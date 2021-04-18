Росія висилає 20 чеських дипломатів "у зв'язку з недружнім актом влади Чехії", - МЗС РФ

Двадцятьох співробітників посольства Чехії у Москві оголошено персонами нон ґрата, вони мають до закінчення дня 19 квітня покинути територію РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МЗС РФ.

У повідомленні сказано, що 18 квітня посла Чеської Республіки в Російській Федерації Вітезслава Півоньку викликали в МЗС Росії.

"Послу заявлено рішучий протест у зв'язку з недружнім актом влади Чехії щодо персоналу російської дипмісії в Празі. В.Півоньці повідомлено, що двадцять співробітників посольства Чехії в Москві оголошуються "персонами нон ґрата". Їм наказано до закінчення дня 19 квітня 2021 року залишити територію нашої країни.

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Чеській стороні також пред'явлена ​​вимога привести кількість співробітників дипмісії в Москві в категорії прийнятих на місці до паритету з числом співробітників аналогічної категорії посольства Росії в Чехії. Послу вручено відповідну ноту", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 17 квітня глава МЗС Чехії Ян Гамачек прийняв рішення вислати всіх співробітників російського посольства в Празі, які були ідентифіковані як офіцери російських спецслужб. Загалом у списку 18 російських дипломатів. Крім цього, правоохоронці Чеської Республіки запросили допомогу в пошуку двох осіб, які в жовтні 2014 року були на території Чехії і причетні до вибухів у Врбетіце.

Тоді вибухнули, імовірно, десять тисяч кілограмів боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності. Як наслідок, загинули дві людини. Причина вибуху залишалася невідомою, за однією з версій, він стався через недбалість робітників.

Раніше голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що рішення Праги вислати 18 дипломатів серйозно зашкодить двостороннім відносинам із РФ і анонсував наступні заходи у відповідь.

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