logsvi1 https://twitter.com/logsvi1/status/1383758408189235207 2 ч

21-го апреля 2021-го года (21 века) в небесную область "Серебрянные врата" войдет Марс, то есть планета войны. Учитывая веру "элит" в магические обряды, это вызывает "легкую" настороженность.
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18.04.2021 17:52 Відповісти
Як Яніна з Кондратюком шматують українськоватну какую разніцу! РАНДЕВУ.

https://www.youtube.com/watch?v=m0lWSL8yRPc
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18.04.2021 17:52 Відповісти
Гончаренко теж задніх не пасе https://www.youtube.com/watch?v=7geCljd_Gjk
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18.04.2021 17:58 Відповісти
Так але він політик , й мабуть з великим майбутнім . Але Яніна з Запоріжжя Кондратюк з Херсону та обоє з шоубізнесу та кіно...
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18.04.2021 18:02 Відповісти
тю, яка різниця, хто в якій сфері і звідки. ось у тебе прапорець один, а не відповідає тому, що у тебе голові.
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18.04.2021 18:15 Відповісти
І Цимбалюк пале вату: вже хабалка із еха чітко розуміє, що вона не Русская, а Расіянка. І я особисто промиваю їм мізки на цю тему. https://www.youtube.com/watch?v=UK81FDvPShg
ефект наліцо. а я теж ні журналіст, ні депутат.
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18.04.2021 18:28 Відповісти
я думаю, что любой посетитель форума Цензор, смог бы работать Министром Иностранных дел Франции..
а непревзойденный Igor L, во время работы Министром, мог бы еще подрабатывать таксистом..
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18.04.2021 17:52 Відповісти
и еще немножко шить...
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18.04.2021 17:54 Відповісти
міністром то зможе,а от жаб їсти ...
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18.04.2021 18:34 Відповісти
моЦкву стереть с лица земли ,тогда ничего от них зависеть не будет ...
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18.04.2021 17:53 Відповісти
На 8му році війни України з паРАШЕЮ до деяких французьких політиків почало доходити.. До жирафів швидше дійшло б, бо у них шия 2а метри...
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18.04.2021 17:58 Відповісти
немного не по теме,но тоже касается Франции

https://twitter.com/ivanchenko27457 Поганка

Важливо!!!! Очікувано !!!!!
Францію накрили аномальні морози для квітня неочікувано ( для них ) -8 по цельсію.
Втрати сільхосп виробників більше 30 відсотків нового урожаю
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18.04.2021 17:59 Відповісти
Франція найобєпокєніша підстилка Москви
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18.04.2021 18:03 Відповісти
французи цілуються з рейхом ще з грудня 1944 року, коли де голль заключив із сталіним договір про дружбу. Саркозі завжди діяв в інтересах рейху, вони йому платили через каддафі, зараз його судять за прийом хабарів, і лепениха "получала" також. І все вспливе проти мікрона. А цей перець стурбований, однак віщує - все в руках рейха. А гундосий поц с павліном не знають про це ? а цей візит свідчить про те, що мікрон все таки "предявив" поцу умови фюрера - виконуй те, що ви наобіцяли з павліном. А ми з миколою платоновичем подивимось чи прощати вас чи ні ! пресконфер поца саме про це свідчить. вся європа приколюється, насміхається з клоунів.
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18.04.2021 18:35 Відповісти
Результат зустрічі мікрона з ослом рівно 0.Мабуть ,думали-гадали, разом в який ще 0 )(уйлу заглядати ...А туди нема чого дивитись,потрібно РГД впхати.
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18.04.2021 18:40 Відповісти
бесконторольное ядерное государство для мира, как обезьяна с гранатой для окружающих и попробуйте докажите обратное.
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18.04.2021 18:56 Відповісти
Это не "украинско-российская граница".
Это территория Украины!
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18.04.2021 19:32 Відповісти
 
 