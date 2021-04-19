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Новини Ціни на продукти
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Великодній кошик цього року подорожчає порівняно з минулим на 25,8% і коштуватиме близько 780 грн

Великодній кошик цього року подорожчає порівняно з минулим на 25,8% і коштуватиме близько 780 грн

Вартість великоднього кошика в 2021 році, з урахуванням середніх цін в Україні станом на березень, становитиме близько 780 грн, що на 160 грн, або 25,8% дорожче, ніж торік, коли мінімальний набір великодніх продуктів коштував 620 грн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Юрій Лупенко.

Як повідомляє пресслужба ННЦ "Інститут аграрної економіки" в понеділок, вартість основної складової великоднього кошика - паски домашньої випічки - становитиме близько 120 грн за 1 кг. У магазинах і супермаркетах готова паска обійдеться дорожче, адже "її ціна залежить від складових та оздоблення випічки".

"Зростання вартості паски зумовлене кількома чинниками. З одного боку, це подорожчання яєць, цукру, борошна і вершкового масла, з іншого - зростання цін на зернові культури та тваринницьку продукцію через зменшення світового врожаю зернових, збільшення вартості енергоресурсів, а також сплеск цін на продукти харчування через запровадження карантину у зв'язку з епідемією коронавірусу COVID-19", - зазначив Лупенко.

За розрахунками науковців, окрім паски, до великоднього кошика входять також яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м'який і твердий сир, хрін і сіль, які також подорожчали порівняно з минулим роком.

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"Неочікувано дорогого складовою святкового кошика 2021 року стали яйця - 38 грн за десяток, що на 90% більше, ніж у березні минулого року", - йдеться в повідомленні.

У ньому зазначено, що традиційно дорогими будуть м'ясні продукти: домашня ковбаса (0,5 кг) - 130 грн (230-305 грн за 1 кг) і буженина (0,5 кг) - 135 грн із розрахунку 230-280 грн за 1 кг. Порівняно з 2020 роком вартість буженини збільшилася в середньому в Україні майже на 22,7%, а домашньої ковбаси - на 10,2%. Сало (0,5 кг) обійдеться в 50 грн з розрахунку 90-132 грн за 1 кг

"Серед молочних продуктів найбільше доведеться заплатити за твердий сир (0,5 кг) - 120 грн (200-268 грн за 1 кг) і вершкове масло (0,5 кг) - 114 грн (180-230 грн за 1 кг). М'який сир (0,5 кг) обійдеться приблизно в 58 грн (100-120 грн за 1 кг). Ціна хріну (250 г) - 14 грн, тобто залишилася на рівні минулого року - 10-15 грн і залежить від виробника і смакових складових", - повідомляють у ННЦ.

Там додають, що в разі наповнення великоднього кошика іншими, неосновними складовими – помідори, огірки, яблука, червоне вино - його вартість зросте до 963 грн. Це на 162 грн, або на 20,2%, більше за вартість кошика такого самого складу в 2020 році.

"Таке зростання зумовлене ціновою ситуацією на ринках сезонних плодів, зокрема яблук, а також збільшенням ціни на плодові вина. Порівняно з 2020 роком ціна яблук зросла на 42,9% і становить 10 грн за 0,5 кг (15-28 за кг). Середня ціна в Україні на овочі залишилася на рівні минулого року: томати тепличні (0,5 кг) - 25 грн (45-60 грн за 1 кг), на огірки (0,5 кг) - 28 грн (50-70 грн)", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що за пляшку церковного вина "Кагор" у середньому доведеться заплатити 120 грн (80-135 грн за пляшку).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" збільшила кількість рейсів на великодні свята, щоб уникнути скупчень у поїздах і на вокзалах

"Певна частина українців зазнала відчутних фінансових втрат в умовах карантинних заходів і змушена економити, зокрема на підготовці до Великодня. Передусім це можливо за рахунок найбільш дорогої частини великоднього кошика - домашньої ковбаси, буженини, сиру. Також суттєво можна заощадити на зменшенні кількості продуктів у кошику. Водночас загальна вартість великоднього кошика становить 6-7% середньомісячної заробітної плати рядового українця та 20-22% середньої пенсії, тобто є доступною для переважної більшості наших співгромадян", - повідомляють науковці.

