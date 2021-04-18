У Польщі не готували і не готуватимуть жодних замахів на Лукашенка, - Щерський

Польща не планувала і не планує брати участі в замаху на президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив голова бюро міжнародної політики президента Польщі Кшиштоф Щерський, реагуючи на повідомлення ФСБ Росії про підготовку, нібито, учасників майбутнього замаху на Лукашенка в США та Польщі, повідомляє Укрінформ із посиланням на TVP.INFO

"Польща ніколи не планувала, не брала, не бере і не братиме участі у жодних замахах на Олександра Лукашенка. Якщо хтось, пане Олександре Лукашенко, розповідає вам такі речі, то він вас обманює!" - підкреслив Щерський.

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ФСБ РФ у суботу повідомила, що громадяни Білорусі Юрій Зянкович і Олександр Федута планували "здійснення військового перевороту в Білорусі за сценарієм "кольорових революцій" із залученням місцевих та українських націоналістів, а також фізичне знищення Лукашенка". Також у російській спецслужбі заявили, що перед приїздом до Москви Зянкович "провів консультації у США та Польщі".

Нагадаємо, ФСБ Росії спільно з КДБ Білорусі затримали громадян РБ Юрія Зянковича і Олександра Федуту, які нібито "планували здійснення військового перевороту" у своїй державі і усунення Олександра Лукашенка.