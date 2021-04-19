За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 1453 особи. У Києві та п'яти областях не зробили жодного щеплення, - Степанов

В Україні щеплено проти коронавірусу 450 647 осіб.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"1453 людини щеплено проти COVID-19 за добу 18 квітня 2021 року в Україні. 450 647 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 450 645 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)", - розповів міністр.

Також читайте: В Україні за добу від COVID-19 померли 250 осіб, зафіксовано 10 282 нові випадки зараження, 6 523 особи одужали

За даними міністра, щеплення проводилися 45 мобільними бригадами з імунізації та 19 пунктами вакцинації.

"Станом на 18 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 468 490 осіб", - додав Степанов.

Найбільше за минулу добу щеплень проти коронавірусу зробили в Харківській (345) та Київській (216) областях. Водночас у Києві, Кіровоградській, Луганській, Херсонській, Хмельницькій та Чернігівській областях за минулу добу не зробили жодного щеплення проти коронавірусу.