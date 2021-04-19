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У київській багатоповерхівці обвалився балкон, жертв і постраждалих немає, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У Шевченківському районі Києва рятувальники ліквідували наслідки падіння балкона на вулиці Половецькій, 14, жертв і постраждалих немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ДСНС.

"18 квітня о 14:34 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України в м. Києві надійшло повідомлення про те, що на вул. Половецькій, 14, що у Шевченківському районі столиці, стався обвал балкону. Встановлено, що у 9-поверховому житловому будинку на 7-му поверсі обвалився балкон, зачепивши балкони 6-го та частково 5-го поверхів. На щастя, жертв та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

У київській багатоповерхівці обвалився балкон, жертв і постраждалих немає, - ДСНС 01

На місці було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 12 рятувальників особового складу ГУ ДСНС України у м. Києві. Причина виникнення цієї ситуації наразі встановлюється.

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У київській багатоповерхівці обвалився балкон, жертв і постраждалих немає, - ДСНС 02
Фото: сайт ДСНС

Своєю чергою в Київській міській державній адміністрації зазначили, що на місці задіяли кран.

Крім того, власникам квартири обслуговуюча організація "УЦУН" 16 квітня вручила припис щодо стану балкона і необхідності вжиття заходів.

Автор: 

КМДА (2380) Київ (19694) обвалення (121) ДСНС (5173)


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Топ коментарі
+11
Кроме того, владельцам квартиры обслуживающая организация "УЦУН" 16 апреля вручила предписание касательно состояния обвалившегося балкона и необходимости принятия мер.Источник: https://censor.net/ru/n3260495

А эта обслуживающая организация для чего создана...обслуживать балконы..или предписания писать??
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19.04.2021 07:53 Відповісти
+6
Какое совпадение!16 числа "вручили" бумажку,а 18 обвалилось .Лядский цирк.
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19.04.2021 07:59 Відповісти
+6
Ну да...а с другой стороны все точно так же....пока все в норме...плати за обслуживание дома....наружные стены не твои...балкон не твой....этого нельзя...и этого нельзя....антенну повесить нельзя...бери разрешение....а не дай бог что то случилось....виноват владелец...и ы ему предписание уже написали....
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19.04.2021 08:19 Відповісти
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Кроме того, владельцам квартиры обслуживающая организация "УЦУН" 16 апреля вручила предписание касательно состояния обвалившегося балкона и необходимости принятия мер.Источник: https://censor.net/ru/n3260495

