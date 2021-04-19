Сьогодні в Страсбурзі стартує весняна сесія ПАРЄ. Заплановано дебати про російську загрозу миру в Європі

У Страсбурзі 19-22 квітня триватиме весняна сесія Парламентської асамблеї Ради Європи.

У зв'язку з карантинними обмеженнями делегати працюватимуть у гібридному режимі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За порядком денним сесії, до делегатів у форматі відеоконференції звернеться канцлер Німеччини Ангела Меркель, як голова уряду головуючої у Комітеті міністрів Ради Європи країни.

Серед інших політиків безпосередньо у Страсбурзі перед Асамблеєю виступлять президент Європарламенту Девід Сассолі, президент Молдови Майя Санду та генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.

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Під час весняної сесії комісар РЄ з прав людини Дуня Міятович представить доповідь про свою діяльність за 2020 рік.

Асамблея також проведе церемонію вручення правозахисної премії ім. Вацлава Гавела.

Серед актуальних питань порядку денного на сесію винесені й термінові дебати про арешт у січні 2021 року російського опозиційного політика Олексія Навального, а також щодо функціонування демократичних інститутів у Туреччині. Ці дебати передбачають ухвалення резолюцій.

За умови включення до порядку денного, ПАРЄ планує обговорити такі питання: "COVID-дозволи або сертифікати: захист основоположних свобод і правові наслідки", а також "Вірменські полонені та інші в’язні війни".

Окрім цього, попередньо заплановані дебати про "російську загрозу прагненню миру в Європі".

Основний порядок денний весняної сесії включає дебати й ухвалення резолюцій щодо бачення Асамблеєю стратегічних пріоритетів Ради Європи; порушення прав людини та необхідності виборчої реформи у Білорусі; оподаткування у сфері цифрової економіки; дискримінації людей із хронічними захворюваннями; захисту прав людини серед національних меншин; а також європейської політики відносно діаспор.

Через карантинні обмеження весняна сесія проходитиме у гібридному форматі. Тобто делегати можуть фізично працювати у Страсбурзі, або голосувати дистанційно.