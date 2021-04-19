УКР
МОЗ оновить протокол лікування вагітних жінок і дітей, хворих на коронавірус, - заступниця міністра Садов'як

Міністерство охорони здоров'я планує оновити протокол лікування COVID-19 у частині допомоги дітям і вагітним жінкам.

Про це на брифінгу повідомила перша заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наш протокол постійно оновлюється. Попри те, що він нещодавно був оновлений, ми працюємо над новим оновленням, де будуть надані рекомендації щодо антикоагулянтної терапії у дітей, а також надання допомоги вагітним із COVID-19", - сказала Садов'як.

карантин (18172) МОЗ (5423) COVID-19 (19768) коронавірус (19923) Садов'як Ірина (9)
