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Новини
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У КДБ Білорусі заявили, що затримані за підготовку "військового перевороту" Зянкович і Федута дають визнавальні свідчення

У КДБ Білорусі заявили, що затримані за підготовку

Компетентні органи Білорусі стежили за підготовкою "військового перевороту" понад шість місяців.

Про це заявив начальник відділу слідчого управління КДБ Білорусі Костянтин Бичек в ефірі телеканалу ОНТ, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі тривають слідчі дії, затримані особи поміщені в слідчий ізолятор КДБ, вони співпрацюють зі слідством, дають визнавальні свідчення. Нами, окрім іншого, підготовлені запити до компетентних установ юстиції іноземних держав про надання нам правової допомоги під час розслідування цієї кримінальної справи", - повідомив він.

Бичек зазначив, що оперативні розшукові заходи тривали упродовж понад шести місяців, протиправна діяльність учасників терористичної групи документувалася на всіх етапах.

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"Громадянин США Юрій Зянкович, за отриманими даними, був пов'язаний зі спецслужбами США. На території Білорусі він здійснював пошук, робив спроби вербування і підкупу військовослужбовців Збройних сил та правоохоронних органів, готових за грошову винагороду брати участь у насильницькому поваленні чинної влади... Ми зафіксували два випадки передачі військовослужбовцям незаконної грошової винагороди з допомогою проведення тайникових операцій", - сказав Бичек.

Стосовно затриманих порушено кримінальну справу за ст. 357 КК (змова або інші дії з метою захоплення влади неконституційним шляхом). Санкція частини першої цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 8 до 12 років.

Нагадаємо, ФСБ Росії спільно з КДБ Білорусі затримали громадян РБ Юрія Зянковича і Олександра Федуту, які нібито "планували здійснення військового перевороту" у своїй державі і усунення Олександра Лукашенка. Також у російській спецслужбі заявили, що перед приїздом до Москви Зянкович "провів консультації у США та Польщі".

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Автор: 

Білорусь (7972) Лукашенко Олександр (2661) замах (560) КДБ Білорусі (57)


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Топ коментарі
+34
Ну еще бы. В гестапо даже мумия Тутанхамона даст признательные показания...
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19.04.2021 00:00 Відповісти
+14
"Признательные показания"в современной Беларуси -это надо только подписать принесённую бумажку,если ещё руки не поломаны. И где про "Правый Сектор"? Показания недоработаны.
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19.04.2021 00:03 Відповісти
+13
Ну да, пытки они такие! Бацькино КГБ работаец!
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19.04.2021 00:00 Відповісти
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Этот батан. На танке да по Минску. )))))))))
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18.04.2021 23:57 Відповісти
Ну да, пытки они такие! Бацькино КГБ работаец!
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19.04.2021 00:00 Відповісти
Или сработал старый инстинкт - раньше сядем, раньше выйдем
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19.04.2021 00:13 Відповісти
У бульбофюрера весеннее обострение , ну , как у мракобеса ***** путлерастовича
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19.04.2021 00:30 Відповісти
Ну еще бы. В гестапо даже мумия Тутанхамона даст признательные показания...
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19.04.2021 00:00 Відповісти
В Гестапо можно было оправдаться и выйти на свободу, в НКВД никогда...
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19.04.2021 01:30 Відповісти
Кстати таким способом Лука может заодно и убийство Кеннеди раскрыть
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19.04.2021 08:03 Відповісти
80 % прокукарекали за Лукашеску...,это типа нашли полковника Штауффенберга хотевшего взорвать Гитлереску в 1944 году... Мавзолейные клоуны...
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19.04.2021 00:02 Відповісти
бацька наривається на власний "список Магніцького".
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19.04.2021 00:02 Відповісти
"Признательные показания"в современной Беларуси -это надо только подписать принесённую бумажку,если ещё руки не поломаны. И где про "Правый Сектор"? Показания недоработаны.
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19.04.2021 00:03 Відповісти
типа если не подписать -что то изменится
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19.04.2021 00:37 Відповісти
Такие истории диктаторам нужны как воздух...
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19.04.2021 00:04 Відповісти
В стране Вечного ГУЛАГа было даже "дело врачей".хотевших отравить таваристча Сралина,но всех переплюнули таваристчи Троцкий Бухарин Зиновьев и Каменев,осбосравшие вождя Мирового дерма па самые грузинские усы...
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19.04.2021 00:06 Відповісти
Фюреры не дохнут,не положено по статусу,а террор собственному нарду придумал товарисч чЛенин в 1918 году....,с той поры мало что изменилось,придумали лишь новые Новички и Полоний...,Короновирусов штук 50 уже...Штаммы растут как на Дрожжах...
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19.04.2021 00:16 Відповісти
Агрофюрер был в "опасности"?...
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19.04.2021 00:20 Відповісти
Давайте сделаем хотя бы самое малое - не будем покупать их продукцию.
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19.04.2021 00:31 Відповісти
Вот что старые добрые тиски делают. Всего пол-оборота с пальцами клиента внутри и он признается в чём угодно. Или это был паяльник? Не уверен...
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19.04.2021 00:34 Відповісти
ахах).. понятно на кого они(диверсанты) дают показания))..
У КДБ Білорусі заявили, що затримані за підготовку "військового перевороту" Зянкович і Федута дають визнавальні свідчення - Цензор.НЕТ 9912
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19.04.2021 00:35 Відповісти
Пропоную перейменувати Білорусь на БНР щоб зняти останні питання.
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19.04.2021 02:41 Відповісти
Что-то не слышно об арестах военнослужащих "забиравших" деньги из тайников. Вероятно обвинят тех силовиков, которые выехали из страны.
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19.04.2021 07:53 Відповісти
Вспоминается старый анекдот. " Сталин вызывает Берию и говорит " Лаврентий Павлович у меня вчера со стола пропала моя трубка. РазбЭритЭсь.. Чрез 15 минут тот же Сталин звонит Берии и говорит что трубка нашлась. На что Берия отвечает " Поздно Иосиф Виссарионович, шестеро уже сознались.." ( Знаем мы цену и этим " заговорам" и этим " признаниям", как и Лукашенко и ему подобным)
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19.04.2021 08:24 Відповісти
 
 