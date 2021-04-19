УКР
"Слуга народу" Бужанський - Безуглій: Ви готові з потрохами здати країну під зовнішнє управління

"Слуга народу" Бужанський - Безуглій: Ви готові з потрохами здати країну під зовнішнє управління

"Слуга народу" Максим Бужанський звинуватив свою колегу по фракції Мар'яну Безуглу в тому, що вона, на його думку, вдає "комісарку в шкіряній тужурці 20-х років", а також нібито перетворює на "цирк" інформподії зі своєю участю.

Про це у своєму телеграм-каналі написав нардеп СН Максим Бужанський, продовжуючи суперечку зі своєю колегою по фракції Мар'яною Безуглою, передає Цензор.НЕТ.

"Мар'яна Безугла у своєму фейсбуці повідомила, що довго мовчала "щодо дій Макса Бужанського", і, чесно кажучи, краще б мовчала і далі. Скажу більше, краще б взагалі помовчала, не перетворюючи на цирк будь-яку інформподію зі своєю участю. Ніколи не згадував Мар'яну на ім’я у своїх постах, якраз, щоб не нападати на колегу по фракції, і зараз не буду цього робити, просто нагадаю колезі, як це є насправді. Тут нагадаю, у фейсбуці я забанений. Так от, шановна Мар'яно, це саме Ви опустили значення терміна "Національна Безпека" до рівня, на якому він не сприймається взагалі", - заявив нардеп.

Також дивіться: "Слуги народу" Бужанський і Безугла посперечалися через інформаційну гігієну: "Це маячня" - "Нас знищують ізсередини". ВIДЕО

"Саме ви, не маючи ні досвіду, ні знань, ні хоч грама самокритичності, взялися знищувати СБУ під виглядом реформи, під час війни. Вписавши до свого законопроєкту норми, які пристойній людині соромно читати не червоніючи. Саме ви підняли тези Порошенка про ворогів, агентів впливу, п'яту колону і т.д. до рівня, до якого їх соромився піднімати сам Порошенко, розуміючи, що це вже верх абсурду, дурості, вульгарності і маразму. Саме ви, найдорожча Мар'яно, навіщось вдаєте із себе комісарку в шкіряній тужурці 20-х років, що ломиться в двері кожного професора Преображенського, з метою звинуватити його в тому, що він не любить пролетаріат. Це саме вас тягнуть в усі ефіри не для того, щоб почути вашу зважену думку, а щоб отримати гарантовану порцію хайпу на ваших відповідях", - додав "слуга народу".

"- Який у вас центризм?

- Вперед! - це ваші перли, Мар'яно, над якими сміється вся країна.

Це саме ви розповідаєте на кожному кутку, що якщо дуже потрібно, можна порушити Конституцію, ту саму, на якій ви складали свою депутатську присягу. Це саме ви, Мар'яно, оголосили ворогами ті самі ЗМІ, які все зробили для нашої з вами перемоги на виборах, і на які ви благополучно ходили в ефіри півтора року, словом не обмовившись, що вони вороги, а їхні ведучі та гості - ворожі маріонетки. Я не бачу у ваших діях жодного натяку на совість, ані найменшого. Нагадаю вам, що ви жодного разу не звернулися до правоохоронних органів із заявою про скоєння злочину, але охоче вішаєте на людей клеймо зрадників, користуючись своїм статусом народного депутата", - додав Бужанський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Бужанський: У цитати Байдена про Путіна-вбивцю - примітивний контекст

"Це вас навчали на тренінгу в Парковому тиждень тому, технолог намагався навчити, що говорити на ефірах, не мене, я все те саме говорив і чотири роки тому і не відійшов від своїх переконань, обіцянок і принципів ні на міліметр. І це ви, зрештою, а не я, готові з потрохами здати країну під зовнішнє управління, не впевнений, що це те, чого від вас чекали ваші виборці. Міг би сказати ще дуже багато, але мене постійно з усіх боків просять по можливості щадити вас, що я завжди намагаюся і робити. Тому, наразі все, але якщо захочеться ще, не соромтеся, за мною не пропаде. Даю посилання на ваш пост, щоб дурість кожного з нас із вами було видно одночасно, кожен читач зробить свої висновки. І так, велике вам дякую, що ви самі виклали шматочок відео з цього ефіру, я цього робити не став з міркувань гуманізму", - резюмував нардеп.

