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Новини Агресія Росії проти України
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У представників РФ у ТКГ немає власної позиції, вони там перелякані сидять, - Резніков

У представників РФ у ТКГ немає власної позиції, вони там перелякані сидять, - Резніков

Представники російської делегації в Тристоронній контактній групі не мають власної позиції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков у програмі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі "Україна 24".

"Стосовно перемовин у ТКГ в Мінську, там все дуже просто. На жаль, поки що, з певних міркувань Росії вони там не делегували суб’єктних перемовників. Там люди несуб’єктні, вони не мають власної позиції, а представники Росії не мають жодного прикладу, щоб вони висловили власну позицію. Вони постійно ухиляються від прямих відповідей на запитання, тому що немає оцієї суб’єктності. Вони перелякані сидять, і це видно", - сказав він.

За словами Резнікова, Росія має визначитися зі своєю позицією у перемовинах.

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"Тому під час ухвалення рішення, якщо Росія буде дійсно зацікавлена в перемовинах, вона має дати їм цю суб’єктність. Єдина людина, яка має суб’єктність у цих перемовинах, – це представник президента Путіна в політичних радниках у нормандському форматі. Там суб’єктність є, а в "Мінську", на жаль, поки цього немає", — сказав він.

Автор: 

росія (66193) Донбас (22358) Тристороння контактна група (827) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+13
"У представителей РФ в ТКГ нет собственной позиции, они там перепуганные сидят."

А о чём вы тогда с ними трёте на деньги налогоплательщиков?
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19.04.2021 07:15 Відповісти
+3
А представники "землядей" в ТКГ сидять по вуха у власному лайні. Кацапи не перелякані - навіщо брехати. У нас пошти всі олігархічні телеканали щ ранку до вечора на різний лад верещать, що "путін нападе", навмисно намагаючись вкинути паніку на радість *****. Да і представники країни, яка має ядерну зброю (хоча ця країна і схожа на мавпу з гранатою) не можуть апріорі бути переляканими. Переляканий може бути Євросоюз, бізнес якого дуже хоче дешеві ресурси, які знаходяться на території, яку незаконно займають зайвехромосомні. Обсраним, переляканим, готовим заглядувати в різні місця ***** може бути тільки "найвеличніший" зелений говнокомандувач.
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19.04.2021 07:35 Відповісти
+2
А хто ж постійно носиться з тим ТКГ, яка мерзота?
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19.04.2021 07:21 Відповісти
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"У представителей РФ в ТКГ нет собственной позиции, они там перепуганные сидят."

А о чём вы тогда с ними трёте на деньги налогоплательщиков?
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19.04.2021 07:15 Відповісти
так надо - иначе обвинят Украину в нежелании договариваться и отменят полезные пуйлу санкции
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19.04.2021 09:03 Відповісти
Так }{уйло уже уговорило Елдака говорить не "с той стороной", а "с этой". Т.е. не с парашей, а с лугандоном. Поэтому параша там и молчит. Осталось уговорить Зелю, но, судя по тому, как его колбасило в Париже, там курс детокса минимум на неделю ещё нужен.
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19.04.2021 14:49 Відповісти
А хто ж постійно носиться з тим ТКГ, яка мерзота?
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19.04.2021 07:21 Відповісти
Дааа, именно страх и есть лицо российского общества. Это все что добились Горбачев и Ельцин, ******** заявляя про демократию. Увы это реальность.
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19.04.2021 07:29 Відповісти
Расея решает,как ей лучше на бутылочку присесть.
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19.04.2021 07:37 Відповісти
А представники "землядей" в ТКГ сидять по вуха у власному лайні. Кацапи не перелякані - навіщо брехати. У нас пошти всі олігархічні телеканали щ ранку до вечора на різний лад верещать, що "путін нападе", навмисно намагаючись вкинути паніку на радість *****. Да і представники країни, яка має ядерну зброю (хоча ця країна і схожа на мавпу з гранатою) не можуть апріорі бути переляканими. Переляканий може бути Євросоюз, бізнес якого дуже хоче дешеві ресурси, які знаходяться на території, яку незаконно займають зайвехромосомні. Обсраним, переляканим, готовим заглядувати в різні місця ***** може бути тільки "найвеличніший" зелений говнокомандувач.
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19.04.2021 07:35 Відповісти
А Люся утверждает, что всё движется по-немногу
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19.04.2021 07:43 Відповісти
Там "мнение только одно" бункерное.. Надеюсь это " Мнение" закончит так же как и его дальний предшественник ( с любовницей и собакой с помощью яда и пули) или другой такой же ( в собственной блевотине на полу, когда его сообщники стоя за дверью не будут допускать к нему врача и просто ждать когда он отправится прямиком в ад )
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19.04.2021 07:43 Відповісти
Переносите ТКГ В ПАРИЖ , под нос Макрону
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19.04.2021 07:45 Відповісти
Наче у Резнікова є своя позиція. Що шмаркля ляпне, то різників і каже. І не той і не інший не замислюються, що самі собі суперечать. Зараз різників начнё наполягати на НАТО. Виявиться, що він все життя про це мріяв.
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19.04.2021 07:51 Відповісти
если там нет субъектных представителей.то с кем тогда ведутся переговоры (а по сути простой трёп) украинской делегацией ?!...
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19.04.2021 07:52 Відповісти
с теми с кем сказала европа - что не понятного ? (да, пустой треп)
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19.04.2021 09:06 Відповісти
Никогда холопам субьектность не дадут.
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19.04.2021 08:03 Відповісти
Ага,Кравчука злякались.Щось навкруги,по вашим заявам, всі бояться бубочку,менделиху,люсю,дєрьмаки а насправді якось навпаки.
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19.04.2021 08:45 Відповісти
чорта лисого злякались
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19.04.2021 09:02 Відповісти
У представників РФ у ТКГ немає власної позиції, вони там перелякані сидять, - Резніков - Цензор.НЕТ 167
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19.04.2021 11:46 Відповісти
 
 