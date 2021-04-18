"Ситуація, що склалася, - неприпустима. Росія має провести деескалацію", - Макрон про скупчення російських військ на кордоні з Україною

Росія має забезпечити деескалацію напруженості поблизу своїх кордонів з Україною, заявив президент Франції Емманюель Макрон.

"Ситуація, що склалася, - неприпустима. Росія має провести деескалацію, це ясно", - сказав він в інтерв'ю CBS, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Макрон нагадав, що виступає "за спокійний і відкритий діалог із Росією". Водночас він вважає, що Захід має чітко пояснювати Москві, які її дії вважатиме абсолютно неприпустимими. Кажучи про санкції проти Росії, Макрон заявив, що вважає їх часом необхідним інструментом, проте зазначив, що самі собою вони не є вирішенням всіх проблем.

"У тому, що стосується України, нам потрібно будувати політичний діалог. Європа, США - всі ми маємо ясно дати зрозуміти Росії, що ми не хочемо бачити ще одну військову операцію на українській території", - додав Макрон.

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