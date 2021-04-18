"Ситуація, що склалася, - неприпустима. Росія має провести деескалацію", - Макрон про скупчення російських військ на кордоні з Україною
Росія має забезпечити деескалацію напруженості поблизу своїх кордонів з Україною, заявив президент Франції Емманюель Макрон.
"Ситуація, що склалася, - неприпустима. Росія має провести деескалацію, це ясно", - сказав він в інтерв'ю CBS, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Макрон нагадав, що виступає "за спокійний і відкритий діалог із Росією". Водночас він вважає, що Захід має чітко пояснювати Москві, які її дії вважатиме абсолютно неприпустимими. Кажучи про санкції проти Росії, Макрон заявив, що вважає їх часом необхідним інструментом, проте зазначив, що самі собою вони не є вирішенням всіх проблем.
"У тому, що стосується України, нам потрібно будувати політичний діалог. Європа, США - всі ми маємо ясно дати зрозуміти Росії, що ми не хочемо бачити ще одну військову операцію на українській території", - додав Макрон.
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Ты "советчик"? Бо я их сильно не люблю. Как и их подгавкивателей.
Угу, осталось ему отхожий ровик выкопать - сесть и обоср... я. Как меня такие воЕны бесят. Советчики мать его тудой.
Так и Я выражаю каждый день беспокойство , что Ху*ло окуел.
И соседи мои тоже обеспокоены, друзья тоже..
Нужны важные шаги движения не беспокойство и печаль .
Ляпнул микрофон и пошел Фантомаса досматривать....
- Вовочка, какая страна готовится к войне ?
Вовочка :
- ? ... А я знаю країну яка не готується ...
Учитель:
- Ну это наверное потому, что она - "усегдаготова" да, Вовочка ?...