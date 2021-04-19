УКР
Росію відсторонять від участі в тендері на будівництво блоку АЕС у Чехії найближчими днями, - глава Мінпромторгу республіки

Росія буде офіційно виключена з числа кандидатів на участь у тендері на будівництво нового енергоблоку АЕС "Дуковани" на південному сході Чехії. Її виключать найближчими днями.

Про це віцепрем'єр і глава Мінпромторгу Чехії Карел Гавлічек заявив в інтерв'ю газеті Pravo, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Російська корпорація, як сказав Гавлічек, не зможе брати участь в тендері і як компаня-субпідрядник.

"Протягом кількох днів (Росатом) буде виключений з числа компаній-кандидатів, обраних для можливості участі в тендері", - зазначив він.

Читайте також: США підтримують висилку Чехією російських дипломатів: Ми повинні діяти рішуче

Раніше прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш висловився за відсторонення Росатома від підготовлюваного тендера на будівництво енергоблоку АЕС "Дуковани" після з'ясування обставин вибухів на складах боєприпасів у селі Врбетіце в районі міста Злін на сході республіки в 2014 році, до якого причетні російські спецслужби.

Нагадаємо, 17 квітня глава МЗС Чехії Ян Гамачек прийняв рішення вислати всіх співробітників російського посольства в Празі, які були ідентифіковані як офіцери російських спецслужб. Загалом у списку 18 російських дипломатів. Крім цього, правоохоронці Чеської Республіки запросили допомогу в пошуку двох осіб, які в жовтні 2014 року були на території Чехії і причетні до вибухів у Врбетіце.

За даними правоохоронців, розшукувані використовували як мінімум два посвідчення особи - російські паспорти на імена Олександра Петрова (13.07.1979 р.н.) та Руслана Бошірова (12.04.1978 р.н.), а потім - паспорта громадянин Молдови на ім'я Миколи Попа (18.07.1979 р.н.) та Таджикистану - Руслана Табарова (23.10.1975 р.н.)

У 2014 році вибухнули, імовірно, десять тисяч кілограмів боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності. В результаті загинули двоє людей.

За версією слідства, російські агенти планували організувати вибух не в Чехії, а після доставки боєприпасів до Болгарії.

Раніше голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що рішення Праги вислати 18 дипломатів серйозно зашкодить двостороннім відносинам з РФ і анонсував заходи у відповідь. Пізніше МЗС РФ заявив, що Росія висилає 20 чеських дипломатів.

