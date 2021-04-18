"Байден дає Кремлю можливість одуматися", - Чалий про "м'які" санкції США проти РФ
Валерій Чалий, український дипломат, посол України у Сполучених Штатах Америки у 2015-2019 роках, розповів про те, чому санкції США щодо Росії такі м'які.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в ефірі телеканалу Настоящее Время.
Чалий заявив: "Насамперед відносини між Росією і Сполученими Штатами Америки на найнижчому рівні з часів холодної війни. І причина не у Вашингтоні - причина в Кремлі. На жаль, все це триває. Санкції, які запровадили Сполучені Штати, були абсолютно прогнозованими. Ба більше, я бачив американські ЗМІ. Вони там з'явилися, тобто для того, щоб пом'якшити емоції в Москві. Я вам скажу одну річ: я знаю, не просто очікував, а знаю, що санкції могли бути жорсткішими".
За його словами, навіть санкції, які стосуються державного боргу РФ, прийняті в найлегшій формі. А також одночасно створено платформу для подальших санкцій.
"Загалом у цьому пакеті, який був дійсно концентрований, і він не стосувався лише України: там були різні питання російських атак проти Сполучених Штатів, тобто це дуже серйозна річ, це вже прямі атаки під час виборів, із питань заохочення вбивств американських солдатів, це кібератаки - тобто це дуже серйозні речі. Тому США відреагували, але залишили можливість для якихось подальших дипломатичних дій. Це головне. Чомусь всі коментатори звертали увагу на серйозність пакета, що це наступний виток ескалації. Я, наприклад, розцінюю це зовсім інакше. Я думаю, що якраз Америка залишає Росії, Володимиру Путіну, Кремлю якусь ще можливість одуматися, просто одуматися", - наголосив Чалий.
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США каждые 20 - 30 лет спасали Империю, СССР, а после РФ от распада...
вон с тех еще времен..
Картины, написанные Айвазовским, категорически были запрещены показу публике в России. Императора раздражало настроение народа, переданное на художественных полотнах. А также они служили напоминанием его никчемности и несостоятельности, кинувшей страну в пучину голода.
Айвазовский на рубеже 1892-1893 годов отправился в Америку и увез с собой неугодные для российской власти картины. Во время этого визита живописец преподнес свои работы в знак благодарности за помощь России в дар вашингтонской галерее Коркорана. С 1961 по 1964 годы эти полотна были выставлены в Белом доме по инициативе Жаклин Кеннеди. А в 1979 году они попали в частную коллекцию в Пенсильвании и долгие годы были не доступны просмотру. А в 2008 году на аукционе Sotheby's обе исторических картины Айвазовского были проданы за 2,4 миллиона долларов одному из меценатов, который тут же передал их в галерею Коркорана, что в Вашингтоне.
Ко всему вышесказанному хочется добавить - эти полотна, написанные художником в 1892 году, не были разрешены к просмотру и в современной России."
Крокодил не думает , когда видит слабого кролика !
Конечно. Это ж Вова сегодня утром отчебучил. Ещё толком не понятно, что происходит. А вдруг он нечаянно?
Власноі крові!
как бы не провели вам границу по полярному кругу...шоб пол года света белого не видели
https://censor.net/ru/comments/locate/3260469/01921460-3aa3-7156-921f-f34af464f361ерхний левел.
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Навіть не знаю, хто гірше - відвертий ворог, або зрадливий друг?
Наблюдайте, профанацию санкций, уменьшения финансово-военной помощи Украине.
Не слушай слова грозные, смотри на дела.
на сильных не нападают, поэтому только оружие и сила может заставить зверя не напасть.
а незначительные санкции это демонстрация слабости.
есмінці розвернулися на Гібралтар
Велика війна БУДЕ.
Готуйте зброю, самооргнізовуйтесь.
Добре було б змінити головнокомендувача на будь-ког з фронтовиків
Кацап оговтується тільки після гарної, цилющої пи#дюліни!
1. http://nrcu.gov.ua/news.html?newsID=73951
США видворять 60 російських дипломатів через "справу Скрипаля" 26.03.2018 р., 17:25
Сполучені Штати прийняли рішення вислати з країни 60 російських дипломатів та закрити генконсульство РФ в Сіетлі.
І видворили.
