ІПАГ не має стосунку до підроблених листів з рекомендацією не використовувати ІФА тест-системи "Еквітестлаб", - заява

Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. академіка О. М. Лук'янової НАМН України (ІПАГ) звернувся в правоохоронні органи з повідомленням про вчинення злочинів, а саме - підробка та поширення документів від імені ІПАГ.

Про це йдеться в офіційній заяві від 15.04.2021, яка була оприлюднена на вебсайті Інституту.

"Нам стало відомо, що останнім часом з шахрайської електронної скриньки [email protected] надсилаються листи, за підписом нібито директора ІПАГ, з рекомендацією не використовувати ІФА тест-системи "Еквітестлаб". Повідомляємо, що наш Інститут не має жодного стосунку ані до складання, ані до розповсюдження вказаних листів. У зв’язку з тим, що, поки нам невідомі особи створили фальшування документів від імені ІПАГ і використали та розповсюдили їх, ми вимушені звернутися до правоохоронних органів з повідомленням про скоєння злочинів", - йдеться в заяві керівництва ІПАГ.

У лютому в інтерв’ю "Лівому берегу" імунолог Лабораторії імунології ІПАГ Борис Донськой розповів, що проведений ним порівняльний аналіз трьох тест-систем різних виробників – "Vitrotest®", "Еквітест" та "Діапроф" засвідчив, що закуплені тест-системи "Еквітест" мають доволі низьку достовірність. Під час аналізу наявності антитіл, вони змогли вловити лише 9 з 15 позитивних результатів.

"Vitrotest®" "спіймав" усі зразки контрольних сироваток. Обидва інші набори – "Еквітест" і "Діапроф" – показали незадовільні параметри виявлення. Тобто, вони не виявляли зразків, які мали антитіла. При використанні в діагностиці вони будуть давати хибні негативні результати у пацієнтів, і буде неправильно прийняте рішення, будуть неправильно зроблені висновки", – заявив тоді імунолог.

Після цього журналісти почали розслідування та виявили, що тест-системи "Еквітест" закуповуються комунальними закладами за завищеними цінами. Таким чином, порівняльний експеримент Донського набув значного розголосу та мав резонанс в медичному середовищі. У зв’язку з цим юристи ІПАГу не виключають, що за фальшивими листами стоїть сам "Еквітестлаб" — з метою дискредитації Інституту та як наслідок — самого Бориса Донського.

"Я припускаю, що виготовлення цих документів найбільш вигідне оцій фірмочці ("Еквітестлаб". — Ред.), яка активно торгує. Для того, щоб опорочити ситуацію, пана Донського, а головне – дискредитувати інститут. Бо якщо буде опорочений Інститут, він (Донськой) ляже автоматом", — заявив начальник юридичного відділу інституту В’ячеслав Ухов. Він не виключає, що у планах тих, хто розсилав ці листи — втягнути ІПАГ у довгий судовий процес.

Цікаво, що при аналізі розповсюдженого шахраями документу технічні фахівці з’ясували, що локація створення даного файлу знаходиться в Оболонському районі столиці і дивним чином близька територіально до офіційної адреси офісу компанії "Еквітестлаб", зазначеної на сертифікаті відповідності з офіційного сайту підприємства. Отже, не виключено, що саме співробітники "Еквітестлаб" можуть бути причетними до виготовлення та розсилки цих листів.

Між тим, у компанії Промстандарт, яка проводила сертифікацію системи якості за ISO 13 485 заявили, що тест-системи для діагностики коронавірусу не підлягають окремій перевірці зовнішнім органом та виробляються на підставі самодекларування.

"ІФА-тести сертифікації за технічним регламентом не підлягають. В технічному регламенті діагностичні ІФА-набори, якщо вони не входять до переліку: А і Б гепатит, СНІД, туберкульоз тощо, підпадають під категорію самодекларування.", - заявила керівниця з якості Марина Денисенко.

Таким чином, орган сертифікацій Промстандарт, на який посилається компанія "Еквітестлаб", декларуючи якість своєї продукції, жодним чином не перевіряв набори для діагностики коронавірусної інфекції цього виробника.