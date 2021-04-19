Семенченко про відносини з Коломойським: Поважаю його позицію в 2014 році і не розумію в 2019-му
Екснародний депутат Семен Семенченко розповів про відносини з олігархом Ігорем Коломойським.
Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Поважаю його позицію за 2014 рік. І загалом, і в деталях. Наприклад, є у нас в ветеранській організації Богдан Пташник. Після Карлівки, в травні 2014 року був серйозно поранений в бою. Тоді війна тільки починалася і його забрала швидка у Донецьк. Лежав у лікарні Калініна в тяжкому стані і готувався до тортур і смерті. Дніпровська ОДА, яку тоді очолював Коломойський, прислала вертоліт і Богдана вдалося вивезти на "велику землю". Яке може бути моє ставлення до цього?"
Водночас екснардеп зазначив, що не розуміє позицію Коломойського і його висловлювання в 2019 році.
"Наприклад, позицію в 2019 році і деяких висловлювань я не розумію. Коли одна людина мільярдер, а інша - громадський діяч і ветеран, то відносини можуть бути тільки до того, що може пов'язувати. Те, що було в 2014, забути для ветерана не можна і пам'ятається завжди тільки найкраще. А це був наш Український прапор в Дніпрі, який під час загальної плутанини і хаосу збирав на площі в Дніпрі біля обладміністрації тих бійців, які готові були битися за Україну", - додав він.
Також Семенченко розповів як його фірмі вдалося виграти тендер на охорону "Центренерго".
"Тендер виграв і в ньому брав участь директор Донкорп Україна (ветеранський соціальний проєкт із працевлаштування ветеранів) Ружицький. Я пропоную згадати, як це сталося. Я теж підписник фейсбуку Бутусова і відстежував події. Після того, як був змінений менеджмент, пов'язаний (на думку ЗМІ) з Коломойським, приходить нове, контрольоване фондом Держмайна керівництво. І Корчинський з Сенниченком повідомляють про те, що Центренерго очищено від "олігархічного впливу". Я уточнював - розривається договір охорони з попередньою охоронною компанією, залишається поліція і оголошується тендер на надання послуг охорони. Директор Донкорп його виграє, тому що готовий працювати за менші гроші, які для кого може дрібниця, а для ветеранів - гроші. Щоб в портфоліо компанії з'явилася рекомендація від великого державного клієнта. Плюс (наскільки я зрозумів), ветеранам надали приміщення в профілакторії, де вони безкоштовно оздоровлювали побратимів, які потребують реабілітації. Це величезний плюс, адже проект соціальний і витрати на допомогу нужденним товаришам - величезна частина витрат їх підприємства ", - зазначив Семенченко.
За його словами, об'єкт, який охороняла компанія, - профілакторій Трипільської ТЕС, яка входить до державного "Центренерго", а не "приватний пансіонат".
"Тобто ветеранська охоронна компанія повинна займатися з'ясуванням, чому Центренерго має свій офіс на одному своєму об'єкті, а не на іншому? Який "конфлікт з державою"? Якщо хтось має конфлікт, на то є державні органи влади - суди, поліція, прокуратура, НАБУ, СБУ. Ви пропонуєте ці конфлікти розбирати не цим органам, а ветеранам? Нехай вирішують самі свої конфлікти, а хлопців туди не втручають", - підсумував екснардеп.
Повний текст інтерв'ю із Семеном Семенченком читайте тут.
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В 2014 году у вас позиции были очень разные - Коломойского нагнули у параши "товарищи" из Россия с требованием поделиться по меньшебратски, а ты просто заметил, но по Симферополю ездят российские БТРы нарушая ПДД. И Коломойский дал денег, шоб разобраться с этим беспределом...
Поэтому не стоит его в жопу целовать!
Нехай би і далі крав, шантажуючи країну банком-монополістом на глиняних ногах?
https://censor.net/ru/comments/locate/3260515/01921460-1f71-7263-b5e6-0bd8fb590693
Так кто из нас головой ударился?
https://texty.org.ua/articles/101615/zahoplyuyucha-istoriya-pro-te-yak-kolomojskyj-ta-**********-kraly-hroshi-z-pryvatbanka-za-versiyeyu-amerykanskyh-prokuroriv/
"Беня почав красти через Приват, як мінімум, з 2008."
І саме Гонтарєва з Порохом припинили ці махінації та грабунок.
Можна ставити питання чому це не бачили при супер-премьєрі Тимошенко та при Азірові?
Читайте текст за посиланням, яке я дала. Там описані схеми крадіжок каломойши та його поплічника
богобаблолюбова.
