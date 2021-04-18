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Новини Націоналізація "Приватбанку"
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Коломойський із партнерами за незаконно виведені з "Приватбанку" гроші купив 13 сталеливарних заводів у США, - Pittsburgh Post-Gazette

Коломойський із партнерами за незаконно виведені з

Американські журналісти розкрили масштабну мережу нерухомості та підприємств на території США, контрольованих Ігорем Коломойським і партнерами.

Найбільша газета американського Піттсбурга Pittsburgh Post-Gazette опублікувала детальне розслідування незаконних угод Ігоря Коломойського в США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

На основі сотень раніше закритих судових документів, звітів федеральних розслідувальних органів, розмов зі співробітниками численних підприємств та інших даних журналісти видання розкрили масштабну мережу нерухомості та підприємств на території США, контрольованих Ігорем Коломойським і партнерами.

Зазначається, що між 2006 та 2016 роками Коломойський із партнерами володів 13 сталеливарними заводами у різних регіонах США, які були придбані за гроші, незаконно виведені із "Приватбанку". Також олігарху належали чотири офісні висотки у середмісті Клівленда та престижний готель на 484 кімнати.

Дивіться також: Голова ОАСК Вовк допомагав Коломойському у справі "Приватбанку" на 9,2 млрд грн, - ЗМІ. ВIДЕО

За даними видання, на сталеливарних заводах Коломойського у США був дуже низький рівень дотримання техніки безпеки й регулярно траплялися інциденти, в яких зазнавали травм робітники. Значні порушення було зафіксовано й стосовно дотримання екологічних норм.

Через погане управління значну частину заводів із часом було закрито, що призвело до втрати значної кількості робочих місць. У деяких випадках через порушення у процедурі податкових відрахувань травмовані й звільнені працівники мали складнощі із отриманням належних їм виплат.

Pittsburgh Post-Gazette звертає увагу, що дії Коломойського розслідуються департаментом юстиції США та правоохоронними органами України.

Нагадаємо, 5 березня держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про санкції Сполучених Штатів щодо Коломойського. Бізнесмену, його дружині і дітям заборонено в'їзд у США.

Читайте також: Оточення Коломойського "заробило" на Центренерго 370 млн грн під час перепродажу вугілля, - ЗМІ. ВIДЕО

Крім того, Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадив санкції проти народних депутатів Деркача та Дубінського, а також Костянтина Кулика, Олександра Оніщенка та Андрія Теліженка.

Автор: 

Боголюбов Геннадій (302) Коломойський Ігор (3126) США (23483) Дубілет Олександр (115) Приватбанк (2438)


