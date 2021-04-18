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Новини Санкції проти Росії
14 065 77

"Байден дає Кремлю можливість одуматися", - Чалий про "м'які" санкції США проти РФ

Валерій Чалий, український дипломат, посол України у Сполучених Штатах Америки у 2015-2019 роках, розповів про те, чому санкції США щодо Росії такі м'які.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в ефірі телеканалу Настоящее Время.

Чалий заявив: "Насамперед відносини між Росією і Сполученими Штатами Америки на найнижчому рівні з часів холодної війни. І причина не у Вашингтоні - причина в Кремлі. На жаль, все це триває. Санкції, які запровадили Сполучені Штати, були абсолютно прогнозованими. Ба більше, я бачив американські ЗМІ. Вони там з'явилися, тобто для того, щоб пом'якшити емоції в Москві. Я вам скажу одну річ: я знаю, не просто очікував, а знаю, що санкції могли бути жорсткішими".

За його словами, навіть санкції, які стосуються державного боргу РФ, прийняті в найлегшій формі. А також одночасно створено платформу для подальших санкцій.

"Загалом у цьому пакеті, який був дійсно концентрований, і він не стосувався лише України: там були різні питання російських атак проти Сполучених Штатів, тобто це дуже серйозна річ, це вже прямі атаки під час виборів, із питань заохочення вбивств американських солдатів, це кібератаки - тобто це дуже серйозні речі. Тому США відреагували, але залишили можливість для якихось подальших дипломатичних дій. Це головне. Чомусь всі коментатори звертали увагу на серйозність пакета, що це наступний виток ескалації. Я, наприклад, розцінюю це зовсім інакше. Я думаю, що якраз Америка залишає Росії, Володимиру Путіну, Кремлю якусь ще можливість одуматися, просто одуматися", - наголосив Чалий.

Читайте також: США пригрозили Росії наслідками, якщо Навальний помре

Автор: 

Байден Джо (2893) санкції (12159) Чалий Олександр (190)


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Топ коментарі
+26
Одуматься? Чалый сам вряд ли в это верит. Кацапа может заставить задуматься только удар между рогов. Всё остальное только даёт ему уверенность в собственных силах.
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18.04.2021 19:16 Відповісти
+24
Патологический убийца не может одуматься - он может думать только о новых убийствах.
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18.04.2021 19:05 Відповісти
+23
2047 год. Америка заявила, что продолжает давать возможность Кремлю одуматься и и не нарушать международные договоренности. И подтверждает, что никогда не признает Германию, Францию, Норвегию, Польшу, Чехию и все остальные бывшие европейские страны республиками в составе РФ. Как не признает и границу посреди Атлантического океана.
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18.04.2021 19:13 Відповісти
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18.04.2021 19:01 Відповісти
оставляют шанс на очередную "перезагрузку" как при Обаме после оккупации части Грузии и бойни в Чечне..
США каждые 20 - 30 лет спасали Империю, СССР, а после РФ от распада...
вон с тех еще времен..

"Байден дает Кремлю возможность одуматься", - Чалый о "мягких" санкциях США против РФ - Цензор.НЕТ 4918
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18.04.2021 19:06 Відповісти
Це заборонена в паРаші картина Айвазовського.
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18.04.2021 19:55 Відповісти
Вообще-то картина в Вашингтоне висит, и запретить её русня не может
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18.04.2021 20:05 Відповісти
США и РИ в своё время крепко дружили против Британской империи. Что то похожее было и в отношениях США-Совок до 2-й мировой.
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18.04.2021 19:57 Відповісти
Какая бойня в чечне при обаме была?
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18.04.2021 20:51 Відповісти
"Особенно впечатляет картина "Раздача продовольствия", где видим несущуюся русскую тройку, груженную продовольствием. А на ней крестьянин, гордо размахивающий американским флагом. Жители деревни в ответ машут платками и шапками, а некоторые, упав в придорожную пыль, молятся Богу и воздают хвалу Америке за помощь. Мы видим необычайную радость, восторг и нетерпение голодных людей.

Картины, написанные Айвазовским, категорически были запрещены показу публике в России. Императора раздражало настроение народа, переданное на художественных полотнах. А также они служили напоминанием его никчемности и несостоятельности, кинувшей страну в пучину голода.

