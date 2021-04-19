УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10048 відвідувачів онлайн
Новини
1 025 9

Сьогодні в Страсбурзі стартує весняна сесія ПАРЄ. Заплановано дебати про російську загрозу миру в Європі

Сьогодні в Страсбурзі стартує весняна сесія ПАРЄ. Заплановано дебати про російську загрозу миру в Європі

У Страсбурзі 19-22 квітня триватиме весняна сесія Парламентської асамблеї Ради Європи.

У зв'язку з карантинними обмеженнями делегати працюватимуть у гібридному режимі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За порядком денним сесії, до делегатів у форматі відеоконференції звернеться канцлер Німеччини Ангела Меркель, як голова уряду головуючої у Комітеті міністрів Ради Європи країни.

Серед інших політиків безпосередньо у Страсбурзі перед Асамблеєю виступлять президент Європарламенту Девід Сассолі, президент Молдови Майя Санду та генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.

Також читайте: 19 квітня в Страсбурзі стартує весняна сесія ПАРЄ

Під час весняної сесії комісар РЄ з прав людини Дуня Міятович представить доповідь про свою діяльність за 2020 рік.

Асамблея також проведе церемонію вручення правозахисної премії ім. Вацлава Гавела.

Серед актуальних питань порядку денного на сесію винесені й термінові дебати про арешт у січні 2021 року російського опозиційного політика Олексія Навального, а також щодо функціонування демократичних інститутів у Туреччині. Ці дебати передбачають ухвалення резолюцій.

За умови включення до порядку денного, ПАРЄ планує обговорити такі питання: "COVID-дозволи або сертифікати: захист основоположних свобод і правові наслідки", а також "Вірменські полонені та інші в’язні війни".

Окрім цього, попередньо заплановані дебати про "російську загрозу прагненню миру в Європі".

Основний порядок денний весняної сесії включає дебати й ухвалення резолюцій щодо бачення Асамблеєю стратегічних пріоритетів Ради Європи; порушення прав людини та необхідності виборчої реформи у Білорусі; оподаткування у сфері цифрової економіки; дискримінації людей із хронічними захворюваннями; захисту прав людини серед національних меншин; а також європейської політики відносно діаспор.

Через карантинні обмеження весняна сесія проходитиме у гібридному форматі. Тобто делегати можуть фізично працювати у Страсбурзі, або голосувати дистанційно.

Автор: 

Меркель Ангела (1139) ПАРЄ (849) Страсбург (57) Навальний Олексій (612) Міятович Дуня (21) Мая Санду (261) Сассолі Давід (20)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дебаты...резолюции....а паРаша на все это положит болт...вето...
показати весь коментар
19.04.2021 09:07 Відповісти
болт с прибором
показати весь коментар
19.04.2021 09:17 Відповісти
Европердцы вас будут взрывать, а вы будете сопли жевать
показати весь коментар
19.04.2021 09:17 Відповісти
почему будут?) уже давно взрывают и европейцы с языком в ж...пе сидят. Вчера вот чехи неожиданно вспомнили что у них на территории (!!!!) пришли два грушных дебила и рванули склад боеприпасов аж в 2014 году....и все это время они сидели молча...
показати весь коментар
19.04.2021 10:08 Відповісти
Сьогодні в Страсбурзі стартує весняна сесія ПАРЄ. Заплановано дебати про російську загрозу миру в Європі - Цензор.НЕТ 3536
показати весь коментар
19.04.2021 09:19 Відповісти
Соберутся чтобы выразить друг другу глубокую озабоченность
показати весь коментар
19.04.2021 09:22 Відповісти
Від сесії до сесії живе Європа весело. Напевне вважає ті сесії панацеєю від проблем з кацапією. От не читають своїх же класиків: "договір з кацапією не вартий паперу, на якому написаний" (Бісмарк), чи "Використовуючи добре слово і револьвер, можна досягти більшого, ніж просто вимовивши одну добродушну репліку (Аль Капоне), або цього ж Аль Капоне:" Все, що тобою було скоєно, до тебе ж повернеться".
показати весь коментар
19.04.2021 09:24 Відповісти
страшная обеспокоенность и закрывайте заседание)))
совершенно импотентный и бесполезный орган.
показати весь коментар
19.04.2021 10:06 Відповісти
Цікаво, а як вплинуло повернення кацапів в цю організацію на міжнародну безпеку?
показати весь коментар
19.04.2021 12:46 Відповісти
 
 