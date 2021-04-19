У представників РФ у ТКГ немає власної позиції, вони там перелякані сидять, - Резніков
Представники російської делегації в Тристоронній контактній групі не мають власної позиції.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков у програмі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі "Україна 24".
"Стосовно перемовин у ТКГ в Мінську, там все дуже просто. На жаль, поки що, з певних міркувань Росії вони там не делегували суб’єктних перемовників. Там люди несуб’єктні, вони не мають власної позиції, а представники Росії не мають жодного прикладу, щоб вони висловили власну позицію. Вони постійно ухиляються від прямих відповідей на запитання, тому що немає оцієї суб’єктності. Вони перелякані сидять, і це видно", - сказав він.
За словами Резнікова, Росія має визначитися зі своєю позицією у перемовинах.
"Тому під час ухвалення рішення, якщо Росія буде дійсно зацікавлена в перемовинах, вона має дати їм цю суб’єктність. Єдина людина, яка має суб’єктність у цих перемовинах, – це представник президента Путіна в політичних радниках у нормандському форматі. Там суб’єктність є, а в "Мінську", на жаль, поки цього немає", — сказав він.
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