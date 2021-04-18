"Байден дає Кремлю можливість одуматися", - Чалий про "м'які" санкції США проти РФ

Валерій Чалий, український дипломат, посол України у Сполучених Штатах Америки у 2015-2019 роках, розповів про те, чому санкції США щодо Росії такі м'які.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в ефірі телеканалу Настоящее Время.

Чалий заявив: "Насамперед відносини між Росією і Сполученими Штатами Америки на найнижчому рівні з часів холодної війни. І причина не у Вашингтоні - причина в Кремлі. На жаль, все це триває. Санкції, які запровадили Сполучені Штати, були абсолютно прогнозованими. Ба більше, я бачив американські ЗМІ. Вони там з'явилися, тобто для того, щоб пом'якшити емоції в Москві. Я вам скажу одну річ: я знаю, не просто очікував, а знаю, що санкції могли бути жорсткішими".

За його словами, навіть санкції, які стосуються державного боргу РФ, прийняті в найлегшій формі. А також одночасно створено платформу для подальших санкцій.

"Загалом у цьому пакеті, який був дійсно концентрований, і він не стосувався лише України: там були різні питання російських атак проти Сполучених Штатів, тобто це дуже серйозна річ, це вже прямі атаки під час виборів, із питань заохочення вбивств американських солдатів, це кібератаки - тобто це дуже серйозні речі. Тому США відреагували, але залишили можливість для якихось подальших дипломатичних дій. Це головне. Чомусь всі коментатори звертали увагу на серйозність пакета, що це наступний виток ескалації. Я, наприклад, розцінюю це зовсім інакше. Я думаю, що якраз Америка залишає Росії, Володимиру Путіну, Кремлю якусь ще можливість одуматися, просто одуматися", - наголосив Чалий.

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