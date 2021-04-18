Суд зобов'язав ЦВК встановити результати виборів в окрузі №87 "у найкоротший можливий термін"

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва зобов'язав Центральну виборчу комісію у "найкоротший можливий термін" встановити результати проміжних виборів у 87-му виборчому окрузі.

Відео засідання оприлюднив на фейсбук-сторінці кандидат у нардепи Олександр Шевченко, передає Цензор.НЕТ.

За даними Суспільного, колегія суддів частково задовольнила позов політичної партії "Слуга народу" і вирішила: "Зобов'язати Центральну виборчу комісію в найкоротший можливий термін встановити результати виборів і визнати обраним депутатом України на проміжних виборах народного депутата України від 28 березня 2021 року в одномандатному виборчому окрузі №87".

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Представників у суді кандидата в народні депутати Олександра Шевченка дивує таке визначення термінів.

За словами адвоката Анатолія Попова, таке рішення суду є неправовим: "Якщо у нас існує поняття "розумний строк", то чим воно відрізняється від "найкоротшого", незрозуміло. Очевидно, буде подано апеляцію. Я думаю, що це рішення не може встояти, бо воно неправове".

Крім того, суд встановив, що дії ЦВК із 5 до 15 квітня включно були правомірними, а з 15 квітня кваліфікував їх як "неправомірна бездіяльність" через те, що ЦВК досі не ухвалила рішення про встановлення результатів голосування.

Нагадаємо, 28 березня 2021 року в одномандатному виборчому окрузі № 87 в Івано-Франківській області відбулись проміжні вибори до Верховної Ради. За даними уточненого після рішення суду протоколу, Василь Вірастюк (СН) набирає 15 536 голосів, Олександр Шевченко ("За майбутнє") - 15 114.

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