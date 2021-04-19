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Будь-яке припущення про причетність США до підготовки замаху на Лукашенка є абсолютно помилковим, - представник Держдепу

Будь-яке припущення про причетність США до підготовки замаху на Лукашенка є абсолютно помилковим, - представник Держдепу

Сполучені Штати не причетні до якоїсь змови з метою усунення "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.

Про це заявив ТАСС офіційний представник Держдепартаменту, передає Цензор.НЕТ.

"Ми бачили повідомлення в державних ЗМІ Росії про імовірну змову проти Олександра Лукашенка, а також його безпосередні твердження про це в ЗМІ. Будь-яке припущення про те, що уряд США стояв за цим або був залучений у спробу вбивства Лукашенка, є абсолютно помилковим", - стверджував він.

Коментуючи затримання у зв'язку з причетністю до замаху, що планувався, на Лукашенка адвоката Юрія Зянковича, що має подвійне громадянство США та Білорусі, представник американського зовнішньополітичного відомства заявив, що Вашингтон готовий надати своєму громадянину консульську допомогу. "Ми бачили повідомлення про затримання в Мінську громадянина США. Завжди, коли за кордоном затримують громадянина США, ми готові надати всі необхідні консульські послуги", - сказав він.

Також читайте: У КДБ Білорусі заявили, що затримані за підготовку "військового перевороту" Зянкович і Федута дають визнавальні свідчення

Нагадаємо, ФСБ Росії спільно з КДБ Білорусі затримали громадян РБ Юрія Зянковича і Олександра Федуту, які нібито "планували здійснення військового перевороту" у своїй державі й усунення Олександра Лукашенка. Також у російській спецслужбі заявили, що перед приїздом до Москви Зянкович "провів консультації у США та Польщі".

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, вважає, що його усунення схвалило вище політичне керівництво США.

Автор: 

Держдепартамент США (1651) Лукашенко Олександр (2661) замах (560) США (23483)


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Топ коментарі
+1
Уничтожить обоих людоедов есть правильное и необходимое деяние.
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19.04.2021 01:31 Відповісти
+1
https://twitter.com/apiontkovsky
https://twitter.com/apiontkovsky

Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·https://twitter.com/apiontkovsky/status/1383886424039059456 6 ч

Пу,похоже,вырвал из Луки согласие на последние шажки к братскому аншлюсу. Он явится в бункер 22 апреля за день до заседания СФ. Для этого «Сашке Бортникову» пришлось выдумать Федуту-Юровского, планирующего убийство всей августейшей фамилии вплоть до Коленьки в гомельском погребе.
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19.04.2021 06:00 Відповісти
+1
почему неуловимый Джо, неуловим?))может он нафик никому не нужен?)
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19.04.2021 07:41 Відповісти
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Какие вежливые американцы! Им бы еще понять, что с буйными психами разговор один - кастетом с размаху между глаз. Иначе до них библейские истины не доходят. Вообще, это хорошая тема - вбивание молотком христианских заповедей в голову.
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19.04.2021 01:30 Відповісти
Уничтожить обоих людоедов есть правильное и необходимое деяние.
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19.04.2021 01:31 Відповісти
Да у кого что-то поднимется на сего хоккеиста, у которого вместо клюшки в руках грабли?
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19.04.2021 03:46 Відповісти
В повальной КГБшной сране Лукашеску можно ликвидировать фюрера всея Белоруси? Да неужели....?
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19.04.2021 05:26 Відповісти
https://twitter.com/apiontkovsky
https://twitter.com/apiontkovsky

Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·https://twitter.com/apiontkovsky/status/1383886424039059456 6 ч

Пу,похоже,вырвал из Луки согласие на последние шажки к братскому аншлюсу. Он явится в бункер 22 апреля за день до заседания СФ. Для этого «Сашке Бортникову» пришлось выдумать Федуту-Юровского, планирующего убийство всей августейшей фамилии вплоть до Коленьки в гомельском погребе.
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19.04.2021 06:00 Відповісти
А кацапы так надеялись..
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19.04.2021 07:06 Відповісти
В штатах мало кто знает, где находится Беларусь, а тем более, кто такой этот старый засранец Лука. Если-бы было надо, то этого бульбанутого Луку давно превратили-бы в падаль.
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19.04.2021 07:36 Відповісти
почему неуловимый Джо, неуловим?))может он нафик никому не нужен?)
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19.04.2021 07:41 Відповісти
Зачем США реагирует на высказывания этого картофельного фюрера. Тем более он не признан цивилизованными странами как Президент. Он просто психически больной человек
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19.04.2021 08:45 Відповісти
напомнил о себе самый избранннный......, ух, ржака лютая...)))...амеры прилетелели бульбофюрера "валить"...)))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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19.04.2021 08:56 Відповісти
 
 