Америка не хоче ескалації напруженості з РФ, але залишає за собою право відповідати на будь-які санкції Москви, що запроваджуються, щоб помститися США, - Держдеп

Влада США не прагне до ескалації напруженості у відносинах з Росією, але водночас залишає за собою право відповідати на запроваджувані Москвою санкції.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив CNN представник Держдепу.

"Вжиті нами нещодавно заходи були пропорційними і доречними, з огляду на те, які шкідливі дії вчиняла Росія. Оголошення влади РФ (про санкції у відповідь. - Ред.) є ескалацією і викликає жаль", - сказав співрозмовник каналу.

"Ми не зацікавлені в тому, щоб втягуватися в ескалацію. Однак залишаємо за собою право відповідати на будь-які російські заходи, що вживаються, щоб помститися США", - додав він.

Міністерство фінансів США 15 квітня оголосило про нові санкції щодо російського державного боргу, а також повідомило про внесення до санкційного списку 15 громадян РФ і 25 російських компаній у відповідь на "зловмисну ​​діяльність" Росії, зокрема, за проведення кібератак, втручання у вибори і за ситуацію в Криму. Крім того, влада США в межах нових санкцій проти РФ ухвалила рішення вислати з дипломатичної місії Росії у Вашингтоні 10 її співробітників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Байден дає Кремлю можливість одуматися", - Чалий про "м'які" санкції США проти РФ

У п'ятницю глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія припинятиме діяльність на своїй території американських фондів і НДО, які втручаються у внутрішньополітичне життя країни. Крім того, він повідомив, що Росія внесе до санкційного списку вісім високопоставлених американських чиновників як дзеркальні заходи. Так само дзеркально Москва відповість на вислання зі Сполучених Штатів десяти російських дипломатів.