Розрахунок вартості великоднього кошика в 2021 році зроблено Національним науковим центром "Інститут аграрної економіки" на основі даних Державної служби статистики України, моніторингу роздрібних цін на міських ринках і в супермаркетах в середньому по регіонах на 1 квітня 2021 року.

Автор: 

Великдень (362) продукти (1180) ціни (4040)


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Топ коментарі
+27
Пасхальная корзина в этом году подорожает по сравнению с прошлым на 25,8% и будет составлять около 780 грн - Цензор.НЕТ 7011
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19.04.2021 09:57 Відповісти
+24
Визначити, чи Мосейчучка бреше просто: рот відкритий - бреше.
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19.04.2021 09:54 Відповісти
+20
Зробіть себе ще раз!
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19.04.2021 09:53 Відповісти
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А мосейчучка с Г+Г недавно рассказывала ,что наоборот при зедебилах подешевел на 27%.
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19.04.2021 09:52 Відповісти
Визначити, чи Мосейчучка бреше просто: рот відкритий - бреше.
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19.04.2021 09:54 Відповісти
та й як рот закритий - теж бреше
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19.04.2021 10:03 Відповісти
Там не рот - коломийська помийка .
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19.04.2021 10:20 Відповісти
Зробіть себе ще раз!
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19.04.2021 09:53 Відповісти
https://program.ze2019.com/ Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського : "Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Головна мета моєї діяльності - заможний Українець. Наш вибір - економіка, зорієнтована на потреби кожного громадянина."

Великодній кошик цього року подорожчає порівняно з минулим на 25,8% і коштуватиме близько 780 грн - Цензор.НЕТ 6895
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19.04.2021 12:46 Відповісти
Баа,какая неожиданность,народ нищает чиновники и депутаты багатеют-но уровень жизни и зарплата все время растет,куда вот только.
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19.04.2021 09:54 Відповісти
Пасхальная корзина в этом году подорожает по сравнению с прошлым на 25,8% и будет составлять около 780 грн - Цензор.НЕТ 7011
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19.04.2021 09:57 Відповісти
С чем можно и поздравить зебилов.
Хрен без соли теперь друг другу на Пасху носите.
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19.04.2021 09:57 Відповісти
Да ладно тебе. Типа при Пете продукты дешевели.
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19.04.2021 10:09 Відповісти
Так вы ж кричали-"на следующий день, как выберут Зеленского СРАЗУ почувствуете обегчение"! С "облегчением" вас!
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19.04.2021 10:15 Відповісти
всем известно ( благодаря каналу Г+Г ) шо Петро барыга . при нем по другому и не могло быть . но Зелька то не такой . он святой спаситель . парень из народа ( ближневосточного ) как жеж так ?
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19.04.2021 10:17 Відповісти
Ну и как тебе полвареника на 25% дороже, чем при барыге не жмут?

Ну вот я тебя, дебила, и поздравляю с надбанням. Искрене желаю, чтобы оно еще на 75% подорожало.
Хочу вас, пиарастов, видеть с протянутой рукой в переходах, а не с бюллетенем на выборах.
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19.04.2021 10:24 Відповісти
Грехард, ты не путай.
Тех, за кого я бы проголосовал - их в списках нет. Да, за Зелю агитировал, рассчитывал что он будет садить. Ошибся, признаю. НО.

А сравни-ка ты цены 2013 и 2014, скажем за апрель. Можешь не залазить в дебри типа парацетамола или там арбузов. На бакс посмотри, на курс его так как нему все и привязано так или иначе. Ну что, нравится?))) Там 23-25% и рядом не валялись, там РАЗЫ! Три раза и более!!! При незначительном росте зарплаты.
Но порохоботам, очевидно, нравится.
Так шо кто из нас ... тот, кто ты написал... это вопрос открытый.

Не жмут тебе цены при барыге vs при кровавой панде?)

Так шо поздравления как бы взаимны.

Знаешь чего бы я хотел? Чтобы Петя вернулся. И я бы посмотрел как его возвращение в очередной раз повлияло бы на цены. Тогда бы. авось, и ты кое-что бы понял.
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19.04.2021 17:09 Відповісти
Да, еще.