А эта обслуживающая организация для чего создана...обслуживать балконы..или предписания писать??
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19.04.2021 07:53 Відповісти
Ага, плати за обслуживание дома и получай предписания ремонтировать балкон чтоб не упал
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19.04.2021 08:14 Відповісти
Вы на свое СТО езжайте и потребуйте, чтобы они Вам новую машину купили только потому, что Вы у них обслуживались 10 или 15 лет. Слабо? При чем здесь управляющая компания к личному балкону, если жильцы этого дома (и не только этого, а и любого дома в Киеве) не оплачивают и не оплачивали в качестве услуг капитальные ремонты балконов (особенно балконов), лифтов и т.д. Более того, наши люди родом из СССР и считают, что им все всё должны. Это в прошлом нужно было оставить, когда квартиры были еще не приватизированы. И нужно запомнить каждому украинцу, что многоквартирный дом - это совместная собственность жильцов этого дома, а не управляющей компании, города Киева или еще кого-нибудь! Свое нужно самим ремонтировать. А управляющей компании за что платят? Вот договор пусть и почитают. А там - уборка территории, уборка подъезда, лифта, вывоз мусора и МАКСИМУМ - замена таблички адресной на доме в случае износа. НО НИКАКИХ РЕМОНТОВ БАЛКОНОВ НЕТ!!!
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19.04.2021 10:00 Відповісти
Є Договір з про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. До Переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (додаток до Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. №869) входить, зокрема, поточний ремонт конструктивних елементів будинку.http://jkg-portal.com.ua/ua/publication/one/koli-budinki-napadajut-na-ljudej-32277
Отже, в разі укладання власниками з ЖЕКом договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, ремонтувати балкони (конструкції, якими утворено балкон), повинен саме ЖЕК.
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19.04.2021 17:24 Відповісти
Вот это масштабное событие, а то все какие-то макароны, пАнИмаИшь!
Даёшь события из гущи жизни!
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19.04.2021 07:53 Відповісти
В старых домах балконы конечно повсеместно в аварийном состоянии и представляют угрозу. Благо что обошлось без жертв. Эту проблему нужно решать. Либо производить укрепление и реконструкцию. Либо демонтировать , а балконную дверь заменять на окно. Обслуживающие организации должны за этим следить и вплотную заниматься этим вопросом.
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19.04.2021 07:57 Відповісти
И как предлагаете попадать в квартиры для обследования?
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19.04.2021 07:59 Відповісти
А тут ситуація досить цікава: якщо все в нормі, то "квартира приватизована і тут фсьо, включаючи балкон, майо!", а не дай бог, що трапилось - винуваті зебіли, агенти кримля, порошенко і в жодному разі не власник квартири.
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19.04.2021 08:13 Відповісти
Ну да...а с другой стороны все точно так же....пока все в норме...плати за обслуживание дома....наружные стены не твои...балкон не твой....этого нельзя...и этого нельзя....антенну повесить нельзя...бери разрешение....а не дай бог что то случилось....виноват владелец...и ы ему предписание уже написали....
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19.04.2021 08:19 Відповісти
Вы научитесь читать!!! Научитесь читать!!! Читайте договора с управляющими компаниями!!! Вы умеете читать? Нет? Зачем глупости пишете??? Не устраивает управляющая компания - создавайте свое ОСББ. Никто ВАМ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН И НЕ ОБЯЗАН ДЕЛАТЬ ЧТО-ЛИБО!!!
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19.04.2021 10:05 Відповісти
Ясен хрен...что никто никому ничего не должен.... так и живем...потому балконы и падают...
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19.04.2021 11:06 Відповісти
Балконы падают, потому что украинцы чем-то напоминают африканские племена, которые ждут белого дядю, обязанного им все сделать! А вы попытайтесь сами что-нибудь сделать. вас же дом, а не того дяди!
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19.04.2021 11:21 Відповісти
Проблеми з балконами є всюди, але обвалюються одиниці на ціле місто. За самого мешканця ніякий ЖЕО і ОСББ не буде прибирати з балкона сніг, не буде захищати від опадів (ставити дашок - козирьок. Сам по собі балкон міцна конструкція, якщо постійно не замочується снігом і дощами (перемерзадтння а потім розмерзання і перегріви). В своєму приватному бутинку зробив кілька операцій: долив бетоном стандартний балкон, поставив плитку, поставив дашок з ринвою. А дотого вже починав кришитися, промокав наскрізь.
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19.04.2021 09:45 Відповісти
Дому 40 лет всего.
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19.04.2021 08:11 Відповісти
Разгар эпохи развитого социализма....цемент воровали все...и везде....
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19.04.2021 08:22 Відповісти
Хрен там.
Эти дома отливали на комбинатах, цемент можно было вынести только в карманах.
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19.04.2021 08:27 Відповісти
Выносили и в карманах....и вывозили грузовиками...неужели ты думаешь что директор...буххалтер и прочие руководящие работники комбинатов были святыми???
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19.04.2021 08:29 Відповісти
В эпоху тотального дефицита.....воровали везде...и воровали все....
Килограмм цемента в кармане....помноженный на 1000 работяг....равняется одной тонне цемента.... а воровали не килограммами....а выносили не только в карманах....
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19.04.2021 08:32 Відповісти
Я имел в виду что проблемы с балконами в старых домах существует практически везде и они "кричащие" Если дому 40 лет ( что тоже по нормам не так и мало кстати), то это еще и вопрос к строителям ( но срок давности уже давно прошел, что бы предъявлять претензии)
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19.04.2021 08:29 Відповісти
Какие претензии? Чей дом? Жильцов этого дома! Вот они и должны все сами ремонтировать в своем доме. Никто не должен. Они! Это все личная ответственность жильцов. И лифты, и подвалы, и балконы и ФАСАД!
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19.04.2021 10:09 Відповісти
