Війна нікому не потрібна, президент Зеленський готовий зробити все, щоб її завершити, - Мендель

Україна налаштована дипломатичним шляхом врегулювати війну на Донбасі.

Про це розповіла прессекретарка президента Юлія Мендель в ефірі програми "Погляд з Банкової" на телеканалі "Дом", передає Цензор.НЕТ.

"Україна налаштована на те, щоб рухатися далі, рухатися саме дипломатичним шляхом, активізувати процеси", - сказала вона, коментуючи результати переговорів лідерів України, Франції та Німеччини, які відбулися 16 квітня.

Мендель зазначила, що одним з важливих питань, яке порушувалося в Парижі, було обговорення так званих "кластерів". Відповідний документ, узгоджений Францією і Німеччиною, передбачає конкретні кроки для виконання домовленостей про досягнення миру на сході України.

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"Війна нікому не потрібна. Вона не потрібна ні Україні, ні Європі, ні світу. Згадаймо те, що це єдина війна, яка нині триває в Європі. І президент Володимир Зеленський готовий зробити все, щоб її завершити", - наголосила Мендель.

Вона додала, що канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон підтримують цей крок.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час робочого візиту до Франції 16 квітня провів переговори з президентом Французької Республіки Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

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