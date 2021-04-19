Правоохоронці виявили та припинили несанкціоноване втручання в роботу радіоелектронних мереж підрозділів ООС на Луганщині. ФОТО

На Луганщині правоохоронці виявили та припинили несанкціоноване втручання в роботу радіоелектронних мереж підрозділів ООС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Луганської області.

"Співробітники кіберполіції в Луганській області спільно зі слідчими Старобільського районного управління та колегами з СБУ припинили несанкціоноване втручання в роботу спеціальних радіоелектронних мереж підрозділів сил Операції об’єднаних сил.

В ході проведення слідчо-оперативних дій правоохоронці встановили інтернет-провайдера, який діяв на території м. Старобільськ, та радіоелектронне обладнання, яке працювало на радіочастотах спеціального користування і є забороненим для використання цивільними особами", - йдеться в повідомленні.

Під час проведення санкціонованого судом обшуку вилучено радіоелектронне обладнання, що працювало на частотах спеціального користування.

В рамках відкритого кримінального провадження за ст. 361 КК України "Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку" під процесуальним керівництвом прокуратури триває досудове слідство.



Фото: сайт поліції