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Мендель: Великдень - це хороший привід активізувати роботу з обміну утримуваними особами

Мендель: Великдень - це хороший привід активізувати роботу з обміну утримуваними особами

Наближення Великодня може бути хорошим приводом для активізації зусиль щодо обміну утримуваними особами у форматі "всіх на всіх".

Таку думку висловила прессекретарка президента Юлія Мендель в ефірі телеканалу "Дім" у контексті підсумків зустрічі Зеленського з президентом Франції Емманюелем Макроном, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас чітке бачення, як рухатися далі. Перше - виконати домовленості, досягнуті на зустрічі в грудні 2019 року. Необхідно припинити вогонь. Адже поки у нас продовжують вбивати на Донбасі, неможливо рухатися далі. Згадаймо, що в липні 2020 року, коли ми знову досягли домовленостей щодо припинення вогню, ми врятували багато життів - і цивільних, і військових. Тоді у нас за пів року загинуло п'ять осіб. Від початку цього року загинуло майже 30 українських військовослужбовців. І не від випадкових обстрілів, а від рук снайперів.

Наступний крок: можна було б на непідконтрольній території відкрити рух через КПВВ. Українська сторона не тільки відкрила свої КПВВ, вона їх ще модернізує, будує нові пункти пропуску. І таким чином ми показуємо турботу про людей, які опинилися на непідконтрольних територіях.

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Ще важливий напрямок, який було розпочато 2019 року, - процес обміну утримуваними особами у форматі "всіх на всіх". Дуже важлива домовленість. Згадаймо, що скоро Великдень. Це хороший привід активізувати цю роботу", - підкреслила вона.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час робочого візиту до Франції, 16 квітня, провів переговори з президентом Французької Республіки Емманюелем Макроном і канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

Домовленості обміну у форматі "всіх на всіх" було досягнуто на саміті "нормандської четвірки" в грудні 2019 року в Парижі.

Автор: 

Донбас (22358) полонені (2306) Мендель Юлія (230)


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Топ коментарі
+25
Мендель: Пасха - это хороший повод активизировать работу по обмену удерживаемыми лицами - Цензор.НЕТ 6678

...
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18.04.2021 22:11 Відповісти
+24
Мендель: Пасха - это хороший повод активизировать работу по обмену удерживаемыми лицами - Цензор.НЕТ 8571
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18.04.2021 22:10 Відповісти
+19
Мендель: Пасха - это хороший повод активизировать работу по обмену удерживаемыми лицами - Цензор.НЕТ 7598
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18.04.2021 22:11 Відповісти
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Мендель: Пасха - это хороший повод активизировать работу по обмену удерживаемыми лицами - Цензор.НЕТ 8571
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18.04.2021 22:10 Відповісти
Юлію Швондер,вона же Юлія Шмендель,вона же і Мендель-єдина в світі знавець украінськоі російськоі мови,корінний знавець ідіш,іврита і мови Вови Зе-так от іі Сам Вова Зе і лікує! Без фото,наживо!!!
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18.04.2021 22:35 Відповісти
Мендель - управляет Вселенной! От санитаров, крышует зЕлох!
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18.04.2021 22:54 Відповісти
По Бібліі ,Єнохій (Єнох) в гостях у пришельцах побував,у інопланетян значится. Там навчався,повернувся на планету Земля і мудрість з собою приніс.А де побував Зелох??? Точно що не в райських краях!!!
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18.04.2021 23:39 Відповісти
Мендель: Пасха - это хороший повод активизировать работу по обмену удерживаемыми лицами - Цензор.НЕТ 6678

