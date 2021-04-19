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На Закарпатті відремонтують 87 км дороги від Ужоцького перевалу до Ужгорода

На Закарпатті відремонтують 87 км дороги від Ужоцького перевалу до Ужгорода

87 кілометрів дорожнього покриття на трасі від Ужоцького перевалу до обласного центру Закарпаття відновлюють на маршруті Н-13 Львів - Самбір - Ужгород.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив перший заступник голови облдержадміністрації Мирослав Білецький.

Дорогу національного значення, яка з'єднує Закарпатську та Львівську області, ремонтують у межах програми Президента України "Велике будівництво".

Зазначається, що ця дорога є альтернативою М-06 Київ - Чоп.

Нині роботи на маршруті Н-13 тривають біля села Оноківці в Ужгородському районі. Підрядник зробив фрезерування старого дорожнього полотна. Далі робитимуть вирівнювальний шар і покриття щебенево-мастичним асфальтобетоном.

На відрізку після 225 кілометра стартували роботи з улаштування основи дороги з органо-мінеральної суміші. На цій ділянці рух тимчасово організовано в реверсному режимі, про що попереджають виставлені знаки. У 2021 році введуть в експлуатацію всі ділянки на Н-13.

Як повідомлялося, заступник глави Офісу Президента і координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що в планах "Великого будівництва" на поточний рік - побудувати й оновити 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

Також читайте: Три транспортні розв'язки почали будувати на в'їздах до Києва, - "Укравтодор"

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дороги (3077) Велике будівництво (742) Закарпатська область (2082)


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Меняю 5кг асфальта на вакцину
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19.04.2021 10:11 Відповісти
Краще на часник та добрий настрій
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19.04.2021 14:40 Відповісти
Буде легко гроби перевозити.
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19.04.2021 10:46 Відповісти
 
 