Деескалація на українсько-російському кордоні залежить від Москви, - глава МЗС Франції Ле Дріан
Врегулювання напруженої ситуації на українсько-російському кордоні залежить від керівництва РФ, заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.
"Потрібна деескалація. Потрібно, щоб президент Путін подав сигнали зниження напруженості в цьому регіоні", - сказав глава французького МЗС у неділю в інтерв'ю телеканалу "Франс 3", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За його словами, розгортання російських сил поблизу східного кордону України, на території тимчасово окупованого Росією Криму та в Азовському морі, що створило складну ситуацію на українсько-російському кордоні, підтверджує так званий "авторитарний дрейф" у Росії.
"Все це неприйнятно. Принаймні тому, що існують укладені угоди, які називаються Мінськими угодами. Є дискусійний форум - "нормандський формат", до якого входять Німеччина, Франція, Україна та Росія і через який намагаємося просунутися. Відомо, яким шляхом потрібно рухатися", - зазначив Ле Дріан.
Він нагадав про візит до Парижу президента України Володимира Зеленського, який зустрічався з президентом Франції Емманюелем Макроном, і уточнив, що главі української держави було виражено солідарність щодо територіальної цілісності України.
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хло чекає 21 квітня, шоб піти великою війною?..
https://twitter.com/logsvi1 Валерий https://twitter.com/logsvi1 @logsvi1 https://twitter.com/logsvi1/status/1383758408189235207 2 ч
21-го апреля 2021-го года (21 века) в небесную область "Серебрянные врата" войдет Марс, то есть планета войны. Учитывая веру "элит" в магические обряды, это вызывает "легкую" настороженность.
https://www.youtube.com/watch?v=m0lWSL8yRPc
ефект наліцо. а я теж ні журналіст, ні депутат.
а непревзойденный Igor L, во время работы Министром, мог бы еще подрабатывать таксистом..
https://twitter.com/ivanchenko27457 Поганка
Важливо!!!! Очікувано !!!!!
Францію накрили аномальні морози для квітня неочікувано ( для них ) -8 по цельсію.
Втрати сільхосп виробників більше 30 відсотків нового урожаю
Это территория Украины!