"А где деньги Зин", тогда ни каких коммунальных платежей не копейки. При этом следить о безопасности строений это некая обязанность государства ( я не говорю, что оно должно само это все устранять.. прошли времена СССР, но следить за соблюдением норм должна как и принимать меры, иначе и государству можно налоги не платить, так как оно у нас ни за что не отвечает, ни за медицину, ни за оборону ( как выяснилось в 2014), ни за фальсификат всего и вся.. и т.д.
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19.04.2021 11:49 Відповісти
За чистотой Ваших труселей тоже государство должно следить? 40% украинцев живут в частном секторе. Кто за счет государство будет ремонтировать их дома? У Вас СССР головного мозга. Вы привыкли, что есть какое-то государство. И вообще ни черта не понимаете! Услуги по уборке, вывозу мусора, замене лампочек и другие небольшие работы предоставляют жильцам многоквартирных домов управляющие компании, если жильцы-дураки не в состоянии организовать свое ОСББ и самостоятельно следить за своим домом. Все, слышите, нет никакого государства. Нет Дяди Сэма, нет Леонида Ильича, нет КПСС. За своими квартирами, труселями, унитазами - сами следим! САМИ!!! Самостоятельно. Все, что было до момента приватизации - забыли. Вот до приватизации, когда квартиры принадлежали не нам, а ГОСУДАРСТВУ, и государство могло выселить из квартиры человека, то тогда другое дело. Сейчас все! Нет никакого государства у вас в квартире.
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19.04.2021 12:21 Відповісти
Да чего вас так прорвало на "словесный понос". Я у себя в доме всегда и во все времена делал сам и не только в квартире , балконе и т.д. но и на общей площадке и кое что даже в общем подъезде, без "походам по соседям" Вот просто сам по собственной инициативе используя свои скромные возможности.. Не при советах ни тем более сейчас особо надежд ни на кого не возлагал и по инстанциям не ходил. проще сделать самому ( соседей все устраивает, все что за порогом уже " чужое" а там как говорится можно гадить, ну вот такой менталитет). Но если дом находится в аварийном состоянии или тот же балкон, то гос. учреждения должны за этим следить и не допускать обрушений, а то и жертв И как то реагировать на это. Потому что жилой фонд неумолимо стареет. А вам и вашим близким желаю случайно не попасть, проходя по улице, под падающий балкон.. А то ведь знаете.. Бог не Тимошка...
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19.04.2021 16:13 Відповісти
Касательно денег, повторяю - НАУЧИТЕСЬ ЧИТАТЬ! Посмотрите договор ваш с управляющей компанией - там все написано, за что они получают деньги, что они должны делать, а что нет. А то вы хотите, чтобы за ваши несчастные 300 грн в месяц вам и миньет каждое утро представительница управляющей компании делала? Можете не платить вообще. Можете вообще заср..ться в своем же доме. благо я в таком крысятнике и не живу уже давно!
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19.04.2021 12:24 Відповісти
Какое совпадение!16 числа "вручили" бумажку,а 18 обвалилось .Лядский цирк.
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19.04.2021 07:59 Відповісти
Вот с этим моментом я бы копнул поглубже. Как бы эта бумажка не "была вручена" фиктивно, задним числом, с подделкой подписей. Типа, сняли с себя ответственность. Хотя ничего не сняли, т.к. кто должен обслуживать конструктивные элементы здания вне квартиры?
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19.04.2021 09:25 Відповісти
Только начало. Всему есть свое время. Ждем когда эти коробки будут разваливаться кусками.
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19.04.2021 08:15 Відповісти
я конечно понимаю, скорость набора текста и все такое.. но простейщую проверку на очепятки проводите
"На месте было задействовано 3 единицы основной и специальной пожарно-сасательной техникиИсточник: https://censor.net/ru/n3260495"
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19.04.2021 08:34 Відповісти
В українському варіанті https://www.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/123206.html і на Цензорі усе правильно. Оце так гугл-перекладач.
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19.04.2021 09:29 Відповісти
А що входить в обслуговування будинку ? Шановні читачі, у кого є такий договір - поділіться інфою.
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19.04.2021 09:52 Відповісти
А Вы читать не умеете? Мне часто кажется, что я живу в стране болванов! Вы сами пойдите в свою управляющую компанию и почитайте. А Вы до сих пор этого не делаете и большинство не делает. Это кошмар. Ваш дом, ваша собственность, а Вы даже понятия не имеете о том, какая компания Ваш дом обслуживает и что обязана она делать!!! Вам не стыдно??? Кто, как не Вы ОБЯЗАНЫ это знать?! Собственность - это обязанность, а не право! Вы обязаны ее содержать, так как она ваша. Не устраивает управляющая компания - создайте свое ОСББ.
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19.04.2021 10:13 Відповісти
Крутой ремонтик забабахали? Удивительно, что до сих пор это единичный случай, Судя по грохоту буров и отбойных молотков в домах старого жилого фонда, массовый балконопад и домопад - дело совсем недалекого будущего.
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19.04.2021 10:13 Відповісти
1. Многоквартирный дом (любой) - это совместная собственность всех собственников квартир этого дома. То есть - лифт, фасад, подвал, крыша и т.д. - это совместная собственность, а значит все собственники отвечают за исправное состояние дома и т.д.

2. Управляющая компания по договору, как правило, выполняет некоторые работы - вывоз мусора, уборка территории, почистить снег с крыши, вывоз мусора и т.д. Ни о каких ремонтах речи не идет в этих договорах. Да, управляющая компания, насколько помню, обязана предписание выдать, если заметила, что что-то в аварийной ситуации, а по договору она не обязана это ремонтировать.

3. Печально, что наши люди до сих пор не поняли эти истины. И все ждут пока какой-то дядя поменяет лифт, сделает капитальный ремонт дома. Собственно говоря, а с какой радости? У каждого есть свой дом и каждый обязан его сам ремонтировать. В случае с многоквартирным домом - это собственники его квартир и помещений. Скидываются - ремонтируют фасад, скидываются - ремонтируют лифт или вообще меняют и т.д. по списку. Пора взрослеть
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19.04.2021 10:34 Відповісти
 
 