УКР
Новини
5 345 8

Королівське помилування отримали всі українці, які перебували у виправних установах Таїланду, - Денісова

Шестеро українців уже повернулися на Батьківщину, троє продовжують перебувати в ув'язненні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

"9 українців, які перебували у виправних закладах Королівства Таїланд, отримали королівське помилування. Завдяки співпраці з Головним Омбудсманом Королівства Таїланд та з нагоди відзначення Національного Дня Таїланду всі без винятку ув’язнені в Таїланді громадяни України отримали Королівське помилування – двоє отримали помилування у вигляді зменшення термінів покарання на 1/6 від актуального терміну ув’язнення (без урахування проведеного у в’язниці часу), 1 особа – на 1/2", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, шістьом громадянам України було скорочено термін, в результаті чого вони були звільнені від подальшого покарання.

Зазначається, що зараз 6 українців вже повернулися на Батьківщину, проте в Королівстві Таїланд залишаються в ув'язненні троє наших громадян.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що король Таїланду Рама X помилував 16 українців.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Указы о помиловании граждан РФ Зеленским никогда не будут опубликованы, - Денисова

Автор: 

Денісова Людмила (883) помилування (112) Таїланд (134)
Коментувати
Сортувати:
И встречать их в жулянах должен лично президент.
19.04.2021 10:48 Відповісти
А че их встречать, они пустые, товар давно скинули.
19.04.2021 11:32 Відповісти
Поэтому и герои
19.04.2021 11:36 Відповісти
Срочно готовьте новые торпеды на таиланд.
19.04.2021 11:31 Відповісти
Хорошая новость. Конкуренция - двигатель торговли и прогресса вообще. Больше наркоторговцев - качественней товар
19.04.2021 12:25 Відповісти
Нехером нашим дипломатам заняться,как вытягивать бандюков из тюрьмы?
19.04.2021 12:45 Відповісти
хорошо.
21.04.2021 01:28 Відповісти
 
 