Росію відсторонять від участі в тендері на будівництво блоку АЕС у Чехії найближчими днями, - глава Мінпромторгу республіки

Росія буде офіційно виключена з числа кандидатів на участь у тендері на будівництво нового енергоблоку АЕС "Дуковани" на південному сході Чехії. Її виключать найближчими днями.

Про це віцепрем'єр і глава Мінпромторгу Чехії Карел Гавлічек заявив в інтерв'ю газеті Pravo, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Російська корпорація, як сказав Гавлічек, не зможе брати участь в тендері і як компаня-субпідрядник.

"Протягом кількох днів (Росатом) буде виключений з числа компаній-кандидатів, обраних для можливості участі в тендері", - зазначив він.

Раніше прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш висловився за відсторонення Росатома від підготовлюваного тендера на будівництво енергоблоку АЕС "Дуковани" після з'ясування обставин вибухів на складах боєприпасів у селі Врбетіце в районі міста Злін на сході республіки в 2014 році, до якого причетні російські спецслужби.

Нагадаємо, 17 квітня глава МЗС Чехії Ян Гамачек прийняв рішення вислати всіх співробітників російського посольства в Празі, які були ідентифіковані як офіцери російських спецслужб. Загалом у списку 18 російських дипломатів. Крім цього, правоохоронці Чеської Республіки запросили допомогу в пошуку двох осіб, які в жовтні 2014 року були на території Чехії і причетні до вибухів у Врбетіце.

За даними правоохоронців, розшукувані використовували як мінімум два посвідчення особи - російські паспорти на імена Олександра Петрова (13.07.1979 р.н.) та Руслана Бошірова (12.04.1978 р.н.), а потім - паспорта громадянин Молдови на ім'я Миколи Попа (18.07.1979 р.н.) та Таджикистану - Руслана Табарова (23.10.1975 р.н.)

У 2014 році вибухнули, імовірно, десять тисяч кілограмів боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності. В результаті загинули двоє людей.

За версією слідства, російські агенти планували організувати вибух не в Чехії, а після доставки боєприпасів до Болгарії.

Раніше голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що рішення Праги вислати 18 дипломатів серйозно зашкодить двостороннім відносинам з РФ і анонсував заходи у відповідь. Пізніше МЗС РФ заявив, що Росія висилає 20 чеських дипломатів.