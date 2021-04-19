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За версією слідства, російські агенти планували організувати вибух не в Чехії, а після доставки боєприпасів до Болгарії, - віцепрем'єр Гамачек

За версією слідства, російські агенти планували організувати вибух не в Чехії, а після доставки боєприпасів до Болгарії, - віцепрем'єр Гамачек

Чеська поліція наразі схиляється до версії, згідно з якою, російські спецслужби спочатку планували організувати вибух трохи пізніше - коли боєприпаси повинні були доставити в Болгарію. Чому вибух стався в Чехії і з чим це пов'язано, він не уточнив.

Про це заявив глава МВС, перший віцепрем'єр Чехії Ян Гамачек, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За повідомленням Чеського радіо, міністр пояснив, що, за версією слідства, російська розвідка планувала організувати вибух після того, як боєприпаси буде доставлено в Болгарію. Передбачається, що вантаж призначався підприємцеві Еміліану Гебреву. У 2015 році його спробували отруїти, проте Гебрев вижив. Судова влада Болгарії у результаті звинуватила трьох росіян у спробі отруєння підприємця.

Гамачек запевнив, що чеська поліція має достатньо інформації, що свідчить про причетність російських спецслужб до вибуху в 2014 році.

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Чеська преса зазначає, що, за її даними, склад, на якому стався вибух, узагалі належав Гебреву. Він, зокрема, продавав зброю і боєприпаси владі України, йдеться в повідомленнях.

Нагадаємо, 17 квітня глава МЗС Чехії Ян Гамачек прийняв рішення вислати всіх співробітників російського посольства в Празі, які були ідентифіковані як офіцери російських спецслужб. Загалом у списку 18 російських дипломатів. Крім цього, правоохоронці Чеської Республіки запросили допомогу в пошуку двох осіб, які в жовтні 2014 року були на території Чехії і причетні до вибухів у Врбетіце.

Тоді вибухнули, імовірно, десять тисяч кілограмів боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності. Як наслідок, загинули дві людини. Причина вибуху залишалася невідомою, за однією з версій, він стався через недбалість робітників.

Раніше голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що рішення Праги вислати 18 дипломатів серйозно зашкодить двостороннім відносинам із РФ і анонсував наступні заходи у відповідь.

Автор: 

боєприпаси (2300) вибух (4527) Чехія (1656) Гамачек Ян (9)


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Шпили- вили : мы не разведчики , мы 3,14гарасы !!!!
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19.04.2021 09:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=1Kh4x32Gfv8
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19.04.2021 09:57 Відповісти
Ето ш мєняєт дєло !
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19.04.2021 09:33 Відповісти
В статье написано не все! Та партия боеприпасов, предназначалась для продажи в 2 страны: В Украину (а это напомню октябрь 2014 года) и в Сирию (противникам Ассада). Они просто хотели одним выстрелом двух зайцев уложить. Взорвали в Чехии, поскольку боялись, что груз разойдется и будет сложнее - одновременный взрыв на разных складах, был слишком паливный
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19.04.2021 10:40 Відповісти
Сдєлано в СССР...
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19.04.2021 09:35 Відповісти
"Почему взрыв произошел в Чехии и с чем это связано, он не уточнил." - так это как раз известно: с мокшанской рукожопостью.Источник:https://censor.net/ru/n3260510
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19.04.2021 09:50 Відповісти
Чуть выше я написал с чем это связано. Все оружие не прибыло бы одновременно и часть была бы в пути, а часть прибывшая в Болгарию просто пошла бы сразу на погрузку заказчику (Украина и Сирия). Взорвали пока все было в одном месте
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19.04.2021 10:43 Відповісти
Ви краще скажіть, хто українські склади взривав та зробіть так, що більше не взривали.
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02.05.2021 21:30 Відповісти
 
 