Я не страдаю самообманом. Ни одна команда управленцев, что управляла Украиной - никогда не приводила ВЕСЬ народ к улучшению жизни.
Так, малую часть... по принципу Парето. Если не так, то где-то близко.
Я бы сказал у нас за все время сложилось два полюса.
И один из них не умеет ничего кроме как в резкую инфляцию по сравнению с папередником.
Так было с Ющом. (там чуть меньше 50% по-концове)
Так было с Петей. (свыше 300% черт побери!!! да он чемп!)
Так есть с Зелей. (пока примерно то что написано статье... хотя его каденция не завершена, это так).
А в остальном он умеет только в при(х)ватизацию наследия совка. И мне искренне интересно посмотреть, что будет... когда это самое наследие закончится.

С уважением к оппоненту.
AndySok.
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19.04.2021 17:13 Відповісти
недавно писало тут шо - ни-ни, бесноваться будет так же по цене как и было, ну, то есть наложить в мешок хавки и шоп поп туда взбрызгнул и пробормотал заклинание. Так шо - нам нагло наврали?
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19.04.2021 09:58 Відповісти
Спасибо Зеле за Победу.
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19.04.2021 09:59 Відповісти
Очі бачили, що купували!

,
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19.04.2021 10:02 Відповісти
ЭТО КАКОЙ-ТО ПОЗОР ...
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19.04.2021 09:59 Відповісти
Кстати, кто верит в летающих мущинок = на Песах смело в капище - вирус боится Святаго Уха, на заборе так написано, так что это все сотонисты лгут а иногда и врут шоп православные и другие секты(они конечно будут "гореть вечно") - не пошли и не откушали мяса и крови Яхве
вирус это выдумка! кто не верит ..... нувыпонели))
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19.04.2021 10:00 Відповісти
зато без бариги!!!
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19.04.2021 10:05 Відповісти
А это вас пусть больше не беспокоит. Ва бы на сухари хватило.
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19.04.2021 10:26 Відповісти
не їси, а облизуєш, ну і може ще смокчеш.
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19.04.2021 10:44 Відповісти
Зебилам и бычий пенис - мясо. Хай кушает.

Пожелаем ему еще много хороших и полезных подорожаний.
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19.04.2021 10:50 Відповісти
бенин леденец!
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19.04.2021 15:32 Відповісти
а шо там с борщевым набором зебилы ? уже почти два года как падает в цене ?
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19.04.2021 10:10 Відповісти
Вспомнились истории про "половину вареника"...
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19.04.2021 10:12 Відповісти
Тю, это шо за ерунда? При нынешних то зарплатам вчителям в 4000 евро и "снизившейся цене на газ и тепло в ДВА раза" нарид и не заметит "повышения"! Запас прочноности у нарида ишо большой! Вспомните просто кричалку-"Зеля, жги" и все вам будет "море по колено"!
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19.04.2021 10:13 Відповісти
Жрите ЗЕбилы, наедайте шею.
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19.04.2021 10:14 Відповісти
Лише? Очікувалося на 73%- робили це разом!
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19.04.2021 10:15 Відповісти
Так это уже конец эпохи бедности или только начало !?
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19.04.2021 10:16 Відповісти
Ну так можем себе позволить! Эпоха бедности то поди давно завершилась.
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19.04.2021 10:20 Відповісти
Идите в агносты и будет вам счастье. А 780 г лучше пропить спокойно.
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19.04.2021 10:22 Відповісти
Борщевой набор,Пасхальная корзина вероятно что у всех разная кастрюля и корзина также да и борщ разный бывает не говоря уже что в корзину ложить .Так о чем новость?...
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19.04.2021 10:22 Відповісти
Великодній кошик цього року подорожчає порівняно з минулим на 25,8% і коштуватиме близько 780 грн - Цензор.НЕТ 3550
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19.04.2021 10:27 Відповісти
Т.е. годовая инфляция на продукты - 25%.
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19.04.2021 10:27 Відповісти
Дайте ему еще 100 дней!
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19.04.2021 10:29 Відповісти
битва телевизора с холодильником перешла на новый этап Великодній кошик цього року подорожчає порівняно з минулим на 25,8% і коштуватиме близько 780 грн - Цензор.НЕТ 2714
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19.04.2021 10:30 Відповісти
С чем можно и поздравить зебилов.
Хрен без соли теперь друг другу на Пасху носите.
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19.04.2021 10:39 Відповісти
Хе-хе... Мало того -- так и этого низзя: ка-ран-тин.
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19.04.2021 11:56 Відповісти
А хто це видаляє , коли про каломойського додав ?
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19.04.2021 10:39 Відповісти
наш лохторат в одном коротком видео

