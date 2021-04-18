Коломойський із партнерами за незаконно виведені з "Приватбанку" гроші купив 13 сталеливарних заводів у США, - Pittsburgh Post-Gazette
Американські журналісти розкрили масштабну мережу нерухомості та підприємств на території США, контрольованих Ігорем Коломойським і партнерами.
Найбільша газета американського Піттсбурга Pittsburgh Post-Gazette опублікувала детальне розслідування незаконних угод Ігоря Коломойського в США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
На основі сотень раніше закритих судових документів, звітів федеральних розслідувальних органів, розмов зі співробітниками численних підприємств та інших даних журналісти видання розкрили масштабну мережу нерухомості та підприємств на території США, контрольованих Ігорем Коломойським і партнерами.
Зазначається, що між 2006 та 2016 роками Коломойський із партнерами володів 13 сталеливарними заводами у різних регіонах США, які були придбані за гроші, незаконно виведені із "Приватбанку". Також олігарху належали чотири офісні висотки у середмісті Клівленда та престижний готель на 484 кімнати.
За даними видання, на сталеливарних заводах Коломойського у США був дуже низький рівень дотримання техніки безпеки й регулярно траплялися інциденти, в яких зазнавали травм робітники. Значні порушення було зафіксовано й стосовно дотримання екологічних норм.
Через погане управління значну частину заводів із часом було закрито, що призвело до втрати значної кількості робочих місць. У деяких випадках через порушення у процедурі податкових відрахувань травмовані й звільнені працівники мали складнощі із отриманням належних їм виплат.
Pittsburgh Post-Gazette звертає увагу, що дії Коломойського розслідуються департаментом юстиції США та правоохоронними органами України.
Нагадаємо, 5 березня держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про санкції Сполучених Штатів щодо Коломойського. Бізнесмену, його дружині і дітям заборонено в'їзд у США.
Крім того, Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадив санкції проти народних депутатів Деркача та Дубінського, а також Костянтина Кулика, Олександра Оніщенка та Андрія Теліженка.
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ПаниковскийКоломойский вас всех продаст, купит и снова продаст, но уже дороже. (с) капіталівнаграбованого, приватизацію держпідприємств і продаж землі. Тоді планувалось,що за один президентський термін Клоуна Коломойський, Ахметов, Пінчук, Фірташ та ін. встигнуть обдерти Україну як липку. Зараз очевидно, що в один термін вони не вкладаються, тому Блазень почав пілікати про другий термін.
Второе. Есть такой налог - ПДВ. Его когда-то придумали для борьбы с перепроизводством товаров. Но у нас нынче каюк производству. ПДВ надо ликвидировать, что сразу снизит весь счет на коммуналку не много ни мало, а на 20% и параллельно ликвидирует воровские схемы по "возврату ПДВ", на который нажил себе десятки миллиардов еще Азаров.
Третье. Произвести реприватизацию естественных монополий, типа облгазов и облэнерго. Вернуть нынешним собственникам ту сумму, за которую Украина их когда-то продала и передать в управление областных рад, как это например нормально работает с Закарпатоблгазом.
Наши олигархи перестанут ими быть, буквально за пол года.
Не оскорбления надо писать в адрес друг-друга, а обмениваться мыслями, знаниями, мнениями, своими предположениями, своим опытом.
Вообще-то начали с Медведчука и Козака. А Медведчук как раз и входит в первую пятерку, вместе с Ахметовым, Порошенко, Пинчуком и Коломойским.
бандитамолигархам развернуться по полной.
Либо его "крыша" не в тюрьме?
Значит законно!
А перечислені порушення техніки безпеки , екології та податкового законодавства - отак вони привикли працювати в Україні - поменьше витрат - побільше прибуток
А скільки підприємств закрилося в Україні ? Держава вела розслідування по цьому ..., приймала якісь рішення ..., наказувала винуватців ?
Да он же друг авакова и партнер Зеленского.
Как можно такого чела преследовать ?
кто ж будет 73м процентам выборцев кино "Сваты" показывать ?
))))
Зато "лишь бы не Порошенко"
Це все одно що постійно спускати кров з людини залишаючи мізер, щоб серце ледь билося
Вор должен сидеть в тюрьме (с).
Зе-лупi доручили від імені Макрона і Меркель АМНІСТУВАТИ
БОЙОВИКІВ ДОНБАСУ, ВИЗНАТИ ОКУПОВАНІ ТЕРИТОРІЇ З ЧАСТКОВОЮ
АВТОНОМІЄЙ, ФІНАНСУВАТИ ВІДНОВЛЕННЯ ДОНБАСУ З БЮДЖЕТУ
УКРАЇНИ, І 10 % СЄПАРІВ ДОНБАСУ ЗАВЕСТИ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
В стране полный провал власти, который оплачивается из карманов ее граждан. Более года (!!) государственная аудиторская служба не может начать ревизию ПАО"Укрнафта" и АО "Укргазвидобування".
Заявление секретаря РНБО Данилова в пачке документов на визирование Зеленским. Просьба освободить от должности секретаря РНБО и отправить в распоряжение Министерства обороны.
Во время переговоров Макрона и Зеленского, Макрон не смог назвать дату саммита лидеров "Нормандской четверки".
До появления Байдена в Белом доме американская пресса достаточно скупо освещала вопросы судебного разбирательства Делавэрского суда по поводу Каломойши.
Наше освещение данного судебного заседания, после перехода суда в стадию рассмотрения по процедуре "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" ( акт RICO) стало практически невозможным.
Потому появление огромной статьи в "Pittsburgh Post-Gazette" которая опубликовала детальное расследование незаконных сделок Каломойши в США *
скорее всего является сигналом изменения отношения руководства США к данному вопросу и началом полномасштабного расследования связей Коломойского и Зеленского в этом вопросе.
*http://newsinteractive.post-gazette.com/ukraine-money-laundering/ http://newsinteractive.post-gazette.com/ukraine-money-laundering/