В Україні за добу від COVID-19 померли 214 осіб, зафіксовано 6506 нових випадків зараження, 5598 осіб - одужали
6506 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 виявлено в Україні станом на 19 квітня 2021 року.
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"6506 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 19 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 253 дитини та 98 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 2 387 осіб;
летальних випадків – 214;
одужало – 5 598 осіб;
здійснено тестувань за добу – 27 488 (зокрема методом ПЛР – 15 811, методом ІФА – 4 037, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 7 640).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 953 016 осіб;
одужало – 1 487 677 осіб;
летальних випадків – 40 000;
проведено ПЛР-тестувань – 8 958 482.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (761), Харківській (622), Львівській (490), Миколаївській (461) областях та м. Київ (447)", - розповів Степанов.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Что на выходные меньше болеют или умирают???!!!