2. https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2753307-ssa-vveli-novi-sankcii-proti-rosii-cerez-otruenna-skripaliv.html
Президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження нових санкцій проти Росії через отруєння Сергія Скрипаля та його доньки у Солсбері, що включають заборону надання позик та кредитів, будь-якої фінансової чи технічної допомоги. - 02.08.2019 21:58
https://hromadske.ua/posts/kongres-ssha-uzgodiv-pravku-yaka-*************-sankciyi-proti-rosijskogo-derzhborgu
Палата представників Конгресу США узгодила поправку до бюджету країни на наступний бюджетний рік, у якій міститься заборона американським громадянам та компаніям купувати російські облігації державного боргу.
(І таке було - Міністерство фінансів США в п'ятницю, 29 вересня, оголосило про https://www.dw.com/uk/%D1%85%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%94-%D1%96-%D1%85%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%94-%D0%B2%D1%96%D0%B4-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9-%D1%81%D1%88%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97/a-39846789 посилення фінансових санкцій проти російських банків та енергетичних компаній через конфлікт Росії з Україною, передає агенція AFP. Американський мінфін скоротив термін погашення їхніх облігацій, якими дозволено торгувати американським особам та установам)
Я ще не мала часу проаналізувати, здається, зараз додали просто держ.облігації в рублях. Тоді були в доларах.
Зате кинулося в вічі - Джо Байден підготував нові масштабні санкції проти росії
https://zaxid.net/bayden_pidgotuvav_novi_masshtabni_sanktsiyi_proti_rosiyi_n1517407
коли всі якраз говорять про те, що вони =м*які= і =обмежені=. PR в дії.
У мене такий характер, що я зовсім не маю того, щоб донестями захоплюватися кимось (та ще й бездумно), жодних кумирів чи ідолів. І коли я читаю вже півроку оці всі патетичні панегирики, враження, що коменти реально з дурки і психи (як на карикатурах) стрибають на ліжках раденькі ...
Я розглядаю все під зовсім іншим кутом (і воліла б помилитися, але підстав для цього поки що не маю).
х**ло розпочало свої маневри якраз від обрання =животворящого= (не шукала, коли почалися перші повідомлення). Після розмови 27.01. вони продовжилися, після промугуканого =вбивці= (с) - значно посилилися. Це- факт.
=козак= озвався (отямився) вже тоді, коли про це кричала Україна, Європа і НАТО - в квітні. Мені цікаво, чи це було 1. Абсолютним ігноруванням країни, яку персонаж обіцяв зробити пріорітетом своєї зовнішньої політики
"Я хотів би зробити Україну пріоритетом зовнішньої політики США. https://www.bbc.com/ukrainian/news-54866118
Про пріоритетність українського питання у разі свого обрання президентом Байден оголосив в https://www.cfr.org/article/joe-biden інтерв'ю Раді з міжнародних відносин ще у серпні 2019 року.
чи 2. Свідомим кроком такої =проукраїнської= адміністрації, яка зумисне дозволила загострити ситуацію до майже критичної, щоб тепер виступити =голубом миру= і паралельно =порєшать= свої питаннячка при очній зустрічі.
Я пам*ятаю, як Трамп запропонував запросити х**ла на черговий G-7 (колишній 8). Що було ! А тут - особиста зустріч на тлі реальної загрози для України- і все класно. Причому зустріч стосуватиметься головним чином САМЕ України. В усякому разі, мала б ...
Мене дуже тривожить можливий =грузинський сценарій= - reset-2, дуже ... Але я вже не здивуюся, що піплу це втулять у відповідній обгортці і він далі вдячно розбиватиме лоба у поклонах =козаку= та битиметься в екстазі. PR - він такий. Обробку публіки завершено.
Я б навіть поставила плюсик сценаристам і тим, хто проводить таку кампанію, відповідно підбираючи заголовочки і ліплячи текстики. В реалі це, звичайно, - мінус, який з часом стане ще більшим.
Не встречи в Минске, не встречи в Нормандии, не остановили и не остановят путина.
Только ЗСУ.
Скоро увидите всё убалтывание, угрозы руководству, откажитесь от НАТО, от земли, отвод войск, вода в Крым, удар ракетами, ядерной бомбой и т.д.
Он не будет проводить открытую агрессию, он будет проводить комплекс угроз и действий.
Но сдавши хоть одну позицию, посыпеться всё, всё дальше и дальше.
Поэтому Серега напишет понятнее - Байден взял тайм-аут для смены памперсов и срочного аудита их количества в запасах Белого дома... Помните Диму Медведева, с его держаться без денег. Так вот тут нам был намек, зелену молодцу урок: "Томагавки не заводяться, но ты держись - спрячься пока от русских за рояль"