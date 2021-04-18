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Новини
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Росія висилає 20 чеських дипломатів "у зв'язку з недружнім актом влади Чехії", - МЗС РФ

Росія висилає 20 чеських дипломатів

Двадцятьох співробітників посольства Чехії у Москві оголошено персонами нон ґрата, вони мають до закінчення дня 19 квітня покинути територію РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МЗС РФ.

У повідомленні сказано, що 18 квітня посла Чеської Республіки в Російській Федерації Вітезслава Півоньку викликали в МЗС Росії.

"Послу заявлено рішучий протест у зв'язку з недружнім актом влади Чехії щодо персоналу російської дипмісії в Празі. В.Півоньці повідомлено, що двадцять співробітників посольства Чехії в Москві оголошуються "персонами нон ґрата". Їм наказано до закінчення дня 19 квітня 2021 року залишити територію нашої країни.

Читайте також: Чехія розсекретить матеріали про вибух на складі боєприпасів у 2014 році, в причетності до якого підозрюють агентів РФ, - прем'єр Бабіш

Чеській стороні також пред'явлена ​​вимога привести кількість співробітників дипмісії в Москві в категорії прийнятих на місці до паритету з числом співробітників аналогічної категорії посольства Росії в Чехії. Послу вручено відповідну ноту", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 17 квітня глава МЗС Чехії Ян Гамачек прийняв рішення вислати всіх співробітників російського посольства в Празі, які були ідентифіковані як офіцери російських спецслужб. Загалом у списку 18 російських дипломатів. Крім цього, правоохоронці Чеської Республіки запросили допомогу в пошуку двох осіб, які в жовтні 2014 року були на території Чехії і причетні до вибухів у Врбетіце.

Тоді вибухнули, імовірно, десять тисяч кілограмів боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності. Як наслідок, загинули дві людини. Причина вибуху залишалася невідомою, за однією з версій, він стався через недбалість робітників.

Раніше голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що рішення Праги вислати 18 дипломатів серйозно зашкодить двостороннім відносинам із РФ і анонсував наступні заходи у відповідь.

Читайте також: Агенти ГРУ Чепіга та Мишкін, підозрювані в підриві складів у Врбетіце, хотіли підірвати покупців зброї, - чеські ЗМІ

Автор: 

МЗС рф (968) нон грата (141) росія (66193) Чехія (1655)