АЕС (1178) вислання (98) росія (67841) тендер (2479) Чехія (1711) дипломати (572)
Топ коментарі
Россию отстранят от участия в тендере на строительство блока АЭС в Чехии в ближайшие дни, - глава Минпромторга республики
Россию отстранят от участия в тендере на строительство блока АЭС в Чехии
******* кацапы собі піднасрати))
******* кацапы собі піднасрати))
Россию отстранят от участия в тендере на строительство блока АЭС в Чехии
а теперь этих двух Шпили-Вили надо засечь в Турции, чтоб и турки отказались!
Россию отстранят от участия в тендере на строительство блока АЭС в Чехии в ближайшие дни, - глава Минпромторга республики
тамбовские волки..
Нех*й шастать.
Россию отстранят от участия в тендере на строительство блока АЭС в Чехии
Россию отстранят от участия в тендере на строительство блока АЭС в Чехии в ближайшие дни, - глава Минпромторга республики
Россию отстранят от участия в тендере на строительство блока АЭС в Чехии в ближайшие дни, - глава Минпромторга республики
Росію відсторонять від участі в тендері на будівництво блоку АЕС у Чехії найближчими днями, - глава Мінпромторгу республіки
Судя по всему за поребриком наступила эпоха процветания
Росію відсторонять від участі в тендері на будівництво блоку АЕС у Чехії найближчими днями, - глава Мінпромторгу республіки
пакости кремля ожидаемо возвращаются ватникам по принципу бумеранга!! Х.йло пытается запугать мир как обезьяна гранатой... но это вызывает презрение к кремлю и карлику. Ватников настраивают на изоляцию как в сев.Кореи - два похожих диктаторских режима.
Росію відсторонять від участі в тендері на будівництво блоку АЕС у Чехії найближчими днями, - глава Мінпромторгу республіки
Вы только вдумайтесь в этот бред
Чехия член НАТО ..Враг НАТО №1 - рыфы
И Чехия строит не ТЭЦ ни ГЭС , а атомную электростанцию и доверяет строительство кацапам .
У которых обычные гражданские Петров и Баширов могут отравить полквартала *новичком* или просто иди в кафе и по дороге взорвать склад с боеприпасами ..
хочется крикнуть :
-але чехи раздуплитесь
"доверяет строительство кацапам" - Это не так, попробуйте прочесть дальше заголовка. Речь идет только об объявлении тендера, в котором Росатом мог быть лишь одним из участников (ну теперь уже не будет, благодаря "мудрой" внешней политике раши).
І не всю станцію, а один енергоблок, і чехи спочатку допускали всіх до тендеру, але мудрі мокші....
Абыдна, да?
знаете тут ржач не над кацапами , а над чехами ..Надо быть насколько глупыми и не владеть иныормацией что творится в мире .как минимум у соседней страны (нас с вами ) что б доверить строить ,вы только вдумайтесь АЭС ни америкосам ни французам ,а кацапам ..Ну я зря на глупых людей говорил -молдаване ..теперь их можно чехами называть а не молдаванами
ржать надо было начинать в мае 2010 года, когда Турция подписала контракт на строительство АЭС «Аккую». а 3 апреля 2018 года - просто от смеха надорвать животик - ибо строительство эрэфией в стране НАТО Турции АЭС, таки, началось. и начало строительству дали по видеосвязи главы этих стран.
85 років назад СРСР збудував танкову і повітряну силу Німеччини, чого тепер туркам не збудувати енергетичну.
1. кто, кому шо будував спорно. особенно с учетом того, что уже в первую мировую войну германия построила около 48000 (сорок восемь тысяч) самолетов и несколько типов танков (в том числе и тяжелых, а свой первый серийный танк большевики слизали с французского https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%BE_FT-17 Renault FT-17 ). естественно по версальскому договору немцам были введены серьезные запреты на различные типы вооружения. поэтому немцы грамотно обходили положения версальского договора. так, например, уже в 1922 году в гааге немцами был создан офис разработки субмарин NV Ingenieurskantoor voor Scheepsbouw. Официально фирма разрабатывала подводные лодки для третьих стран, как то, например, финская субмарина Весикко, являвшаяся прообразом немецких субмарин типа II. Персонал подводных лодок обучался посредством командировок во флота этих стран. Параллельно с этим немцами в Швеции велась программа разработки торпед.

2. но мое замечание касается того, что чехия НЕ первая страна нато, которая МОГЛА доверить эрэфии строительство аэс на своей территории. турция ДОВЕРИЛА много раньше чехии постройку эрэфией 4-х блоков ввэр на ссвоей территории.

2. но мое замечание касается того, что чехия НЕ первая страна нато, которая МОГЛА доверить эрэфии строительство аэс на своей территории. турция ДОВЕРИЛА много раньше чехии постройку эрэфией 4-х блоков ввэр на ссвоей территории.
К сожалению, Чехия, как Австрия, Германия и Нидерланды самые загаженные лаптеногими страны в Европе. Как обычными эмигрантами-совкодрочерами, кремлеботами из всяких контор и компаний, так и гастарбайтерами с нелегалами + фсбшной агентурой.
Росію відсторонять від участі в тендері на будівництво блоку АЕС у Чехії найближчими днями, - глава Мінпромторгу республіки
лапти любят палить себе по ногам,так держать
Россия будет официально исключена из числа кандидатов на участие в тендере на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы"

Гарна новина