Раніше "слуги народу" Максим Бужанський і Мар'яна Безугла посперечалися в ефірі одного з каналів, а потім продовжили свою перепалку в соцмережах: "Це маячня" - "Нас знищують ізсередини".

Слуга народу Бужанський - Безуглій: Ви готові з потрохами здати країну під зовнішнє управління 01
Слуга народу Бужанський - Безуглій: Ви готові з потрохами здати країну під зовнішнє управління 02
Слуга народу Бужанський - Безуглій: Ви готові з потрохами здати країну під зовнішнє управління 03

+43
Бужанский давным-давно под управлением рашистов и скоро морда треснет от сребрянников , которые не воняют
19.04.2021 10:52 Відповісти
+25
Ну реально не партия, а шапито сплошное
19.04.2021 10:45 Відповісти
+22
У проституток типа бужанского логика простая - против ресурсной ********* - внешнее управление, за ресурсную ********* - внутреннее управление. Гнидво.
19.04.2021 10:47 Відповісти
"Слуга народа" Бужанский - Безуглой: Вы готовы с потрохами сдать страну под внешнее управление - Цензор.НЕТ 2529
19.04.2021 10:44 Відповісти
19.04.2021 10:52 Відповісти
19.04.2021 10:45 Відповісти
19.04.2021 10:52 Відповісти
19.04.2021 10:45 Відповісти
"Слуга народа" Бужанский - Безуглой: Вы готовы с потрохами сдать страну под внешнее управление - Цензор.НЕТ 6604
19.04.2021 10:46 Відповісти
невсё так просто. не весь нарід такие жабы понимает. тута основной массе требуется обьяснение, шо жаба хочет снова трахнуть гадюку )))
19.04.2021 11:11 Відповісти
обое рябое, с такими "депутатами" боюсь придет военное управление кацапетовки
19.04.2021 10:46 Відповісти
для них главная проблемой будет не прийти,а уйти..
19.04.2021 11:44 Відповісти
"не превращая в цирк любое информ событие.." - так ЗЄко-***** від самого початку - то є цирк Шапіто.
19.04.2021 10:46 Відповісти
Бужанский вступился за каналы Мертвечука. Позорище
19.04.2021 10:47 Відповісти
Позорище- 73%, которые голосовали за ставленника медведчука
19.04.2021 10:57 Відповісти
Полный бред. Зеля - ставленник Коломойского. А Медведчука он гнобит, в отличии от предыдущего Президента, при ктором Медведчук приобрел кучу активов и вообще чувствовал себя в шоколаде.
19.04.2021 11:12 Відповісти
Гнобит оно, ага... Мертвечук уже сидит? Или может хотя бы в СИЗО? Или хотя бы дело открыли? А на "санкции" зеленого полупокера ему насрать с высокой горы.
19.04.2021 12:18 Відповісти
Да, дело открыли и не одно, гугл в помощь.
19.04.2021 13:48 Відповісти
ЗЕбил, уголовное дело против Мертвечука открыли ПРИ ПОРОШЕНКО, в 2019 году! Опять ЗЕбилы обгадились
19.04.2021 15:12 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/news-medvedchuk-gpu-derzhrada/29752478.html
19.04.2021 15:12 Відповісти
19.04.2021 10:47 Відповісти
Это именно вы, Марьяна, объявили врагами те самые СМИ, которые всё сделали для нашей с вами победы на выборах.