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Топ коментарі
+37
Наконец то люди с ссылки домой вернутся.
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18.04.2021 22:26 Відповісти
+33
прозвучало требование от премьера Эстонии запретить кацапам вьезд в Европу, медлить нельзя, кацапы в европе хуже зверей диких.
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18.04.2021 22:29 Відповісти
+32
"в связи с недружественным актом властей Чехии"
Россия высылает 20 чешских дипломатов "в связи с недружественным актом властей Чехии", - МИД РФ - Цензор.НЕТ 3047
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18.04.2021 22:22 Відповісти
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"в связи с недружественным актом властей Чехии"
Россия высылает 20 чешских дипломатов "в связи с недружественным актом властей Чехии", - МИД РФ - Цензор.НЕТ 3047
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18.04.2021 22:22 Відповісти
как посмели вяликих которые ходят пол жизни пьными и обоссаными посмели выслать за шпионскую деятельность и подрыв складов-спесь и высокомерие стрельнули феерверком.:выслать 20 а лучше 100 но где набрать
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19.04.2021 09:06 Відповісти
Могли ещё потребовать и "чучело на унитазе".
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18.04.2021 22:24 Відповісти
Сжечь?!!
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19.04.2021 00:36 Відповісти
А Земан так лизал...неблагодарные засранцы.
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18.04.2021 22:24 Відповісти
Наконец то люди с ссылки домой вернутся.
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18.04.2021 22:26 Відповісти
Если точнее, на биржу труда...
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18.04.2021 22:33 Відповісти
Чехи своих нормально устроят, а вот 19 кгбистов ***** расстреляет за провал)))
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18.04.2021 22:38 Відповісти
І не кажи. Без російської гостинності смороду б ялини тільки капусту та зітхання, бо навіть на підлогу кухля чеського пива у них нема сечі заробити грошей.
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18.04.2021 23:05 Відповісти
лілую!!
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18.04.2021 23:33 Відповісти
Причем наконец-то вернутся в Европу из козлостана..
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18.04.2021 22:49 Відповісти
Пивка нормального попьют.
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19.04.2021 00:37 Відповісти
Быдло Мавзолейное пересралось со всем Миром..быдло Шариковское...
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18.04.2021 22:26 Відповісти
Ну почему же со всем Миром....вот хезболла в мААскве представительство открывает
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18.04.2021 22:29 Відповісти
Именно это и собирался черкнуть... многохо-до-вчик пересрался со всем белым светом. И вата ЭТОМУ рада. Жуть, что в бОшках этих обезьян...
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18.04.2021 23:31 Відповісти
Россия высылает 20 чешских дипломатов "в связи с недружественным актом властей Чехии", - МИД РФ - Цензор.НЕТ 1988
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18.04.2021 22:27 Відповісти
кстати...а где наш окурок чумадано носитель отец Вселенной крыса межпланетная так забилась в бункере что и не пищит даже....
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18.04.2021 22:30 Відповісти
Пересадка органа прошла успешно...
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18.04.2021 23:06 Відповісти
Россия высылает 20 чешских дипломатов "в связи с недружественным актом властей Чехии", - МИД РФ - Цензор.НЕТ 2929 страна баранов рабов и уродов...
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18.04.2021 22:28 Відповісти
Самое интересное, что россии и этот скандал сойдет с рук, через время все забудут что кто то там взрывал склады, я не слышу уже ничего про отравление в Солсбери. Абсолютно всё сходит с рук и это еще больше развязывает эти самые руки..
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18.04.2021 22:28 Відповісти
прозвучало требование от премьера Эстонии запретить кацапам вьезд в Европу, медлить нельзя, кацапы в европе хуже зверей диких.
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18.04.2021 22:29 Відповісти
Они не звери, они - твари.
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18.04.2021 23:07 Відповісти
Россия высылает 20 чешских дипломатов "в связи с недружественным актом властей Чехии", - МИД РФ - Цензор.НЕТ 907
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18.04.2021 22:29 Відповісти
жри меньше кацапского дерьма... рыгать не придется.
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18.04.2021 22:33 Відповісти
Фотография рисунка 15-ти летней художницы из г. Кременная Луганской области, на которой наглядно изображено отношение подростков к РФ..

https://dr-kott.livejournal.com/334762.html
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18.04.2021 23:01 Відповісти
кацапское дерьмо - кацапские фильмы, кацапскые песни, кацапское ТВ, кацапская лжекультура... и т. д....
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18.04.2021 23:04 Відповісти
девчонка сформировала отношение к Рашке и "русскаму миру".. и выразила его в рисунке..
это плюс к её карме!..
много лет назад, со мной произошло тоже самое..
каждый из нас в своё время делает свой эволюционный шаг к Украине..
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18.04.2021 23:14 Відповісти
відношення бразильців
Росія висилає 20 чеських дипломатів "у зв'язку з недружнім актом влади Чехії", - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 3601
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18.04.2021 23:19 Відповісти
Нарыгала?)
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18.04.2021 22:57 Відповісти
...кацапоимпрессионизм.
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18.04.2021 23:00 Відповісти
Россия высылает 20 чешских дипломатов "в связи с недружественным актом властей Чехии", - МИД РФ - Цензор.НЕТ 487 истинная рожа идиота...
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18.04.2021 22:30 Відповісти
Пошла коса на камень.
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18.04.2021 22:38 Відповісти
Самолет сбитый на шотландским Локкерби изучали 17 лет кажись...и доказади.лайнер сбил Мухомор Каддафи...
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18.04.2021 22:39 Відповісти
Перевелись в Британии Шерлоки Голмсы...
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18.04.2021 22:41 Відповісти
Германия заявила решительный осуждам-с против действий РАБссии...,капец мавзолейному быдлу...
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18.04.2021 22:45 Відповісти

Росія висилає 20 чеських дипломатів "у зв'язку з недружнім актом влади Чехії", - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 5627
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18.04.2021 22:45 Відповісти
Флаг Барбадоса

