Один воїн загинув, одного поранено унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі, - ОТУ "Схід"

Збройні формування Російської Федерації 18 квітня обстріляли з автоматичних станкових гранатометів позиції українських захисників у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ.

"Унаслідок ворожого вогню один український захисник зазнав поранень, несумісних із життям, ще один військовослужбовець зазнав осколкового поранення.

Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

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Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника.

На місці події працює керівний склад військової частини і робоча група Військової служби правопорядку ЗС України", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, від початку цієї доби зафіксовано 5 порушень із боку збройних формувань Російської Федерації.