Даааа... На Г+Г наезжать нельзя. И каналы Медведчука для победы ЗЕ сделали едва ли меньше.
19.04.2021 10:47 Відповісти
Слуги дилетанти широкого профілю, як і їхній керманич.
19.04.2021 10:47 Відповісти
Бужанского надо либо арестовать ,либо посадить в поезд и ту-ту на моЦкву ,будет там вместе с корниловым и килинкаровым про бЕндеровцев вате рассказывать ...
19.04.2021 10:48 Відповісти
краще просто повісити
19.04.2021 11:14 Відповісти
Фанат совка і м'ясника жукова бужанський називає когось комісарами. Орвелл.
Партєйка шарікових-совків.
19.04.2021 10:48 Відповісти
КОЖЕН, хто зараз кукурікає про зовнішнє управління Україною, незалежно від того, в якій партії він ( вона ) знаходиться, мріють повернути Україну під контроль Кремля.
19.04.2021 11:00 Відповісти
под внешнее управление? вроде и неплохо... хорошо бы под американское или британское)))
19.04.2021 10:48 Відповісти
и поскорее, пока местные элиты не разорвали то что осталось
19.04.2021 10:51 Відповісти
ещё что-то осталось? удивили )) всё что напрямую не принадлежит всё равно контролируется "элитой".. на эту элиту как посмотришь аж страшно за страну...ворьё, мерзавцы, подлецы, лицемеры. за деньги отрекаются от родни, от жён и детей (на камеру во всяком случае)
19.04.2021 10:56 Відповісти
это характерно для эпохи дикого капитализма - в этой эпохе мы сейчас и есть
19.04.2021 11:01 Відповісти
соглашусь, нормальным капитализмом это назвать нельзя...90-е рулят
19.04.2021 11:06 Відповісти
Какая мерзость этот бужанский
19.04.2021 10:50 Відповісти
"Жаба-гадюкинг 2. Возвращение живых трупов"
19.04.2021 10:50 Відповісти
слуги яких народ заслужив!
19.04.2021 10:51 Відповісти
вже майже 30-ть років наш народ має таке лайно...може "слуги" виникли з вакуума? це похідна від регіонів, батьківшин, соціалістів, радикалів і т.д....
19.04.2021 10:58 Відповісти
"Это вас обучали на тренинге в Парковом неделю назад, технолог пытался научить, что говорить на эфирах"