Росія висилає 20 чеських дипломатів "у зв'язку з недружнім актом влади Чехії", - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 1246
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18.04.2021 23:30 Відповісти
Красиво!
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18.04.2021 23:40 Відповісти
А іспанською мовою взагалі феєрично - Bandera de Barbados
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19.04.2021 00:30 Відповісти
Папугобандерівець!
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19.04.2021 00:28 Відповісти
Жовто-блакитний півник
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19.04.2021 00:40 Відповісти
Смотрю, потихоньку глазки открываться стали у Запида... Чехи, Макарон вон аж бедняга пятнами покрылся... Глядишь, и Дойчи перестанут фантазировать, что они полноправные партнеры Х.йла
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18.04.2021 22:48 Відповісти
Может до них дошло, что их благополучие прикрывает Украина смертями своих Воинов в освободительной войне против кацапов.
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18.04.2021 23:10 Відповісти
в первую очередь Украина под контролем кремлядей это
будет плацдарм для русского тероризма
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19.04.2021 01:29 Відповісти
Российских агентов, которых обвиняют в отравлении в Солсбери, на месте взрыва помогли выявить кадры с камер видеонаблюдения
Источник: https://censor.net/ru/n3260451

Зачем удалять комментарий. Почему они семь лет изучали записи с камер наблюдения.
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18.04.2021 22:49 Відповісти
Український потенціал у сфері радіотехнічної розвідки (РТР) https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ukrajinskij_potentsial_u_sferi_rtr_novi_chasi_novi_pidhodi-3420.html
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18.04.2021 22:49 Відповісти
Росія висилає 20 чеських дипломатів "у зв'язку з недружнім актом влади Чехії", - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 2787 бошировы петровы ездят не только в Британию и Чехию
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18.04.2021 22:53 Відповісти
какцап, что с целым миром срьотца -
в свойом дирьме и захлебнётца
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18.04.2021 22:54 Відповісти
Обиделись на ***** на золотом толчке?
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18.04.2021 22:55 Відповісти
Росія висилає 20 чеських дипломатів "у зв'язку з недружнім актом влади Чехії", - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 1850
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18.04.2021 22:56 Відповісти
Денег у вас не будет, но вы там держитесь, крысчане !
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18.04.2021 23:03 Відповісти
То ли ещё будет, крымдыбилы! Скоро камни с неба падать начнут!) Вот тогда и поговорим !)))
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18.04.2021 23:04 Відповісти
нуууу, вот началось... а чего ватник ждал??? Х-ло хоть раз сказал им правду? Да, он обещал, что ничего не будут возвращать.... но забыл добавить - Украине. А вот раше (купившей за гроши эти долги) - таки придётся. ХХх-хахааа... они ещё не раз всплакнут о доброй Украине, идиоты
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18.04.2021 23:41 Відповісти
повезло людям, вернутся в нормальную страну.
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18.04.2021 23:00 Відповісти
Та отож... Повернулися до рашкі. Тепер хочаб їхні могилки родичам розшукати...(
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18.04.2021 23:09 Відповісти
Слів бракує від того , як москальня по - хамськи відниситься до чехів !
Спочатку напакостили в Чехіі , а наразі вони розгнівались тільки за те , що бандитські дії москальні розкрили і намагаються
їх покарати !
Горіть у пеклі , кляті москалі !
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18.04.2021 23:01 Відповісти
Росія висилає 20 чеських дипломатів "у зв'язку з недружнім актом влади Чехії", - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 6883 эти гниды засветились и в Украине...
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18.04.2021 23:02 Відповісти
Останніми роками в мене складається ось така думка про зовнішню політику московії:
Ми сильні, а хто з цим не згоден - фашист і ми його знищим. Якщо знищити не можна, то ми спробуємо його дискредетувати. Якщо нашу брехню розкрили, то ми спробуємо купити впливових людей, якщо і це не проходить, то "проти лому намає прийому" - вмикаємо прямі атаки, кібератаки, отруєння, вбивства. При цьому всі московитськи дипломати починають мантру "іхтамнєт" з посиленням на вірші "тонеми" або "намценевигідно"...
Як були людожерами до приходу Орди, так ними і лишилися...
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18.04.2021 23:05 Відповісти
Не исключено что боширов и петров убили грузинского гражданина Хангошвили в Берлине в 2019 году..
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18.04.2021 23:07 Відповісти
Росія висилає 20 чеських дипломатів "у зв'язку з недружнім актом влади Чехії", - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 473
-они гражданские ?
-конечно гражданские
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18.04.2021 23:19 Відповісти
Если проанализировать движухи кремлевской банды, то увидим похожее поведение у гопников и мелких опг, которые нападают на слабых, плохо защищенных обьектов, ну если бы на месте Украины были Штаты или Китай, или хотя бы Турция, как вы думаете, путлер бы пристегнулся, ответ очевидный, сразу бы схлопотал по рылу, это низкое, трусливое животное, и цель всех его наездов, сохранять в мире напряжение, нестабильность, чтобы избежать Гаагского трибунала, пока он не сдохнет, или его грохнут.
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18.04.2021 23:19 Відповісти
Росія висилає 20 чеських дипломатів "у зв'язку з недружнім актом влади Чехії", - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 9698
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18.04.2021 23:25 Відповісти
No f-ing way! Really???
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18.04.2021 23:31 Відповісти
*банутая россия.
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18.04.2021 23:48 Відповісти
Интересно, когда они на ***** молиться начнут? Или таки уже?
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18.04.2021 23:49 Відповісти
Уже пройденный этап...
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18.04.2021 23:52 Відповісти
Давно вже.

