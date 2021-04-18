Терористи від початку доби 5 разів обстрілювали українські позиції із 120-мм мінометів, гранатометів і стрілецької зброї, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріл позицій українських захисників із метою подальшого звинувачення в порушенні режиму припинення вогню.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Від початку цієї доби зафіксовано 5 порушень із боку збройних формувань Російської Федерації.

Зокрема, неподалік селища Водяне в Донецькій області противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру.

У передмісті Старогнатівки й Авдіївки ворог здійснив обстріл із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Широкине російські окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, а біля Пісків - зі стрілецької зброї. Бойових втрат серед наших захисників немає.

Про всі порушення з боку збройних формувань російської Федерації українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ".

Читайте також: За минулу добу пораненено воїна, 17 порушень режиму тиші. Терористи стріляли з протитанкової гармати біля Новомихайлівки, - ООС