...
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18.04.2021 22:11 Відповісти
Державний телеканал України (і Зеленського?) "ДОМ" 100% на мові ворога і прес секретар Президента України Мендель його рупор.
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18.04.2021 22:11 Відповісти
Мендель: Пасха - это хороший повод активизировать работу по обмену удерживаемыми лицами - Цензор.НЕТ 7598
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18.04.2021 22:11 Відповісти
Зверніть увагу на пальчики! Це дуже показово,дуже!!! Одна всю пятерню використовує,а дві-по два пальчика.Пятерня взагалі не вірно,два палця-це по старообрядческі(двоперст).Три пальці складати потрібно і хресним знаменням себе покривати!! А Шмендель,ну та,що посередині, вона що-вихрест іудейський???
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18.04.2021 22:47 Відповісти
так это готы!.. им все равно как крестится!..
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18.04.2021 22:53 Відповісти
Та ім взагалі все пофіг,не тільки хреста на чоло класти! Але то вже святотатство!! (без віри хреста класти не бажано,може бути дуже боляче... .).
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18.04.2021 23:31 Відповісти
там не випадкові... Там - система.
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18.04.2021 23:03 Відповісти
На втором плане цифра 13, та что по средине---рука в кармане---та на костёр и без бензина!
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18.04.2021 23:37 Відповісти
Напиши твіт.
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18.04.2021 22:13 Відповісти
Вова Зе надоумив.В перерві між дозою і еротичною утіхою.Ну як надоумив-брякнув щось з наркотичноі гарячки.Ну а Шамендель тільки дай повод попи***ти!
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18.04.2021 22:54 Відповісти
Мендель: Пасха - это хороший повод активизировать работу по обмену удерживаемыми лицами - Цензор.НЕТ 9041
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18.04.2021 22:13 Відповісти
зеленский наложил санкции на ленку)
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18.04.2021 22:16 Відповісти
Полные штаны.
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18.04.2021 22:21 Відповісти
А на Шмендель дещо інше(Я достаю из широких штанин,дубликатом бесценного груза...)! Це не я написав!!! Це Маяковський!!
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18.04.2021 22:58 Відповісти
тільки з душу вийшла?
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18.04.2021 22:47 Відповісти
З розділеного з Зелею ложа!
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18.04.2021 22:59 Відповісти
Классный халат.
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18.04.2021 23:08 Відповісти
Халат в белую бубочку.
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18.04.2021 23:38 Відповісти
Єврейські дітки правлять. Ну не українцям же бути в Україні при владі.
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19.04.2021 03:22 Відповісти
Все по-чесному. Так вирішили 73% українців.
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19.04.2021 06:42 Відповісти
завезить цю суку на день в окопи под донбасс..
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18.04.2021 22:14 Відповісти
та в улей её кинуть и всего то делов.
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18.04.2021 22:17 Відповісти
Ющенко будет против. Пчелы доится перестанут. Сразу в Ростов ее, пускай ручки ломает для 2-жды несудимого.
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18.04.2021 22:36 Відповісти