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Топ коментарі
+68
А Зеленський цього не бачить і не чує. Він та його посіпаки Порошенком зайняті
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18.04.2021 20:59 Відповісти
+54
Каломойський за ці гроші придбав собі 73% насілєнців України. Ось що страшно.
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18.04.2021 21:02 Відповісти
+53
Как он может это видеть, если они подельники?) Часть этих денег была выведена через офшоры бубочки... Причем эта информация была в общем доступе еще до его избрания президентом...
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18.04.2021 21:10 Відповісти
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Паниковский Коломойский вас всех продаст, купит и снова продаст, но уже дороже. (с)
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18.04.2021 23:49 Відповісти
И при таких масштабных аферах с гос.средствами, которые продолжаются и до сих пор, эта власть вместо того, чтобы в первую очередь разобраться с доходами этих воров и набобов, решила снять последние трусы с населения Украины путем этой так называемой "амнистии капиталов или нулевой декларации", когда человек проработавший всю жизнь, накопил более 400 тыс. грн., может при этом не доедая и не лечась, должен заплатить 5% налога от превышения этой суммы. И при этом никто не гаратирует в дальнейшем его безпасность, даже от бандитов, которые тут же получат эти данные. Чем это отличается от раскулачивания в 20-30 годов всех подряд? Такое мероприятие уже проводили некоторые страны, но предварительнно они изменили общее налоговое законодательство до норм, когда биснесу не имеет смысла уходить от налогообложения. Однако сама собой амнистия капитала не решает вопрос теневой экономики, и ее размер не уменьшится, если и в дальнейшем будут использоваться оффшорные схемы. Ведь «зарплаты в конвертах» и неучтенные доходы ‒ это лишь небольшая часть того, что недополучает государственный бюджет. Основная же доля теневой экономики ‒ это использование офшоров. В некоторых странах безналогово зафиксировали все фактические статки людей и с этой даты началось новое жесткое налогообложение. Большинство же проводивших налоговую амнистию (Турция, Италия, Индонезия, Грузия, Казахтан) не смогли достичь запланированого эффекта. По мнению экспертов, в «кошельках» украинцев вне банковской системы находится не менее 40 миллиардов долларов. А на оффшорных счетах состоятельных граждан ‒ более 100 миллиардов долларов (!!!). А в Украине все ждали, что "нулевое декларированние" в первую очередь начнется с тех, кто сегодня являетя публичным человеком, в т.ч и народными депутатами, и хранит дома наличными по 15-20 поддонов (палеты) в 100-х купюрах разных стран (в сумме до нескольких миллиардов, происхождение которых они не могут подтвердить!!!) и имеет за бугром по 10-15 разных заводов. Оказывается их этот Закон не затрагивает!???
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18.04.2021 23:50 Відповісти
Так Гундосий Кривляка з цією метою і йшов у президенти. Під час виборчої кампанії він казав про амністію капіталів награбованого, приватизацію держпідприємств і продаж землі. Тоді планувалось,що за один президентський термін Клоуна Коломойський, Ахметов, Пінчук, Фірташ та ін. встигнуть обдерти Україну як липку. Зараз очевидно, що в один термін вони не вкладаються, тому Блазень почав пілікати про другий термін.
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19.04.2021 00:25 Відповісти
Какие украинцы забывчивые. В Украине УЖЕ дважды была АМНИСТИЯ КАПИТАЛОВ. И сколько еще чесно награбленное легализировать? После каждой пятилетки? ( читай президенства группы) Нет ребята демократы, я не согласен что бы воры спокойно пользовались награбленным, особенно госчиновники всех рангов. Какая амнистия? Первое принять СЕЙЧАС налоги как в офшорах( у нас ВСЕ платят в офшорах т. е налоговая база ВЫРАСТЕТ. Запретить офшоры и раскрыть конечных бенифициаров, без этого предприятие НЕ должно работать в Украине. Все. А затем "таварищи пусть обьясняют сколько из своего состояния они не заплатили, почему, откуда денежки. Кто не обьяснит конфискация. Все.
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19.04.2021 06:58 Відповісти
Правильно это называется - ввести налог на выведенный капитал.

Второе. Есть такой налог - ПДВ. Его когда-то придумали для борьбы с перепроизводством товаров. Но у нас нынче каюк производству. ПДВ надо ликвидировать, что сразу снизит весь счет на коммуналку не много ни мало, а на 20% и параллельно ликвидирует воровские схемы по "возврату ПДВ", на который нажил себе десятки миллиардов еще Азаров.

Третье. Произвести реприватизацию естественных монополий, типа облгазов и облэнерго. Вернуть нынешним собственникам ту сумму, за которую Украина их когда-то продала и передать в управление областных рад, как это например нормально работает с Закарпатоблгазом.

Наши олигархи перестанут ими быть, буквально за пол года.
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19.04.2021 17:17 Відповісти
Вот правильно пишут в комментариях, возмущаются,соглашаются или нет друг с другом. А кто это все читает, кроме самих комментаторов и спецслужб... Бабушки и дедушки, которые не пользуются интернетом? А ведь их очень много, не разбирающихся в нынешней ситуации, экономике, голосующих... Они живут видением из своего прошлого. Доносите до них везде, где только можно, не стоит их переубеждать, просто рассказывайте как вы видите ситуацию. Кто не дурак, задумается. А вот для молодежи, да, очень нужно!
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19.04.2021 08:38 Відповісти
Ну например я именно так и делаю, и уже не один год.

Не оскорбления надо писать в адрес друг-друга, а обмениваться мыслями, знаниями, мнениями, своими предположениями, своим опытом.
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19.04.2021 17:19 Відповісти
Электростул Какламойше и его 🤥🤢🤡
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18.04.2021 23:57 Відповісти
почему за всех должен отдуваться каломойша? Он что, козёл отпущения?Единственный подозреваемый?
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19.04.2021 00:09 Відповісти
Починати з когось то треба. Нехай йому випаде така честь.
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19.04.2021 00:26 Відповісти
так и начинайте - с начала.
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19.04.2021 00:52 Відповісти
А мне больше нравится начать с Ахметова, Порошенко, Фирташа, Суркиса и генерал-лейтенанта кацапской спецслужбы Бабакова.

