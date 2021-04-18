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Новини Агресія Росії проти України
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Один воїн загинув, одного поранено унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі, - ОТУ "Схід"

Один воїн загинув, одного поранено унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі, - ОТУ

Збройні формування Російської Федерації 18 квітня обстріляли з автоматичних станкових гранатометів позиції українських захисників у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ.

"Унаслідок ворожого вогню один український захисник зазнав поранень, несумісних із життям, ще один військовослужбовець зазнав осколкового поранення.

Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

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Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника.

На місці події працює керівний склад військової частини і робоча група Військової служби правопорядку ЗС України", - йдеться у повідомленні.

Один воїн загинув, одного поранено унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі, - ОТУ Схід 01

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Нагадаємо, від початку цієї доби зафіксовано 5 порушень із боку збройних формувань Російської Федерації.

Автор: 

Донбас (22358) втрати (4462) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+36
Слава Воїну, який захищав нашу землю і наше майбутнє, щирі співчуття рідним і побратимам. Швидкого одужання пораненому.
Москалі, здохніть якнайшвидше, повітря стане чистішим і прозорішим!
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18.04.2021 19:37 Відповісти
+26
Почему молчат все депутаты , зная что Зе иуда , трус не способный исполнять свои функции?
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18.04.2021 19:35 Відповісти
+25
Один воїн загинув, одного поранено унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 8761
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18.04.2021 19:44 Відповісти
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Почему молчат все депутаты , зная что Зе иуда , трус не способный исполнять свои функции?
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18.04.2021 19:35 Відповісти
Догадайтесь …
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18.04.2021 19:58 Відповісти
Слава Воїну, який захищав нашу землю і наше майбутнє, щирі співчуття рідним і побратимам. Швидкого одужання пораненому.
Москалі, здохніть якнайшвидше, повітря стане чистішим і прозорішим!
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18.04.2021 19:37 Відповісти
Один воїн загинув, одного поранено унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 8761
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18.04.2021 19:44 Відповісти
Світла пам'ять нашому воіну та щирі співчуття рідним та близьким 😪😪😪

Смерть клятим москалям на нашій землі 😡
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18.04.2021 19:45 Відповісти
Один воїн загинув, одного поранено унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 6939

..
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18.04.2021 19:46 Відповісти
Один воїн загинув, одного поранено унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 370
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18.04.2021 19:50 Відповісти
Зелене недорозуміння свого язика в сраку встромило та й мовчить - "ліш би нє било вайни".
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18.04.2021 19:55 Відповісти
Швидкого одужання пораненому воїну
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18.04.2021 19:58 Відповісти
Куди зник Зеленський?
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18.04.2021 20:09 Відповісти
Заглядывает
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18.04.2021 20:12 Відповісти
Он в Париже со своей лЄди и шмендель остались на выходные , покушать лягушек 😁😁😁
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18.04.2021 22:18 Відповісти
Хотя бы один из тех, кто проклинает президента Украины, вначале проклял *****. Ну вы и прибацанные на голову.
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18.04.2021 20:12 Відповісти
До речі, а куди твій презедент подівся? Вчора то шабат був, розумію, але ж сьогодні вже неділя.
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18.04.2021 20:15 Відповісти
Он не мой президент, он президент Украины.
Его местоположение меня не интересует.
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18.04.2021 20:19 Відповісти
Ответ неприбацанного на голову? Да? Писивист?
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18.04.2021 20:47 Відповісти
Тебе чего?
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18.04.2021 20:49 Відповісти
Ты обиделся? А других обзывать прибацанными?
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18.04.2021 20:54 Відповісти
Ты тупой, вопросы не понимаешь?
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18.04.2021 21:07 Відповісти
Ты дебильное хамло, точно прибацанное чмо, от тебя так и несет "русским миром".
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18.04.2021 21:15 Відповісти
Не понимаешь, ок.
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19.04.2021 07:11 Відповісти
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.Один воїн загинув, одного поранено унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 2579
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18.04.2021 20:20 Відповісти
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Один воїн загинув, одного поранено унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 1342
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18.04.2021 20:22 Відповісти
Допоки більшість українців не зрозуміє, що за Україну треба не вмирати, а вбивати - на перемогу очікувати марно!
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18.04.2021 20:22 Відповісти
більшість українців сказали - какая разніца, нужно лишь прекратіть стрєлять
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18.04.2021 20:41 Відповісти
Таково перемирие от гундявого, приносящее не мир, а вдов и сирот.
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18.04.2021 20:24 Відповісти
Так убий кацапа, щоб він,
А не ти на землі лежав,
Щоб по ньому церковний дзвін-
Не по дітях твоїх лунав

Так хотів він, його то гріх,
Вбий кацапа і раз, і два
Вбий кацапа, за нас за всіх,
Хай ридає його вдова!

Ти не винен у цій війні,
І достатньо вже нам невдач,
І не в хаті твоїй-о ні!
Щоб в його був дитячий плач!

Вбий кацапа, мерщій убий
За родину, за рідний край,
І допоки ти сам живий-
Де побачиш-там і вбивай!
08.02.21
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18.04.2021 20:27 Відповісти
Хто автор?
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18.04.2021 22:56 Відповісти
Почему не отвечаете ? Оружие забрали ?
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18.04.2021 21:00 Відповісти
давид Шартава пагиб
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18.04.2021 21:31 Відповісти
Засилайте нєлоха, хай подивиться в очі *****, чи є там бажання воювати
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18.04.2021 21:55 Відповісти
Світла пам'ять полеглому Захиснику України.

Швидкого одужання пораненому Воїну.
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18.04.2021 22:12 Відповісти
Ніколи, ніколи немає пробачення мерзотникам-вбивцям кацапам, мокшанам, рашисстам!
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18.04.2021 22:55 Відповісти
 
 