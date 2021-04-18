УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5701 відвідувач онлайн
Новини
2 432 16

Суд зобов'язав ЦВК встановити результати виборів в окрузі №87 "у найкоротший можливий термін"

Суд зобов'язав ЦВК встановити результати виборів в окрузі №87

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва зобов'язав Центральну виборчу комісію у "найкоротший можливий термін" встановити результати проміжних виборів у 87-му виборчому окрузі.

Відео засідання оприлюднив на фейсбук-сторінці кандидат у нардепи Олександр Шевченко, передає Цензор.НЕТ.

За даними Суспільного, колегія суддів частково задовольнила позов політичної партії "Слуга народу" і вирішила: "Зобов'язати Центральну виборчу комісію в найкоротший можливий термін встановити результати виборів і визнати обраним депутатом України на проміжних виборах народного депутата України від 28 березня 2021 року в одномандатному виборчому окрузі №87".

Читайте також: Довибори в Раду на Прикарпатті: ЦВК прийняла уточнений протокол з підсумками голосування

Представників у суді кандидата в народні депутати Олександра Шевченка дивує таке визначення термінів.

За словами адвоката Анатолія Попова, таке рішення суду є неправовим: "Якщо у нас існує поняття "розумний строк", то чим воно відрізняється від "найкоротшого", незрозуміло. Очевидно, буде подано апеляцію. Я думаю, що це рішення не може встояти, бо воно неправове".

Крім того, суд встановив, що дії ЦВК із 5 до 15 квітня включно були правомірними, а з 15 квітня кваліфікував їх як "неправомірна бездіяльність" через те, що ЦВК досі не ухвалила рішення про встановлення результатів голосування.

Нагадаємо, 28 березня 2021 року в одномандатному виборчому окрузі № 87 в Івано-Франківській області відбулись проміжні вибори до Верховної Ради. За даними уточненого після рішення суду протоколу, Василь Вірастюк (СН) набирає 15 536 голосів, Олександр Шевченко ("За майбутнє") - 15 114.

Читайте також: Вірастюк: За "слуг народу" не голосував, їхню роботу оцінюю на "задовільно", можливо, на 4

Автор: 

вибори (6722) ЦВК (1177) Івано-Франківська область (960) Шевченко Олександр Леонідович (97) Слуга народу (2820)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
Його остання пабєда була більше 10 років тому. Тепер це спортивний пенсіонер. 😊
показати весь коментар
18.04.2021 19:36 Відповісти
+2
С победой, пан Вирастюк!
показати весь коментар
18.04.2021 19:30 Відповісти
+2
плюс один "законотворець" в Раді. Вітаю зебілоїдів! Ви всіх зробили разом. Какаяразницапопріколу
показати весь коментар
18.04.2021 19:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
С победой, пан Вирастюк!
показати весь коментар
18.04.2021 19:30 Відповісти
Його остання пабєда була більше 10 років тому. Тепер це спортивний пенсіонер. 😊
показати весь коментар
18.04.2021 19:36 Відповісти
якому сло скучно у Дізель шоу. ролей із словами майже немає.
показати весь коментар
18.04.2021 19:43 Відповісти
плюс один "законотворець" в Раді. Вітаю зебілоїдів! Ви всіх зробили разом. Какаяразницапопріколу
показати весь коментар
18.04.2021 19:37 Відповісти
Нє трєба скігліті, Олександр Чірік, голосуйте за Мєдвєд-Чука і Гека.
показати весь коментар
18.04.2021 19:51 Відповісти
Чим риги відрізняються від слуг?
показати весь коментар
18.04.2021 20:49 Відповісти
Тьотя Лєна. Якщо ви робите в моєму прізвищі одночасно три помилки, та не вмієте писати українською, спочатку навчіться читати та писати. Та не забувайте, що шобло з Верховної Ради зеленого кольору нічим не відрізняється від шобло блакитного кольору.
показати весь коментар
20.04.2021 11:27 Відповісти
Чому радієте, Владімір Пєхтєрєв? Ви фанат "слуг"?
показати весь коментар
18.04.2021 21:08 Відповісти
пан дэбил зэбил
показати весь коментар
19.04.2021 00:01 Відповісти
Суд зобов'язав ЦВК встановити результати виборів в окрузі №87 "у найкоротший можливий термін" - Цензор.НЕТ 4604
показати весь коментар
19.04.2021 00:04 Відповісти
За такою схемою проходитимуть і наступні парламентські та президентські вибори: на дільниці , де зелень програє, вводять спецназ і визнають вибори недійсними. Якщо спецназу на всіх не вистачить - то Нацгвардію (зараз, до речі військовий призов - у ЗСУ строковиків набереютб меньше, а у Нацгвардію більше, ніж раніше. Співпадіння - не думаю).
Опів населення млявий, протестів і масових мітингів на Франківщині немає, а значить і по інших містах не буде, тобто зелені спокійно переоберуться ще на одну каденцію на всіх рівнях
показати весь коментар
18.04.2021 19:54 Відповісти
А як же встановити, якщо не можна встановити із-за втручання тих же слуг у роботу виборчих комісій
показати весь коментар
18.04.2021 20:51 Відповісти
Теперь уже ЦИК обратится в тот суд с просьбой с просьбой дать толкование термину "кратчайший возможный срок".
показати весь коментар
18.04.2021 21:23 Відповісти
лет 100 подойдет? Если не ставить точных сроков, то будете обсыраться каждый день.
показати весь коментар
18.04.2021 22:00 Відповісти
Типа судьи при деле...
показати весь коментар
18.04.2021 22:13 Відповісти
суд пердует сильно
показати весь коментар
19.04.2021 01:54 Відповісти
 
 