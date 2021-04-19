РФ мусить негайно надати Навальному доступ до лікарів, яким він довіряє, - Боррель

Європейський Союз глибоко стурбований повідомленнями про те, що стан здоров'я російського опозиційного політика Олексія Навального у виправній колонії продовжує погіршуватися.

Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми закликаємо російську владу надати йому негайний доступ до медичних працівників, яким він довіряє. Російська влада несе відповідальність за безпеку і здоров'я пана Навального у виправній колонії", - йдеться в комюніке, поширеному в неділю в Брюсселі.

У документі повідомляється, що "у продовження чітких заяв, що прозвучали під час візиту високого представника (ЄС із закордонних справ. - Ред.) до Москви в лютому щодо ситуації з паном Навальним, ЄС продовжуватиме закликати до його негайного і беззастережного звільнення, оскільки ми вважаємо його вирок політично вмотивованим і таким, що суперечить міжнародним зобов'язанням Росії у сфері прав людини".

"У зв'язку з цим ми також очікуємо, що Росія виконає свої зобов'язання за Європейською конвенцією про права людини, зокрема буде дотримуватися забезпечувальних заходів Європейського суду з прав людини стосовно характеру і міри ризику для життя пана Навального", - наголошується в документі.

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У ньому нагадується, що "Європейський Союз рішуче засудив отруєння пана Навального і запровадив санкції в жовтні минулого року стосовно шести високопоставлених російських чиновників і однієї юридичної особи, причетних до замаху".

Крім того, продовжив Боррель, у межах режиму глобальних санкцій на захист прав людини ЄС запровадив санкції стосовно чотирьох осіб у лютому за їхню роль у довільному арешті, судовому переслідуванні та винесенні вироку Навальному.

"Справа Навального не є ізольованим інцидентом, а підтверджує негативну картину скорочення простору для опозиції, громадянського суспільства і незалежних голосів у Російській Федерації. Європейський Союз разом зі своїми партнерами продовжуватиме закликати Росію терміново розслідувати в умовах повної прозорості і без подальших зволікань спробу вбивства пана Навального шляхом отруєння, а також повною мірою співпрацювати з Організацією із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ)", - сказано в заяві.

"Європейський Союз повернеться до цього питання під час майбутньої зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у понеділок, 19 квітня", - повідомив глава європейської дипломатії.

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