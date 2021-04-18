Росія висилає 20 чеських дипломатів "у зв'язку з недружнім актом влади Чехії", - МЗС РФ
Двадцятьох співробітників посольства Чехії у Москві оголошено персонами нон ґрата, вони мають до закінчення дня 19 квітня покинути територію РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МЗС РФ.
У повідомленні сказано, що 18 квітня посла Чеської Республіки в Російській Федерації Вітезслава Півоньку викликали в МЗС Росії.
"Послу заявлено рішучий протест у зв'язку з недружнім актом влади Чехії щодо персоналу російської дипмісії в Празі. В.Півоньці повідомлено, що двадцять співробітників посольства Чехії в Москві оголошуються "персонами нон ґрата". Їм наказано до закінчення дня 19 квітня 2021 року залишити територію нашої країни.
Чеській стороні також пред'явлена вимога привести кількість співробітників дипмісії в Москві в категорії прийнятих на місці до паритету з числом співробітників аналогічної категорії посольства Росії в Чехії. Послу вручено відповідну ноту", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 17 квітня глава МЗС Чехії Ян Гамачек прийняв рішення вислати всіх співробітників російського посольства в Празі, які були ідентифіковані як офіцери російських спецслужб. Загалом у списку 18 російських дипломатів. Крім цього, правоохоронці Чеської Республіки запросили допомогу в пошуку двох осіб, які в жовтні 2014 року були на території Чехії і причетні до вибухів у Врбетіце.
Тоді вибухнули, імовірно, десять тисяч кілограмів боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності. Як наслідок, загинули дві людини. Причина вибуху залишалася невідомою, за однією з версій, він стався через недбалість робітників.
Раніше голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що рішення Праги вислати 18 дипломатів серйозно зашкодить двостороннім відносинам із РФ і анонсував наступні заходи у відповідь.
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https://dr-kott.livejournal.com/334762.html
это плюс к её карме!..
много лет назад, со мной произошло тоже самое..
каждый из нас в своё время делает свой эволюционный шаг к Украине..
будет плацдарм для русского тероризма
Источник: https://censor.net/ru/n3260451
Зачем удалять комментарий. Почему они семь лет изучали записи с камер наблюдения.
в свойом дирьме и захлебнётца
Спочатку напакостили в Чехіі , а наразі вони розгнівались тільки за те , що бандитські дії москальні розкрили і намагаються
їх покарати !
Горіть у пеклі , кляті москалі !
Ми сильні, а хто з цим не згоден - фашист і ми його знищим. Якщо знищити не можна, то ми спробуємо його дискредетувати. Якщо нашу брехню розкрили, то ми спробуємо купити впливових людей, якщо і це не проходить, то "проти лому намає прийому" - вмикаємо прямі атаки, кібератаки, отруєння, вбивства. При цьому всі московитськи дипломати починають мантру "іхтамнєт" з посиленням на вірші "тонеми" або "намценевигідно"...
Як були людожерами до приходу Орди, так ними і лишилися...
-они гражданские ?
-конечно гражданские
https://twitter.com/i/status/1383501318430498817
Четвёртый Президент Эстонии (с 2006 по 2016), Тоомас Хендрик Ильвес, призвал запретить въезд в Европейский Союз всем гражданам Российской *********, кроме экстренных семейных случаев 😊
"Вероятно, нужен временный запрет на все визиты из России, я говорю о любых визитах, - написал он в Twitter.
До вторжения в Крым, эти люди высокомерно требовали безвизового режима с Евросоюзом.
Надо просто заморозить все визы, кроме экстренных случаев в семье.
На кону - безопасность Европы. Хватит!».
На фоне того, как Россия себя ведет, это неизбежно. Она сбивает гражданские лайнеры, отравляет и убивает людей в Европе, вторгается и оккупирует страны. Чем не страна-изгой?