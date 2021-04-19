В Україні за добу від COVID-19 померли 214 осіб, зафіксовано 6506 нових випадків зараження, 5598 осіб - одужали

6506 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 виявлено в Україні станом на 19 квітня 2021 року.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"6506 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 19 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 253 дитини та 98 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 2 387 осіб;

летальних випадків – 214;

одужало – 5 598 осіб;

здійснено тестувань за добу – 27 488 (зокрема методом ПЛР – 15 811, методом ІФА – 4 037, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 7 640).

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 953 016 осіб;

одужало – 1 487 677 осіб;

летальних випадків – 40 000;

проведено ПЛР-тестувань – 8 958 482.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (761), Харківській (622), Львівській (490), Миколаївській (461) областях та м. Київ (447)", - розповів Степанов.







