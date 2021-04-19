У КДБ Білорусі заявили, що затримані за підготовку "військового перевороту" Зянкович і Федута дають визнавальні свідчення

Компетентні органи Білорусі стежили за підготовкою "військового перевороту" понад шість місяців.

Про це заявив начальник відділу слідчого управління КДБ Білорусі Костянтин Бичек в ефірі телеканалу ОНТ, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі тривають слідчі дії, затримані особи поміщені в слідчий ізолятор КДБ, вони співпрацюють зі слідством, дають визнавальні свідчення. Нами, окрім іншого, підготовлені запити до компетентних установ юстиції іноземних держав про надання нам правової допомоги під час розслідування цієї кримінальної справи", - повідомив він.

Бичек зазначив, що оперативні розшукові заходи тривали упродовж понад шести місяців, протиправна діяльність учасників терористичної групи документувалася на всіх етапах.

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"Громадянин США Юрій Зянкович, за отриманими даними, був пов'язаний зі спецслужбами США. На території Білорусі він здійснював пошук, робив спроби вербування і підкупу військовослужбовців Збройних сил та правоохоронних органів, готових за грошову винагороду брати участь у насильницькому поваленні чинної влади... Ми зафіксували два випадки передачі військовослужбовцям незаконної грошової винагороди з допомогою проведення тайникових операцій", - сказав Бичек.

Стосовно затриманих порушено кримінальну справу за ст. 357 КК (змова або інші дії з метою захоплення влади неконституційним шляхом). Санкція частини першої цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 8 до 12 років.

Нагадаємо, ФСБ Росії спільно з КДБ Білорусі затримали громадян РБ Юрія Зянковича і Олександра Федуту, які нібито "планували здійснення військового перевороту" у своїй державі і усунення Олександра Лукашенка. Також у російській спецслужбі заявили, що перед приїздом до Москви Зянкович "провів консультації у США та Польщі".

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