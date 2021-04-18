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У Польщі не готували і не готуватимуть жодних замахів на Лукашенка, - Щерський

У Польщі не готували і не готуватимуть жодних замахів на Лукашенка, - Щерський

Польща не планувала і не планує брати участі в замаху на президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив голова бюро міжнародної політики президента Польщі Кшиштоф Щерський, реагуючи на повідомлення ФСБ Росії про підготовку, нібито, учасників майбутнього замаху на Лукашенка в США та Польщі, повідомляє Укрінформ із посиланням на TVP.INFO

"Польща ніколи не планувала, не брала, не бере і не братиме участі у жодних замахах на Олександра Лукашенка. Якщо хтось, пане Олександре Лукашенко, розповідає вам такі речі, то він вас обманює!" - підкреслив Щерський.

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ФСБ РФ у суботу повідомила, що громадяни Білорусі Юрій Зянкович і Олександр Федута планували "здійснення військового перевороту в Білорусі за сценарієм "кольорових революцій" із залученням місцевих та українських націоналістів, а також фізичне знищення Лукашенка". Також у російській спецслужбі заявили, що перед приїздом до Москви Зянкович "провів консультації у США та Польщі".

Нагадаємо, ФСБ Росії спільно з КДБ Білорусі затримали громадян РБ Юрія Зянковича  і Олександра Федуту, які нібито "планували здійснення військового перевороту" у своїй державі і усунення Олександра Лукашенка.

Автор: 

Білорусь (7972) Лукашенко Олександр (2661) переворот (214) Щерський Кшиштоф (21)


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Топ коментарі
+11
Пуцин лякає Луку... . сам же його і вб'є.
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18.04.2021 18:37 Відповісти
+5
У Польщі не готували і не готуватимуть жодних замахів на Лукашенка, - Щерський - Цензор.НЕТ 7899
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18.04.2021 18:55 Відповісти
+4
Бульбафюрер совсем ку-ку, кому вы , нужны с плешивым , ботоксным ****** ! Конечно было-бы отлично , но мировые лидеры ………
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18.04.2021 18:40 Відповісти
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Пуцин лякає Луку... . сам же його і вб'є.
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18.04.2021 18:37 Відповісти
У Польщі не готували і не готуватимуть жодних замахів на Лукашенка, - Щерський - Цензор.НЕТ 7899
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18.04.2021 18:55 Відповісти
https://mobile.twitter.com/kameniar_ua

https://mobile.twitter.com/kameniar_ua Каменяр @kameniar_ua

https://mobile.twitter.com/kameniar_ua https://mobile.twitter.com/kameniar_ua



Коли в 2020 розвивались події в Білоруській ССР, то ми стверджували, що так званий "народний протест" - є штучною руснявою хуньою, метою якої є загнати вусатого підараса в стійло. Бо вусатий підарас сситься і не готовий втрачати владу. Тож вітаю малобілоруських dебіло-"патріотів".
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18.04.2021 19:03 Відповісти
Хто-б сумнівався... Я про це відразу писать став про це, коли побачив цю "ліваруцію вихідного дня...". Навіть анекдот написав:
- В Беларуси революция!!!
- Да какая нахрен «революция»!…Обычный «праздник непослушания»… Побесятся да по домам разойдутся, драники жарить…
Ох, і ображалися!!!...
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18.04.2021 21:54 Відповісти
В Польше не готовили и не будут готовить никаких покушений на Лукашенко, - Щерский

Вот набирают же таких баранов на такую работу.. И зарабатывают они, наверное, не хуже многих. ****, это ж сколько мозгов нужно иметь, чтобы вот в таком случае придумать официально оправдываться.
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18.04.2021 18:38 Відповісти
Отож. Сами не могут, так киллера найдите. Весь мир сбросится.
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18.04.2021 18:57 Відповісти
Бульбафюрер совсем ку-ку, кому вы , нужны с плешивым , ботоксным ****** ! Конечно было-бы отлично , но мировые лидеры ………
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18.04.2021 18:40 Відповісти
Лука на подпевке у Путина. а у всіх головняк опротестовувати все, що вони мелять.
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18.04.2021 19:32 Відповісти
Очень жаль!
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18.04.2021 18:41 Відповісти
Kto tego potrzebuje? Wkrótce sam umrze.

Jak mówi stare polskie przysłowie - nie dotykaj tego gówna, to nie śmierdzi.
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18.04.2021 18:42 Відповісти
Два брата-акробата... Пууу-Лукашескууу
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18.04.2021 18:43 Відповісти
Нах тот маразматик кому нужен...
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18.04.2021 18:48 Відповісти
а зря
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18.04.2021 18:51 Відповісти
оно столько брешет про покушения на себя
что надо таки ему поверить и сказку сделать былью
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18.04.2021 18:51 Відповісти
семилетние отчаянные попытки пуйла
узаконить вооруженный захват и оккупацию Крыма
и представить вооруженный захват и оккупацию части Луганской и Донецкой областей Украины, как её внутренний конфликт- увенчались только бессмысленными убийствами населения Украины на Востоке Украины и полным провалом внешней политики кремля , а закончатся полным развалом паРаши на двадцать отдельных самостоятельных государств !
Так вже є і так вже - будє !
Слава Україні !
Героям - СЛАВА !!!
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18.04.2021 18:51 Відповісти
В бульбофюрера мания... мания давно, она не излечимая... то он против своего народа с автоматом выходит... то ему видется покушение... - неадекват полнейший.
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18.04.2021 18:52 Відповісти
агенты влияния пашут
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18.04.2021 20:54 Відповісти
нужен-ненужен, а много душ загубил
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18.04.2021 19:09 Відповісти
Отработанный материал, ********** заменит на какую-то моль.
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18.04.2021 19:09 Відповісти
лука чертяка )))
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18.04.2021 19:19 Відповісти
Лукашенку треба уважніше придивитися до долі Хафізулли Аміна в Афганістані, а не звинувачувати захід. Хоча мені видається, що там уже повна паранойя.
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18.04.2021 20:03 Відповісти
Зачем Лукашенко отдал государство Беларусь Московии?
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18.04.2021 20:05 Відповісти
Гнидний старий пердун лукашеску геть поплив, зганьбив на весь світ білорусів і їх країну тепер залишилось параноїти і поносити, чим далі тим більше.
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18.04.2021 20:17 Відповісти
зря он ответил
теперь это уже ОПРАВДАНИЕ в королевстве кривых зеркал
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18.04.2021 20:45 Відповісти
а дарма ...
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18.04.2021 22:27 Відповісти
А какие ваши доказательства?
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19.04.2021 01:44 Відповісти
 
 