Вообще-то начали с Медведчука и Козака. А Медведчук как раз и входит в первую пятерку, вместе с Ахметовым, Порошенко, Пинчуком и Коломойским.
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19.04.2021 17:22 Відповісти
Пусть отвечает за себя. Он самый наглый вор.
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19.04.2021 00:52 Відповісти
он подозреваемый а не вор.
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19.04.2021 00:53 Відповісти
Нет, я вам скину картинку, так Коломойски ТАК никогда не врал
Коломойський із партнерами за незаконно виведені з "Приватбанку" гроші купив 13 сталеливарних заводів у США, - Pittsburgh Post-Gazette - Цензор.НЕТ 472
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19.04.2021 17:24 Відповісти
Беня купил первые предприятия в США в 2006 году. То есть при Ющенко-Тимошенко. При Кучме не получалось. Получается, что эта парочка хуже Кучмы.
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19.04.2021 00:47 Відповісти
При Кучме начиналось накопление бабла, это же сколько надо было натырить для первой покупки
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19.04.2021 04:14 Відповісти
В 2006му був Єхануров, а не Тімошенко. Потім Януковіч. А потім, аж у 2009му, Юля забрала у Бєні Одеський припортовий.
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19.04.2021 04:45 Відповісти
ну так Тимошенніца - його креатура
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19.04.2021 13:26 Відповісти
У нас не только на оставшихся заводах условия труда и по хуже будут и ничего, народ не жалуется, главное чтоб работа вообще была. А в зарубежье вон оно как, не дают нашим бандитам олигархам развернуться по полной.
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19.04.2021 04:11 Відповісти
Заводики працюють, й вова мож там акції має? А в цей час Україна платить за позики великі суми , не співпрацюючи з МВФ- ну не бл"@dska ЗЕЛЕНА МЕРЗОТНА ВЛАДА?
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19.04.2021 04:51 Відповісти
А что говорит по этому поводу семит?
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19.04.2021 05:13 Відповісти
"В світі є ті хто багато заробляє, а є по справжньому багаті люди"....
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19.04.2021 06:29 Відповісти
Це просто уже п**єц... Інших слів не знаходжу... Коли вже подібні виродки як ця коломойша отримають по заслугам?
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19.04.2021 07:34 Відповісти
папа Карла воровал Буратина выносил.
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19.04.2021 08:00 Відповісти
печально,что в Украине "не видели-не слышали" о махинациях Коломойского...Теперь вот готовиться нужно к раскрытию махинаций других вредителей-олигархов из Украины,но...в ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ и судах"..
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19.04.2021 08:01 Відповісти
А что, американцы раньше об этом не знали? Ну очень странно.
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19.04.2021 08:23 Відповісти
Они то знали. Это мы не знали, то что они знают. Они еще много чего знают, но все наши власти все делали и делают чтобы мы не знали.
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19.04.2021 12:22 Відповісти
Какое нах "ВЫВЕЛ" деньги? Нужно называть вещи своими именами:он эти деньги УКРАЛ у вкладчиков Приватбанка и государство чтобы не допустить банкротство этого банка и волну банкротств предприятий которые держали в нем свои деньги-вынуждено было эти деньги взять у каждого из нас в сумме более 5 млрд долларов и заткнуть эту дыру. В любом даже не очень нормальном государстве Коломойский присел-бы в тюрьму минимум на 10 лет с конфискацией всего имущества. В США подобные преценденты были когда владельцы банка сажались в тюрьму и их собственность конфисковывалась за куда меньшие нарушения в сфере банковской деятельности. Посадка Коломойского в тюрьму будет означать что у украинского государства появились шансы выжить и развиватся. А иначе-без шансов
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19.04.2021 08:24 Відповісти
Если незаконно - почему он еще не в тюрьме?
Либо его "крыша" не в тюрьме?
Значит законно!
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19.04.2021 08:45 Відповісти