охренеть. их еще и дрессируют? мля... нет слов
19.04.2021 10:52 Відповісти
За наші гроші цих виродків вчать толерантності на ефірах🤣
я в шоці !
19.04.2021 11:02 Відповісти
У замкнутому просторі щури їдять один одного.
19.04.2021 10:53 Відповісти
"видеозапись, на которой видно, что депутат Максим Бужанский сидит, когда его коллеги по предложению Кондратюк встали, чтобы почтить погибших минутой молчания." -УП
19.04.2021 10:54 Відповісти
сдать под внешнее можно...но потом будут проблемы с запанованием
19.04.2021 10:55 Відповісти
Пёрднуло что-то..и в спам.
19.04.2021 10:59 Відповісти
В України одна проблема - сусідство здибілілої недоімперії з педофілом-вбивцею начолі.
19.04.2021 11:05 Відповісти
"Максим БужанськийІм'я при народженніМаксим Аркадійович БужанськийНародивсяhttps://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 24 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1974 1974 (46 років)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE) Дніпропетровськ , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Українська РСР , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР Громадянствоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg "Слуга народа" Бужанский - Безуглой: Вы готовы с потрохами сдать страну под внешнее управление - Цензор.НЕТ 7252 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна Національністьhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9 єврей " - Русскій Міръ.
19.04.2021 10:56 Відповісти
Об#удка бужанского устраивает лишь внешнее управление парашки. Всё остальное-козни "соросят".
19.04.2021 10:58 Відповісти
Бужанский, тебя больше устраивает внутреннее олигархическое управление ?
Конечно, да. Они же исправно тебе платят в конвертах и не только в конвертах, а что внешнее?
Ничего не платят.
Вот поэтому ты и распинаешься.
А если посмотреть, за какие законы ты голосовал, то окажется, что за все антинародные и в угоду олигархам.
Лучше бы ты молчал в тряпочку.
19.04.2021 11:06 Відповісти
Битва якодзун
19.04.2021 11:08 Відповісти
имеющий допуск к гостайне шариков-бужанский со строгим и дорогим кацапским ошейником - это угроза нацбезопасности
19.04.2021 11:11 Відповісти
Какое же эталонное быдло получило власть в 2019 году..Наверное лишь в Украине возможно, чтобы на восьмой год войны в парламенте заседали откровенные коллаборанты, такие как бужанский, а также идиотки типа безуглой.
19.04.2021 11:13 Відповісти
Сколько я помню с 1991г все украинские СМИ относятся еврейской общине и московской Орде, так кому предают внешнее управление? понятно что Московии ,а еврейская община всегда на своём месте...украинцы не ленитесь управлять своим государством, объеденяйтесь через общины и громады.
19.04.2021 11:13 Відповісти
гандон бужанський, прийде час і за все будеш відповідати
19.04.2021 11:15 Відповісти
А кто из них жаба, а кто гадюка?
19.04.2021 11:20 Відповісти
Тобто коли 25 років поспіль кацапи призначали нам уряд то було не зовнішнє управління,що досі у Лаврі сидять московські попи - диверсанти.
19.04.2021 11:27 Відповісти
сдать страну под внешнее управление.-Чьё управление? США? У мафии Коломойского, гражданина Израиля, военного союзника Путина, с ответом на этот вопрос проблема. С одной стороны мафии не нужны США как конкурент во власти над Украиной. С другой стороны , "стратегический партнёр у Израиля -США" . https://censor.net/ru/comments/locate/3260448/01921460-4722-7270-9f92-96cf9bb57ac4
19.04.2021 11:29 Відповісти
Я за зовнішнє управління ЗДА і Великобританії. ФРН, Японія, Південна Корея були під зовнішнім управління. А внутрішнє управління внутрішніх злодіїві рашистських колаборантів - це велике добро?
19.04.2021 11:31 Відповісти
Бужанский если ты включишь ещё один промордовский нарратив из своей обоймы о том,що в Украине нацисты.То наткнёшься на взаимоисключающие вещи.А именно,що у нацистов идеология не подразумевает внешнего управления.Живи теперь с этим
19.04.2021 11:32 Відповісти
Бужанський це московський шнирь.
19.04.2021 11:39 Відповісти
т.е. брать деньги из рашки - это "братская помощь", а военная помощь от партнеров, даже не союзников, это "внешнее управление"..., рашка настолько сильно заботится о том, чтобы мы не попали под внешнее управление, что руками своих грязных исполнителей даже взорвала склады в Чехии с оружием, возможно предназначавшимся для Украины, уверена, что бужанский этому был несказанно рад, а все его бредни про чекистов - это театр одного актера перед зеркалом...
19.04.2021 11:46 Відповісти
Люди которые помогли внести ясность в мозги некого "Бузина О.", вы где??? Ваш клиент!
19.04.2021 12:03 Відповісти
"Святе місце" не пустує. Не так ще давно видавав "перли" син матері, яка любить швидкість, як на зміну прийшов інший з жупелом зовнішнього управління. Були різні депутати за 30 років, але такої їх деградації ще не було.
19.04.2021 12:22 Відповісти
Давно треба будо б передати Україну в зовнішнє управління і із-за таких «бужанських». Маланота вже зовсім береги поплутала-обліпили Україну як кліщі і смокчуть кров.
19.04.2021 13:11 Відповісти
Ну этот маланец Бужанский вообще тварь конченная. С какими лозунгами и почему он вообще оказался в ВР мне не очень понятно. Он сам отъявленный ватник и давно находится под внешним управлением за бабки. Гандон он, короче, которому вообще не место в ВР. Его место в рыбном ряду Одесского " Привоза".
19.04.2021 13:27 Відповісти
зовнішнє управління схватить тебе за внутрішні яйця чмо !
19.04.2021 13:47 Відповісти
Несмотря ни на что, позиция Безуглой мне гораздо ближе, чем Бужанского.
19.04.2021 14:59 Відповісти
Момент истины :"объявили врагами те самые СМИ, которые всё сделали для нашей с вами победы на выборах, и на которые вы благополучно ходили в эфиры полтора года, словом не обмолвившись, что они враги, а их ведущие и гости- вражеские марионетки". Источник: https://censor.net/ru/n3260536
19.04.2021 23:46 Відповісти
 
 