Айвазовский на рубеже 1892-1893 годов отправился в Америку и увез с собой неугодные для российской власти картины. Во время этого визита живописец преподнес свои работы в знак благодарности за помощь России в дар вашингтонской галерее Коркорана. С 1961 по 1964 годы эти полотна были выставлены в Белом доме по инициативе Жаклин Кеннеди. А в 1979 году они попали в частную коллекцию в Пенсильвании и долгие годы были не доступны просмотру. А в 2008 году на аукционе Sotheby's обе исторических картины Айвазовского были проданы за 2,4 миллиона долларов одному из меценатов, который тут же передал их в галерею Коркорана, что в Вашингтоне.

Ко всему вышесказанному хочется добавить - эти полотна, написанные художником в 1892 году, не были разрешены к просмотру и в современной России."
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18.04.2021 21:14 Відповісти
Шизанутых изолируют , болезнь прогрессирует и он становится неуправляемым

Крокодил не думает , когда видит слабого кролика !
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18.04.2021 19:20 Відповісти
Це слабкість Бідона. США вже не ті що були раніше. Тепер всім керує Китай.
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18.04.2021 19:56 Відповісти
"Байден дает Кремлю возможность одуматься", - Чалый о "мягких" санкциях США против РФ

Конечно. Это ж Вова сегодня утром отчебучил. Ещё толком не понятно, что происходит. А вдруг он нечаянно?
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18.04.2021 19:02 Відповісти
да шо ж такое. о ***** невзоров правильно сказал и оно не одумается
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18.04.2021 19:05 Відповісти
про бутерброд обоссанный все комментарии поудаляли - одни крестики остались. Цензура запрещает плохо отзываться об очередном проекте ФСБ...
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18.04.2021 19:41 Відповісти
Патологический убийца не может одуматься - он может думать только о новых убийствах.
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18.04.2021 19:05 Відповісти
ПаРаша ман'як, а ман'як ніколи не одумується, він робть те, що йому жуки в голові підказують, тільки після океанів власної крові може паРаша одуматись!