Предлагаю ознакомиться (только - «к примеру») с:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002127509181&__cft__%5b0%5d=AZVYaVLOfg5G5mAXvktmJOVsW5LrAN_bkUCgwhdU4fHlTQWEG6jgtcbM_j6QvTcZhUVUIogHztyJm_6YL9Sia4C0ljMlNaGXMhhdbUPJ8jJiiWUk5TxDDWe0Iucvu96E5_Y&__tn__=-UC%2CP-R#_blank Микола Коханівський https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3853422461405299&id=100002127509181&__cft__%5b0%5d=AZVYaVLOfg5G5mAXvktmJOVsW5LrAN_bkUCgwhdU4fHlTQWEG6jgtcbM_j6QvTcZhUVUIogHztyJm_6YL9Sia4C0ljMlNaGXMhhdbUPJ8jJiiWUk5TxDDWe0Iucvu96E5_Y&__tn__=%2CO%2CP-R#_blank 27 марта, 14:44 ,
https://www.facebook.com/stepankhmara?__cft__%5b0%5d=AZW6XZacV4jac1DzqvqwqDCvAm0iqdi5wMCNTzDc1QCMwxh1bbq6RZNktXMj8oSV1VhJRvqN3DJAs_B-YdT8yNjSVTOWW7078OcI6qS5gcpvSDT2ADQaqBixZo9s9GGwKag&__tn__=-%5dC%2CP-R#_blank Степан Хмара https://www.facebook.com/stepankhmara/posts/2955524274725268?__cft__%5b0%5d=AZW6XZacV4jac1DzqvqwqDCvAm0iqdi5wMCNTzDc1QCMwxh1bbq6RZNktXMj8oSV1VhJRvqN3DJAs_B-YdT8yNjSVTOWW7078OcI6qS5gcpvSDT2ADQaqBixZo9s9GGwKag&__tn__=%2CO%2CP-R#_blank 30 марта, 13:00 ,
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002001744306&__cft__%5b0%5d=AZWm-ann0EmG9In4wDmSNaCkR5ubEbg3RP_LSNEWxsEtPx3bn3u7-INXTAzQeUW4JD8Z_8PxSBOCm8--R0NTgdgC9IKZSNMOdcFfRNTKOTY5AglNEDePhR5K5TUY5gvIpbw&__tn__=-UC%2CP-R#_blank Анатолий Виногродский https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3809695755773778&id=100002001744306&__cft__%5b0%5d=AZWm-ann0EmG9In4wDmSNaCkR5ubEbg3RP_LSNEWxsEtPx3bn3u7-INXTAzQeUW4JD8Z_8PxSBOCm8--R0NTgdgC9IKZSNMOdcFfRNTKOTY5AglNEDePhR5K5TUY5gvIpbw&__tn__=%2CO%2CP-R#_blank 1 апреля, 04:02 ,
https://www.facebook.com/bogdan.vasiljovitchptaschnjk?__cft__%5b0%5d=AZWTa_8hbzsC0rMwIJU3eYzEafaFRNmztXMl74lW3dYKFyY8sqRguFz8oDnMGTZYxALbHTTbAToWQ_7chFagpLHlceas2zUo8SsblBcmYkEaPzCVTvu8DO7xb-****************************************************&__tn__=-UC%2CP-y-R#_blank Bogdan Vasiljovitch Ptaschnjk https://www.facebook.com/bogdan.vasiljovitchptaschnjk/posts/175811494372269?__cft__%5b0%5d=AZWTa_8hbzsC0rMwIJU3eYzEafaFRNmztXMl74lW3dYKFyY8sqRguFz8oDnMGTZYxALbHTTbAToWQ_7chFagpLHlceas2zUo8SsblBcmYkEaPzCVTvu8DO7xb-****************************************************&__tn__=%2CO%2CP-y-R#_blank 2 апреля, 18:41 ,
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Анатолий Виногродский https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3816873371722683&id=100002001744306&__cft__%5b0%5d=********************************-_CqQXbFtqVjgzSuMrDQ8-cdPV5CMj9Xoa36rkb-QKSDuMbr95PyT__Vs9qzBUOh2At4sWPtk5pLDlPRJ9_qyG8XVZPh5G530bkd863OJQbkkrojlguuX6o0&__tn__=%2CO%2CP-R#_blank 3 апреля, 05:23 ,
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https://www.facebook.com/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81-849793758415565/?__cft__%5b0%5d=AZU65_JfUTrJ5QnN-OdAUNtuwDZ_yY7U9xLbFgC8M0_ZDEwJnDTnCgFqxJ6Db_kkzmwDxcFdylhcMSosipNS71UqfUJUPPsjh-zsk8YhD_FSIEVjRgLJPCnW3M79mYK_d3n7zv5BIb9B_uxLxfIe1qExWZxfNPDjjalLscTfvUgo0g&__tn__=kC%2CP-y-R#_blank Батальон спеціального призначення "Донбас" https://www.facebook.com/freebattalionDonbass/videos/500221377810442/?__cft__%5b0%5d=AZUSZEdDLjEc7-KCokD4ldnpicnXS5hcRYTAlyCbF7IwDvpNM2hmYIS-8I5O6muHfoBpYTWLkfXm9X50xw_lD1aJR0ISFBrepwAsNb2W5FLiierFdN6NnsZTl_zIcVGc33-IrL_Ad6wnOxuVVxih2qKW_fPSgNoBqgyCmDgH5jLVTA&__tn__=%2CO%2CP-R#_blank 6 апреля, 19:39 .
13.04.21. «Про суд над Семеном Семенченком та про зброю, що СБУ знайшла в лісі» https://www.youtube.com/watch?v=_zLfieC-_vM ;
Подробно «по теме»: https://www.facebook.com/freebattalionDonbass/ - страница «Free Cемен Семенченко»;
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Да и вообще - а ещё «Семенченко & C⁰» планировали «взорвать купол Рады, выживших добить из автоматов и открыть миномётный огонь по правительственному кварталу с баржи на Днепре»™...
Да-а-а... дела!... Кстати - и судьба этого "дела" будет такая же!... (Робимо ставки, шановні пані та панове!)