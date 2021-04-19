Великодній кошик цього року подорожчає порівняно з минулим на 25,8% і коштуватиме близько 780 грн
Вартість великоднього кошика в 2021 році, з урахуванням середніх цін в Україні станом на березень, становитиме близько 780 грн, що на 160 грн, або 25,8% дорожче, ніж торік, коли мінімальний набір великодніх продуктів коштував 620 грн.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Юрій Лупенко.
Як повідомляє пресслужба ННЦ "Інститут аграрної економіки" в понеділок, вартість основної складової великоднього кошика - паски домашньої випічки - становитиме близько 120 грн за 1 кг. У магазинах і супермаркетах готова паска обійдеться дорожче, адже "її ціна залежить від складових та оздоблення випічки".
"Зростання вартості паски зумовлене кількома чинниками. З одного боку, це подорожчання яєць, цукру, борошна і вершкового масла, з іншого - зростання цін на зернові культури та тваринницьку продукцію через зменшення світового врожаю зернових, збільшення вартості енергоресурсів, а також сплеск цін на продукти харчування через запровадження карантину у зв'язку з епідемією коронавірусу COVID-19", - зазначив Лупенко.
За розрахунками науковців, окрім паски, до великоднього кошика входять також яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м'який і твердий сир, хрін і сіль, які також подорожчали порівняно з минулим роком.
"Неочікувано дорогого складовою святкового кошика 2021 року стали яйця - 38 грн за десяток, що на 90% більше, ніж у березні минулого року", - йдеться в повідомленні.
У ньому зазначено, що традиційно дорогими будуть м'ясні продукти: домашня ковбаса (0,5 кг) - 130 грн (230-305 грн за 1 кг) і буженина (0,5 кг) - 135 грн із розрахунку 230-280 грн за 1 кг. Порівняно з 2020 роком вартість буженини збільшилася в середньому в Україні майже на 22,7%, а домашньої ковбаси - на 10,2%. Сало (0,5 кг) обійдеться в 50 грн з розрахунку 90-132 грн за 1 кг
"Серед молочних продуктів найбільше доведеться заплатити за твердий сир (0,5 кг) - 120 грн (200-268 грн за 1 кг) і вершкове масло (0,5 кг) - 114 грн (180-230 грн за 1 кг). М'який сир (0,5 кг) обійдеться приблизно в 58 грн (100-120 грн за 1 кг). Ціна хріну (250 г) - 14 грн, тобто залишилася на рівні минулого року - 10-15 грн і залежить від виробника і смакових складових", - повідомляють у ННЦ.
Там додають, що в разі наповнення великоднього кошика іншими, неосновними складовими – помідори, огірки, яблука, червоне вино - його вартість зросте до 963 грн. Це на 162 грн, або на 20,2%, більше за вартість кошика такого самого складу в 2020 році.
"Таке зростання зумовлене ціновою ситуацією на ринках сезонних плодів, зокрема яблук, а також збільшенням ціни на плодові вина. Порівняно з 2020 роком ціна яблук зросла на 42,9% і становить 10 грн за 0,5 кг (15-28 за кг). Середня ціна в Україні на овочі залишилася на рівні минулого року: томати тепличні (0,5 кг) - 25 грн (45-60 грн за 1 кг), на огірки (0,5 кг) - 28 грн (50-70 грн)", - йдеться в повідомленні.
У ньому уточнюється, що за пляшку церковного вина "Кагор" у середньому доведеться заплатити 120 грн (80-135 грн за пляшку).
"Певна частина українців зазнала відчутних фінансових втрат в умовах карантинних заходів і змушена економити, зокрема на підготовці до Великодня. Передусім це можливо за рахунок найбільш дорогої частини великоднього кошика - домашньої ковбаси, буженини, сиру. Також суттєво можна заощадити на зменшенні кількості продуктів у кошику. Водночас загальна вартість великоднього кошика становить 6-7% середньомісячної заробітної плати рядового українця та 20-22% середньої пенсії, тобто є доступною для переважної більшості наших співгромадян", - повідомляють науковці.
Розрахунок вартості великоднього кошика в 2021 році зроблено Національним науковим центром "Інститут аграрної економіки" на основі даних Державної служби статистики України, моніторингу роздрібних цін на міських ринках і в супермаркетах в середньому по регіонах на 1 квітня 2021 року.
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Головна мета моєї діяльності - заможний Українець. Наш вибір - економіка, зорієнтована на потреби кожного громадянина."
Хрен без соли теперь друг другу на Пасху носите.
Ну вот я тебя, дебила, и поздравляю с надбанням. Искрене желаю, чтобы оно еще на 75% подорожало.
Хочу вас, пиарастов, видеть с протянутой рукой в переходах, а не с бюллетенем на выборах.
Тех, за кого я бы проголосовал - их в списках нет. Да, за Зелю агитировал, рассчитывал что он будет садить. Ошибся, признаю. НО.
А сравни-ка ты цены 2013 и 2014, скажем за апрель. Можешь не залазить в дебри типа парацетамола или там арбузов. На бакс посмотри, на курс его так как нему все и привязано так или иначе. Ну что, нравится?))) Там 23-25% и рядом не валялись, там РАЗЫ! Три раза и более!!! При незначительном росте зарплаты.
Но порохоботам, очевидно, нравится.
Так шо кто из нас ... тот, кто ты написал... это вопрос открытый.
Не жмут тебе цены при барыге vs при кровавой панде?)
Так шо поздравления как бы взаимны.
Знаешь чего бы я хотел? Чтобы Петя вернулся. И я бы посмотрел как его возвращение в очередной раз повлияло бы на цены. Тогда бы. авось, и ты кое-что бы понял.
Я не страдаю самообманом. Ни одна команда управленцев, что управляла Украиной - никогда не приводила ВЕСЬ народ к улучшению жизни.
Так, малую часть... по принципу Парето. Если не так, то где-то близко.
Я бы сказал у нас за все время сложилось два полюса.
И один из них не умеет ничего кроме как в резкую инфляцию по сравнению с папередником.
Так было с Ющом. (там чуть меньше 50% по-концове)
Так было с Петей. (свыше 300% черт побери!!! да он чемп!)
Так есть с Зелей. (пока примерно то что написано статье... хотя его каденция не завершена, это так).
А в остальном он умеет только в при(х)ватизацию наследия совка. И мне искренне интересно посмотреть, что будет... когда это самое наследие закончится.
С уважением к оппоненту.
AndySok.
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вирус это выдумка! кто не верит ..... нувыпонели))
Пожелаем ему еще много хороших и полезных подорожаний.
Хрен без соли теперь друг другу на Пасху носите.
зебилам ( бывшим зрадофилам ) посвящается
https://www.kharkovforum.com/ims/2021/04/18/34558dd60c02d5f0681dedd.gif
И эти 11 процентов...это далеко не 160 грн....а у большинства это 10-20 гривен...
Конец эпохи бедности ...
Хоча чого я питаю.
Зебілятки явно уважили що якщо грошей надрукувати і їх стане більше то вони купувати зможуть більше продукції.
Зебілята на то і зебілята що єкономіка для них щось на кшталт магії Вуду.
Если нарид выбирает президентом клоуна-наркомана, а через 2 года на довыборах выбирает Растюка, то насколько далеко нужно отгребать от такой страны? Стоимостью пасхальной корзины в данном уравнении можно пренебречь.