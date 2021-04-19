Місія ОБСЄ на Донбасі змушена діяти трьома підрозділами через постійні перешкоди з боку найманців РФ

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не може в повному обсязі здійснювати моніторинг ситуації на Донбасі, оскільки їй усіляко перешкоджають російські найманці.

Про це повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил із посиланням на українську сторону СЦКК, передає Цензор.НЕТ

"СММ ОБСЄ систематично фіксує випадки різноманітного перешкоджання роботі Місії з боку російських найманців. На цей час не здатна в повному обсязі здійснювати свої моніторингові заходи у зв’язку з ускладненим перетином лінії розмежування та пересуванням своїх патрулів між ОРЛО та ОРДО", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, такі обмеження змусили СММ діяти трьома окремими операційними підрозділами: підрозділ на підконтрольній Урядові України території, підрозділи в ОРДО та в ОРЛО. "Ці виклики були додатково ускладнені заходами, ініційованими збройними формуваннями РФ у 2020 році, а саме додаткові вимоги наявності актуальних сертифікатів тестування на COVID-19 та інші протипандемічні заходи", - наголошується в повідомленні.

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Із 20 березня, Місія зафіксувала нові тенденції обмеження її роботи на тимчасово окупованих територіях Донецької області, до яких належать вимоги збройних формувань РФ щодо обшуку причепів та автомобілів СММ і як наслідок, відмова у подальшому пересуванні патрулів у разі відмови огляду. Такі обмеження не тільки порушують дипломатичні протоколи, але безпосередньо впливають на виконання покладених на СММ обов’язків.

"Російські найманці додатково посилюють надскладну ситуацію, створену системними обмеженнями після закриття КПВВ у контексті пандемії COVID-19. Якщо Місія не зможе проводити свою адміністративну діяльність, постачати медичне обладнання, включно з COVID тестами, то це безпосередньо буде впливати на працездатність СММ на тимчасово окупованих територіях. Свобода пересування Місії за другий тиждень квітня була обмежена 15 разів, 13 з яких у Донецькій і 2 в Луганській області", - заявляють у місії.

Крім того, загрозливою стала тенденція щодо збільшення зафіксованих випадків перешкоджання моніторингу лінії розмежування та прилеглих територій за допомогою БПЛА Місії. Глушіння БПЛА СММ протягом тижня відбулося 59 разів, це у два з половиною рази більше у порівнянні з 24 випадками протягом попереднього тижня. Відсоток польотів БПЛА СММ, які зазнали перешкод сигналу збільшився з 16 % у лютому до 28 % у березні та 58 % у квітні.

"Аналізуючи рівні проміжки часу, від 15 лютого по 14 березня зафіксовано 52 випадки проти 165 випадків з 15 березня по 15 квітня. Насторожує те, що 85% випадків глушіння сигналу GPS відбулися у Донецькій області поблизу населених пунктів Степанівка, Веселе, Спартак, Петрівське, Ясинувата, Докучаєвськ та поруч з Красногорівкою", - зазначили в СЦКК.

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Водночас БПЛА залишаються ключовим активом місії, що дозволяє вести моніторинг недоступних для патрулювання територій та фіксацію порушення розміщення озброєння та військової техніки. У першому кварталі поточного року 66 % таких порушень було зафіксовано саме за допомогою БПЛА.

У СЦКК фіксують ще один спосіб перешкоджання моніторингу – обстріли БПЛА з різних видів стрілецького озброєння. Минулого тижня патрулі СММ зафіксували 10 таких випадків, у порівнянні з 1 таким інцидентом за попередній місяць.

Також представники СММ зафіксували нові порушення в березні-квітні 2021 року, а саме системну перевірку причепів і автомобілів СММ, збільшення кількості випадків глушіння сигналу GPS БПЛА СММ, збільшення обмежень пересування патрулів СММ в ОРДЛО уздовж тимчасово непідконтрольного державного кордону України і особливо на півдні Донецької області.

"Усі вище зазначені обмеження вказують на системність заходів з боку представників окупаційної влади знизити ефективність виконання покладених на СММ ОБСЄ завдань зі збору інформації, моніторингу та контролю за дотриманням прав людини на тимчасово окупованих територіях України", - підсумували в СЦКК.

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