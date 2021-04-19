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Новини Агресія Росії проти України
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Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу ворог 8 разів зривав "тишу", використовуючи 120-мм міномети і гранатомети, - штаб ОС

Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу ворог 8 разів зривав

Минулої доби, 18 квітня, було зафіксовано 8 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook

Зокрема, неподалік селища Водяне, що на Донеччині, противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-мм калібру та автоматичних станкових гранатометів.

У передмісті Старогнатівки, Пісків, Катеринівки та Авдіївки ворог здійснив обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Широкине російські окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

"Внаслідок ворожого вогню один український захисник зазнав поранень, не сумісних із життям, ще один військовослужбовець зазнав осколкового поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника", - сказано в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Терористи обстрілюють українські позиції поблизу Горлівки з гранатометів. ВIДЕО

Зазначається, що про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7:00 ранку 19 квітня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Так, неподалік селища Південне ворог відкривав вогонь з мінометів 120-мм калібру, протитанкових ракетних комплексів та зенітних установок. Біля Майорська російські окупанти здійснили обстріл з мінометів 82-мм калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Зайцеве ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

"Бойових втрат серед наших захисників за поточну добу немає.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - повідомили в пресцентрі ОС.

Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу ворог 8 разів зривав тишу, використовуючи 120-мм міномети і гранатомети, - штаб ОС 01

Автор: 

обстріл (29302) Донбас (22358) втрати (4462) ЗСУ (7681) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+8
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу ворог 8 разів зривав "тишу", використовуючи 120-мм міномети і гранатомети, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6006
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19.04.2021 08:21 Відповісти
+6
Один украинский воин погиб, еще один получил ранения на Донбассе. За сутки враг 8 раз срывал "тишину", используя 120-мм минометы и гранатометы, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9678
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19.04.2021 08:04 Відповісти
+5
Он занят сильно...ленку по магазинам в Париже водит...
Шопинг для ленки это важнее войны в Украине...
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19.04.2021 08:08 Відповісти
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Один украинский воин погиб, еще один получил ранения на Донбассе. За сутки враг 8 раз срывал "тишину", используя 120-мм минометы и гранатометы, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9678
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19.04.2021 08:04 Відповісти
До речі, а що Зеленський? Куди він зник?
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19.04.2021 08:06 Відповісти
Он занят сильно...ленку по магазинам в Париже водит...
Шопинг для ленки это важнее войны в Украине...
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19.04.2021 08:08 Відповісти
Зебобик, каждая смерть нашего воина именно на твоей клоунской совести и еще на совести тех 73%, которые проголосовали за тебя ибо Путин тебя считает недомерком, ибо у тебя нет стальных яиц, ибо быть президентом на сцене и президентом страны это как говорят в Одессе, две большие разницы! Лучше б ты и дальше оставался на своей сцене!
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19.04.2021 08:08 Відповісти
Ща "кластеры" кацапские рассмотрятся и все эти смерти зря.
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19.04.2021 08:13 Відповісти
19.04.21 00:41 Война никому не нужна, президент Зеленский готов сделать все, чтобы ее закончить, - Мендель
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19.04.2021 08:15 Відповісти
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу ворог 8 разів зривав "тишу", використовуючи 120-мм міномети і гранатомети, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6006
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19.04.2021 08:21 Відповісти
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу ворог 8 разів зривав "тишу", використовуючи 120-мм міномети і гранатомети, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3017
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19.04.2021 08:23 Відповісти
а зачем этому хмырю гигиенические прокладки?
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19.04.2021 08:41 Відповісти
Течка у него...из заднего прохода...как о правосеках вспоминает...так сразу течь начинает...
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19.04.2021 08:47 Відповісти
воровство у так называемых "русских" в крови, в хозяйстве все пригодится
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19.04.2021 09:15 Відповісти
срывал тишину, что за бред, тишину можно сорвать один раз или овцам так легче думать о вазелиновом мире?
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19.04.2021 10:56 Відповісти
 
 