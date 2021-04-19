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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 214 осіб, зафіксовано 6506 нових випадків зараження, 5598 осіб - одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 214 осіб, зафіксовано 6506 нових випадків зараження, 5598 осіб - одужали

6506 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 виявлено в Україні станом на 19 квітня 2021 року.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"6506 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 19 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 253 дитини та 98 медпрацівників.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 214 осіб, зафіксовано 6506 нових випадків зараження, 5598 осіб - одужали 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 214 осіб, зафіксовано 6506 нових випадків зараження, 5598 осіб - одужали 02госпіталізовано – 2 387 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 214 осіб, зафіксовано 6506 нових випадків зараження, 5598 осіб - одужали 02летальних випадків – 214;

В Україні за добу від COVID-19 померли 214 осіб, зафіксовано 6506 нових випадків зараження, 5598 осіб - одужали 02одужало – 5 598 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 214 осіб, зафіксовано 6506 нових випадків зараження, 5598 осіб - одужали 02здійснено тестувань за добу – 27 488 (зокрема методом ПЛР – 15 811, методом ІФА – 4 037, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 7 640).

Також читайте: Кількість жертв COVID-19 перевищила 3 ​​млн, інфікованих - понад 142 млн. ІНФОГРАФІКА

За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 214 осіб, зафіксовано 6506 нових випадків зараження, 5598 осіб - одужали 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 214 осіб, зафіксовано 6506 нових випадків зараження, 5598 осіб - одужали 07захворіло – 1 953 016 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 214 осіб, зафіксовано 6506 нових випадків зараження, 5598 осіб - одужали 07одужало – 1 487 677 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 214 осіб, зафіксовано 6506 нових випадків зараження, 5598 осіб - одужали 07летальних випадків – 40 000;

В Україні за добу від COVID-19 померли 214 осіб, зафіксовано 6506 нових випадків зараження, 5598 осіб - одужали 07проведено ПЛР-тестувань – 8 958 482.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (761), Харківській (622), Львівській (490), Миколаївській (461) областях та м. Київ (447)", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 214 осіб, зафіксовано 6506 нових випадків зараження, 5598 осіб - одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 214 осіб, зафіксовано 6506 нових випадків зараження, 5598 осіб - одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 214 осіб, зафіксовано 6506 нових випадків зараження, 5598 осіб - одужали 13
В Україні за добу від COVID-19 померли 214 осіб, зафіксовано 6506 нових випадків зараження, 5598 осіб - одужали 14

Автор: 

карантин (18172) статистика (2249) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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А можно было и вовсе не делать тестов.
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19.04.2021 08:38 Відповісти
У лабораториях был выходной
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19.04.2021 09:06 Відповісти
Из них более 9000 тестов в день делают за свои туристы для выезда и въезда, но зекоманда себе их записывает
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19.04.2021 09:22 Відповісти
Ще мої покійні батьки розповідали, що й за їхньої молодості багато людей помирало від грипу. Але зараз в 21-му сторіччі різні грипи та застуди можна легко виліковувати за 2-4 дні, зокрема, застосовуючи лазерну терапію. АЛЕ Є ВЕЛИКЕ ПИТАННЯ: ЧОМУ НЕ ХОЧУТЬ ЛІКУВАТИ УКРАЇНЦІВ???
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19.04.2021 11:01 Відповісти
Кто-то может объяснить почему после выходных показатели уменьшаются?

Что на выходные меньше болеют или умирают???!!!
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19.04.2021 12:41 Відповісти
 
 