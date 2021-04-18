У Польщі не готували і не готуватимуть жодних замахів на Лукашенка, - Щерський
Польща не планувала і не планує брати участі в замаху на президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив голова бюро міжнародної політики президента Польщі Кшиштоф Щерський, реагуючи на повідомлення ФСБ Росії про підготовку, нібито, учасників майбутнього замаху на Лукашенка в США та Польщі, повідомляє Укрінформ із посиланням на TVP.INFO
"Польща ніколи не планувала, не брала, не бере і не братиме участі у жодних замахах на Олександра Лукашенка. Якщо хтось, пане Олександре Лукашенко, розповідає вам такі речі, то він вас обманює!" - підкреслив Щерський.
ФСБ РФ у суботу повідомила, що громадяни Білорусі Юрій Зянкович і Олександр Федута планували "здійснення військового перевороту в Білорусі за сценарієм "кольорових революцій" із залученням місцевих та українських націоналістів, а також фізичне знищення Лукашенка". Також у російській спецслужбі заявили, що перед приїздом до Москви Зянкович "провів консультації у США та Польщі".
Нагадаємо, ФСБ Росії спільно з КДБ Білорусі затримали громадян РБ Юрія Зянковича і Олександра Федуту, які нібито "планували здійснення військового перевороту" у своїй державі і усунення Олександра Лукашенка.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://mobile.twitter.com/kameniar_ua Каменяр @kameniar_ua
https://mobile.twitter.com/kameniar_ua https://mobile.twitter.com/kameniar_ua
Коли в 2020 розвивались події в Білоруській ССР, то ми стверджували, що так званий "народний протест" - є штучною руснявою хуньою, метою якої є загнати вусатого підараса в стійло. Бо вусатий підарас сситься і не готовий втрачати владу. Тож вітаю малобілоруських dебіло-"патріотів".
- В Беларуси революция!!!
- Да какая нахрен «революция»!…Обычный «праздник непослушания»… Побесятся да по домам разойдутся, драники жарить…
Ох, і ображалися!!!...
Вот набирают же таких баранов на такую работу.. И зарабатывают они, наверное, не хуже многих. ****, это ж сколько мозгов нужно иметь, чтобы вот в таком случае придумать официально оправдываться.
Jak mówi stare polskie przysłowie - nie dotykaj tego gówna, to nie śmierdzi.
что надо таки ему поверить и сказку сделать былью
узаконить вооруженный захват и оккупацию Крыма
и представить вооруженный захват и оккупацию части Луганской и Донецкой областей Украины, как её внутренний конфликт- увенчались только бессмысленными убийствами населения Украины на Востоке Украины и полным провалом внешней политики кремля , а закончатся полным развалом паРаши на двадцать отдельных самостоятельных государств !
Так вже є і так вже - будє !
Слава Україні !
Героям - СЛАВА !!!
теперь это уже ОПРАВДАНИЕ в королевстве кривых зеркал