Та ну,Зеля ще нею не натішився!!
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18.04.2021 23:02 Відповісти
Чтоб она там ещё понимала, эта мандель???
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18.04.2021 22:15 Відповісти
кто такая Мендель, что её цитируют? Выбранный политик, ученый-первооткрыватель, изобретатель - мироизменятель, медик-новатор или чего-то для Украины полезное сделала?
За какие её заслуги цитируют?
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18.04.2021 22:17 Відповісти
Ну що ви,пане Віктор!! Шмендель відкрила і повідала всьому світу про наявність украінськоі російськоі мови!! І вона-єдиний знавець цієі мови!!
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18.04.2021 23:07 Відповісти
Я гадаю, що спеціальність, на яку вона здатна, вона виконує на високому рівні. Політика - як продоження цієї гри.
Але я не розумію тих, хто її цитує. От мені байдуже, що вона говорить. Але що каже Горбулін - цікавіше. Але його не чують і не цитують... Я з цікавістю слухаю аналітику, яка має логіку і сенс. Але це буває рідко...
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18.04.2021 23:59 Відповісти
Это ваш пресс секретарь? Значит я понимаю кем можете быть вы.... И специально для вас вопрос:
1.Как получается, что поднятие тарифов для населения Украины прошло без участия антимонопольного коммитета? Я, абсолютно аргументированно могу доказать, что стоимость газа для населения завышена, более как.... В 100 раз! Официально опубликовано, что стоимость 1 Квт. электроэнергии атомной станции стоит (не себестоимость, а отпускная стоимость) - 15 копеек. Ваша администрация работает на олигархов?
2.Конкретно, администрация президента отвечает за силовой блок. Отсюда вопрос. Комиссия ВР опубликовала, что взрывы на военных складах произошли не без участия работников склада в одном случае, и не расследовалось в Винницкой области. Следователь был привлечен к уголовной ответственности?
3.Расстрелы 20 фераля 2014 года на Майдане... Расследовавший прокурор будет привлечен за уничтожение вещдоков, саботаж расследования?
Это пока....
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19.04.2021 08:45 Відповісти
Кумир-73.
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19.04.2021 06:40 Відповісти
Все! Тепер на бамбасі буде мир! Мєндєль постик зробила!
Ну тепер точно путлєр та його маріонетки в ОРДЛО біжком кинуться обмінювати всіх на всіх. Сама мєндєльша постоик зробила! То ж хриплосик від найвеличнішого - вона ж двома твітами економічно-фінансову кризу зупинала!
Зараз в Кремлі всі сидять і трясуться від страху: якщо Мендель зробить другий твіт, то все - хана і військам на кордоні з Україною, і Криму в "радной гавані", і кремлядським мріям стати володарями Русі
Ой як я цьому вірю! Аж зорі на небі склалися в МНДЛ ПНХ!
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18.04.2021 22:19 Відповісти
Я правильно понимаю слово "повод" в отношении обмена? Может быть уместнее было бы слово "возможность"? Хотя может быть именно "возможность" вызывает у зелевласти воспоминания обо всем просратом при их власти?
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18.04.2021 22:22 Відповісти
Мендель: Пасха - это хороший повод активизировать работу по обмену удерживаемыми лицами - Цензор.НЕТ 2024
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18.04.2021 22:24 Відповісти
а що там з медведчуками?
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18.04.2021 23:23 Відповісти
Договоренность обмена в формате "всех на всех" была достигнута на саммите "Нормандской четверки" в декабре 2019 года в Париже.

