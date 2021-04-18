Коломойський із партнерами за незаконно виведені з "Приватбанку" гроші купив 13 сталеливарних заводів у США, - Pittsburgh Post-Gazette

Американські журналісти розкрили масштабну мережу нерухомості та підприємств на території США, контрольованих Ігорем Коломойським і партнерами.

Найбільша газета американського Піттсбурга Pittsburgh Post-Gazette опублікувала детальне розслідування незаконних угод Ігоря Коломойського в США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

На основі сотень раніше закритих судових документів, звітів федеральних розслідувальних органів, розмов зі співробітниками численних підприємств та інших даних журналісти видання розкрили масштабну мережу нерухомості та підприємств на території США, контрольованих Ігорем Коломойським і партнерами.

Зазначається, що між 2006 та 2016 роками Коломойський із партнерами володів 13 сталеливарними заводами у різних регіонах США, які були придбані за гроші, незаконно виведені із "Приватбанку". Також олігарху належали чотири офісні висотки у середмісті Клівленда та престижний готель на 484 кімнати.

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За даними видання, на сталеливарних заводах Коломойського у США був дуже низький рівень дотримання техніки безпеки й регулярно траплялися інциденти, в яких зазнавали травм робітники. Значні порушення було зафіксовано й стосовно дотримання екологічних норм.

Через погане управління значну частину заводів із часом було закрито, що призвело до втрати значної кількості робочих місць. У деяких випадках через порушення у процедурі податкових відрахувань травмовані й звільнені працівники мали складнощі із отриманням належних їм виплат.

Pittsburgh Post-Gazette звертає увагу, що дії Коломойського розслідуються департаментом юстиції США та правоохоронними органами України.

Нагадаємо, 5 березня держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про санкції Сполучених Штатів щодо Коломойського. Бізнесмену, його дружині і дітям заборонено в'їзд у США.

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Крім того, Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадив санкції проти народних депутатів Деркача та Дубінського, а також Костянтина Кулика, Олександра Оніщенка та Андрія Теліженка.