Власноі крові!
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18.04.2021 19:10 Відповісти
2047 год. Америка заявила, что продолжает давать возможность Кремлю одуматься и и не нарушать международные договоренности. И подтверждает, что никогда не признает Германию, Францию, Норвегию, Польшу, Чехию и все остальные бывшие европейские страны республиками в составе РФ. Как не признает и границу посреди Атлантического океана.
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18.04.2021 19:13 Відповісти
кацапье размечталось о границе посреди атлантики .
как бы не провели вам границу по полярному кругу...шоб пол года света белого не видели
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18.04.2021 19:30 Відповісти
Слушай, если ты дебил то это навсегда.
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18.04.2021 19:35 Відповісти
а по моему мне даже тягаться нечего с твоим постом https://censor.net/ru/comments/locate/3260469/01921460-3aa3-7156-921f-f34af464f361
https://censor.net/ru/comments/locate/3260469/01921460-3aa3-7156-921f-f34af464f361ерхний левел.
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18.04.2021 20:36 Відповісти
Якщо дерьмократи залишаться при владі, то так і буде.
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18.04.2021 19:37 Відповісти
К большому сожалению.
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18.04.2021 19:41 Відповісти
У недомерков типа Вовы Пу, Наполеона, Гитлера, Бубочки - комплекс неполноценности. Они стремятся компенсировать недостающий размер местью нормальным людям. Пробраться во власть и сделать всем херово. Так шо только ликвидация, черенком от лопаты.
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18.04.2021 19:15 Відповісти
У Наполеона для своего времени был нормальный рост. Из-за большой головы он казался маленьким.
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18.04.2021 19:39 Відповісти
Ты шо ли, Бубочка? Ясный пень. По сравнению с доисторической макакой ты и впрям гигант.
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18.04.2021 20:00 Відповісти
Йододефицитный, читать научись!
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18.04.2021 20:34 Відповісти
Одуматься? Чалый сам вряд ли в это верит. Кацапа может заставить задуматься только удар между рогов. Всё остальное только даёт ему уверенность в собственных силах.
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18.04.2021 19:16 Відповісти
Так это и есть задача дипломатии, какие претензии?
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18.04.2021 19:37 Відповісти
Какого калибра планируете патроны выпускать?
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18.04.2021 20:07 Відповісти
Нет, ти верещиш где патронный завод, а не спрашиваешь.
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18.04.2021 20:41 Відповісти
Не кизди.
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18.04.2021 20:45 Відповісти
Молодец, хорошо лизнул ))))
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18.04.2021 19:16 Відповісти
при Трампе такого не было
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18.04.2021 19:19 Відповісти
Лівак лівака не образить. Байден буде багато погрожувати на словах, а на ділі робити все щоб не злити рашу. Х..ло це розуміє.
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18.04.2021 19:36 Відповісти
Это у вас ***** левак? Точно? И какие именно левые идеи он продвигает?
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18.04.2021 19:39 Відповісти
Это игра в доброго и злого полицейского. Обоих изображает Байден.
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18.04.2021 19:37 Відповісти
Дедушка не помнит что было вчера, вот и мечется.
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18.04.2021 22:41 Відповісти
Байден уже длительное время дает возможность кремлевскому комуно-фашисту шанс сохранить воровское рыло, но привыкший к безнаказанному разбою преступник потерял страх, весь цивилизованный мир он считает частью своего 140хмлн двуногого скота, а себя считает вяликим международным чабаном.
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18.04.2021 19:41 Відповісти
Ой, нашли кого, чтоб одуматься, а чем он может думать???
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18.04.2021 19:42 Відповісти
Ну вот сейчас инвесторам и дается время избавиться от токсичных активов. Кто это не понял - тот плохой инвестор, сам себе злой буратино, фраер, которого погубила жадность.
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18.04.2021 20:32 Відповісти
После того,как "грозный на словах" Байден дал рашистскому оккупанту возможность одуматся,тот начал стягивать войска вокруг границы Украины
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18.04.2021 19:52 Відповісти
Все правильно, когда ***** не одумается и Байдену придется влупить санкции по полной, Байдена уже не получится упрекнуть в русофобии или какой другой предвзятости. Байден предложил ***** выбор и все последствия - результат этого выбора.
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18.04.2021 19:56 Відповісти
А не слишком ли много этих "мягких" санкций? Может быть, если бы сразу впаяли им по полной, то и результат не пришлось бы ждать семь лет?
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18.04.2021 20:07 Відповісти
О еще один)))тебе что то лично сша должны?
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18.04.2021 20:57 Відповісти
голуб миру - 2.
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18.04.2021 20:09 Відповісти
Все понятно: мир - дружба - перезагрузка!!!
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18.04.2021 20:46 Відповісти
Санкції будуть суттєвими, коли Раша підчистить Україну під НУЛЬ. Нема України - нема проблем!

_____________
Навіть не знаю, хто гірше - відвертий ворог, або зрадливий друг?
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18.04.2021 20:49 Відповісти
Ванек нема друзей, каждый сам за себя
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18.04.2021 20:56 Відповісти
Помиляєшся, Віталію. Україну підтримують на заході. Нам самим треба у себе порядок наводити - гнати п'яту колону в загон, а разом з ними і всіх крадунів, що зараз при владі.
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18.04.2021 21:01 Відповісти
Не путай яичницу с божьим даром, на западе ********** исключительно за гроши, если не веришь почитай условия вступления Украины в ЕС, ошалеешь, и да у меня как у украинца ценности намногт лучше чем в ЕС, но есть одно но, я вот всю жизнь платил налоги с 1995 года, но такие как кучма, порошенко, ющенко, янукович продали меня за зеленые бумажки)))
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18.04.2021 21:13 Відповісти
Не, ну Чалому ж надо как-то оправдывать не весьма результативное насчёт практической пользы для Украины благостное прогревание своей жопы в тёплом кресле уютного кабинета посла в Соединённых Штатах.
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18.04.2021 20:50 Відповісти
У поцреотов сша рвутся пуканы,
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18.04.2021 20:55 Відповісти
байден, макрон, меркель, зеленские очень удобные люди для путина, в реализации его сценария. Он увидел в этих товарищах полную мягкотелость.
Наблюдайте, профанацию санкций, уменьшения финансово-военной помощи Украине.
Не слушай слова грозные, смотри на дела.
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18.04.2021 21:19 Відповісти
лучший способ заставить зверя одуматься это дать нам эффективное оружие.

на сильных не нападают, поэтому только оружие и сила может заставить зверя не напасть.