І скількох зе-зграя звільнила за півтора роки ? Чому ж не всіх ?
Ось заявочка тлі:
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2834611-zelenskij-nazvav-svou-golovnu-peremogu-na-samiti-v-parizi.html

«Для мене найголовніша перемога - я з цим їхав - ми домовилися про обмін «всіх на всіх». Він записаний у Мінських домовленостях, але зараз домовилися про терміни. Я вірю в те, що цього буде дотримано», - підкреслив Зеленський.

Ти знову зганьбилася, кобила тупа ? Не намуляли окуляри ?
https://antikor.com.ua/articles/451583-privezla_v_parih_novuju_modu_v_seti_nabrosilisj_na_mendelj_iz-za_ochkov_na_grudi
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18.04.2021 22:27 Відповісти
Вона не кобила!! Не потрібнно так високо підносити статус Швендель!!! Вона ішакіня!!!!
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18.04.2021 23:11 Відповісти
Може 2 висєра твої (Мендельські) у твіттер мають більшу силу ніж «Пасха».
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18.04.2021 22:30 Відповісти
Господи, ну и тварь.. это в любом случае ужасный повод - унижаться перед оккупантом, балаболя про Пасху.
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18.04.2021 22:32 Відповісти
У православних в принципі немає Пасхи. У православних є Великдень!!! Пасха щось дуже з Пєсахом споріднене! А це вже іудаізм!
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18.04.2021 23:15 Відповісти
ну как бе вапщето да.
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18.04.2021 23:16 Відповісти
А что там, во время Хануки? Способствует ли Ханука активизации по обмену?
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18.04.2021 22:36 Відповісти
Способствует обмену веществ.
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18.04.2021 23:39 Відповісти
Мендель: Великдень - це хороший привід активізувати роботу з обміну утримуваними особами - Цензор.НЕТ 2940
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18.04.2021 22:37 Відповісти
Юлія Щвондер на підробітках .Видно Зеля не доплачує!! (воно і не дивно-жид за копійку удавиться!).
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18.04.2021 23:18 Відповісти
і знову "Та сторона"
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18.04.2021 22:46 Відповісти
вот вы товарищ Мендель и займитесь обменом...у вас получится
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18.04.2021 22:54 Відповісти
На её халат можно много чего поменять.
А за фото без халата - ещё больше.
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18.04.2021 23:10 Відповісти
Ну так вона і займається обманом!!
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18.04.2021 23:19 Відповісти
А де це зебоби?
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18.04.2021 23:00 Відповісти
Мендель: Великдень - це хороший привід активізувати роботу з обміну утримуваними особами - Цензор.НЕТ 7156
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18.04.2021 23:03 Відповісти
Я так думаю, что марш Мендельсона писал прадедушка Мендель.
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18.04.2021 23:09 Відповісти
Я думаю что для Мендель - Пасха это хороший повод для съездить за счет государства на Мальдивы - для подготовки визита Зеленского и его семейства, на первомайские праздники.
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18.04.2021 23:13 Відповісти
Где мой комент. Ось доки для більшості це світле Свято буде Пасхою , а не Воскресінням Христовим, от доти ми будемо барахтатись в багнюці.
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18.04.2021 23:15 Відповісти
Я думаю что для Мендель - Пасха это хороший повод для съездить за счет государства на Мальдивы - для подготовки визита Зеленского и его семейства, на первомайские праздники к презеденту Мальдив для налаживания тесного сотрудничества.
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18.04.2021 23:16 Відповісти
Телесного сотрудничества!!
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18.04.2021 23:21 Відповісти
А почему на Пейсах не меняли?
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18.04.2021 23:17 Відповісти
і 8 березня- псу під хвіст...
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18.04.2021 23:24 Відповісти
Серед полонених жидів немає,тому і не міняли!!!!
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18.04.2021 23:22 Відповісти
Скомпреметировать и опустить Зе больше, чем его назначенцы из ближайшего окружения, никто не сможет.
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18.04.2021 23:32 Відповісти
...Юля точно православная?) в датах нестыковки не будет!
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18.04.2021 23:33 Відповісти
для нынешних гешефтмахеров... Пасха это отличный повод попиариться на "обмене" ...
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18.04.2021 23:37 Відповісти
Мендельше хоть на Пасху селёдки дадут?
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18.04.2021 23:54 Відповісти
а там шо, дохлый ЙОжик мало пахнет?
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19.04.2021 00:32 Відповісти
ніззя писать про цю сепаршу?
Мендель: Великдень - це хороший привід активізувати роботу з обміну утримуваними особами - Цензор.НЕТ 9536"
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18.04.2021 23:55 Відповісти
Я уже написал, а потом бац и статейка пропала. Что происходит то?
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19.04.2021 00:27 Відповісти
Ніззя писати про ту монтяншу, бо воно тупе, немите, ще й смердить, як творіння якутського скульптора!)))
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19.04.2021 00:28 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZV0bQV79-lf33Bye56lI8cqgPWC-RL4FR-onS6T4aPs0TPtmN1TzWwxICRz4zxA1-IboQqMBOtb6qVp8v67DQaORaY37rfLaGA5ufrLtPFNVtRuM9eUhGrhpd29P_CNFbo&__tn__=-]C%2CP-R
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Dmitriy Korneychuk .
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Вот все смеются с Мендель и ее очков.

А я по опыту работы с политиками знаю, что они всегда подбирают себе холуев по образу и подобию. Так что Мендель- это просто отображение Зеленского...
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19.04.2021 00:06 Відповісти
Интересно девки пляшут: Пасха - повод...
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19.04.2021 00:30 Відповісти
Раніше прес секретар президента озвучувала позицію президента. Зараз прес секретутка вимушена городити відсєбятіну, бо бидло73% вибрало членограя, який не розуміє де воно знаходиться, і що має робити. Пожалійте цю нещасну мандель.
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19.04.2021 00:33 Відповісти
https://twitter.com/BoSS_Modpe
https://twitter.com/BoSS_Modpe
https://twitter.com/BoSS_Modpe
Gheorghe Bandu

@BoSS_Modpe


Ой.
Щойно на Г+Г розповіли про ріст цін на продукти і комуналку.
І про субсидії, які тепер фіг отримаєш, і про те, що "провладна більшість" відхилила закон про пільги.
А ще: сказали ДІСТАВАТИ ЗАНАЧКУ...