зебилам ( бывшим зрадофилам ) посвящается
https://www.kharkovforum.com/ims/2021/04/18/34558dd60c02d5f0681dedd.gif
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19.04.2021 10:39 Відповісти
+100500!!!
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19.04.2021 11:57 Відповісти
Да цены вверх поперли ужас, и так было дорого а перед праздниками торгаши еще задирают.
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19.04.2021 10:39 Відповісти
Коли поміж дешевою цибулей з посадкою клятого Сивого і свободою мудрий працьовитий, але трохи богоносний нарід обирає посадку клятого Сивого (і срати йому на ту цибулю), то він з втратою свободи і гідності отримує дорогу цибулю, картоплю, помідори, огірки і всю-всю городину.
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19.04.2021 10:47 Відповісти
А пенсии типа проиндексировали на 11 процентов....и то не всем...
И эти 11 процентов...это далеко не 160 грн....а у большинства это 10-20 гривен...
Конец эпохи бедности ...
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19.04.2021 11:01 Відповісти
Скажу больше"Средняя пенсия судьи в 2021-м выросла на 9425 грн и достигла 77,3 тыс. грн. При этом военные на заслуженном отдыхе получают всего 5,6 тыс. грн и за четыре месяца выплата выросла всего на 67 грн. Об этом говорится в опубликованных https://www.pfu.gov.ua/2131903-dani-pro-serednij-rozmir-pensiyi-stanom-na-01-04-2021/ данных Пенсионного фонда Украины ."
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19.04.2021 11:19 Відповісти
А зп буде зростати у зв'язку з епідемією коронавірусу COVID-19?
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19.04.2021 11:32 Відповісти
Вы про чью зп спрашиваете?
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19.04.2021 11:58 Відповісти
А как дисал на стадіоні.
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19.04.2021 12:06 Відповісти
навіть при зеленському цей порох краде. Он вже стільки накрав, шо подорожчали продукти. А скільки він сонячникової олії вкрав, шо ціна на неї вже скоро буде як на оливкову ))) Совісті нікраплі нема.
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19.04.2021 12:25 Відповісти
Када он уже нажрётся, этот Барыга! 800 лярдов баксов ему мало!
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19.04.2021 13:43 Відповісти
то фигня, главное чтобы юзик с голоду не помер
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19.04.2021 12:56 Відповісти
А ви що думали? В минулому розі вже була рекордна грошова маса на руках.
Хоча чого я питаю.
Зебілятки явно уважили що якщо грошей надрукувати і їх стане більше то вони купувати зможуть більше продукції.
Зебілята на то і зебілята що єкономіка для них щось на кшталт магії Вуду.
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19.04.2021 12:57 Відповісти
"в минулому році"
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19.04.2021 12:58 Відповісти
Главное шо не Порошенко!
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19.04.2021 13:42 Відповісти
Я знаю вихід - треба просто не святкувати Великдень)!
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19.04.2021 14:05 Відповісти
Або замість корзини кульок використати
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19.04.2021 20:11 Відповісти
Немного высшей математики:
Если нарид выбирает президентом клоуна-наркомана, а через 2 года на довыборах выбирает Растюка, то насколько далеко нужно отгребать от такой страны? Стоимостью пасхальной корзины в данном уравнении можно пренебречь.
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19.04.2021 14:42 Відповісти
Зараз зе-дебіли скажуть,що знову винен Петро,та чергову порушать кримінальну справу...
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19.04.2021 14:50 Відповісти
 
 