а незначительные санкции это демонстрация слабости.
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18.04.2021 21:23 Відповісти
В англійський пресі всплив компромат на сина байдена, коли він був в Україні простітутки наркотики і т.д., хто злив зрозуміло, одразу відмінили захід кораблів і почали зїзджати із серйозних санкцій... Хто знає які ще фотокадри є у Ху...ла на євро і американьску еліту, багато хто їздив на секс туризм в колишнє СНД... і не завжди по дєвочкам...
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18.04.2021 21:23 Відповісти
байден- гельмінт з дупи карлика (як і гнучкий абама)
есмінці розвернулися на Гібралтар
Велика війна БУДЕ.

Готуйте зброю, самооргнізовуйтесь.
Добре було б змінити головнокомендувача на будь-ког з фронтовиків
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18.04.2021 21:27 Відповісти
За 300 років кацапи не отямились а дехто усе сподівається.... а може й правда "дибили бл#дь"...
Кацап оговтується тільки після гарної, цилющої пи#дюліни!
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18.04.2021 21:37 Відповісти
Для того, что бы начать раздавать ********, Байдену сначала надо развязать себе руки. Далеко не все американские политики, в том числе однопартийцы Байдена в восторге от перспективы усиления противостояния с кацапстаном. Байдену им нужно показать, что без ******** никак не обойтись.
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18.04.2021 22:12 Відповісти
Як що досі (Молдова, Чечня×2, Грузія, Україна, Сірія) не зрозуміли то вже не зрозуміють, або щось ($$$$$$$$$$) заважає "зрозуміти" .
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18.04.2021 22:59 Відповісти
Як нас вчили в університеті, =PR - це не, що говориш, а ЯК говориш=. От від подачі інфи у потрібному (комусь) руслі і формується =думка= пересічних, яким, що вклали у черепну коробку - те вони і долдонять. А ще коли в пересічних абсолютно нема пам*яті (ну, ні грама) - взагалі джек-пот. Ліпи з того пластиліну все, що хочеш.
1. http://nrcu.gov.ua/news.html?newsID=73951
США видворять 60 російських дипломатів через "справу Скрипаля" 26.03.2018 р., 17:25

Сполучені Штати прийняли рішення вислати з країни 60 російських дипломатів та закрити генконсульство РФ в Сіетлі.
І видворили.
2. https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2753307-ssa-vveli-novi-sankcii-proti-rosii-cerez-otruenna-skripaliv.html
Президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження нових санкцій проти Росії через отруєння Сергія Скрипаля та його доньки у Солсбері, що включають заборону надання позик та кредитів, будь-якої фінансової чи технічної допомоги. - 02.08.2019 21:58

https://hromadske.ua/posts/kongres-ssha-uzgodiv-pravku-yaka-*************-sankciyi-proti-rosijskogo-derzhborgu

Палата представників Конгресу США узгодила поправку до бюджету країни на наступний бюджетний рік, у якій міститься заборона американським громадянам та компаніям купувати російські облігації державного боргу.

(І таке було - Міністерство фінансів США в п'ятницю, 29 вересня, оголосило про https://www.dw.com/uk/%D1%85%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%94-%D1%96-%D1%85%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%94-%D0%B2%D1%96%D0%B4-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9-%D1%81%D1%88%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97/a-39846789 посилення фінансових санкцій проти російських банків та енергетичних компаній через конфлікт Росії з Україною, передає агенція AFP. Американський мінфін скоротив термін погашення їхніх облігацій, якими дозволено торгувати американським особам та установам)

