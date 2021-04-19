"Слуга народу" Бужанський - Безуглій: Ви готові з потрохами здати країну під зовнішнє управління

"Слуга народу" Максим Бужанський звинуватив свою колегу по фракції Мар'яну Безуглу в тому, що вона, на його думку, вдає "комісарку в шкіряній тужурці 20-х років", а також нібито перетворює на "цирк" інформподії зі своєю участю.

Про це у своєму телеграм-каналі написав нардеп СН Максим Бужанський, продовжуючи суперечку зі своєю колегою по фракції Мар'яною Безуглою, передає Цензор.НЕТ.

"Мар'яна Безугла у своєму фейсбуці повідомила, що довго мовчала "щодо дій Макса Бужанського", і, чесно кажучи, краще б мовчала і далі. Скажу більше, краще б взагалі помовчала, не перетворюючи на цирк будь-яку інформподію зі своєю участю. Ніколи не згадував Мар'яну на ім’я у своїх постах, якраз, щоб не нападати на колегу по фракції, і зараз не буду цього робити, просто нагадаю колезі, як це є насправді. Тут нагадаю, у фейсбуці я забанений. Так от, шановна Мар'яно, це саме Ви опустили значення терміна "Національна Безпека" до рівня, на якому він не сприймається взагалі", - заявив нардеп.

Також дивіться: "Слуги народу" Бужанський і Безугла посперечалися через інформаційну гігієну: "Це маячня" - "Нас знищують ізсередини". ВIДЕО

"Саме ви, не маючи ні досвіду, ні знань, ні хоч грама самокритичності, взялися знищувати СБУ під виглядом реформи, під час війни. Вписавши до свого законопроєкту норми, які пристойній людині соромно читати не червоніючи. Саме ви підняли тези Порошенка про ворогів, агентів впливу, п'яту колону і т.д. до рівня, до якого їх соромився піднімати сам Порошенко, розуміючи, що це вже верх абсурду, дурості, вульгарності і маразму. Саме ви, найдорожча Мар'яно, навіщось вдаєте із себе комісарку в шкіряній тужурці 20-х років, що ломиться в двері кожного професора Преображенського, з метою звинуватити його в тому, що він не любить пролетаріат. Це саме вас тягнуть в усі ефіри не для того, щоб почути вашу зважену думку, а щоб отримати гарантовану порцію хайпу на ваших відповідях", - додав "слуга народу".

"- Який у вас центризм?

- Вперед! - це ваші перли, Мар'яно, над якими сміється вся країна.

Це саме ви розповідаєте на кожному кутку, що якщо дуже потрібно, можна порушити Конституцію, ту саму, на якій ви складали свою депутатську присягу. Це саме ви, Мар'яно, оголосили ворогами ті самі ЗМІ, які все зробили для нашої з вами перемоги на виборах, і на які ви благополучно ходили в ефіри півтора року, словом не обмовившись, що вони вороги, а їхні ведучі та гості - ворожі маріонетки. Я не бачу у ваших діях жодного натяку на совість, ані найменшого. Нагадаю вам, що ви жодного разу не звернулися до правоохоронних органів із заявою про скоєння злочину, але охоче вішаєте на людей клеймо зрадників, користуючись своїм статусом народного депутата", - додав Бужанський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Бужанський: У цитати Байдена про Путіна-вбивцю - примітивний контекст

"Це вас навчали на тренінгу в Парковому тиждень тому, технолог намагався навчити, що говорити на ефірах, не мене, я все те саме говорив і чотири роки тому і не відійшов від своїх переконань, обіцянок і принципів ні на міліметр. І це ви, зрештою, а не я, готові з потрохами здати країну під зовнішнє управління, не впевнений, що це те, чого від вас чекали ваші виборці. Міг би сказати ще дуже багато, але мене постійно з усіх боків просять по можливості щадити вас, що я завжди намагаюся і робити. Тому, наразі все, але якщо захочеться ще, не соромтеся, за мною не пропаде. Даю посилання на ваш пост, щоб дурість кожного з нас із вами було видно одночасно, кожен читач зробить свої висновки. І так, велике вам дякую, що ви самі виклали шматочок відео з цього ефіру, я цього робити не став з міркувань гуманізму", - резюмував нардеп.

Раніше "слуги народу" Максим Бужанський і Мар'яна Безугла посперечалися в ефірі одного з каналів, а потім продовжили свою перепалку в соцмережах: "Це маячня" - "Нас знищують ізсередини".





