Росію відсторонять від участі в тендері на будівництво блоку АЕС у Чехії найближчими днями, - глава Мінпромторгу республіки
Росія буде офіційно виключена з числа кандидатів на участь у тендері на будівництво нового енергоблоку АЕС "Дуковани" на південному сході Чехії. Її виключать найближчими днями.
Про це віцепрем'єр і глава Мінпромторгу Чехії Карел Гавлічек заявив в інтерв'ю газеті Pravo, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Російська корпорація, як сказав Гавлічек, не зможе брати участь в тендері і як компаня-субпідрядник.
"Протягом кількох днів (Росатом) буде виключений з числа компаній-кандидатів, обраних для можливості участі в тендері", - зазначив він.
Російська корпорація, як сказав Гавлічек, не зможе брати участь у тендері і як компанія-субпідрядник.
Раніше прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш висловився за відсторонення Росатома від підготовлюваного тендера на будівництво енергоблоку АЕС "Дуковани" після з'ясування обставин вибухів на складах боєприпасів у селі Врбетіце в районі міста Злін на сході республіки в 2014 році, до якого причетні російські спецслужби.
Нагадаємо, 17 квітня глава МЗС Чехії Ян Гамачек прийняв рішення вислати всіх співробітників російського посольства в Празі, які були ідентифіковані як офіцери російських спецслужб. Загалом у списку 18 російських дипломатів. Крім цього, правоохоронці Чеської Республіки запросили допомогу в пошуку двох осіб, які в жовтні 2014 року були на території Чехії і причетні до вибухів у Врбетіце.
За даними правоохоронців, розшукувані використовували як мінімум два посвідчення особи - російські паспорти на імена Олександра Петрова (13.07.1979 р.н.) та Руслана Бошірова (12.04.1978 р.н.), а потім - паспорта громадянин Молдови на ім'я Миколи Попа (18.07.1979 р.н.) та Таджикистану - Руслана Табарова (23.10.1975 р.н.)
У 2014 році вибухнули, імовірно, десять тисяч кілограмів боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності. В результаті загинули двоє людей.
За версією слідства, російські агенти планували організувати вибух не в Чехії, а після доставки боєприпасів до Болгарії.
Раніше голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що рішення Праги вислати 18 дипломатів серйозно зашкодить двостороннім відносинам з РФ і анонсував заходи у відповідь. Пізніше МЗС РФ заявив, що Росія висилає 20 чеських дипломатів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чехия член НАТО ..Враг НАТО №1 - рыфы
И Чехия строит не ТЭЦ ни ГЭС , а атомную электростанцию и доверяет строительство кацапам .
У которых обычные гражданские Петров и Баширов могут отравить полквартала *новичком* или просто иди в кафе и по дороге взорвать склад с боеприпасами ..
хочется крикнуть :
-але чехи раздуплитесь
2. но мое замечание касается того, что чехия НЕ первая страна нато, которая МОГЛА доверить эрэфии строительство аэс на своей территории. турция ДОВЕРИЛА много раньше чехии постройку эрэфией 4-х блоков ввэр на ссвоей территории.
Гарна новина