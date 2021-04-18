Мендель: Великдень - це хороший привід активізувати роботу з обміну утримуваними особами

Наближення Великодня може бути хорошим приводом для активізації зусиль щодо обміну утримуваними особами у форматі "всіх на всіх".

Таку думку висловила прессекретарка президента Юлія Мендель в ефірі телеканалу "Дім" у контексті підсумків зустрічі Зеленського з президентом Франції Емманюелем Макроном, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас чітке бачення, як рухатися далі. Перше - виконати домовленості, досягнуті на зустрічі в грудні 2019 року. Необхідно припинити вогонь. Адже поки у нас продовжують вбивати на Донбасі, неможливо рухатися далі. Згадаймо, що в липні 2020 року, коли ми знову досягли домовленостей щодо припинення вогню, ми врятували багато життів - і цивільних, і військових. Тоді у нас за пів року загинуло п'ять осіб. Від початку цього року загинуло майже 30 українських військовослужбовців. І не від випадкових обстрілів, а від рук снайперів.

Наступний крок: можна було б на непідконтрольній території відкрити рух через КПВВ. Українська сторона не тільки відкрила свої КПВВ, вона їх ще модернізує, будує нові пункти пропуску. І таким чином ми показуємо турботу про людей, які опинилися на непідконтрольних територіях.

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Ще важливий напрямок, який було розпочато 2019 року, - процес обміну утримуваними особами у форматі "всіх на всіх". Дуже важлива домовленість. Згадаймо, що скоро Великдень. Це хороший привід активізувати цю роботу", - підкреслила вона.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час робочого візиту до Франції, 16 квітня, провів переговори з президентом Французької Республіки Емманюелем Макроном і канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

Домовленості обміну у форматі "всіх на всіх" було досягнуто на саміті "нормандської четвірки" в грудні 2019 року в Парижі.