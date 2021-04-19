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Новини Коронавірус і карантин
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За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 1453 особи. У Києві та п'яти областях не зробили жодного щеплення, - Степанов

За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 1453 особи. У Києві та п'яти областях не зробили жодного щеплення, - Степанов

В Україні щеплено проти коронавірусу 450 647 осіб.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"1453 людини щеплено проти COVID-19 за добу 18 квітня 2021 року в Україні. 450 647 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 450 645 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)", - розповів міністр.

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За даними міністра, щеплення проводилися 45 мобільними бригадами з імунізації та 19 пунктами вакцинації.

"Станом на 18 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 468 490 осіб", - додав Степанов.

Найбільше за минулу добу щеплень проти коронавірусу зробили в Харківській (345) та Київській (216) областях. Водночас у Києві, Кіровоградській, Луганській, Херсонській, Хмельницькій та Чернігівській областях за минулу добу не зробили жодного щеплення проти коронавірусу.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) статистика (2249) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Така вакцинація - блюзнірство та глум.
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19.04.2021 08:40 Відповісти
+2
Це ти цим пишаєшся?
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19.04.2021 08:48 Відповісти
+1
И? И что с этого? Где уволенные ответственные за вакцинацию? Какие меры принимаются для ускорения вакцинации??? Что за бред Степанов? 45 мобильных бригад и 19 пунктов вакцинации)))) и это на всю страну?! Да, спасибо 75% зедебилам!!!!
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19.04.2021 08:56 Відповісти
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Така вакцинація - блюзнірство та глум.
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19.04.2021 08:40 Відповісти
Це ти цим пишаєшся?
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19.04.2021 08:48 Відповісти
дали на районную больницу бесплатные очень не точные тесты, теперь страшно зайти, очереди человек по 50
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19.04.2021 08:50 Відповісти
И? И что с этого? Где уволенные ответственные за вакцинацию? Какие меры принимаются для ускорения вакцинации??? Что за бред Степанов? 45 мобильных бригад и 19 пунктов вакцинации)))) и это на всю страну?! Да, спасибо 75% зедебилам!!!!
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19.04.2021 08:56 Відповісти
Думали откосить от войны с новым президентом. Но у смерти свои планы...
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19.04.2021 08:58 Відповісти
«Мы одни из лучших в Европе по статистике заболеваемости коронавирусом, потому что вовремя предприняли меры. Мы мастера спорта по борьбе с коронавирусом» - Бубочка.
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19.04.2021 09:11 Відповісти
Какие сумасшедшие темпы вакцинации...аж жуть...
Коллективный иммунитет бежит к нам на всех порах.....
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19.04.2021 09:19 Відповісти
тоесть это примерно за год около 500 000? ну че, неплохо. за 80 лет сможем вакцинировать все население
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19.04.2021 09:39 Відповісти
так, ця кількість до відповідає 2% мінус утилізовані невикористані дози, коли відкрили флакон, а весь не викололи.
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19.04.2021 10:20 Відповісти
Блин,весь бизнес ломают....
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19.04.2021 09:48 Відповісти
450 645 перша доза, 5 друга доза, але разом уколото доз чогось 450 647.
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19.04.2021 10:18 Відповісти
Привиты только 5 человек, а остальные, кто получил одну дозу вместо двух или трёх- это не совсем то.
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19.04.2021 11:08 Відповісти
 
 