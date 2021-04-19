За тиждень жертвами пожеж в Україні стали 33 людини, на водоймах загинули 17, - ДСНС

Протягом минулого тижня (із 12.04 по 18.04) під час пожеж в Україні загинуло 33 людини, на водних об'єктах - 17.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Від початку тижня зареєстровано 2 тис. 611 надзвичайних подій. В результаті вжитих заходів врятовано 18 осіб.

Ліквідовано 2 тис. 143 пожежі, врятовано на пожежах 16 осіб та не допущено знищення вогнем 476 будівель і 38 од. техніки. На пожежах загинуло 33 особи, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 7 млн 117 тис. грн.

Упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 306 виїздів, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 102 вибухонебезпечні предмети.

Також дивіться: На Прикарпатті горіло інфекційне відділення райлікарні, евакуйовано 37 людей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 17 осіб.