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Новини Агресія Росії проти України
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Терористи від початку доби 5 разів обстрілювали українські позиції із 120-мм мінометів, гранатометів і стрілецької зброї, - штаб ООС

Терористи від початку доби 5 разів обстрілювали українські позиції із 120-мм мінометів, гранатометів і стрілецької зброї, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріл позицій українських захисників із метою подальшого звинувачення в порушенні режиму припинення вогню.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Від початку цієї доби зафіксовано 5 порушень із боку збройних формувань Російської Федерації.

Зокрема, неподалік селища Водяне в Донецькій області противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру.

У передмісті Старогнатівки й Авдіївки ворог здійснив обстріл із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Широкине російські окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, а біля Пісків - зі стрілецької зброї. Бойових втрат серед наших захисників немає.

Про всі порушення з боку збройних формувань російської Федерації українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ".

Читайте також: За минулу добу пораненено воїна, 17 порушень режиму тиші. Терористи стріляли з протитанкової гармати біля Новомихайлівки, - ООС

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Донбас (22358) операція Об’єднаних сил (6725)


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Экономика в жопе. Цены растут со второй космической.
Что делать? Как успокоить народ?
Правильно - надо вопить о наступлении укров.
Від початку доби 18 квітня ворог 5 разів порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7720
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18.04.2021 18:11 Відповісти
Від початку доби 18 квітня ворог 5 разів порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6559
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18.04.2021 18:26 Відповісти
Пишіть будь-ласка в заголовку, що ВТРАТ НЕМАЄ..Це головне.Дякую.
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18.04.2021 18:43 Відповісти
 
 