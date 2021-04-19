У київській багатоповерхівці обвалився балкон, жертв і постраждалих немає, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У Шевченківському районі Києва рятувальники ліквідували наслідки падіння балкона на вулиці Половецькій, 14, жертв і постраждалих немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ДСНС.

"18 квітня о 14:34 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України в м. Києві надійшло повідомлення про те, що на вул. Половецькій, 14, що у Шевченківському районі столиці, стався обвал балкону. Встановлено, що у 9-поверховому житловому будинку на 7-му поверсі обвалився балкон, зачепивши балкони 6-го та частково 5-го поверхів. На щастя, жертв та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

На місці було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 12 рятувальників особового складу ГУ ДСНС України у м. Києві. Причина виникнення цієї ситуації наразі встановлюється.

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Фото: сайт ДСНС

Своєю чергою в Київській міській державній адміністрації зазначили, що на місці задіяли кран.

Крім того, власникам квартири обслуговуюча організація "УЦУН" 16 квітня вручила припис щодо стану балкона і необхідності вжиття заходів.