За версією слідства, російські агенти планували організувати вибух не в Чехії, а після доставки боєприпасів до Болгарії, - віцепрем'єр Гамачек

Чеська поліція наразі схиляється до версії, згідно з якою, російські спецслужби спочатку планували організувати вибух трохи пізніше - коли боєприпаси повинні були доставити в Болгарію. Чому вибух стався в Чехії і з чим це пов'язано, він не уточнив.

Про це заявив глава МВС, перший віцепрем'єр Чехії Ян Гамачек, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За повідомленням Чеського радіо, міністр пояснив, що, за версією слідства, російська розвідка планувала організувати вибух після того, як боєприпаси буде доставлено в Болгарію. Передбачається, що вантаж призначався підприємцеві Еміліану Гебреву. У 2015 році його спробували отруїти, проте Гебрев вижив. Судова влада Болгарії у результаті звинуватила трьох росіян у спробі отруєння підприємця.

Гамачек запевнив, що чеська поліція має достатньо інформації, що свідчить про причетність російських спецслужб до вибуху в 2014 році.

Також читайте: Росія висилає 20 чеських дипломатів "у зв'язку з недружнім актом влади Чехії", - МЗС РФ

Чеська преса зазначає, що, за її даними, склад, на якому стався вибух, узагалі належав Гебреву. Він, зокрема, продавав зброю і боєприпаси владі України, йдеться в повідомленнях.

Нагадаємо, 17 квітня глава МЗС Чехії Ян Гамачек прийняв рішення вислати всіх співробітників російського посольства в Празі, які були ідентифіковані як офіцери російських спецслужб. Загалом у списку 18 російських дипломатів. Крім цього, правоохоронці Чеської Республіки запросили допомогу в пошуку двох осіб, які в жовтні 2014 року були на території Чехії і причетні до вибухів у Врбетіце.

Тоді вибухнули, імовірно, десять тисяч кілограмів боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності. Як наслідок, загинули дві людини. Причина вибуху залишалася невідомою, за однією з версій, він стався через недбалість робітників.

Раніше голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що рішення Праги вислати 18 дипломатів серйозно зашкодить двостороннім відносинам із РФ і анонсував наступні заходи у відповідь.