Росія будує великий завод для виробництва ударних безпілотників на 1500 робочих місць
Компанія "Кронштадт" почала будівництво першого в Росії заводу із серійного виробництва ударних безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Його побудують у Дубні, запуск підприємства заплановано на листопад.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "КоммерантЪ", про це повідомила пресслужба компанії. "Кронштадт" - розробник і виробник ударного БПЛА "Іноходець" ("Оріон").
"Компанія "Кронштадт" почала будівництво в Дубні першого в Росії заводу із серійного виробництва безпілотних літальних апаратів. Завод буде побудовано в рекордно короткі терміни - запуск виробництва заплановано вже на листопад 2021 року", - повідомили в компанія "РИА Новости".
Інвестиції в проєкт становлять більш ніж 4 млрд руб., Завод забезпечить постійною роботою понад 1,5 тис. осіб.
Гендиректор "Кронштадта" Сергій Богатиков пояснив, що завод вирішено побудувати в Дубні, оскільки це "знаменитий наукоград", де добре розвинені промисловість і виробництво, розташовані значущі для країни підприємства. За словами джерела агентства, це виробництво "дозволить закрити потреби в безпілотниках "Іноходець" як з боку Міноборони, так і інших замовників".
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Так это же сарай на 1500 КРС)))
Камикадзе дроны тоже нужны, .. желательно касетные.
Нельзя промедлять.
Героям Слава !!! Слава Украине!!!