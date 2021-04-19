УКР
Правоохоронці виявили та припинили несанкціоноване втручання в роботу радіоелектронних мереж підрозділів ООС на Луганщині. ФОТО

На Луганщині правоохоронці виявили та припинили несанкціоноване втручання в роботу радіоелектронних мереж підрозділів ООС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Луганської області.

"Співробітники кіберполіції в Луганській області спільно зі слідчими Старобільського районного управління та колегами з СБУ припинили несанкціоноване втручання в роботу спеціальних радіоелектронних мереж підрозділів сил Операції об’єднаних сил.

В ході проведення слідчо-оперативних дій правоохоронці встановили інтернет-провайдера, який діяв на території м. Старобільськ, та радіоелектронне обладнання, яке працювало на радіочастотах спеціального користування і є забороненим для використання цивільними особами", - йдеться в повідомленні.

Під час проведення санкціонованого судом обшуку вилучено радіоелектронне обладнання, що працювало на частотах спеціального користування.

Правоохоронці виявили та припинили несанкціоноване втручання в роботу радіоелектронних мереж підрозділів ООС на Луганщині 01

В рамках відкритого кримінального провадження за ст. 361 КК України "Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку" під процесуальним керівництвом прокуратури триває досудове слідство.

Правоохоронці виявили та припинили несанкціоноване втручання в роботу радіоелектронних мереж підрозділів ООС на Луганщині 02
Фото: сайт поліції

Нацполіція (15496) операція Об'єднаних сил (6725) Луганська область (4938)
А нафига он туда полез?
19.04.2021 10:33 Відповісти
откручивает приемо-передатчик... который лежит на одной из фото. мож хуавей какой или ксиаоми, модернизированный или прошитый россиянами... или оно все такое - даже проталкивали спецсвязь на этом говне сделать
19.04.2021 10:42 Відповісти
Це не може бути 361 стаття, бо не було ніякого несанкціонованого втручання а було звичайне використання частот без ліцензії під кришування Укрчастотнагляду. Непрофесійність та правова безграмотність СБУ та правоохоронців просто жахлива!
19.04.2021 12:57 Відповісти
Схоже на звичайне Ubiquiti nanostation loco m2 та тарілку Ubiquiti UniFi AP. Додовбались ймовірно просто по безпрєдєлу, розчищають місце для іншого провайдера. Зараз практично неможливо знайти WiFi, який би працював припустимо на 3000ГГц, над створенням такого пристрою з нестандартною частотою б'ються найкращі хакерсько-інженерні спільноти Заходу, і рішення поки що немає. Більше того, Федеральна комісия зв'язку США (FCC) взагалі заборонила прошивку роутерів, а виробники не бажаючи робити окремі лінії для США та інших, поставляють всім залочене обладнання. Так що провайдер ніде не міг взяти точки доступу, які працюють на несанкціонованих частотах, те що його пресують звичайний бандитизм.
19.04.2021 10:59 Відповісти
Точка доступа/роутер Mikrotik, модели не видно, секторная, направленная антенна - модели не видно, но завалить эфир на километры, имея такое оборудование, на раз плюнуть. Естественно, на частотах которые поддерживаются оборудованием, в диапазоне 2.4 и 5ГГц, возможно и 6ГГц или 60ГГц
19.04.2021 12:07 Відповісти
..в Украине, прокуратура и вообще правоохонцы - понятие растяжимое
19.04.2021 11:05 Відповісти
По крайній мірі - вже десь подібне на роботу СБУ
А не видобутчиків вапняку ловити та заявляти , що це надзвичайно цінний викопний загальнодержавного значення ... і багато тому подібних рапортів на "десятки міліонів"
19.04.2021 15:46 Відповісти
"у вас ус отклеялся"(с).. тобто, проблеми з "гуглперекладачем"..)
