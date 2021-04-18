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Новини Агресія Росії проти України
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"Ситуація, що склалася, - неприпустима. Росія має провести деескалацію", - Макрон про скупчення російських військ на кордоні з Україною

Росія має забезпечити деескалацію напруженості поблизу своїх кордонів з Україною, заявив президент Франції Емманюель Макрон.

"Ситуація, що склалася, - неприпустима. Росія має провести деескалацію, це ясно", - сказав він в інтерв'ю CBS, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Макрон нагадав, що виступає "за спокійний і відкритий діалог із Росією". Водночас він вважає, що Захід має чітко пояснювати Москві, які її дії вважатиме абсолютно неприпустимими. Кажучи про санкції проти Росії, Макрон заявив, що вважає їх часом необхідним інструментом, проте зазначив, що самі собою вони не є вирішенням всіх проблем.

"У тому, що стосується України, нам потрібно будувати політичний діалог. Європа, США - всі ми маємо ясно дати зрозуміти Росії, що ми не хочемо бачити ще одну військову операцію на українській території", - додав Макрон.

Читайте також: Міжнародна спільнота має окреслити "чіткі червоні лінії" у відносинах із Росією, - Макрон

Автор: 

агресія (1195) росія (66193) Макрон Емманюель (1516)


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Топ коментарі
+10
бла-бла-бла....как всегда
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18.04.2021 19:11 Відповісти
+6
Сдадут нас эти французко-немецкие друзья тамбовского волка и не почешутся.
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18.04.2021 19:16 Відповісти
+4
Это дельный,а не хамский совет, почему вы сидя на диване ждете дураков, которые должны приехать и воевать за вас, учитесь это делать сами, и замечу что не плохо было начать со своего дома, так как у вас в стране прокацапского врага на столько много, что и внешнего не надо.
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18.04.2021 19:49 Відповісти
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бла-бла-бла....как всегда
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18.04.2021 19:11 Відповісти
Женя,бросай комп и записывайся в добровольцы, иначе будеш ботинки плешивому чистить, Макрон не должен думать за тебя.
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18.04.2021 19:17 Відповісти
Предлагаешь закидають рашку трупами добровольцем? К чему твой хамский "совет"?
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18.04.2021 19:32 Відповісти
Это дельный,а не хамский совет, почему вы сидя на диване ждете дураков, которые должны приехать и воевать за вас, учитесь это делать сами, и замечу что не плохо было начать со своего дома, так как у вас в стране прокацапского врага на столько много, что и внешнего не надо.
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18.04.2021 19:49 Відповісти
100000000000000000000000000000000000...% в яблучко!!!!!!!!!...
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18.04.2021 19:55 Відповісти
Тебе видно, где я сижу? И в кудой тебе это видно?
Ты "советчик"? Бо я их сильно не люблю. Как и их подгавкивателей.
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18.04.2021 20:04 Відповісти
А ты, видимо, прямо из окопа строчишь?
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18.04.2021 19:36 Відповісти
МИакс, а ты шо думал? Он уже окоп полного профиля заколпашил, траншейную. обвязку провел, блиндажи перекрыл.
Угу, осталось ему отхожий ровик выкопать - сесть и обоср... я. Как меня такие воЕны бесят. Советчики мать его тудой.
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18.04.2021 19:44 Відповісти
Только есть подозрение, шо окоп тот с восточной стороны линии фронта.
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18.04.2021 20:37 Відповісти
А ты шо уже в окопах? Чи как та барса в гиспании)))
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18.04.2021 21:25 Відповісти
Политики такого ранга по другому не говорять, кроме *****.
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18.04.2021 19:31 Відповісти
Заявил и топнул ножкой.
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18.04.2021 19:16 Відповісти
Сдадут нас эти французко-немецкие друзья тамбовского волка и не почешутся.
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18.04.2021 19:16 Відповісти
Уже. Но! Украина может и не соглашаться со сдающими.
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18.04.2021 19:46 Відповісти
Загострення неминуче - військова розвідка США
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18.04.2021 19:17 Відповісти
Макрон выразил беспокойство Ху*ло скопил ху*лаков у границ Украины.

Так и Я выражаю каждый день беспокойство , что Ху*ло окуел.
И соседи мои тоже обеспокоены, друзья тоже..
Нужны важные шаги движения не беспокойство и печаль .
Ляпнул микрофон и пошел Фантомаса досматривать....
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18.04.2021 19:19 Відповісти
не нравится все м не это. не спроста и не к добру все это. странно запел макарон. всзамен чего хотят от нас?
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18.04.2021 19:23 Відповісти
Вот так они и будут высказывать обеспокоенность. Им шо, у них есть ядерное оружие. И воевать с Макшанией не будут ни Франция, ни США. Мы одни.
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18.04.2021 19:24 Відповісти
Учитель:
- Вовочка, какая страна готовится к войне ?
Вовочка :

- ? ... А я знаю країну яка не готується ...
Учитель:
- Ну это наверное потому, что она - "усегдаготова" да, Вовочка ?...
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18.04.2021 19:25 Відповісти
Отправит ли Макрон корабли в Чёрное море ?
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18.04.2021 20:25 Відповісти
Высокотехнологичное Вооружение и вся рухлядь изьеденная ржавчиной из Прошлого пойдет в Утиль и бравада кончится , а вместе с ней и россия как страна и впосле не давать вылезать из 18 века , а швейпром доручит шить Лапти , а из высокой технологии , - делать лошки и вырезать из дерева Крушки.
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18.04.2021 20:26 Відповісти
Нє, з дерева лоШки, а з гівна круШки
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18.04.2021 21:37 Відповісти
Вечером того же дня "визнаному поціновувачу грудей стареньких бабусь"® Макрону любимая школьная учительница Брижит Жановна надавала по жопе и при этом по-матерински заботливо наставляла: "Эмманюэльчик, ты уже взрослый мальчик - соображать должен - не связывайся с хулиганом Путиным, вы очень разные: он - педофил, ты - геронтофил, никогда вы не поймёте друг друга".
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18.04.2021 20:44 Відповісти
От підарас, даруйте за мою французьку.
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18.04.2021 22:44 Відповісти
Вот же жабья лапка ! А в прошедшие до этого семь лет ситуация значить была допустимая ! Матахари, твою мать !
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19.04.2021 04:19 Відповісти
 
 