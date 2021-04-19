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Новини
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РФ мусить негайно надати Навальному доступ до лікарів, яким він довіряє, - Боррель

РФ мусить негайно надати Навальному доступ до лікарів, яким він довіряє, - Боррель

Європейський Союз глибоко стурбований повідомленнями про те, що стан здоров'я російського опозиційного політика Олексія Навального у виправній колонії продовжує погіршуватися.

Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми закликаємо російську владу надати йому негайний доступ до медичних працівників, яким він довіряє. Російська влада несе відповідальність за безпеку і здоров'я пана Навального у виправній колонії", - йдеться в комюніке, поширеному в неділю в Брюсселі.

У документі повідомляється, що "у продовження чітких заяв, що прозвучали під час візиту високого представника (ЄС із закордонних справ. - Ред.) до Москви в лютому щодо ситуації з паном Навальним, ЄС продовжуватиме закликати до його негайного і беззастережного звільнення, оскільки ми вважаємо його вирок політично вмотивованим і таким, що суперечить міжнародним зобов'язанням Росії у сфері прав людини".

"У зв'язку з цим ми також очікуємо, що Росія виконає свої зобов'язання за Європейською конвенцією про права людини, зокрема буде дотримуватися забезпечувальних заходів Європейського суду з прав людини стосовно характеру і міри ризику для життя пана Навального", - наголошується в документі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США пригрозили Росії наслідками, якщо Навальний помре

У ньому нагадується, що "Європейський Союз рішуче засудив отруєння пана Навального і запровадив санкції в жовтні минулого року стосовно шести високопоставлених російських чиновників і однієї юридичної особи, причетних до замаху".

Крім того, продовжив Боррель, у межах режиму глобальних санкцій на захист прав людини ЄС запровадив санкції стосовно чотирьох осіб у лютому за їхню роль у довільному арешті, судовому переслідуванні та винесенні вироку Навальному.

"Справа Навального не є ізольованим інцидентом, а підтверджує негативну картину скорочення простору для опозиції, громадянського суспільства і незалежних голосів у Російській Федерації. Європейський Союз разом зі своїми партнерами продовжуватиме закликати Росію терміново розслідувати в умовах повної прозорості і без подальших зволікань спробу вбивства пана Навального шляхом отруєння, а також повною мірою співпрацювати з Організацією із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ)", - сказано в заяві.

"Європейський Союз повернеться до цього питання під час майбутньої зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у понеділок, 19 квітня", - повідомив глава європейської дипломатії.

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Автор: 

санкції (12159) Євросоюз (13707) Навальний Олексій (612) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+4
Не буду ничего говорить о Навальном ( он не "большой" сторонник Украины) Но с другой стороны " камешек , гвоздик" в ботинке Путинило.. Поэтому пускай международная общественность давит на рашен режим и по этому поводу, все в нашу копилку.... ( но у нас есть свой опыт борьбы за " узника" это Надюха минометчица, оказавшаяся раскрученным агентом ФСБ и Медведчука), поэтому ко всему этому мы относимся с некоторой осторожностью. и недоверием.
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19.04.2021 08:47 Відповісти
+4
Добровольно вернулся в рашку и сел на бутылку, а теперь требует что-то! Лёха, Крым чей?
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19.04.2021 08:47 Відповісти
+4
Решил стать новым Манделой, но не учел что путинская Раша это далеко не расистская ЮАР. Да и сам он конечно же не Мандела.
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19.04.2021 08:50 Відповісти
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Зачем он вообще возвращался,зная что кроме тюряги его ничего не ждёт? Ненормальный? Или спектакль? И вообще похрен на него.
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19.04.2021 08:42 Відповісти
Решил стать новым Манделой, но не учел что путинская Раша это далеко не расистская ЮАР. Да и сам он конечно же не Мандела.
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19.04.2021 08:50 Відповісти
Не буду ничего говорить о Навальном ( он не "большой" сторонник Украины) Но с другой стороны " камешек , гвоздик" в ботинке Путинило.. Поэтому пускай международная общественность давит на рашен режим и по этому поводу, все в нашу копилку.... ( но у нас есть свой опыт борьбы за " узника" это Надюха минометчица, оказавшаяся раскрученным агентом ФСБ и Медведчука), поэтому ко всему этому мы относимся с некоторой осторожностью. и недоверием.
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19.04.2021 08:47 Відповісти
Добровольно вернулся в рашку и сел на бутылку, а теперь требует что-то! Лёха, Крым чей?
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19.04.2021 08:47 Відповісти
Этанебутерброд.
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19.04.2021 08:49 Відповісти
Ну не может русский человек без бутылки, поймите же наконец!!11
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19.04.2021 09:05 Відповісти
ему и тюремного фельдшера хватит, если и помрет то за идеалы демократии, на рф же тогда новые санкции накинут, так что должен понимать ситуацию
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19.04.2021 08:47 Відповісти
Он еще кому то доверяет? Смешанные чувства: по человечески жаль и одновременно - теперь он знает каково было нашим в их тюрьмах.
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19.04.2021 08:48 Відповісти
Он вам не бутерброд личных врачей допускать, пусть принимает каких дают
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19.04.2021 08:52 Відповісти
Тю.. "Врачам которым он доверят".. Смешно. Интересно а кто врачам вообще доверяет..., не говоря уж тамошним.
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19.04.2021 08:54 Відповісти
Мировое сообщество давит на РФ , что только на пользу Украине. Российская пропаганда неуклюже отбивается , с помощью украинских "бутербродников".
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19.04.2021 08:56 Відповісти
А не тот ли это Боррель, что недавно обо...ся в рашке.Пусть для убедительности ещё ножкой топнет и пальчиком погрозит. А потом пообещает серьезно озаботиться...
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19.04.2021 09:01 Відповісти
Вот маленький но яркий пример *************** современной европейской буржуазной демократии...
В российских колониях десятки тысяч заключенных не имеют доступа к медицине и даже к человеческим условиям содержания. Но это не мешает Макрону и Фюрерин обниматься с Путиным. А вот с Навальным нехорошо получилось - видать Макрону и Фюрерин пальцем показали на их дружка свои же сограждане... Вот они и начали тельняшки на груди рвать, подаренные им Путиным на День ВМФ...
Поэтому одно из требований французской революции стыдливо забыто и спрятано под кровать в европейском публияном доме, а именно: "Égalité", или Равенство... "Fraternité" осталось и используется - как брат брату Макрон Путину глаз не выклюет и у Зеленского машину не угонят со стояннки Алексеевского дворца пока у него там стрелка с ними... Ну и естессно "Liberté" - для всех у кого есть телефон хотя бы шофера Венедиктовой...
Блин, чем старше становлюсь, тем скучнее из окна выглядывать на улицу...
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19.04.2021 09:06 Відповісти
В Росисе всегда было так! Картина Валеря Якоби "Смерть арестанта". Другое название "Этот уже не опасен".
РФ мусить негайно надати Навальному доступ до лікарів, яким він довіряє, - Боррель - Цензор.НЕТ 9944
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19.04.2021 09:06 Відповісти
Водочки ему принесите.Небутерброрд у него есть
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19.04.2021 10:28 Відповісти
 
 