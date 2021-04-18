Один воїн загинув, одного поранено унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі, - ОТУ "Схід"
Збройні формування Російської Федерації 18 квітня обстріляли з автоматичних станкових гранатометів позиції українських захисників у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ.
"Унаслідок ворожого вогню один український захисник зазнав поранень, несумісних із життям, ще один військовослужбовець зазнав осколкового поранення.
Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.
Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника.
На місці події працює керівний склад військової частини і робоча група Військової служби правопорядку ЗС України", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, від початку цієї доби зафіксовано 5 порушень із боку збройних формувань Російської Федерації.
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Москалі, здохніть якнайшвидше, повітря стане чистішим і прозорішим!
Смерть клятим москалям на нашій землі 😡
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Его местоположение меня не интересует.
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.
А не ти на землі лежав,
Щоб по ньому церковний дзвін-
Не по дітях твоїх лунав
Так хотів він, його то гріх,
Вбий кацапа і раз, і два
Вбий кацапа, за нас за всіх,
Хай ридає його вдова!
Ти не винен у цій війні,
І достатньо вже нам невдач,
І не в хаті твоїй-о ні!
Щоб в його був дитячий плач!
Вбий кацапа, мерщій убий
За родину, за рідний край,
І допоки ти сам живий-
Де побачиш-там і вбивай!
08.02.21
Швидкого одужання пораненому Воїну.