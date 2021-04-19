Семенченко про відносини з Коломойським: Поважаю його позицію в 2014 році і не розумію в 2019-му

Екснародний депутат Семен Семенченко розповів про відносини з олігархом Ігорем Коломойським.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Поважаю його позицію за 2014 рік. І загалом, і в деталях. Наприклад, є у нас в ветеранській організації Богдан Пташник. Після Карлівки, в травні 2014 року був серйозно поранений в бою. Тоді війна тільки починалася і його забрала швидка у Донецьк. Лежав у лікарні Калініна в тяжкому стані і готувався до тортур і смерті. Дніпровська ОДА, яку тоді очолював Коломойський, прислала вертоліт і Богдана вдалося вивезти на "велику землю". Яке може бути моє ставлення до цього?"

Водночас екснардеп зазначив, що не розуміє позицію Коломойського і його висловлювання в 2019 році.

"Наприклад, позицію в 2019 році і деяких висловлювань я не розумію. Коли одна людина мільярдер, а інша - громадський діяч і ветеран, то відносини можуть бути тільки до того, що може пов'язувати. Те, що було в 2014, забути для ветерана не можна і пам'ятається завжди тільки найкраще. А це був наш Український прапор в Дніпрі, який під час загальної плутанини і хаосу збирав на площі в Дніпрі біля обладміністрації тих бійців, які готові були битися за Україну", - додав він.

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Також Семенченко розповів як його фірмі вдалося виграти тендер на охорону "Центренерго".

"Тендер виграв і в ньому брав участь директор Донкорп Україна (ветеранський соціальний проєкт із працевлаштування ветеранів) Ружицький. Я пропоную згадати, як це сталося. Я теж підписник фейсбуку Бутусова і відстежував події. Після того, як був змінений менеджмент, пов'язаний (на думку ЗМІ) з Коломойським, приходить нове, контрольоване фондом Держмайна керівництво. І Корчинський з Сенниченком повідомляють про те, що Центренерго очищено від "олігархічного впливу". Я уточнював - розривається договір охорони з попередньою охоронною компанією, залишається поліція і оголошується тендер на надання послуг охорони. Директор Донкорп його виграє, тому що готовий працювати за менші гроші, які для кого може дрібниця, а для ветеранів - гроші. Щоб в портфоліо компанії з'явилася рекомендація від великого державного клієнта. Плюс (наскільки я зрозумів), ветеранам надали приміщення в профілакторії, де вони безкоштовно оздоровлювали побратимів, які потребують реабілітації. Це величезний плюс, адже проект соціальний і витрати на допомогу нужденним товаришам - величезна частина витрат їх підприємства ", - зазначив Семенченко.

За його словами, об'єкт, який охороняла компанія, - профілакторій Трипільської ТЕС, яка входить до державного "Центренерго", а не "приватний пансіонат".

"Тобто ветеранська охоронна компанія повинна займатися з'ясуванням, чому Центренерго має свій офіс на одному своєму об'єкті, а не на іншому? Який "конфлікт з державою"? Якщо хтось має конфлікт, на то є державні органи влади - суди, поліція, прокуратура, НАБУ, СБУ. Ви пропонуєте ці конфлікти розбирати не цим органам, а ветеранам? Нехай вирішують самі свої конфлікти, а хлопців туди не втручають", - підсумував екснардеп.

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