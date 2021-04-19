У київській багатоповерхівці обвалився балкон, жертв і постраждалих немає, - ДСНС. ФОТОрепортаж
У Шевченківському районі Києва рятувальники ліквідували наслідки падіння балкона на вулиці Половецькій, 14, жертв і постраждалих немає.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ДСНС.
"18 квітня о 14:34 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України в м. Києві надійшло повідомлення про те, що на вул. Половецькій, 14, що у Шевченківському районі столиці, стався обвал балкону. Встановлено, що у 9-поверховому житловому будинку на 7-му поверсі обвалився балкон, зачепивши балкони 6-го та частково 5-го поверхів. На щастя, жертв та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
На місці було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 12 рятувальників особового складу ГУ ДСНС України у м. Києві. Причина виникнення цієї ситуації наразі встановлюється.
Своєю чергою в Київській міській державній адміністрації зазначили, що на місці задіяли кран.
Крім того, власникам квартири обслуговуюча організація "УЦУН" 16 квітня вручила припис щодо стану балкона і необхідності вжиття заходів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А эта обслуживающая организация для чего создана...обслуживать балконы..или предписания писать??
Отже, в разі укладання власниками з ЖЕКом договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, ремонтувати балкони (конструкції, якими утворено балкон), повинен саме ЖЕК.
Даёшь события из гущи жизни!
Эти дома отливали на комбинатах, цемент можно было вынести только в карманах.
Килограмм цемента в кармане....помноженный на 1000 работяг....равняется одной тонне цемента.... а воровали не килограммами....а выносили не только в карманах....
"На месте было задействовано 3 единицы основной и специальной пожарно-сасательной техникиИсточник: https://censor.net/ru/n3260495"
2. Управляющая компания по договору, как правило, выполняет некоторые работы - вывоз мусора, уборка территории, почистить снег с крыши, вывоз мусора и т.д. Ни о каких ремонтах речи не идет в этих договорах. Да, управляющая компания, насколько помню, обязана предписание выдать, если заметила, что что-то в аварийной ситуации, а по договору она не обязана это ремонтировать.
3. Печально, что наши люди до сих пор не поняли эти истины. И все ждут пока какой-то дядя поменяет лифт, сделает капитальный ремонт дома. Собственно говоря, а с какой радости? У каждого есть свой дом и каждый обязан его сам ремонтировать. В случае с многоквартирным домом - это собственники его квартир и помещений. Скидываются - ремонтируют фасад, скидываются - ремонтируют лифт или вообще меняют и т.д. по списку. Пора взрослеть