Да шо ж такоє.
А как жє "хуже нє будіт" і "кінець епохи бідності"?
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19.04.2021 00:33 Відповісти
Конченая. Когда закончится этот вселенский позор?! Зебилоиды, чтоб вы, тупые твари, сгинули!
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19.04.2021 00:35 Відповісти
А що пані Мендельова воістину уверувала
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19.04.2021 00:39 Відповісти
Всё верно сказала.
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19.04.2021 01:17 Відповісти
Лохушка наивная....
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19.04.2021 01:59 Відповісти
Все это зря.Рашка все равно признает Лугандонию независимой либо анексирует.При таком чмошнике как Зебил она может это сделать даже в этом году.
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19.04.2021 03:29 Відповісти
Надо бы Мендель тонко намекнуть, шо Пасха - хороший повод побить яйца.
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19.04.2021 04:23 Відповісти
ну а що їй говорити. Гнусавий поц з павліном петляють то по парижу то по києву, приколюються з фюрера. А вона одна все тягне на собі. Вот і випорожнюється в ефірі. Єврейка а Паску використовує, вона думає, що у рейху керують православні християни - пушилін,володін,гіркін .... з мокшанських боліт, загальновизнаного краю атеїстів. При сталіну була в православній церкві така секта як обновленці, Вони захопили всі єпіскопати, прогнали патріарха, пограбували монастирі та церкви. в 1943 році секта залишилась, однак перефарбувалась під канонічне православя. батька Кирила обновленці направили з мордовії в Пітер, так як після роботи НКВД на замовлення обновленців священників всіх конфесій майже не залишилось.
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19.04.2021 06:38 Відповісти
Закройте рот етой тупой курице
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19.04.2021 07:15 Відповісти
Як тільки побачу слово мендель---зразу сплюну,бо НІКОЛИ не читаю її придуркуваті вислови. А Обговорювати --себе не поважати.
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19.04.2021 08:38 Відповісти
Менять нужно военных на военных ( разведчиков, диверсантов, партизан и т.д) а также если в их застенках есть явные патриоты Украины.. ВСЕ. Те кто поехал в гости, по делам, на отдых , на работу в РФерию или оккупированные территории после 2014 обмену не подлежат ( на кой они нам). Те кто в течении 7 лет проживает на оккупированной территории это тоже под вопросом ( ну если не партизан или патриот подпольщик или просто однозначно проукраинский ). А менять их агентов и военных на сброд не в том месте перешедший улицу или " пописавших" в недозволенном месте, а до этого кричавшим " Пукин приди" и ходившим на "выборы" и реХерендумы" размахивая " триколором" то уж извольте пускай вкушают по полной. А то зачастую нам самим "обмен" нужен только для реляций об " успехах" и нужно не качество обмена а его количество. ( Поэтому Раша имея неограниченный контингент "заложников" из жителей ОРДЛО, Крыма и зарабитчан- гостей миллионов этак с 7-8 будет всегда в "наваре")
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19.04.2021 09:06 Відповісти
А , ежели раша заявленную депортацию в 150тыс. укрзаробитчан выставит,как-бы в обмен,то,что тогда придеться делать "зелени"с их вожаком и Мендель ?
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19.04.2021 09:18 Відповісти
Те из граждан Украины кто после 2014 года поехал в гости, по делам, на отдых, на работу и т.д. В РФ и оккупированные ими территории пускай валят лес в бескрайней российской тайге или возделывают пашню за полярным кругом. ( по ним вопрос должен быть закрыт для Украины) По оставшимся на оккупированных территориях ( по месту прежнего жительства) индивидуальный подход. Пока мы будем обменивать "всех" то у Раши "безграничный обменный фонд" в 7 -8 миллионов, и это только побуждает их к новым арестам и задержаниям. Не будет с нашей стороны " ажиотажа" по возврату всех без разбору они перестанут их хватать.. На кой они тогда им ( ну разве что остальных держать в страхе)
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19.04.2021 09:42 Відповісти
Тупа жидівко, - ПАСКА це СВЯТО а не "повод".
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19.04.2021 17:47 Відповісти
 
 