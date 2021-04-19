Будь-яке припущення про причетність США до підготовки замаху на Лукашенка є абсолютно помилковим, - представник Держдепу

Сполучені Штати не причетні до якоїсь змови з метою усунення "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.

Про це заявив ТАСС офіційний представник Держдепартаменту, передає Цензор.НЕТ.

"Ми бачили повідомлення в державних ЗМІ Росії про імовірну змову проти Олександра Лукашенка, а також його безпосередні твердження про це в ЗМІ. Будь-яке припущення про те, що уряд США стояв за цим або був залучений у спробу вбивства Лукашенка, є абсолютно помилковим", - стверджував він.

Коментуючи затримання у зв'язку з причетністю до замаху, що планувався, на Лукашенка адвоката Юрія Зянковича, що має подвійне громадянство США та Білорусі, представник американського зовнішньополітичного відомства заявив, що Вашингтон готовий надати своєму громадянину консульську допомогу. "Ми бачили повідомлення про затримання в Мінську громадянина США. Завжди, коли за кордоном затримують громадянина США, ми готові надати всі необхідні консульські послуги", - сказав він.

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Нагадаємо, ФСБ Росії спільно з КДБ Білорусі затримали громадян РБ Юрія Зянковича і Олександра Федуту, які нібито "планували здійснення військового перевороту" у своїй державі й усунення Олександра Лукашенка. Також у російській спецслужбі заявили, що перед приїздом до Москви Зянкович "провів консультації у США та Польщі".

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, вважає, що його усунення схвалило вище політичне керівництво США.