За тиждень жертвами пожеж в Україні стали 33 людини, на водоймах загинули 17, - ДСНС
Протягом минулого тижня (із 12.04 по 18.04) під час пожеж в Україні загинуло 33 людини, на водних об'єктах - 17.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Від початку тижня зареєстровано 2 тис. 611 надзвичайних подій. В результаті вжитих заходів врятовано 18 осіб.
Ліквідовано 2 тис. 143 пожежі, врятовано на пожежах 16 осіб та не допущено знищення вогнем 476 будівель і 38 од. техніки. На пожежах загинуло 33 особи, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 7 млн 117 тис. грн.
Упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 306 виїздів, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 102 вибухонебезпечні предмети.
Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 17 осіб.
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Андерсен #450397
показати весь коментар19.04.2021 09:10 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Nikolai Soloxno
показати весь коментар19.04.2021 09:26 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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