Я ще не мала часу проаналізувати, здається, зараз додали просто держ.облігації в рублях. Тоді були в доларах.
Зате кинулося в вічі - Джо Байден підготував нові масштабні санкції проти росії
https://zaxid.net/bayden_pidgotuvav_novi_masshtabni_sanktsiyi_proti_rosiyi_n1517407
коли всі якраз говорять про те, що вони =м*які= і =обмежені=. PR в дії.
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18.04.2021 21:57 Відповісти
Але риторика така, що один - кака, а другий - =святий=. Найбільше мене засмучує тупість всіляких діячів, які публічно і відкрито заявляють про =проукраїнську адміністрацію= Байдена, як протиставлення акцентують на його неймовірному =розумінні= України. Йолопи. Україна має двопартійну підтримку у Штатах і так казати - то плювати в республіканську партію, представники якої намагалися допомагати і підтвердити діями свою підтримку. Але ж «експерти», «аналітики» і «диплЬОмати».
У мене такий характер, що я зовсім не маю того, щоб донестями захоплюватися кимось (та ще й бездумно), жодних кумирів чи ідолів. І коли я читаю вже півроку оці всі патетичні панегирики, враження, що коменти реально з дурки і психи (як на карикатурах) стрибають на ліжках раденькі ...
Я розглядаю все під зовсім іншим кутом (і воліла б помилитися, але підстав для цього поки що не маю).
х**ло розпочало свої маневри якраз від обрання =животворящого= (не шукала, коли почалися перші повідомлення). Після розмови 27.01. вони продовжилися, після промугуканого =вбивці= (с) - значно посилилися. Це- факт.
=козак= озвався (отямився) вже тоді, коли про це кричала Україна, Європа і НАТО - в квітні. Мені цікаво, чи це було 1. Абсолютним ігноруванням країни, яку персонаж обіцяв зробити пріорітетом своєї зовнішньої політики
"Я хотів би зробити Україну пріоритетом зовнішньої політики США. https://www.bbc.com/ukrainian/news-54866118
Про пріоритетність українського питання у разі свого обрання президентом Байден оголосив в https://www.cfr.org/article/joe-biden інтерв'ю Раді з міжнародних відносин ще у серпні 2019 року.
чи 2. Свідомим кроком такої =проукраїнської= адміністрації, яка зумисне дозволила загострити ситуацію до майже критичної, щоб тепер виступити =голубом миру= і паралельно =порєшать= свої питаннячка при очній зустрічі.
Я пам*ятаю, як Трамп запропонував запросити х**ла на черговий G-7 (колишній 8). Що було ! А тут - особиста зустріч на тлі реальної загрози для України- і все класно. Причому зустріч стосуватиметься головним чином САМЕ України. В усякому разі, мала б ...
Мене дуже тривожить можливий =грузинський сценарій= - reset-2, дуже ... Але я вже не здивуюся, що піплу це втулять у відповідній обгортці і він далі вдячно розбиватиме лоба у поклонах =козаку= та битиметься в екстазі. PR - він такий. Обробку публіки завершено.
Я б навіть поставила плюсик сценаристам і тим, хто проводить таку кампанію, відповідно підбираючи заголовочки і ліплячи текстики. В реалі це, звичайно, - мінус, який з часом стане ще більшим.
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18.04.2021 21:58 Відповісти
Только силовое сопротивление.
Не встречи в Минске, не встречи в Нормандии, не остановили и не остановят путина.
Только ЗСУ.
Скоро увидите всё убалтывание, угрозы руководству, откажитесь от НАТО, от земли, отвод войск, вода в Крым, удар ракетами, ядерной бомбой и т.д.
Он не будет проводить открытую агрессию, он будет проводить комплекс угроз и действий.
Но сдавши хоть одну позицию, посыпеться всё, всё дальше и дальше.
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18.04.2021 22:10 Відповісти
Интересно, а если бы менты давали время одуматься Чекотилу и Оноприенку что бы было?
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18.04.2021 22:28 Відповісти
Пан Чалий - типовий бюрократ від дипломатії. Десятками років говорить одне і те саме. Виправдовує м"якотілість західної бюрократії. Завдяки таким діячам як Чалий Україна втратила усі свої можливості на міжнародній арені.
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18.04.2021 22:41 Відповісти
Как говорил М.Жванецкий - Друзья познаются в беде, если конечно их удается при этом найти!!!
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18.04.2021 22:59 Відповісти
Вы поймите, никто не хочет ввязываться в этот конфликт (они богатые и сытые, но зачем), а в жизни настоящих друзей нет, все друг друга имеют.
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18.04.2021 23:19 Відповісти
Если ты не закончил Киевский институт международных сношений то Чалого понять достаточно проблемтично... Язык дипломатический, в нем нет слова говно, а вместо него : "Дурнопахнущая субстанция, подукт жизнедеятельности"...
Поэтому Серега напишет понятнее - Байден взял тайм-аут для смены памперсов и срочного аудита их количества в запасах Белого дома... Помните Диму Медведева, с его держаться без денег. Так вот тут нам был намек, зелену молодцу урок: "Томагавки не заводяться, но ты держись - спрячься пока от русских за рояль"
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19.04.2021 08:17 Відповісти
 
 