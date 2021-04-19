Білорусь готова надавати майданчик для ТКГ і сприяти деескалації навколо України, - представник Ради безпеки РБ Арчаков

Білорусь, як і раніше, готова надавати майданчик для Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі.

Про це заявив заступник держсекретаря Ради безпеки Білорусі Володимир Арчаков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Білорусь не бачить альтернативи Мінським домовленостям - у будь-якому разі, інших немає. Ми, як і раніше, готові надавати майданчик для роботи Тристоронньої контактної групи, тому що...цей відеоформат перетворюється на якесь практично марне телевізійне дійство", - сказав Арчаков в ефірі телеканалу "Білорусь 1" у неділю.

Він наголосив, що Білорусь завжди дотримувалася і дотримується мирних шляхів вирішення абсолютно будь-яких протиріч. "Щодо конфлікту на Донбасі, ми, як і раніше, переконані в тому, що він може бути вирішений виключно дипломатичними заходами", - зазначив заступник держсекретаря Ради безпеки.

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"Користуючись нагодою, я хотів би висловити таку думку, що українська сторона могла б поводитися щодо нас і більш коректно. Оскільки лунають крики, що ми тут мало не збираємося вторгатися ... Я ніколи не повірю, що українські військові або спецслужби настільки некомпетентні, щоб не відрізнити шум лісовоза від руху колони бронетанкової техніки", - додав Арчаков.

За його словами, Білорусь, незважаючи ні на що, "готова в будь-якому форматі взяти участь у врегулюванні конфліктної ситуації, що виникає і загострюється".

Нагадаємо, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Україна більше не вестиме переговори стосовно Донбасу в Мінську, оскільки Білорусь перебуває у сфері впливу Росії.

Він запропонував перенести переговори Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу після закінчення карантину з Білорусі в Польщу.

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Міністерство закордонних справ Росії назвало ініціативу "дурістю" і припустило, що це спроба Києва саботувати мінські угоди. У МЗС Білорусі повторили цю заяву РФ.