У них вже скоро всі будуть "здобич".
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19.04.2021 12:13 Відповісти
Хоть бы американцы закрыли эту жидовскую морду на 150 лет
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19.04.2021 08:55 Відповісти
150 лет))))))))))) а 800 лет не хотел?? это Америка, там побарабану сколько проживёшь, там всё ++++++ это у нас самый большой срок перекрывает 10 меньших
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19.04.2021 10:11 Відповісти
це перший закон який треба буде відмінити
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19.04.2021 12:54 Відповісти
вот так эти пархатые Мрази паразитируют на Украинской земле, а ЗЕбилы выбирают его слугу......
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19.04.2021 09:37 Відповісти
а никто не знает что (своих не сдаем).
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19.04.2021 10:09 Відповісти
Доволі серйозна ситуація, але це у стилі Коломойського, він і в Україні скупляв що можна і що не можна, а потім закидав у відстійник для регуляції цін, виробництва чи поставок нафтопродуктів. Про Укрнафту і Укртатнафту зупинятись не буду, а лиш на одному Дрогобицькому НПЗ "Галичина", який за Димінського П.П. переробляв в рік до 3 млн. тон нафти, згодом завод перейшов в управління волинської мафіозної структури "Континіум" (колишнього нардепа Ігоря Єремеєва і Ко), згодом був придбаний Коломойським, 2/3 працівників звільнені, девіденди нікому ( крім мафії) з акціонерів не виплачуються , завод в простої, лише підтримує існування щоб не пустити під порізку. Завод давно пора забрати у Коломойського за борги і вкрадені кошти з банку, тим більше, що завод має державну частку акцій. Але це все йому сходить з рук. А от американці таке пропускати не будуть, за відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом поплатився "найвеличніший" український прем"єр Павло Лазаренко і то всього за якигось $200 млн., а тут на кону $5-6 млрд. і економічна безпека США (сталелеварні заводи) , а от Зе-команда цього ще, очевидно, не усвідомлює, що всі вони перебувають на тонучому "Титаніку", який пройшов точку не повернення.
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19.04.2021 10:29 Відповісти
Ви так не лякайте наівелічнішего, а то він ще швидше нас здасть з потрохами
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19.04.2021 12:56 Відповісти
Стырил деньги купил заводы в США ииии... все и там пошло прахом. Эти наши элиты... они только тут, в Украине элиты. А на поверку не способные ни на что бездари.
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19.04.2021 10:32 Відповісти
Якщо купа бардаку виявлена на його заводах у США , то уявіть собі - що на його підприємствах в Україні !
А перечислені порушення техніки безпеки , екології та податкового законодавства - отак вони привикли працювати в Україні - поменьше витрат - побільше прибуток
А скільки підприємств закрилося в Україні ? Держава вела розслідування по цьому ..., приймала якісь рішення ..., наказувала винуватців ?
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19.04.2021 10:48 Відповісти
Я просто про те, що інколи можна почити щось на кшталт: вони (олігархи) зробили себе, вони тут нагребуть грошей та започаткують нормальний бізнес на Заході. А тут виявляеться, що вони як тут руйнівники та ні на шо не здатні так і на Заході, в нормальних умовах. Непотріб та паразити.
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19.04.2021 12:11 Відповісти
Хто тут кого буде наказувати. Вони і є держава. Сидять у Раді по судах та на будь яких впливових посадах. Дежави Україна поки що немає, є олігархічна кормушка у вигляді держави.
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19.04.2021 12:13 Відповісти
так і є. Вони як мордовці - руйнувати вміють, а створювати - ні
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19.04.2021 12:57 Відповісти
жид крутить хохлянським світом, як заманеться)
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19.04.2021 11:10 Відповісти
Обратите внимание,как жулькины олигофрены ломанулись защищать беню и поливать Порошенко кацапскими методичками. Не палятся совсем. Ни разу.
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19.04.2021 11:21 Відповісти
да шо вы все такие злые...?