Росія висилає 20 чеських дипломатів "у зв'язку з недружнім актом влади Чехії", - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 2624
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19.04.2021 00:35 Відповісти
Не світлинокрамниця: ікона Сталіна на кацапському мітингу православних комуністів.

Росія висилає 20 чеських дипломатів "у зв'язку з недружнім актом влади Чехії", - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 65
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19.04.2021 00:43 Відповісти
І ось таке:

Росія висилає 20 чеських дипломатів "у зв'язку з недружнім актом влади Чехії", - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 9266
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19.04.2021 00:45 Відповісти
выглали кацапов с их обоцаными тряпками
https://twitter.com/i/status/1383501318430498817
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18.04.2021 23:44 Відповісти
С такими темпами у России могут закончится дипломаты! Придется студентов подключать до этой работы.
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19.04.2021 00:04 Відповісти
В посольстве мордвы в Чехии более 120 работников.Выгонять и выгонять.А Украина -сопли жует.мордвинские морды из шпиенских консульств Харькова,Львова Одессы изгнать из Украины и Ауффидерзеен в 23 веке.
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19.04.2021 00:14 Відповісти
Ну Чехии повезло что они хотя бы не имеют общей границы с лаптестаном
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19.04.2021 00:44 Відповісти
Абсолютно правильная мысль!
Четвёртый Президент Эстонии (с 2006 по 2016), Тоомас Хендрик Ильвес, призвал запретить въезд в Европейский Союз всем гражданам Российской *********, кроме экстренных семейных случаев 😊
"Вероятно, нужен временный запрет на все визиты из России, я говорю о любых визитах, - написал он в Twitter.
До вторжения в Крым, эти люди высокомерно требовали безвизового режима с Евросоюзом.
Надо просто заморозить все визы, кроме экстренных случаев в семье.
На кону - безопасность Европы. Хватит!».

На фоне того, как Россия себя ведет, это неизбежно. Она сбивает гражданские лайнеры, отравляет и убивает людей в Европе, вторгается и оккупирует страны. Чем не страна-изгой?
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19.04.2021 00:51 Відповісти
Оце дуже правільне рішення!
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19.04.2021 01:42 Відповісти
это как с концлагеря домой вернуться. поздравляю дипломатов чешских
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19.04.2021 01:41 Відповісти
Заметьте Раша системно высылает больше дипломатов чем другая сторона. Польша выслала троих, Раша в ответ 5, Чехия 18, Раша 20. В таких случаях подразумевается паритет. Так принято в дипломатических отношениях. Своими такими " математическими" решениями Раша показывает что она де пуп земли, а остальные так пыль под сапогами. Поэтому странам нужно " довысылать" недостающее число дипломатов Раши по отношению к высланным своим. Иначе это просто не уважение к самим себе. и подыгрывание Кремлю.
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19.04.2021 08:41 Відповісти
 
 