На Закарпатті відремонтують 87 км дороги від Ужоцького перевалу до Ужгорода

87 кілометрів дорожнього покриття на трасі від Ужоцького перевалу до обласного центру Закарпаття відновлюють на маршруті Н-13 Львів - Самбір - Ужгород.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив перший заступник голови облдержадміністрації Мирослав Білецький.

Дорогу національного значення, яка з'єднує Закарпатську та Львівську області, ремонтують у межах програми Президента України "Велике будівництво".

Зазначається, що ця дорога є альтернативою М-06 Київ - Чоп.

Нині роботи на маршруті Н-13 тривають біля села Оноківці в Ужгородському районі. Підрядник зробив фрезерування старого дорожнього полотна. Далі робитимуть вирівнювальний шар і покриття щебенево-мастичним асфальтобетоном.

На відрізку після 225 кілометра стартували роботи з улаштування основи дороги з органо-мінеральної суміші. На цій ділянці рух тимчасово організовано в реверсному режимі, про що попереджають виставлені знаки. У 2021 році введуть в експлуатацію всі ділянки на Н-13.

Як повідомлялося, заступник глави Офісу Президента і координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що в планах "Великого будівництва" на поточний рік - побудувати й оновити 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

Також читайте: Три транспортні розв'язки почали будувати на в'їздах до Києва, - "Укравтодор"