Да он же друг авакова и партнер Зеленского.
Как можно такого чела преследовать ?
кто ж будет 73м процентам выборцев кино "Сваты" показывать ?
))))
Зато "лишь бы не Порошенко"
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19.04.2021 11:52 Відповісти
Раньше я сочувственно относился к Израилю в их проблемах с арабами. Но после того как стало явно видно, что вытворяет гражданин Израиля Коломойский и как крышуют его соответствующие политики, сочувствие это пропало.
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19.04.2021 12:17 Відповісти
Как говорят в Одессе, почуствуйте разницу. В Израиле несколько раз были суды против действующих премьеров, там рулит закон, и нет никакой разницы, у кого пейсы блиннее. А в Украине пока найвелычнишый руководит страной, Беня будет делать все, что ему нравится. А шо, он зря вложил столько бабла в клоуна, которому цена в базарний день 10 копеек?
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19.04.2021 12:38 Відповісти
Меня не столько интересует как они там у себя среди своих, как то, как они здесь среди нас. Почувствуйте разницу.
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19.04.2021 12:47 Відповісти
Как там зебанутые среди людей - достаточно посмотреть поведение этих идиотов в ВР.
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19.04.2021 12:49 Відповісти
там рулит закон.-Преувеличение израильских-бывших советских-пропагандистов. Израиль-отстойник воров со всего мира.
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19.04.2021 15:09 Відповісти
А почему коломойша и крышующие его у нас политики не скажут, что американская власть, суды, журналисты - ярые антисемиты?
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19.04.2021 12:26 Відповісти
Узагалі то держави можна порівняти з сім'ями, з домогосподарствами - у когось на хліб не вистачає, хто в середньому достатку, а є й ті, хто мільярдери. Так само, як і серед домогосподарств - не можуть бути всі багатими, бо якщо б не було бідних - то не було б і багатих. Так як ото Трамп проголошував, що він хоче зробити Америку великою, та й Байден за те саме, тільки не так то вип'ячує. А Порошенко - кудись своїм шляхом. А Зеленський взагал тільки посидіти, побухати за дармовий кошт. Ви бачили хоч одного президента в Україні, чи олігарха, який би хотів би чи хоча б обіцяв зробити Україну великою? Ні? І я не бачив і не чув. А це можливо. Мета, розумієте, у людей різна. І якщо мети у людини нема, якщо воно не патріот у всезагальному сенсі слова - людина, яка переживає за місце, де живе, то його ні в якому разі не можна кудись обирати. Як ото за столом сидете в сім'ї з Коломойським. А він бац - весь ваш посуд поцупив і здав в ломбард. І вам вже наступну трапезу хіба руками їсти. А на наступну - ще щось поцупив, і не тільки він. Ото й є той прямий вплив, який здійснює Зеленський, Порошенко, Коломойській і великий балаган паразитів з Банкової на благополуччя жителів домогосподарства Україна.
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19.04.2021 12:28 Відповісти
З усім згоден, але краще вже щоб президенти обіцяли і виконували конкретику - ріст виробництва як мінімум 10% на рік, створення робочих місць, ріст зарплат, пенсій. А також руху України по всіх оцінках в напрямку кращих країн. Зараз Україна знаходиться по всім оцінкам (виробництво на душу населення, рівні щастя і коррупції і т.п) на останньому місці в Європі і в другій половині у світі.
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19.04.2021 12:44 Відповісти
У них мета інша - на чергових виборах обдурити народ України і ще 5 років вільно красти. Поки в голові не буде нормальних людей з такою ж метою, як у народу України - доти вона буде рухатися тільки у тому напрямку, що й завжди - униз (в унітаз). Але нормальних людей туди це крадійкове кодло не пропустить, а отже курс змінити можна хіба силою. Та і взагалі, це зрозуміло з законів фізики - щоб те, що падає, рухалось уверх, потрібно прикласти силу.
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19.04.2021 13:01 Відповісти
А їм і дурити особливо не треба. Бо, завдяки нашій системы виборів, в бюллетенях кандидатів у президенти тільки ставленники олігархії. Вони тільки між собою конкурують за ближчий доступ до дерибану. Подробиці читайте в групі моїх двох коментарів далі (починаючи з 14:29).
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19.04.2021 15:51 Відповісти
А як же ж не бути на останньому коли фінанси (кров економіки) постійно витікає з країни?
Це все одно що постійно спускати кров з людини залишаючи мізер, щоб серце ледь билося
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19.04.2021 13:01 Відповісти
К бородатой бабушке звиздец подкрался незаметно. И никакая Бенядиктова, ни судья Вовк, даже самый главный ЗЕбантко ему не помогут.
Вор должен сидеть в тюрьме (с).
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19.04.2021 12:30 Відповісти
13 - несчастливое число!
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19.04.2021 13:01 Відповісти
Коломойскому не долго страдать в холодной и враждебной Украине. Скоро будет выполнена его историческая миссия-украинская земля будет продана. И Коломойский вернётся героем на родину, в солнечный Израиль.
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19.04.2021 13:22 Відповісти
Нам надо хорошо знать и помнить - какие фракции проголосовали ЗА аферу тысячелетия дерибана земли, помимо слуг урода. Это ПЕС, Голос. Я не говорю, что те кто проголосовал ПРОТИВ - есть хорошими партиями. У них свои очень большие недостатки. Но эти три предательские партии и фамилии их глав, следует хорошо помнить. Не буду перечислять фамилии.
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19.04.2021 16:09 Відповісти
жидооммассон
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19.04.2021 13:32 Відповісти
Кучма создал олигархию под таких как его зять Пинчук, Коломойский и подобные. Предатель. Теперь эти олигархи полностью взяли власть в свои руки.
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19.04.2021 14:29 Відповісти
И еще. Все видят, что даже после майданов с олигархией ничего плохого не происходит. И не понимают почему. А причина в том, что даже после каждого майдана проходят проолигархические выборы, где мы выбираем только из ставленников олигархии. Потому что в бюллетени выборов президента попадают только через дикий многомиллионный избирательный залог. Ясно, что в бюллетень могут попасть только ставленники олигархии. Такого в цивилизованном мире нигде нет. Везде в бюллетени попадают через сбор умеренного количества подписей избирателей. То есть там избиратели определяют из кого они будут выбирать.
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19.04.2021 14:30 Відповісти
УВАГА!!!
Зе-лупi доручили від імені Макрона і Меркель АМНІСТУВАТИ
БОЙОВИКІВ ДОНБАСУ, ВИЗНАТИ ОКУПОВАНІ ТЕРИТОРІЇ З ЧАСТКОВОЮ
АВТОНОМІЄЙ, ФІНАНСУВАТИ ВІДНОВЛЕННЯ ДОНБАСУ З БЮДЖЕТУ
УКРАЇНИ, І 10 % СЄПАРІВ ДОНБАСУ ЗАВЕСТИ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ

