ІПАГ не має стосунку до підроблених листів з рекомендацією не використовувати ІФА тест-системи "Еквітестлаб", - заява
Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. академіка О. М. Лук'янової НАМН України (ІПАГ) звернувся в правоохоронні органи з повідомленням про вчинення злочинів, а саме - підробка та поширення документів від імені ІПАГ.
Про це йдеться в офіційній заяві від 15.04.2021, яка була оприлюднена на вебсайті Інституту.
"Нам стало відомо, що останнім часом з шахрайської електронної скриньки [email protected] надсилаються листи, за підписом нібито директора ІПАГ, з рекомендацією не використовувати ІФА тест-системи "Еквітестлаб". Повідомляємо, що наш Інститут не має жодного стосунку ані до складання, ані до розповсюдження вказаних листів. У зв’язку з тим, що, поки нам невідомі особи створили фальшування документів від імені ІПАГ і використали та розповсюдили їх, ми вимушені звернутися до правоохоронних органів з повідомленням про скоєння злочинів", - йдеться в заяві керівництва ІПАГ.
У лютому в інтерв’ю "Лівому берегу" імунолог Лабораторії імунології ІПАГ Борис Донськой розповів, що проведений ним порівняльний аналіз трьох тест-систем різних виробників – "Vitrotest®", "Еквітест" та "Діапроф" засвідчив, що закуплені тест-системи "Еквітест" мають доволі низьку достовірність. Під час аналізу наявності антитіл, вони змогли вловити лише 9 з 15 позитивних результатів.
"Vitrotest®" "спіймав" усі зразки контрольних сироваток. Обидва інші набори – "Еквітест" і "Діапроф" – показали незадовільні параметри виявлення. Тобто, вони не виявляли зразків, які мали антитіла. При використанні в діагностиці вони будуть давати хибні негативні результати у пацієнтів, і буде неправильно прийняте рішення, будуть неправильно зроблені висновки", – заявив тоді імунолог.
Після цього журналісти почали розслідування та виявили, що тест-системи "Еквітест" закуповуються комунальними закладами за завищеними цінами. Таким чином, порівняльний експеримент Донського набув значного розголосу та мав резонанс в медичному середовищі. У зв’язку з цим юристи ІПАГу не виключають, що за фальшивими листами стоїть сам "Еквітестлаб" — з метою дискредитації Інституту та як наслідок — самого Бориса Донського.
"Я припускаю, що виготовлення цих документів найбільш вигідне оцій фірмочці ("Еквітестлаб". — Ред.), яка активно торгує. Для того, щоб опорочити ситуацію, пана Донського, а головне – дискредитувати інститут. Бо якщо буде опорочений Інститут, він (Донськой) ляже автоматом", — заявив начальник юридичного відділу інституту В’ячеслав Ухов. Він не виключає, що у планах тих, хто розсилав ці листи — втягнути ІПАГ у довгий судовий процес.
Цікаво, що при аналізі розповсюдженого шахраями документу технічні фахівці з’ясували, що локація створення даного файлу знаходиться в Оболонському районі столиці і дивним чином близька територіально до офіційної адреси офісу компанії "Еквітестлаб", зазначеної на сертифікаті відповідності з офіційного сайту підприємства. Отже, не виключено, що саме співробітники "Еквітестлаб" можуть бути причетними до виготовлення та розсилки цих листів.
Між тим, у компанії Промстандарт, яка проводила сертифікацію системи якості за ISO 13 485 заявили, що тест-системи для діагностики коронавірусу не підлягають окремій перевірці зовнішнім органом та виробляються на підставі самодекларування.
"ІФА-тести сертифікації за технічним регламентом не підлягають. В технічному регламенті діагностичні ІФА-набори, якщо вони не входять до переліку: А і Б гепатит, СНІД, туберкульоз тощо, підпадають під категорію самодекларування.", - заявила керівниця з якості Марина Денисенко.
Таким чином, орган сертифікацій Промстандарт, на який посилається компанія "Еквітестлаб", декларуючи якість своєї продукції, жодним чином не перевіряв набори для діагностики коронавірусної інфекції цього виробника.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль