Королівське помилування отримали всі українці, які перебували у виправних установах Таїланду, - Денісова

Шестеро українців уже повернулися на Батьківщину, троє продовжують перебувати в ув'язненні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

"9 українців, які перебували у виправних закладах Королівства Таїланд, отримали королівське помилування. Завдяки співпраці з Головним Омбудсманом Королівства Таїланд та з нагоди відзначення Національного Дня Таїланду всі без винятку ув’язнені в Таїланді громадяни України отримали Королівське помилування – двоє отримали помилування у вигляді зменшення термінів покарання на 1/6 від актуального терміну ув’язнення (без урахування проведеного у в’язниці часу), 1 особа – на 1/2", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, шістьом громадянам України було скорочено термін, в результаті чого вони були звільнені від подальшого покарання.

Зазначається, що зараз 6 українців вже повернулися на Батьківщину, проте в Королівстві Таїланд залишаються в ув'язненні троє наших громадян.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що король Таїланду Рама X помилував 16 українців.