Коломойський із партнерами за незаконно виведені з "Приватбанку" гроші купив 13 сталеливарних заводів у США, - Pittsburgh Post-Gazette - Цензор.НЕТ 883
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html

В стране полный провал власти, который оплачивается из карманов ее граждан. Более года (!!) государственная аудиторская служба не может начать ревизию ПАО"Укрнафта" и АО "Укргазвидобування".

Заявление секретаря РНБО Данилова в пачке документов на визирование Зеленским. Просьба освободить от должности секретаря РНБО и отправить в распоряжение Министерства обороны.
Во время переговоров Макрона и Зеленского, Макрон не смог назвать дату саммита лидеров "Нормандской четверки".
До появления Байдена в Белом доме американская пресса достаточно скупо освещала вопросы судебного разбирательства Делавэрского суда по поводу Каломойши.
Наше освещение данного судебного заседания, после перехода суда в стадию рассмотрения по процедуре "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" ( акт RICO) стало практически невозможным.
Потому появление огромной статьи в "Pittsburgh Post-Gazette" которая опубликовала детальное расследование незаконных сделок Каломойши в США *
скорее всего является сигналом изменения отношения руководства США к данному вопросу и началом полномасштабного расследования связей Коломойского и Зеленского в этом вопросе.
*http://newsinteractive.post-gazette.com/ukraine-money-laundering/ http://newsinteractive.post-gazette.com/ukraine-money-laundering/
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19.04.2021 14:44 Відповісти
Кто б сомневался !Теперь рашисты дадут вове притулок, а он все подпишет по макронмеркелевским европейским хотелкам и сдрыщет из Украины
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19.04.2021 15:19 Відповісти
И это все случилось при Порошенко, который вроде не при делах. А виноват опять Зеленский?
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19.04.2021 15:29 Відповісти
У Вовы будет свой минск - не рвите так бездарно за него задницу "фейкоборца"! Его, слабака непрофпригодного как минимум , Меркель с Макроном и уХйлом изнасилуют красочнее !
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19.04.2021 15:37 Відповісти
Та да, опять Порошенко срет зедебилам в штаны.
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19.04.2021 16:12 Відповісти
"Украинский бизнес" в США, как оказалось, такое же дерьмо, как и в Украине. Олигархи украинские за свою жизнь так ничему и не научились.
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19.04.2021 23:09 Відповісти
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